13:36 06 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Британцы получили очередную партию F-35B

Британские вооруженные силы получили очередную партию новейших истребителей пятого поколения F-35B. Пять истребителей вылетели с территории США и, преодолев Атлантику, приземлились в Великобритании, передает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk.

Британцы получили очередную партию F-35B


Прибывшие на территорию Великобритании пять истребителей F-35B присоединились к первым четырем, поставленным Британии в июне этого года, и пополнили состав 617-ой эскадрильи Королевских ВВС. Всего в первой партии Великобритания должна получить 15 новейших самолетов. В настоящее время все они уже построены, девять получены, а оставшиеся шесть проходят цикл испытаний на территории США перед перелетом в Великобританию.


Согласно планам британского военного ведомства, всего в период до 2030 года Лондон намерен приобрести 138 истребителей F-35B, которые будут распределены между ВВС и ВМС Великобритании. Большая часть самолетов останется в Военно-воздушных силах, другая, меньшая часть, будет отправлена для пополнения авиакрыла авианосцев HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales.

Истребитель F-35B Lightning II имеет возможность вертикального взлёта и посадки и предназначен, в первую очередь, для использования на авианосцах, вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу.


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
8

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. nikoliski (Николай) Сегодня, 09:06
    Красивый всё-таки самолет.
    nikoliski
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 09:23
      И производится, как горячие пирожки, что немаловажно, делая вопрос о том «Шта лутьше» - малосодержательным.
      Leeds
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:54
      Цитата: nikoliski
      Красивый всё-таки самолет.

      у вас,извращённый вкус...увы. красота это вот:
      андрей юрьевич
      1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 12:38
        Кто вам сказал, что Сушки красивые, а Лайтнинги - нет? Где-то есть четкий критерий красоты боевого самолета?
        Kirill Dou
    3. spectr (Дмитрий) Сегодня, 10:24
      Только пока не сопоставимый по цене и функционалу. Пока что их боевые "лошадки" - это F-15 .. F-18. А эти подходят, чтобы покрасоваться.
      spectr
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:21
        F-35B очень странный выбор, для ВВС. И самый дорогой и по характеристикам проигрывает сухопутному... По истине не исповедимы пути их мышления. request
        MPN
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:38
          Для ВМФ - логичный. Для ВВС - могли бы взять F-35A.
          Но, видимо, решили, что для обслуживания, замен и запчастей проще содержать один тип.
          voyaka uh
        2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:42
          Чего странного? У них строится два авианосца типа "Куин Элизабет" водоизмещение 70 000 тонн. Сначала хотели их делать с электромагнитными катапультами, потом видать посчитали стоимость (3 млрд. долларов приблизительно стоит удовольствие иметь на двух авианосцах по электромагнитной катапульте) или свои возможности и решили отказаться от этой затеи, в результате с этих авианосцев может взлетать только F-35B... Вот их они и закупают...
          Ratmir_Ryazan
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:23
            С их авианосцев, как и с Кузнецова, может взлететь любой самолет, способный взлететь с трамплина ( с типичными весовыми рграничениями).
            И Хорнет может. И русские Су.
            А F-35B и трамплин не нужен. Он может взлетать с короткого разбега с плоской палубы ( как у американских морпехов с десантных кораблей).
            F-35B выбрали как наиболее универсальный вариант.
            voyaka uh
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:24
    Видео конечно вполне себе красивое . Ну так опытные люди с определёнными пиар целями и снимали ..
    КВУ-НСвД
  3. 3vs Сегодня, 10:08
    Красиво! good

    Вопрос, могут ли они кувыркаться ка наш Су-35C!?
    Хотя, их главная задача - не отсвечивать! lol
    3vs
    1. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 10:18
      их главная задача чтобы этот летающий кирпич не увели - как только его заметили он сам упадет
      top_war_shit
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:45
      Не могут. Но кувыркаются на авиа-шоу. И только избранные летчики из пилотажных групп. В бою работают проще. А более простые приемы: крутые виражи и резкие торможения Ф-35 делают хорошо - лучше, чем Ф-16.
      С ракетами во внутренних отсеках Ф-35 разгоняется до 1.6 МАХ. Это столько же, сколько русские самолеты с вооружением на внешних подвесках.
      Хотя бои и стрельба всегда идут на до- около-звуковых скоростях.
      voyaka uh
  4. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 10:14
    вот СУ-35 в бою выигрывает по дальности по цене по ракетам по радару - у него один минус он не взлетает вертикально - но это нахрен не надо он же не вертолет
    top_war_shit
    1. Equalized Сегодня, 10:21
      У вас методичка устарела.
      Equalized
  5. Equalized Сегодня, 10:20
    Не знаю как F-35B, а вот А-шка очень шустро себя показала на RIAT-2018. На уровне F-16 и супер хорнетов.

