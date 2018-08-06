09:03 06 августа
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Посольство РФ: какого ответа ждет от нас Госдеп?

Посольство РФ в Вашингтоне выразило сожаление по поводу вызова в Госдеп временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова, отметив, что американское внешнеполитическое ведомство скатывается к «мегафонной дипломатии», передает РИА Новости.



В воскресенье представитель Госдепа Хезер Науэрт написала в «Твиттере», что Жирнова вызвал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в связи с проводимой Москвой «агрессивной пропагандой» в преддверии парламентских выборов.


И что же должен ответить российский дипломат, если самого предмета обвинений не существует в природе, задаются вопросом в посольстве.

За последние 2 года российский МИД неоднократно развенчивал абсолютную «несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства, которых приведено не было», отмечается в комментарии.

Так какого же ответа ждет Госдеп на взятые с потолка публикации, вроде тех, в которых сообщается о блокировании в «Фейсбуке» 32 аккаунтов в ходе внутренней цензуры, недоумевают в дипмиссии. Это и есть «российская угроза»?

По словам российских дипломатов, можно только сожалеть о том, что Госдеп в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», подыгрывая американскому истеблишменту, который в собственных интересах усердно раскручивает тему «российского вмешательства».

Посольство также призвало госдепартамент сосредоточить усилия на профессиональной работе, направленную на стабилизацию и нормализацию отношений между двумя странами – именно в этом заключается задача дипломатических миссий.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:10
    Только нецензурная лексика? Они это просят? Что то ничего другого на ум не приходит...
    Горный стрелок
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:00
      Цитата: Горный стрелок
      Только нецензурная лексика? Они это просят? Что то ничего другого на ум не приходит...

      США все еще надеяться, что вдруг Россия даст задний ход, испугавшись старых призраков. laughing
      Венд
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:10
    Посольство РФ: какого ответа ждет от нас Госдеп?
    Как какого? ПОКАЯНИЯ, да на коленях...
    svp67
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:54
      Цитата: svp67
      Как какого? ПОКАЯНИЯ, да на коленях...

      Надо покаяться и признать что Трамп выиграл выборы с помощью России и поэтому не является легитимным президентом - пусть грызут друг-друга.
      Будет весело.
      Серый брат
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:58
        Цитата: Серый брат
        Будет весело.

        Давайте оставим этот сценарий на случай победы демократов на предстоящих выборах
        svp67
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:16
    Госдеп в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», подыгрывая американскому истеблишменту, который в собственных интересах усердно раскручивает тему «российского вмешательства»

    если перестанут раскручивать тему «российского вмешательства», то им заниматься будет просто нечем... wink
    lol
    Masya Masya
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:26
      Цитата: Masya Masya
      то им заниматься будет просто нечем.


      Смотри-ка, возле пельмешки.

      Нас тормозят две сытных сыроежки.

      Давай, захватим их, что ли.

      Без них на пальцах могут быть мозоли.

      Мозоли натирать будут.

      Марина hi
      Ванёк
  4. Дирижер Сегодня, 08:18
    объявить, что сей чиновник госдепа умалишенный и все. Никаких фактов и доказательств.
    Дирижер
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 08:45
      Заранее проигрышный вариант. Чиновник засудит нашего представителя легко, поскольку это уже клевета на личность чиновника. И такую тему в американском суде очень быстро раскрутят и все сыграет только на руку американцам. Нужно было, думаю, просто спросить у них доказательства вмешательства и если их нет молча развернуться и уйти дав понять что говорить не о чем.
      DenZ
  5. Sadko88 (Старший) Сегодня, 08:27
    Созвать совет безопасности ООН по поводу хулиганской выходки. В случае конфликта в многоквартирном доме мы же кого вызываем? 02, или 03 если не вменяемые...
    Sadko88
  6. gabonskijfront Сегодня, 08:28
    Мы живём в глобальном мире ,который толкали прежде всего американцы,,поэтому меньше трепета по поводу своего суверенитета.
    gabonskijfront
  7. Naval (Александр) Сегодня, 08:51
    "А если вы не отзовитесь, мы напишем в спортлото !"
    В.С. Высоцкий
    Naval
  8. HIW (илья) Сегодня, 08:57
    не верю я во всё это - все эти разборки это театр для народа, а по настоящему верхушка нашего правительства это ставленики америки - смотрим и делаем выводы
    HIW
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