Глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд выступила с обвинениями в адрес Москвы, так как Россия, по ее словам, занимается «пропагандой» против "героической" деятельности «Белых касок» в Сирии. Канадский министр иностранных дел назвала "Белые каски" "группой таких героических людей", пишет франкоязычное канадское издание La Presse canadienne.Фриланд заявила, что "героические "Белые каски" провели очень важную работу в Сирии, оказывали первую помощь пострадавшим и на добровольной основе участвовали в гуманитарных миссиях, добавив, что после проведенной "операции по их спасению от режима Башара Асада", Канада предложила убежище пятидесяти членам этой международной организации и их семьям. Важная работа, которую провели в Сирии "Белые каски", заявила Фриланд, и является одной из причин негативной пропаганды против них со стороны России и Асада, при этом не уточнив, что за "важную работу" там провели пресловутые "Белые каски"?Необходимо напомнить, что эвакуацию "Белых касок" с территории Сирии произвел Израиль по просьбе Соединенных Штатов, а Канада и Германия выразили готовность разместить членов этой организации вместе с семьями в своих странах.Россия не раз заявляла и приводила факты причастности организации "Белые каски" к провокациям на территории Сирии. Они действовали исключительно на подконтрольных боевикам территориях, где и организовывали свои провокации с мирным населением, затем обвиняя правительство Сирии в геноциде собственного народа. Бегство "Белых касок" из Сирии даже после объявления Дамаском полной амнистии указывает на страх разоблачения преступлений «псевдоспасателей» и их западных спонсоров.