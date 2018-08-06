13:33 06 августа
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МИД Канады: Россия не вправе критиковать "героические" "Белые каски"

Глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд выступила с обвинениями в адрес Москвы, так как Россия, по ее словам, занимается «пропагандой» против "героической" деятельности «Белых касок» в Сирии. Канадский министр иностранных дел назвала "Белые каски" "группой таких героических людей", пишет франкоязычное канадское издание La Presse canadienne.

МИД Канады: Россия не вправе критиковать "героические" "Белые каски"


Фриланд заявила, что "героические "Белые каски" провели очень важную работу в Сирии, оказывали первую помощь пострадавшим и на добровольной основе участвовали в гуманитарных миссиях, добавив, что после проведенной "операции по их спасению от режима Башара Асада", Канада предложила убежище пятидесяти членам этой международной организации и их семьям. Важная работа, которую провели в Сирии "Белые каски", заявила Фриланд, и является одной из причин негативной пропаганды против них со стороны России и Асада, при этом не уточнив, что за "важную работу" там провели пресловутые "Белые каски"?


Необходимо напомнить, что эвакуацию "Белых касок" с территории Сирии произвел Израиль по просьбе Соединенных Штатов, а Канада и Германия выразили готовность разместить членов этой организации вместе с семьями в своих странах.

Россия не раз заявляла и приводила факты причастности организации "Белые каски" к провокациям на территории Сирии. Они действовали исключительно на подконтрольных боевикам территориях, где и организовывали свои провокации с мирным населением, затем обвиняя правительство Сирии в геноциде собственного народа. Бегство "Белых касок" из Сирии даже после объявления Дамаском полной амнистии указывает на страх разоблачения преступлений «псевдоспасателей» и их западных спонсоров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 67

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  1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:10
    Праильна - забирайте их к себе, пускай они и у вас тоже очень важную работу проведут.
    Серый брат
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:12
      Россия сама в состоянии разобраться кого критиковать, а кого нет.
      Венд
      1. Тралл Сегодня, 10:17
        Идём в Вики...
        Мать Христи Фриланд - Галина Хомяк из украинской семьи и родилась в оккупированной США Баварии в 1946 году. Дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистской украиноязычной газеты «Краківські вісті", в которой прославлялись Адольф Гитлер, вермахт и СС, велась антисемитская, антипольская и антисоветская пропаганда.
        Христя Фриланд заявляла, что её дед бежал в Канаду «после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в 1939 году», и являлся жертвой войны. Всплывшие данные о коллаборационизме её деда она назвала «российской дезинформацией», хотя, как выяснилось, знала об этом ранее
        Ну как-то так...
        Тралл
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:27
          Яблоко от яблони недалеко падает..
          Цитата: Тралл
          Идём в Вики...
          Мать Христи Фриланд - Галина Хомяк из украинской семьи и родилась в оккупированной США Баварии в 1946 году. Дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистской украиноязычной газеты «Краківські вісті", в которой прославлялись Адольф Гитлер, вермахт и СС, велась антисемитская, антипольская и антисоветская пропаганда.
          Христя Фриланд заявляла, что её дед бежал в Канаду «после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в 1939 году», и являлся жертвой войны. Всплывшие данные о коллаборационизме её деда она назвала «российской дезинформацией», хотя, как выяснилось, знала об этом ранее
          Ну как-то так...
          210окв
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:36
            оказывали первую помощь пострадавшим и на добровольной основе
            Во лепила, официально озвучена сумма на которую их "помощь" профинансирована...,
            А так, кто их критикует то? Я например просто желаю стать им самыми заядлыми грибниками и ошибиться с выбором съедобных грибов..., смерти не желаю, так пожизненный паралич , а критикуют пусть злые ни чего не понимающие люди...
            MPN
            1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:40
              Цитата: MPN
              желаю стать им самыми заядлыми грибниками и ошибиться с выбором съедобных грибов..., смерти не желаю, так пожизненный паралич


              Батюшки мои... Да Вы, маньяк однако.

              Павел hi
              Ванёк
              1. Татьяна Сегодня, 11:09
                Цитата: Тралл
                Идём в Вики...Мать Христи Фриланд - Галина Хомяк из украинской семьи и родилась в оккупированной США Баварии в 1946 году. Дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистской украиноязычной газеты «Краківські вісті", в которой прославлялись Адольф Гитлер, вермахт и СС, велась антисемитская, антипольская и антисоветская пропаганда.

                Ну и "личико" у этой потомственной нацистской пропагандистски с украинскими корнями! Прямо Лиса Патрикеевна - не иначе!


                Татьяна
                1. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:22
                  Цитата: Татьяна
                  Ну и "личико"


                  - Карабас! Карабас!

                  - Чего тебе?!

                  - Мальвина пропала!

                  - Как пропала?! Вот же она.

                  - А ты её понюхай.

