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СМИ: Российскому истребителю не под силу сбить F-22 и F-35
Воевать в небе с истребителями пятого поколения F-22 и F-35 – всё равно, что охотиться с закрытыми глазами, пишет The National Interest.
И если F-22 и без стелс-технологий превосходит любой российский истребитель, то F-35, даже проигрывая в скорости, одерживает верх над противником благодаря своему радару, говорится в материале.
К такому выводу автор пришел после того, как сам побывал в учебном бою, в котором сошлись малозаметные F-22 и F-35, с одной стороны, и F-15 и учебно-тренировочные самолеты T-38A Talon, изображавшие истребители МиГ-29, с другой.
Журналиста посадили в «российский» Talon под позывным «Водка-3». Через несколько минут «неравного боя» все «Талоны» были условно сбиты. Летчики даже не поняли, с какой стороны «прилетала» ракета.
То же самое произошло и с F-15. По словам пилота этого истребителя, «очень похожего на Су-27 или китайский J-20», он чувствовал себя беспомощным, когда пытался противостоять самолетам F-22 и F-35.
При этом журналист отметил, что воздушный бой больше напоминал пиар-компанию ВВС США, поскольку сражаться с УТС «Талон» и настоящим российским истребителем – не одно и то же. Тем не менее, он признал, что радар с активной фазированной решеткой, безусловно, дает большое преимущество летчику.
Автор напомнил, что в РФ сегодня активно работают над технологиями, позволяющими обнаруживать самолеты-невидимки. Кроме того, русские продолжают доводить до ума новейший Су-57. Правда, из большой стоимости судьба «российского F-22» пока не определена, добавляет он.
И если F-22 и без стелс-технологий превосходит любой российский истребитель, то F-35, даже проигрывая в скорости, одерживает верх над противником благодаря своему радару, говорится в материале.
К такому выводу автор пришел после того, как сам побывал в учебном бою, в котором сошлись малозаметные F-22 и F-35, с одной стороны, и F-15 и учебно-тренировочные самолеты T-38A Talon, изображавшие истребители МиГ-29, с другой.
Журналиста посадили в «российский» Talon под позывным «Водка-3». Через несколько минут «неравного боя» все «Талоны» были условно сбиты. Летчики даже не поняли, с какой стороны «прилетала» ракета.
То же самое произошло и с F-15. По словам пилота этого истребителя, «очень похожего на Су-27 или китайский J-20», он чувствовал себя беспомощным, когда пытался противостоять самолетам F-22 и F-35.
При этом журналист отметил, что воздушный бой больше напоминал пиар-компанию ВВС США, поскольку сражаться с УТС «Талон» и настоящим российским истребителем – не одно и то же. Тем не менее, он признал, что радар с активной фазированной решеткой, безусловно, дает большое преимущество летчику.
Автор напомнил, что в РФ сегодня активно работают над технологиями, позволяющими обнаруживать самолеты-невидимки. Кроме того, русские продолжают доводить до ума новейший Су-57. Правда, из большой стоимости судьба «российского F-22» пока не определена, добавляет он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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