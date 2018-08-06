09:05 06 августа
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National Interest раскрыл "секретное оружие" Т-14 "Армата"

Очередную "тайну" новейшего российского танка Т-14 "Армата" "раскрыли" журналисты американского издания National Interest. Как пишет издание, секретным оружием танка Т-14 является комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит".

National Interest раскрыл "секретное оружие" Т-14 "Армата"


По данным, приведенным изданием, активная защита новейшего российского танка дополнена "инновациями и не виданными ранее системами". Авторы статьи пишут, что в "Афганите" разработчики совместили сразу два комплекса защиты от противотанкового вооружения - это "Дрозд" и "Штора". По бокам танковой пушки будут размещены две фазированные антенные решетки, обладающие пеленгом немногим более 90 градусов и работающие как в активном, так и пассивном режимах. Кроме этого, в новом комплексе активной защиты имеется набор оптических датчиков, предназначенных для отслеживания пусков противотанковых ракет, а также лазерные приемники, также имеющие функцию отслеживания пусков. На задней стороне башни будет размещен комплекс пусковых установок для постановки дымовых завес и рассеивания специальных материалов для отражения радиолокационного или теплового излучения.


Также на новейшем российском танке Т-14 "Армата", как пишет издание, предусмотрена установка специального устройства, отстреливающего специальные ядра с огромной скоростью для перехвата снарядов и ракет, если все другие средства дистанционной защиты танка окажутся бессильны.





Использованы фотографии: https://defence.ru/
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Комментарии 7

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:35
    Бойтесь нас сильнее. Полагаю, танков, чтобы "раскатать" НАТО, и сейчас хватает. "Армата" - это задел на будущее.
    Горный стрелок
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:54
      Тезка, да вы отчаянный оптимист! А я вот запутался - стакан наполовину полон или наполовину пуст.
      NordUral
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:37
    По бокам танковой пушки будут размещены две фазированные антенные решетки, обладающие пеленгом немногим более 90 градусов и работающие как в активном, так и пассивном режимах.
    Радиолокационный прицел, как на К-2, вещь очень не дешевая, но нужная
    svp67
  3. BISMARCK94 (Александр) Сегодня, 08:39
    Да уже у нас с Арматой успокоились, а они все мусолят
    BISMARCK94
  4. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 08:42
    Блин,даже на танке уже ФАР стоит!Представляю на сколько это удорожило танк.
    Magic Archer
  5. BAI Сегодня, 08:48
    А чего они переживают, если Арматы не будет?
    BAI
  6. mlad (mlad) Сегодня, 08:57
    можно перечислить - Армата, ракета Ангара, СУ 57 и т.д. И зачем тогда столько денег потратили чтобы не пустить в серию, что то нехорошее происходит.
    mlad
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