13:36 06 августа
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СМИ: Российскому истребителю не под силу сбить F-22 и F-35

Воевать в небе с истребителями пятого поколения F-22 и F-35 – всё равно, что охотиться с закрытыми глазами, пишет The National Interest.



И если F-22 и без стелс-технологий превосходит любой российский истребитель, то F-35, даже проигрывая в скорости, одерживает верх над противником благодаря своему радару, говорится в материале.


К такому выводу автор пришел после того, как сам побывал в учебном бою, в котором сошлись малозаметные F-22 и F-35, с одной стороны, и F-15 и учебно-тренировочные самолеты T-38A Talon, изображавшие истребители МиГ-29, с другой.

Журналиста посадили в «российский» Talon под позывным «Водка-3». Через несколько минут «неравного боя» все «Талоны» были условно сбиты. Летчики даже не поняли, с какой стороны «прилетала» ракета.

То же самое произошло и с F-15. По словам пилота этого истребителя, «очень похожего на Су-27 или китайский J-20», он чувствовал себя беспомощным, когда пытался противостоять самолетам F-22 и F-35.

При этом журналист отметил, что воздушный бой больше напоминал пиар-компанию ВВС США, поскольку сражаться с УТС «Талон» и настоящим российским истребителем – не одно и то же. Тем не менее, он признал, что радар с активной фазированной решеткой, безусловно, дает большое преимущество летчику.

Автор напомнил, что в РФ сегодня активно работают над технологиями, позволяющими обнаруживать самолеты-невидимки. Кроме того, русские продолжают доводить до ума новейший Су-57. Правда, из большой стоимости судьба «российского F-22» пока не определена, добавляет он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 108

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  1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 09:08
    Приятный сон полосатого либерала...
    Хряпнется только так!
    Dashout
    1. новичок (garik) Сегодня, 09:16
      м да... видать у Локхида с его дитём совсем деоа плохи, раз прибегают к таким дешёвым рекламам. Евгений приветствую.
      новичок
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:20
        Цитата: новичок
        м да... видать у Локхида с его дитём совсем деоа плохи, раз прибегают к таким дешёвым рекламам.


        Китайцы кричат …

        Американцы кричат …

        Индусы критикуют

        У нас "не имеет аналогов в мире..."

        Так теперь воюют.... за рынки

        Пусть так и остается
        bulvas
        1. новичок (garik) Сегодня, 09:27
          таки да, война за рынки сбыта. да вот только, надо одному поучиться и янки_ не хаять своё. тем более мы видели, как Су 35 зашёл на хвост ф22, последний всё понял задним числом. вы думаете, 57й как минимум, не повторит то же?
          новичок
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:00
            Они не заметили с какого боку прилетела ... условная ракета, т.е. которой не было wassat А у учебного Талона БРЛС то вообще вроде как отсутствует, конечно Стелс не увидишь ... без глазwassat
            хрыч
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 10:14
              а тем временем …

              Китайская академия аэрокосмической аэродинамики (CAAA) сообщила об успешных испытаниях гиперзвукового летательного аппарата Star Air-2, выполненного по технологии Waverider. Об этом сообщает Рамблер.


              здесь:
              https://news.rambler.ru/army/40488451-kitay-uspes
              hno-ispytal-giperzvukovuyu-raketu/


              Может 5-е поколение стремительно устаревает?

              bulvas
              1. новичок (garik) Сегодня, 10:25
                ну это ж не самолёт. хотя такими темпами развития гиперзвуковых технологий, допускаю малый промежуток между пятым и шестым поколениями.
                новичок
            2. MPN (Павел) Сегодня, 11:07
              Российскому истребителю не под силу сбить F-22 и F-35
              Не уж то в компьютер "неуязвимость" ввели.... belay
              Журналиста посадили в «российский» Talon
              А чего не тракториста, или медсестру, или не конгрессмена на худой конец (на худой конец, это не в прямом смысле, поговорка такая)... smile
              MPN
              1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:27
                Цитата: MPN
                Российскому истребителю не под силу сбить F-22 и F-35Не уж то в компьютер "неуязвимость" ввели....

                Павел, а вот прошлогодняя статья из того же самого The National Interest, в которой наоборот, выражается озабоченность тем, что наши Су-шки лучше...
                Су-35 vs F-22: кто сильнее в воздушном бою
                Принадлежность американского истребителя к пятому поколению не гарантирует ему победы http://www.pravda-tv.ru/2017/07/27/312398/su-35-v
                s-f-22-kto-silnee-v-vozdushnom-boyu
                helmi8
                1. MPN (Павел) Сегодня, 11:35
                  Приоритеты сменились. Бюджет военный утвердили в 717 млрд, теперь смысла плакать нет, надо популяризировать... yes
                  MPN
                2. yehat (Сергей) Сегодня, 13:08
                  выражается озабоченность тем, что наши Су-шки лучше

                  когда нужно формировать бюджет, сушки лучше
                  когда нужно отчитываться, сушки хуже. Просто двойные стандарты.
                  А какие они на самом деле - никого не волнует.
                  yehat
            3. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:19
              Журналиста посадили в «российский» Talon под позывным «Водка-3»


              Водка 3 ну все понятно после третьей становишься неуязвимым даже на аэроплане. wassat
              krops777
          2. Например Сегодня, 10:05
            Цитата: новичок
            вы думаете, 57й как минимум, не повторит то же?

            Однозначно повторит.
            Одна проблема не хватит наших самолётов в ховсты Ф22 и Ф35 встать. Нет такого числа сушек.
            Наши придумали хороший самолет. Не сомневаюсь.
            А американцы СДЕЛАЛИ СОТНИ самолетов. И давайте говорить не лукавя - хорошие самолеты они производят.
            Например
            1. новичок (garik) Сегодня, 10:11
              вот из раза в раз одно и тоже. мне просто надоело повторяться, да и вы и все форумчане знают, почему у янки больше выпуск самолётов чем у нас. у нас на данном этапе и не может быть больше машин по вполне объективным причинам. но, почему вы сбрасываете со счетом наши машины поколений 4 и 4плюс? вполне достаточно вкупе с нашими ПВО/ПРО и системами РЭБ дать под хвост любой “восточной компании“. да, хороши у них машины, кто ж спорит? но наши лучше и они это знают, это главное.
              новичок
            2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:29
              Одна проблема не хватит наших самолётов в ховсты Ф22 и Ф35 встать

              смотря как считать, если в комплексе, даже без РЭБ
              то к примеру в Сирии 10 единиц Су-35, Су-34 по 6 РВВ-СД Р-77 с дальностью 150 км (без инд. Е)
              гипотетически - минус 60 из 180 Ф-22, + зрд С-400 и С-300В4 - минус 60.
              В остатке 60 единиц Ф-22 от 180 laughing
              Romario_Argo
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:52
                Цитата: Romario_Argo
                В остатке 60 единиц Ф-22 от 180

                Гладко было на бумаге...
                Александр романов
                1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 11:48
                  Гладко было на бумаге...

                  ну тогда подключим РЭБ и РЭП, пассивная РТР Москва-1 вскроет АФАРы на удалении 300 км у Ф-22, а активная Красуха-4 (цифра) сожжёт мозги всем БРЛС на дальности 400 км.
                  Romario_Argo
                  1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 13:21
                    А если они введут в действие все, что имеется у них на всем Ближнем Востоке рядом с Сирией и еще 2-3 авианосные группы подгонят, подлодки..? Их возможности на этом, возможном, ТВД в десятки раз превышают наши. Лучше не беритесь рассуждать на такие серьезные темы. Здесь не то что комментария, а даже целой развернутой статьи будет мало, чтобы обхватит все аспекты и варианты.
                    Гаргантюа
              2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:41
                Цитата: Romario_Argo
                Одна проблема не хватит наших самолётов в ховсты Ф22 и Ф35 встать

                смотря как считать, если в комплексе, даже без РЭБ
                то к примеру в Сирии 10 единиц Су-35, Су-34 по 6 РВВ-СД Р-77 с дальностью 150 км (без инд. Е)
                гипотетически - минус 60 из 180 Ф-22, + зрд С-400 и С-300В4 - минус 60.
                В остатке 60 единиц Ф-22 от 180 laughing


                По примеру Сирии - придет Израиль и вынесет все, что есть на сирийской земле быстро и с минимумом потерь...
                А вы продолжайте считать ракеты и превращать их в сбитые самолеты в варианте "1к1"...

