13:32 06 августа
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Киев обвинил Россию в блокировании украинских портов

Россия использует Крымский мост и своих военных в Азовском море для того, чтобы отбить желание у судовладельцев заходить в морские порты Мариуполя и Бердянска, передает РИА Новости заявление министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна.



По словам министра, в результате блокады суда стали заходить в упомянутые порты «на 10 процентов реже».


Для Украины – это большая цифра, страна несет прямые убытки в сотни миллионов гривен. Если же учесть социально-экономический эффект, убытки судовладельцев, вынужденных простаивать из-за досмотров при входе в Керченский пролив либо в Азовское море, то общий ущерб, причиняемый российскими властями, возрастет в разы, сказал Омелян.

Он уверен, что Москва умышленно «дестабилизирует» ситуацию на Украине, поэтому Киев вынужден обращаться за помощью к союзникам по антироссийской коалиции.

Украинские власти, по словам министра, работают с партнерами, чтобы аналогичные меры были введены против черноморских портов России.

Напомним, ранее предложения по противодействию России в этом регионе выдвигали украинские депутаты. Они предлагали расторгнуть договор от 2003 года о сотрудничестве сторон при использовании Азовского моря и Керченского пролива.

А в конце мая народные избранники призвали Киев ввести санкции в отношении всех российских портов в Азовском и Черном морях. Было также предложено взять под охрану водное пространство Керченского пролива и Азовского моря, обеспечив их постоянное патрулирование.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:48
    Россия использует Крымский мост и своих военных в Азовском море для того, чтобы отбить желание у судовладельцев заходить в морские порты Мариуполя и Бердянска
    Верните "Норд" с его экипажем и может тогда, что то чуть измениться...
    svp67
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:51
      Цитата: svp67
      Верните "Норд" с его экипажем и может тогда, что то чуть измениться...

      Экипаж да, а Норд пусть забирают, честный обмен ржавого корыта на Азовское море wassat
      хрыч
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:52
        Цитата: хрыч
        Экипаж да, а Норд пусть забирают,

        Пусть все отдают и улов, в том числе СВЕЖИЙ.
        svp67
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 12:53
          Цитата: svp67
          Пусть все отдают и улов, в том числе СВЕЖИЙ.

          Хм, тут проблема... с уловом... свежим... yes У них(укропов) теперь в Азовском вилы: выйти в море - примут наши; не выйти - сидеть без улова. laughing
          Paranoid50
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:58
        Ничего не оставлять "продвинутым".Пусть даже и старый сейнер..Кстати что там с экипажем?
        Цитата: хрыч
        Цитата: svp67
        Верните "Норд" с его экипажем и может тогда, что то чуть измениться...

        Экипаж да, а Норд пусть забирают, честный обмен ржавого корыта на Азовское море wassat
        210окв
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:16
          Цитата: 210окв
          Кстати что там с экипажем?

          А ничего, живет в нашем посольстве в Киеве
          svp67
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:17
            Так все же не дают выехать домой?
            Цитата: svp67
            Цитата: 210окв
            Кстати что там с экипажем?

            А ничего, живет в нашем посольстве в Киеве
            210окв
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:19
              Цитата: 210окв
              Так все же не дают выехать домой?

              Почему, дают, но с обязательным признанием УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА
              svp67
      3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 10:12
        Напомним, ранее предложения по противодействию России в этом регионе выдвигали украинские депутаты. Они предлагали расторгнуть договор от 2003 года о сотрудничестве сторон при использовании Азовского моря и Керченского пролива. (из текста)
        О каком сотрудничестве в использовании Керченского пролива может идти речь!? - если этот пролив уже как 4 года превратился во внутреннюю российскую протоку! belay
        Де факто этот договор уже и так не действует, так что, и расторгать уже нечего request
        Проксима
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:59
          Было также предложено взять под охрану водное пространство Керченского пролива и Азовского моря, обеспечив их постоянное патрулирование.
          И чего не патрулируем? Не патрулируется?... sad
          MPN
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:55
      Цитата: svp67
      и может тогда, что то чуть


      Всё может быть

      И быть всё может.

      И лишь того не может быть

      Чего и вовсе быть не может.*

      Сергей hi
      Ванёк
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:39
        Хотят того-сего, требуют того-сего. Пущай попробуют, потому как никто другой тут и рядом постоять не схочет .... разве что Канада опять проявит озабоченность.
        rocket757
    3. Грац (Грац) Сегодня, 12:35
      Цитата: svp67
      Россия использует Крымский мост и своих военных в Азовском море для того, чтобы отбить желание у судовладельцев заходить в морские порты Мариуполя и Бердянска
      Верните "Норд" с его экипажем и может тогда, что то чуть измениться...