    Equalized
    1. 3vs Сегодня, 10:37
      По жиже будет пилотаж по сравнению с Су-35C!
      Оно и понятно - один двигатель не пара.
      Оно конечно экономичнее с одним движком.
      3vs
      1. Equalized Сегодня, 10:39
        Ну как бы Су-35 и F-35 самолеты разного класса и сравнивать их ЛТХ не совсем правильно. Суть в том что F-35 не такой уж и "утюг" каким его считали пару лет назад. Вполне шустрая птичка и становится все шустрее со временем когда снимают ограничения по перегрузкам и тд. Доработали уже.
        Equalized
        1. 3vs Сегодня, 10:49
          Возможно, главное, чтобы аэроплан выполнял поставленные ему задачи, с пилотом, конечно!
          3vs
        2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:00
          Equalized Сегодня, 10:39 .. Вполне шустрая птичка и становится все шустрее со временем когда снимают ограничения по перегрузкам и тд. Доработали уже.

          ... аэто что за критерий -"шустрая"?. request ... воробей тоже шустрый ... это обычный пролёт распиаренного дивайса (только не говорите что он ещё и невидим!)... за такие бабки, которые он не стОит?!???... обычный мерикатосовский голливудский развод ... bully
          a.s.zzz888
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:53
        3vs Сегодня, 10:37 ↑ Новый
        По жиже будет пилотаж по сравнению с Су-35C!

        ... разве это пилотаж?!?!?????... это пролёт по прямой с разворотами на десятки километров...позоруха и неумение!!!
        a.s.zzz888
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:50
      Это с ограничением до 7 G. Пока еще не разрешено летать на строевых самолетах с максимальной перегрузкой 9 G (комп не поволит).
      Только испытатели делали это.
      voyaka uh
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:13
        Это с ограничением до 7 G. Пока еще не разрешено летать на строевых самолетах с максимальной перегрузкой 9 G (комп не поволит).
        Только испытатели делали это.

        ...какие мы нежные laughing ... того и гляди в компе пробки сгорят wassat ... а ракетку к нему можно прицепить, или это тоже только "испытателям"? laughing ... мерикатосовкая облуда распиаренная по голливудски....
        a.s.zzz888
      2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:04
        voyaka uh
        Интересно, как тогда с такими ограничениями по положительной перегрузке в 7 ед ( и я догадываюсь ещё есть ограничение и по отрицательной перегрузке какое то..), вы применяли Ф 35 у себя там в боевых действиях против сирийцев? Как вы писали об этом неоднократно...
        Это же нелогично...
        Первая же ракета будет его...
        Хотя может поэтому его тогда "птичка" и поцарапала "случайно"....
        NN52
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:26
          Воздушных боев против сирийцев не было. Радары ПВО его не видят (или видят смутно, на грани помехи, без возможности вести ракету на цель). Какие проблемы?
          Птицы повреждали наши истребители уже несколько раз (за последние 10 лет).
          voyaka uh
  6. Stoler Сегодня, 11:04
    А мы самые "умные" wassat Нам самолеты пятого поколения нафиг не нужны wassat wassat Еще чють и начнем Ил-2 строить ИБО ДЕШЕВО !!! laughing
    Stoler
  7. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:55
    Самолет как самолет, по факту он ни чем не лучше того же F-16, при условии что у него была бы такая же начинка от радара до двигателя... А "стелс-шмелс" технология - больше пиар, пользы от нее как от камуфляжа на солдате, его все-равно видно и от пули ни как не спасает...

    Перед всей этой темой со стелсами Локхид Мартин был в предбанкротном положении жить ему оставалось не долго. Но надо признать, что Локхид Мартин нашли выход чтобы спасти свое предприятие об банкротства - внушили всем, что им нужен самолет "невидимка" за 100 млн. долларов, а для США и за все 450 )))... Ну, а то, что его можно сбивать комплексом ПВО даже конца 50-х ( как F-117 с таким же ЭРП как у F-22 и F-35) ну так это мелочи, сейчас главное продать, а воевать на нем будут не менеджеры Локхида и ни их дети...

    Еще раз убеждаюсь, что крупнейшие компании, медицина и ВПК должны быть только государственными, частные тоже могут быть, но только как дополнение... Государство всегда заинтересовано при минимальных затратах получить максимальный эффект, а частники всегда будут пускать пыль в глаза и выставлять нереальный ценник за бестолковую процедуру или товар...
    Ratmir_Ryazan
  8. Противный Сегодня, 12:21
    Цитата: nikoliski
    Красивый всё-таки самолет.

    Уродец.
    Противный
Картина дня