                Альтернативной Вселенной, житель...
                ЗВО
                1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 11:51
                  придет Израиль и вынесет все

                  вот именно, что придёт а не прилетит. у САР хороший арсенал ракет 9М723, замечательно уходят с ОТРК Точка, не завидую АБ Израиля.
                  * ЗРК Патриот-3 на той неделе доказал свой потенциал в Дараа
                  Romario_Argo
                  1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 12:25
                    Цитата: Romario_Argo
                    придет Израиль и вынесет все

                    вот именно, что придёт а не прилетит. у САР хороший арсенал ракет 9М723, замечательно уходят с ОТРК Точка, не завидую АБ Израиля.
                    * ЗРК Патриот-3 на той неделе доказал свой потенциал в Дараа


                    У израильтян лучшее в мире противоракетное ПВО. Оно уже десяток лет работает постоянно...
                    И это...
                    У сирийцев - есть Искандеры?
                    Вы точно уверены?
                    Им были проданы Яхонты - но как то они "быстро кончились"...
                    Искандер на сирийской земле был/есть - но он не сирийский и никогда им не будет.
                    Сирия - ноль...
                    Просто - ноль.
                    Хотите вы этого или нет.
                    Они и раньше в эпоху 100% советской поддержки потеряли Голланские высоты. с сотнями ракет. самолетов. тысячами танков,
                    А сейчас они просто тупо "ноли"...
                    ЗВО
                    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:36
                      У израильтян лучшее в мире противоракетное ПВО

                      это как по поводу статьи про Иран
                      израильтяне будут и дальше рассказывать сказки, но с удовольствием предоставят почетное право постучаться головой об С-300ПМУ-2 своим старшим братьям-американцам

                      laughing laughing laughing
                      Romario_Argo
                      1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 13:19
                        Цитата: Romario_Argo
                        У израильтян лучшее в мире противоракетное ПВО

                        это как по поводу статьи про Иран
                        израильтяне будут и дальше рассказывать сказки, но с удовольствием предоставят почетное право постучаться головой об С-300ПМУ-2 своим старшим братьям-американцам

                        laughing laughing laughing


                        Т.е. вы признаете, что про наличие Искандеров у сирийцев - вы сознательно СОВРАЛИ?

                        С-300 никогда не будут поставлены сирийской армии без согласования с Израилем.
                        Это факт. который надо признавать...
                        Ваши хотелки и реальные шаги в политике и продажах оружия - различаются так же. как небо и земля.

                        Если же произойдет иначе, то их уничтожат в первый же день.
                        Как Израиль делал уже не раз и не два и не пять...
                        Я не являюсь поклонником Израиля - я просто хорошо помню, что умеет делать Израиль в таких случаях.
                        Как он уничтожал реакторы в Сириях и Ираках. Как он уничтожал военную технику и военные производственные и складские мощности. И другое.
                        независимо от годов и состояние армий стран-противников.
                        Вы же, просто ничего не знаете, ни истории вооружений. ни военной истории современной.
                        Для вас 1 ракета=1 самолет или 1 корабль.
                        ЗВО
      2. Leeds (Alexander) Сегодня, 09:21
        Так или иначе, у нас все равно нет в строю Су-57, и будут ли в количестве пары - тройки сотен когда-нибудь - неизвестно. Тоже самое и с Арматой, крута, но 2300 - «может быть да, но нет» (с)
        Leeds
        1. новичок (garik) Сегодня, 09:31
          никто и не обещал на полное переворужение на новое поколение. покажите хоть одну Армию, которая вооружена полнлстью на технику последнего поколения. Сушки к осени получит Липецк, Т14, 15, 16 обкатывают в войсках. и не будет масштабного переворужения, всё пойдёт своим ходом.
          новичок
          1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 13:28
            Цитата: новичок
            никто и не обещал на полное переворужение на новое поколение

            Цитата: новичок
            и не будет масштабного переворужения, всё пойдёт своим ходом.

            Здрасьте, приехали belay Годами на всех площадках наши руководители ВПК и МО орали, что в ГПВ 2020 заложено перевооружение на 2300 Армат, 60 Т-50, 7 Ясеней, 8 Бореев, 8 фрегатов Горшков и т.д, и что на все это уже заложены деньги. А теперь вы предлагаете нам признаться себе, что это были галлюцинации??? Ну это ни в какие ворота am
            Гаргантюа
      3. dorz (Дмитрий) Сегодня, 09:44
        Цитата: новичок
        м да... видать у Локхида с его дитём совсем деоа плохи, раз прибегают к таким дешёвым рекламам. Евгений приветствую.

        У Локхида дела так плохи, что эта компания который год занимает первое место в мире по объемам продаж вооружений, а конкретно F-35 будет отгружать своим партнерам в количестве 200 шт. ежегодно. sad
        dorz
        1. новичок (garik) Сегодня, 09:48
          я не говорил про финансы, а про недосамолёт. пусть поставляют и как можно больше.
          новичок
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:14
    В свое время была реклама Ф 117 стелс. Преподносилось,как абсолютное,непобедимое,несбиваемое и невидимое. Рекламу Сербы развинчали
    Александр романов
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 09:24
      Пиарят нещадно этот аппарат,предпродажная реклама жгет....
      Mimohod
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:32
        сошлись малозаметные F-22 и F-35, с одной стороны, и F-15 и учебно-тренировочные самолеты T-38A Talon, изображавшие истребители МиГ-29, с другой
        . "" сверхманевренный"" T-38A Talon,охренеть как похож на МиГ-29...просто близнецы... wassat wassat
        андрей юрьевич
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:42
          Цитата: андрей юрьевич
          просто близнецы


          Один в один! Однояйцевые.

          Вы разве не видите?

          Юрьевич hi
          Ванёк
        2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:01
          Тут не внешняя схожесть важна, а заметность на радаре, по ЭПР этот самолет схож с Мигом...
          Ratmir_Ryazan
          1. yehat (Сергей) Сегодня, 13:11
            вот только профиль полета совершенно другой.
            Миг-29 способен обнаруживать и срывать сопровождение цели, а насчет т38 я не уверен
            yehat
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:06
      Цитата: Александр романов
      Преподносилось,как абсолютное,непобедимое,несбиваемое и невидимое. Рекламу Сербы развинчали

      при чём с помощью обыкновенной микроволновки laughing
      LSA57
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:43
        Цитата: LSA57
        с помощью обыкновенной микроволновки


        ... Чьей-то матери и старой советской зенитки.

        Сергей hi
        Ванёк
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:07
          Цитата: Ванёк
          Чьей-то матери и старой советской зенитки

          да пульнули не глядя на дурака и попали laughing
          а если серьёзно, то когда он открывал бомболюки, то становился очень даже видим. вот микроволновка и спрвоцировала. экипаж решил, что попал под облучение локатора и решили его уничтожить.
          Ивану hi
          LSA57
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:17
            Цитата: LSA57
            решил, что попал под облучение локатора


            Какая коварная микроволновка. laughing

            Под локатор маскируется. wassat
            Ванёк
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:58
              Цитата: Ванёк
              Какая коварная микроволновка.
              Под локатор маскируется.

              и там и там МИКРОволны
              а стелс не самолёт разведчик чтобы уловить разницу
              датчики обнаружили облучение, выдади опасность, экипаж отреагировал
              LSA57
  3. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:15
    Я, далек от военной авиации, но у меня вопрос к спецам - это в порядке вещей проводить подобные тренировочные бои без "главного участника"? И после утверждать, что "мы всех победим"...
    Я так понимаю, что при встрече с реальным самолетом, результаты будут выглядеть несколько по другому...
    КОТ БАЮН
    1. новичок (garik) Сегодня, 09:19
      проводили с нами, потом перестали: стыдео стало за свои ВВС. потом индусы поимели на вдоль поперёк янки.
      новичок
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:27
        Цитата: новичок
        роводили с нами,

        Насколько я помню,было проведено 50 учебных боев СУ 27 против Ф 16. Счет в серии 49-1 в пользу СУ 27. Вынос
        Александр романов
        1. masterovoy (Николай) Сегодня, 09:57
          Вот поэтому ВВС США крайне редко участвуют в сравнительных боях и конкурсах, где участниками выступают Российские самолеты, даже старенькие СУ-27 начала девяностых годов, и всячески противодействуют своим сателлитам проводить сравнительные испытания. В качестве примера можно провести сравнительные испытания Индонезийских ВВС, кажется в прошлом году...
          masterovoy
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:12
          Цитата: Александр романов
          Насколько я помню,было проведено 50 учебных боев СУ 27 против Ф 16. Счет в серии 49-1 в пользу СУ 27. Вынос

          Харчевский их знатно погонял laughing

          LSA57
          1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:11
            Харчевский прав, американцы нам никогда друзьями не будут...
            Ratmir_Ryazan
          2. yehat (Сергей) Сегодня, 13:14
            это не тот Харчевский, который замешан в отжимании денег у личного состава летного центра?
            yehat
        3. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 11:49
          Один потому, что СУ не прилетел, у лётчика свадьба была.
          Dietmar
    2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:21
      Ну они же не полоумные , чтобы пригласить например строевой Су-35 - ый свежей модификации с нашим опытным пилотом на проведение "турнира" из серии показательных учебных боёв . Последствия могут оказаться неприемлемыми ... А вот УТС или свой 15-й в нужной модификации и с предсказуемым результатом - самое то для пиара ..
      КВУ-НСвД
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:50
        Цитата: КВУ-НСвД
        с нашим опытным пилотом на проведение "турнира" из серии показательных учебных боёв


        Учения в Ленгли. Почитайте.
        Ванёк
        1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:00
          Цитата: Ванёк
          Учения в Ленгли. Почитайте.

          Ну "повоевали" там американские 5-е с европейскими 4-ми ... Обстоятельств особо никто не знает , да и модификации европейцев не афишируются . Наших там естественно не было и быть не могло . К обсуждаемой теме притянуть можно только за уши ...
          КВУ-НСвД
    3. SOF (Александр) Сегодня, 09:25
      Цитата: КОТ БАЮН
      Я, далек от военной авиации, но у меня вопрос к спецам - это в порядке вещей проводить подобные тренировочные бои без "главного участника"? И после утверждать, что "мы всех победим"...
      Я так понимаю, что при встрече с реальным самолетом, результаты будут выглядеть несколько по другому...

      ...тоже не специалист, но уверен, что звать "главного участника" на "товарищеский матч" никто не будет, ибо ....фиг его знает как себя проявят непобеди'мые и невиди'мые в режиме "раз на раз"....
      ....подозреваю, что по этой же причине их нет на нашем танковом биатлоне, а нас, на ихенский звать никто не собирается... smile
      SOF
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:33
        Никто ничего реально не доказал!
        А так, кулик\ лягушка все равно будут хвалить своё болото .... ну и фиг ли. они всё равно станут пищей для кого то покрупнее\ хищника!
        rocket757
      2. новичок (garik) Сегодня, 09:34
        почему же, вот именно по биатлону каждый год на приглашение страны запада глухо молчат.
        новичок
        1. SOF (Александр) Сегодня, 09:53
          Цитата: новичок
          почему же, вот именно по биатлону каждый год на приглашение страны запада глухо молчат.

          ...это вполне естественно... а вдруг хваленые-перехваленые супер-танки НАТО окажутся тяжелым и неповоротливым пшиком?.......это же элементарная антиреклама будет....
          SOF
          1. новичок (garik) Сегодня, 09:57
            это ещё пол беды. а там ведь всяко разно “упражнений“ для танков.
            новичок
            1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 10:18
              Вот вот, особенно нужно внимательно сравнить в ЧЕМ соревнуются у нас и у них!! "стрельба взвода с позиций" и стрельба в дивжении (боком) у нас. Война в Сирии в шУмерии показала, что "стрельба с позиции" зачастую для танка заканчивается уничтожением tongue . Предельно "умиляют" соревнования в "стрельбе из пистолета" belay , это же как для пилотов (не морских) умение плавать и разводить костер в лесу, в концепции может понадобиться, а в реальности - одному на миллион. fool Ну и конечно "важное" соревнование - давить легковую мишину belay
              Мих1974
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:08
      Цитата: КОТ БАЮН
      это в порядке вещей проводить подобные тренировочные бои без "главного участника"? И после утверждать, что "мы всех победим"..

      это в порядке для обыкновенной пиар акции
      LSA57
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:00
        Обзор военно-спортивных игр это круто во всех отношениях.
        Что интересно, соревнования в Китае "Суворовский натиск". Преодоление препятствия это что то! Наша БМП прошла сходу, с прыжком, приземлилась практически ровно. Китайская чуть носом не пропахала! Т.е. развесовка нарушена, что не есть гут даже для танка\ БМП.
        Шоб там не говорилось\писалось, такие соревнования важны для повышения боеспособности войск и улучшения взаимодействия союзниками, попутчиками которые могут стать союзниками!
        О боевом братстве говорить не будем, просто нормальные взаимоотношения, совместимость военной подготовки\тактики, если что, это ВАЖНО! soldier
        rocket757
    5. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:32
      У Су-30 точно такая же картинка на радаре противника, как и у Ф-15. Их видно одинакого и с такого же расстояния.
      Поэтому эксперимент корректный. Ф-35 и Ф-22 видят Су-27 (или Ф-15) гораздо раньше, чем их видят эти самолеты. И открывать огонь ракетами американцы могут с гораздо большего расстояния.
      Я понятно написал?
      voyaka uh
      1. tsiwork (Игорь Цимбал) Сегодня, 11:01
        С точки зрения простой логики - нет, не ясно. Это объясняет использование Ф-15 как мишени, но как противника - никто не знает реальных параметров их РЛС, а, значит, нельзя утверждать, что они "видят" Ф-22 и Ф-35 с одинакового расстояния.
        tsiwork
      2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:05
        Только один, с чего вы взяли, что Ф-22 и Ф-35 увидят Су-27 раньше? Американцы из Локхед Мартина сказали? )))
        Ratmir_Ryazan
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:13
          Потому что ЭПР (картинка для радара) у Су-27 или Ф-15 в тысячу раз больше, чем у Ф-22 или Ф-35.
          Обьясню более понятным Вам языком: два человека с одинаковым зрением сначала заметят слона и только потом, сильно приблизившись, мышку.
          Слон - это Су-27 или Ф-15 , а мышки - стелсы. Зрения у них (радары) - одинаковые, а вот размеры (для радио- волн) - разные.
          voyaka uh
      3. yehat (Сергей) Сегодня, 13:23
        ))))) ф-35 и ф-22 видят одинаково, потому что без включенного радара слепые как котята
        все пассивные системы наблюдения нисколько не лучше засекают, чем оптическая станция на борту су-27 и тем более, не дают нормального целеуказания. Поэтому, стелс-технология не дает существенных преимуществ в плане дальности обнаружения, она дает выигрыш только во внезапности начала боевого контакта. Более того, сильное различие в высоте полета почти обнуляет вообще применение стелс-технологии и упрощает локацию для су-27, оснащенных современными радарами, способными отделять помехи от отраженных сигналов от земли.
        Реальное преимущество стелс-самолеты получают только при наличии самолета ДРЛО или другого стороннего целеуказания, позволяя не использовать активную локацию. Но и в этом случае ситуация с "неизвестно откуда" прилетевшей ракетой исключается напрочь.
        yehat
    6. poquello (poquello) Сегодня, 12:52
      Цитата: КОТ БАЮН
      Я так понимаю, что при встрече с реальным самолетом, результаты будут выглядеть несколько по другому...


