Британцы получили очередную партию F-35B

Британские вооруженные силы получили очередную партию новейших истребителей пятого поколения F-35B. Пять истребителей вылетели с территории США и, преодолев Атлантику, приземлились в Великобритании, передает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk.Прибывшие на территорию Великобритании пять истребителей F-35B присоединились к первым четырем, поставленным Британии в июне этого года, и пополнили состав 617-ой эскадрильи Королевских ВВС. Всего в первой партии Великобритания должна получить 15 новейших самолетов. В настоящее время все они уже построены, девять получены, а оставшиеся шесть проходят цикл испытаний на территории США перед перелетом в Великобританию.Согласно планам британского военного ведомства, всего в период до 2030 года Лондон намерен приобрести 138 истребителей F-35B, которые будут распределены между ВВС и ВМС Великобритании. Большая часть самолетов останется в Военно-воздушных силах, другая, меньшая часть, будет отправлена для пополнения авиакрыла авианосцев HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales.Истребитель F-35B Lightning II имеет возможность вертикального взлёта и посадки и предназначен, в первую очередь, для использования на авианосцах, вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу.