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Посольство РФ: какого ответа ждет от нас Госдеп?
Посольство РФ в Вашингтоне выразило сожаление по поводу вызова в Госдеп временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова, отметив, что американское внешнеполитическое ведомство скатывается к «мегафонной дипломатии», передает РИА Новости.
В воскресенье представитель Госдепа Хезер Науэрт написала в «Твиттере», что Жирнова вызвал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в связи с проводимой Москвой «агрессивной пропагандой» в преддверии парламентских выборов.
И что же должен ответить российский дипломат, если самого предмета обвинений не существует в природе, задаются вопросом в посольстве.
За последние 2 года российский МИД неоднократно развенчивал абсолютную «несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства, которых приведено не было», отмечается в комментарии.
Так какого же ответа ждет Госдеп на взятые с потолка публикации, вроде тех, в которых сообщается о блокировании в «Фейсбуке» 32 аккаунтов в ходе внутренней цензуры, недоумевают в дипмиссии. Это и есть «российская угроза»?
По словам российских дипломатов, можно только сожалеть о том, что Госдеп в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», подыгрывая американскому истеблишменту, который в собственных интересах усердно раскручивает тему «российского вмешательства».
Посольство также призвало госдепартамент сосредоточить усилия на профессиональной работе, направленную на стабилизацию и нормализацию отношений между двумя странами – именно в этом заключается задача дипломатических миссий.
В воскресенье представитель Госдепа Хезер Науэрт написала в «Твиттере», что Жирнова вызвал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в связи с проводимой Москвой «агрессивной пропагандой» в преддверии парламентских выборов.
И что же должен ответить российский дипломат, если самого предмета обвинений не существует в природе, задаются вопросом в посольстве.
За последние 2 года российский МИД неоднократно развенчивал абсолютную «несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства, которых приведено не было», отмечается в комментарии.
Так какого же ответа ждет Госдеп на взятые с потолка публикации, вроде тех, в которых сообщается о блокировании в «Фейсбуке» 32 аккаунтов в ходе внутренней цензуры, недоумевают в дипмиссии. Это и есть «российская угроза»?
По словам российских дипломатов, можно только сожалеть о том, что Госдеп в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», подыгрывая американскому истеблишменту, который в собственных интересах усердно раскручивает тему «российского вмешательства».
Посольство также призвало госдепартамент сосредоточить усилия на профессиональной работе, направленную на стабилизацию и нормализацию отношений между двумя странами – именно в этом заключается задача дипломатических миссий.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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