      Цитата: iarex
      Первым таким случаем после распада СССР стал «бой», произошедший в 1992 году на авиабазе Лэнгли в штате Виpджиния. Именно ее в тот год с дружеским визитом посетили военные из Липецкого центpа боевого пpименения.

      Вылетели втроем – наш Сy-27УБ, F-15D и самолет сопpовождения F-15C. В процессе полета, шедший впереди F-15, решил покрасоваться, и сказав по рации, что пора бы уже «начинать», включил полный фоpсаж. Пилот Су-27 майор Каpабасов пафоса не оценил, и даже не выходя на форсажный режим без всякого труда продолжал висеть на хвосте амеpиканца.

      Майор там потом не разобрался, учебно сбил оба самолёта. )))
      пресс-служба американских ВВС поспешила представить все так, будто бы не было никакого боя, а имело место лишь дружеское «совместное маневpиpование», причем закончившееся «с приблизительно равным результатом».

      http://www.iarex.ru/articles/59146.html
      если эта история правдива, ф15 рядом не валялся с нашими
      poquello
  4. Zubr Сегодня, 09:18
    laughing позывной повеселил "Водка-3"...А почему не самогон или шило. ?... smile А в остальном...ну пускай тешат себя надеждой.. smile В Сирии F-22 так и не понял, откуда ему на хвост сел наш СУ-35С.
    Zubr
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:36
      Цитата: Zubr
      позывной повеселил "Водка-3"...А почему не самогон или шило. ?..

      у лётчиков,правильно- "массандра". yes
      андрей юрьевич
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:19
    Ну да, ну да... Разумеется надо всем купить F 35, только они "перехлопают" Русские истребители - как мух... Поэтому выдадим учебные самолёты за истребители... И все поверят, потому что "джентельменам" надо верить на слово!
    Горный стрелок
  6. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 09:21
    День сурка? эта статья была несколько дней назад?
    дилетант2
  7. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:31
    Пингвин включает РЛС и его совсем не видно, да. Сказки венского леса.
    Серый брат
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 09:41
      Если они такие крутые,то почему постоянно слышен визг о "непрофессиональном" сопровождении "Су"шками "профессионалов!?
      HAM
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:44
        Цитата: HAM
        Если они такие крутые,то почему постоянно слышен визг о "непрофессиональном" сопровождении "Су"шками "профессионалов!?

        Коварные русские выключают транспондеры.
        Серый брат
        1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 10:21
          belay Боже, а если мы и на войну с выключенными транспондерами будем летать, как, КАК эти американские "бедолаги" будут нас побеждать?
          Мих1974
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:35
            Су-27/30/35 или Ф-15 без всяких транспондеров светятся больше, чем стелсы с транспондерами.
            voyaka uh
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:39
              Цитата: voyaka uh
              Су-27/30/35 или Ф-15 без всяких транспондеров светятся больше, чем стелсы с транспондерами.