      уже поздно и этого уже мало
      Грац
  2. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:55
    угу... А вы еще один "Норд" арестуйте... Еще интереснее будет. Причем, РФ действует строго по букве закона. Не более. Ну а то, что это кому то не нравится.... Нравится-не нравится, жри, моя красавица.
    КОТ БАЮН
    1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 10:58
      угу... А вы еще один "Норд" арестуйте... Еще интереснее будет. Причем, РФ действует строго по букве закона. Не более. Ну а то, что это кому то не нравится.... Нравится-не нравится, жри, моя красавица.
      В последнее время наши погранцы стали проверять укровские суда прямо на входе и выходе из Бердянского порта, буквально в прямой видимости с берега.
      72jora72
      1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 11:45
        В последнее время наши погранцы стали проверять укровские суда прямо на входе и выходе из Бердянского порта, буквально в прямой видимости с берега

        Вот и правильно. Пусть пеной исходят. laughing
        КОТ БАЮН
  3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:07
    Было также предложено взять под охрану водное пространство Керченского пролива и Азовского моря, обеспечив их постоянное патрулирование.

    Патрулирование - кем? Адмиралов в 404-й больше, чем кораблей. Создать образцово-показательный адмиральский патруль во главе с бронетанковым главкомом ВМСУ
    pvv113
  4. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 10:15
    Примерно такая реакция.
    Ирек
  5. Опер (Игорь) Сегодня, 10:18
    Конечно умышленно! Тоже мне секрет раскрыли! Конечно Украина несет убытки и мало того будет нести их и дальше и в разы больше! Вести надо себя прилично и не пытаться пиратствовать - хлопотное дело ...
    Опер
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:18
    А не надо было быковать в Азовском море... за что боролись, на то и напоролись...
    Masya Masya
  7. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:20
    суда стали заходить в упомянутые порты «на 10 процентов реже».
    no Маловато будет... Надо бы поднажать...
    злой партизан
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:33
      Цитата: злой партизан
      Маловато будет... Надо бы поднажать...

      Да там и так весь трафик мимо идёт.
      Серый брат
      1. oldzek (николай) Сегодня, 13:28
        а чё там брать то?идут туда где можно взять.ну и где платят за товар.
        oldzek
  8. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:21
    Нормальный там затык.
    Серый брат
    1. demo (Ван) Сегодня, 10:41
      Затыка есть. Но посмотрите куда двигается основной поток.
      Таганрог, Ростов-на-Дону.
      А в Бердянск и Мариуполь - 2-3 корыта.
      demo
    2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:43
      ...хорошо калибруют, укронацики воют морскими сиренами... laughing
      a.s.zzz888
  9. Strashila (I) Сегодня, 10:44
    Оказывается в развале экономики Украины виновата не банда Порошенко, а Крымский мост... во как. Если банально торговать не чем и покупать не на что... причем мост... или он виноват лишь только тем что он есть и он большой.
    Strashila
  10. 1536 (Евгений) Сегодня, 10:58
    Очередная пиратская ложь. Научились у своих хозяев из-за Океана?
    1536
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:32
    Ну это прямо анекдот. А нас то за що? wassat
    Горный стрелок
  12. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 11:37
    Цитирую: "Украинские власти, по словам министра, работают с партнерами, чтобы аналогичные меры были введены против черноморских портов России". Ага, это как маленький мальчик пришел к папе жаловаться, а чего это Вовка из соседнего двора меня обижает. Несолидно это, даже для Украины.
    mikh-korsakov
  13. Семен1972 (Семен) Сегодня, 11:38
    Запад бьется в конвульсиях, понимая, что свет, который излучает Россия скоро сожжет их черные души!!!!
    Семен1972
  14. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 11:47
    Какая вообще на хрен торговля с бандерлогами и нищебродами. Когда почти всю промышленность угробили. А у власти народ со справками о дебилизме.
    Ros 56
  15. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 11:52
    За что боролись...
    Это всё плоды революции гидности.
    Ретвизан 8
  16. Троль Сегодня, 11:56
    Цитата: 210окв

    Почему, дают, но с обязательным признанием УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА


    Насколько помню, то им предложено получить в установленном порядке украинские паспорта и с ними покинуть территорию страны.
    И да, конечно-же, паспорта не гражданам страны не выдаются.

    ИМХО, Россия давно могла выдать им паспорта на имена Сидоровых Иванов и вывезти их оттуда.
    Троль
  17. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:06
    Я, к примеру из за этих псов в Киеве, родню в Мариуполе проведать не могу и с семьёй на автомобиле в ЕС проехать. Быть может это Украина блокирует сушу, а не мы море?
    Sadko88
  18. senima56 (Николай) Сегодня, 12:46
    Ай-яй-яй-яй! На 10% меньше... Вот когда только 10% от прежнего количества судов будут заходить в Мариуполь и Бердянск, тогда можно сказать "цель достигнута!" А кстати, как там "Норд"?
    senima56
  19. sib.ataman Сегодня, 12:52
    Все эти вопли укропошумери напоминают мне анекдот про старую прасти_тутку, которая для привлечения клиентов, истошно вопила-"насилуют!".
    sib.ataman
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