National Interest раскрыл "секретное оружие" Т-14 "Армата"

Очередную "тайну" новейшего российского танка Т-14 "Армата" "раскрыли" журналисты американского издания National Interest. Как пишет издание, секретным оружием танка Т-14 является комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит".По данным, приведенным изданием, активная защита новейшего российского танка дополнена "инновациями и не виданными ранее системами". Авторы статьи пишут, что в "Афганите" разработчики совместили сразу два комплекса защиты от противотанкового вооружения - это "Дрозд" и "Штора". По бокам танковой пушки будут размещены две фазированные антенные решетки, обладающие пеленгом немногим более 90 градусов и работающие как в активном, так и пассивном режимах. Кроме этого, в новом комплексе активной защиты имеется набор оптических датчиков, предназначенных для отслеживания пусков противотанковых ракет, а также лазерные приемники, также имеющие функцию отслеживания пусков. На задней стороне башни будет размещен комплекс пусковых установок для постановки дымовых завес и рассеивания специальных материалов для отражения радиолокационного или теплового излучения.Также на новейшем российском танке Т-14 "Армата", как пишет издание, предусмотрена установка специального устройства, отстреливающего специальные ядра с огромной скоростью для перехвата снарядов и ракет, если все другие средства дистанционной защиты танка окажутся бессильны.