              Это уже даже не смешно
              Александр романов
              1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:34
                Это именно так. С помощью линз ЭПР Ф-35 поднимают до уровня Ф-15/ Су-27. Больше не нужно.
                Фотки израильских Ф-35 с 4 линзами публиковались.
                voyaka uh
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:45
                  Цитата: voyaka uh
                  Фотки израильских Ф-35 с 4 линзами публиковались.

                  И на кой они мне,я уже читал в украинской прессе о превосходстве Ф 35. Реклама двигатель торговли.
                  И пока не будет произведено ни одного учебного боя-Су 35 ,против Ф 35 или Ф 22. Спорить у кого длиннее не имеет смысла.Хоть весь комп фотками обклеить
                  Александр романов
                  1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:16
                    Перечитайте статью: там и описан точно такой учебный воздушный бой, который Вы просите. И даны его результаты.
                    voyaka uh
            2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:06
              Как бы Ф-35 и Ф-22 не святились, их видно также хорошо как и Ф-16/15 )))...
              Ratmir_Ryazan
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:34
    и учебно-тренировочные самолеты T-38A Talon, изображавшие истребители МиГ-29, с другой.
    Они бы еще Ф-5 пригнали, что бы МиГ-21 изобразить...
    Комики. Но правила игры в поддавки знают хорошо.
    svp67
    1. Spitfire (Алексей) Сегодня, 10:39
      T-38 и F-5 практически идентичны по характеристикам...
      Spitfire
  9. 501Legion (Артём) Сегодня, 09:38
    приходится рекламировать свой зашквар а как иначе
    501Legion
  10. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:39
    Что за любовь у админов ВО к The National Interest?
    Чем это обусловлено?
    Дырокол
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 11:16
      Цитата: Дырокол
      Что за любовь у админов ВО к The National Interest?
      Чем это обусловлено?

      "плюрализмом" (надеюсь не накажут за слово.) recourse
      андрей юрьевич
    2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:49
      Цитата: Дырокол
      Что за любовь у админов ВО к The National Interest?
      Чем это обусловлено?


      Скандальными обсуждениями...
      На 80% статьи в Нэшнл Интерест имеют совершенно другую смысловую нагрузку и смысловую окраску.
      Местные админы. сознательно "перекрашивают" так, что бы получился скандал, и вылезло множество постов.
      Соответственно очень быстро поисковики анализируют, и помещают в рейтинг, количество просмотров растет ощутимо, количество рекламодателей то же.

      Владельцы сайта - просто рубят бабло на рекламе.
      Нашли нишу "скандального патриотизма".
      А некоторые считают, что они развивают патриотизм...
      Наивные.
      ЗВО
    3. prorab_ak Сегодня, 13:23
      Да сколько ж можно одно и тоже мусолить. Давно всем известно, что НИ ангажированное издание и кто там у них в редколлегии...был. Поэтому и идет елей на ура на данном военно-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ресурсе, для разнообразия иногда нашу технику "гнобят"...подобие беспристрастности.
      Тут еще немцев каких то подтягивали(статейки тоже часто постили)....но видать по цене не договорились laughing
      prorab_ak
  11. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:49
    А если взять "Крайнюю" версию Ф-15 и Ф-16 с АФАР и прочими приблудами?
    Zaurbek
    1. новичок (garik) Сегодня, 09:53
      зачем вы так? нельзя обижать Локхид. они теперь производят всё и вся для нужд янки армии.
      новичок
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 09:49
    Цитата: андрей юрьевич
    сверхманевренный"" T-38A Talon

    ----------------------
    Читая статью мне показалось, что это анонс фильма-сиквела Top Gun-2, где 56-летний Том Круз в звании полковника сядет уже за штурвал не F-14 Tomcat, а на F-22. hi laughing
    Altona
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 11:17
      Цитата: Altona
      Цитата: андрей юрьевич
      сверхманевренный"" T-38A Talon

      ----------------------
      Читая статью мне показалось, что это анонс фильма-сиквела Top Gun-2, где 56-летний Том Круз в звании полковника сядет уже за штурвал не F-14 Tomcat, а на F-22. hi laughing

      да-да-да...! yes hi
      андрей юрьевич
  13. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 09:54
    Сказочники....И придумают же такое...Интересно что оне там курят
    нафанаил
  14. spectr (Дмитрий) Сегодня, 09:57
    Интересно как же они стреляли в этом учебном бою. Они может и малозаметные, но до тех пор пока не включат локаторы для наведения своих ракет. А если прикинуть время захвата цели, длительность полета ракеты, то они не меньше минуты должны светить в эфире. И за минуту их не засекли? Это фантастика! :))
    spectr
  15. Пленник (Айрат) Сегодня, 10:02
    Эво как! winked Помнится пины ужами на сковородке вертелись и подличали, когда пилоты Липецкого центра их в учебном бою на раз-два делали. Гнилой народец.
    Пленник
  16. Маркони41 (Андрей) Сегодня, 10:20
    Цитата: Например
    А американцы СДЕЛАЛИ СОТНИ самолетов.

    Совершенно верно. Десять МИГ-21 однозначно завалят один СУ-35. Количество тоже не маловажный фактор.
    Маркони41
  17. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 10:28
    какую чушь пишут - тут недавно индусы на су 30мки на своих радарах легко видят китайский J20 а что тогда говорить про су35 у которого радар на 400 км работает - су57 вообще несколько радаров имеет что он не увидит ракету от куда пустил ее F35 или F22 - этот бред пора заканчивать в Сирии когда летали наши су35 их самолеты в эти дни вообще не летали
    top_war_shit
  18. синоби (Юрий) Сегодня, 10:33
    А чего же они в небе Сирии сразу драпают?Отмазка типа "Воизбежание" как то не в их стиле.
    синоби
  19. Pacifist (Виктор) Сегодня, 11:02
    Это чего было то? fool
    Похоже там уже даже навоз в голове протух.
    Pacifist
  20. spektr9 Сегодня, 11:09
    Опять читаю в коментах как су 35, су 30 в количестве 176 ед. (больше на вооружение не завезли) завалят 195 f22 и 71 f35 ... Чтот не особо соотношение
    spektr9
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 11:19
      Цитата: spektr9
      Опять читаю в коментах как су 35, су 30 в количестве 176 ед. (больше на вооружение не завезли) завалят 195 f22 и 71 f35 ... Чтот не особо соотношение

      есть ещё и ПВО.
      андрей юрьевич
      1. spektr9 Сегодня, 11:25
        есть ещё и ПВО.
        Да, а у потенциального агрессора ещё есть 1500 самолетов 4 и 4+ (если уж по нашей классификации) и огромное количество крылатых ракет и их носителей которые очень быстро насытят ПВО
        У нас же ещё 400 единиц 4 и 4+ включая миг 31 ....
        spektr9
  21. Тени Сегодня, 11:15
    F-22 + F 35 = Су 57. Заказушная статья. Они бы ещё на врёвнах летали бы.)
    Тени
  22. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 11:18
    Это уже не реклама на рынке вооружений, а базар какой то..."ты у него гнилые помидоры не покупай, а у меня покупай свежие, блестящие...."
    Alexey-74
  23. михаил анохин_2 (михаил анохин) Сегодня, 11:32
    Сообщение ни о чём!
    Надобно в Сирии в реальном бою попробовать. Да не один разок!
    - Тоды - да! - Как говаривал мой друг Лешка!
    михаил анохин_2
  24. sib.ataman Сегодня, 11:36
    Летал этот "деятель", или фантазировал-известно только его дивану, но его диван безмолвствует! А выводы этой писанины (и в прямом, и в переносном смысле) предсказуемы! Не будет же он за бабки Пентагона или госдепа расхваливать ВВС РФ! Стоит ли всеръёз к таким статьям относиться?
    sib.ataman
  25. Vard Сегодня, 11:36
    Мне это напоминает старый анекдот... Разговаривают двое... Таки мне не нравится как Паваротти поёт... А ты его слышал... Таки мне вчера Абрам напел...
    Vard
  26. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 11:43
    Естественно не собъём, они утонут вместе с авианосцами от наших Кинжалов и прочих Гранитов, Ониксов, Базальтов и т.д. Никто и не спорит.
    Ros 56
  27. TT62o (Олег) Сегодня, 12:01
    Шакалы воют, а караван идет. Не все сразу.
    TT62o
  28. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:20
    Интересно, а что за радар у этого T-38A Talon? Он вообще есть? )))

    Посадили журналиста в самолет учебный самолет у которого главная задача обучения навыкам пилотирования и РЛС если и есть то, явно уступает тем что на Мигах и на Сушках, покатали, а потом сказали, что его сбили несколько раз ))) Все Россию боятся нечего - напиши в статье что Ф-22 и Ф-35 самые крытые самолеты, а то их покупать отказываются )))
    Ratmir_Ryazan
  29. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 12:56
    Да уж...Театр абсурда в действии! А фамилия этого "авторитетного эксперта" слишком известна, что бы ее здесь называть? Он - "Икспердд больших и малых Нэшинал Интерестов"!!!
    ангел-истребитель
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