                  Мадам hi
                  Ванёк
                2. Комментарий был удален.
                3. barclay (Андрей) Сегодня, 12:33
                  Цитата: Татьяна
                  Ну и "личико" у этой потомственной

                  Личиком эту физиономию с кривогубой ухмылкой назвать тяжело. Образ этой бабы в черной одежде - просто само воплощение "героизма во имя добра на земле". А её родословная отпечатана у неё на лбу.
                  barclay
          2. avt Сегодня, 11:26
            Цитата: 210окв
            Яблоко от яблони недалеко падает.

            request Ну сколько можно поправлять !? В данном конкретном случае-Ягодка от ягодицы
            avt
        2. Dead Hand (Тарищ Матабуба) Сегодня, 11:29
          все верно wink wink
          дед патриот)))
          Dead Hand
      2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 10:24
        Цитата: Венд
        Россия сама в состоянии разобраться кого критиковать, а кого нет.

        Мало того, что мы прекрасно знаем под чью дудку (гармонь) эти "миротворцы" пляшут, так мы ещё не вправе их критиковать! belay
        Проксима
    2. jjj Сегодня, 10:14
      Захарова сказала, что их по численности несколько сотен и что это серьезная организованная структура. У всех опыт террора. Будет интересно понаблюдать, когда они в гостеприимных странах начнут действовать как в Сирии. Может быть в этом и замысел?
      jjj
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:34
        Сдёрнули те "белые и пушистые" из страны со свистом, как будто там делать больше нечего, помогать, спасать больше некого??? Короче, почему слиняли то?
        Отправить этих ребят в Канаду и всех делов.
        rocket757
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 10:37
          Глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд выступила с обвинениями в адрес Москв
          имя "христя",говорит о многом.
          андрей юрьевич
          1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 11:56
            Цитата: андрей юрьевич
            имя "христя",говорит о многом.

            О чём например?
            Нормаль ок
      2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 10:52
        Захарова сказала, что их по численности несколько сотен и что это серьезная организованная структура. У всех опыт террора. Будет интересно понаблюдать, когда они в гостеприимных странах начнут действовать как в Сирии. Может быть в этом и замысел?
        В данный момент часть "касок" размещена на границе Колумбии и Венесуэлы....................как Вы думаете,для чего?
        72jora72
    3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:49
      Праильна - забирайте их к себе, пускай они и у вас тоже очень важную работу проведут.

      По отношению к белокасочникам, как пособникам ИГИЛ, я всегда выступал за два варианта: первый (идеальный) - как можно больше их уничтожить в Сирии, и второй - что бы этих головорезов, научившихся изощренно убивать за большие деньги, вернуть на территорию их хозяев (что и сделано). Посмотрим, как этих бандюг местные власти (и шерифы) будут возвращать к мирной жизни. Очень хорошо. "Бумеранг" (весь в крови) вернулся, ловите, прiдурки yes
      Теренин
  2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:11
    Что-то не припоминаю из истории, чтобы провокаторов когда-нибудь героями считали
    pvv113
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:21
      Владимир hi Ну,если "героем" считать Попандопуло...То можно.Ведь он попал в историю и народный фольклор.. wassat
      Цитата: pvv113
      Что-то не припоминаю из истории, чтобы провокаторов когда-нибудь героями считали
      210окв
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:30
        Дмитрий, салют! Лучше вообще не быть героем, чем быть Попандопулой. Хотя не удивлюсь, если и его в 404-й героизируют lol
        pvv113
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:49
          Всем доброго дня! hi , пусть наговорят побольше , а потом показать "достижения" этих касок.
          Идущий
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:53
            Виктор, привет! Сомневаюсь, что им дадут сказать что-то лишнее
            pvv113
            1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:00
              Я имел ввиду западных политиков , а судьба касок очень не завидная.
              Идущий
              1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:07
                Цитата: Идущий
                Я имел ввиду западных политиков

                А у этих точно рот не закрывается - как сливная труба канализации
                pvv113
  3. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 10:12
    их надо просто убивать
    top_war_shit
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:13
      Цитата: top_war_shit
      их надо просто убивать

      Канадцев?
      Александр романов
      1. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 10:22
        а их то за что - каски бородатые
        top_war_shit
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:33
          Цитата: top_war_shit
          а их то за что

          А по моему их то,как раз ест за что.
          Александр романов
      2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 10:26
        А вы можете отличить "широго канадца" от бендеровской сволочи, которая туда перебралась в огромном количества?
        Так что - "рубай эту сволочь напрово и налево, господь сам отделит праведников от грешников" good good
        Мих1974
      3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:15
        И канадцев тоже wink
        pvv113
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:03
          И не только их , а и соседей.
          Идущий
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:13
    Канада предложила убежище пятидесяти членам этой международной организации и их семьям

    такие " героические", что убежище понадобилось!!! wassat
    Masya Masya
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:21
      На очереди , видимо , пластические операции. laughing
      Идущий
  5. mihey Сегодня, 10:14
    участвовали в гуманитарных миссиях

    даже в голове не укладывается, что травля людей хлором может так называться request
    mihey
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 10:30
      А повашему что в понимании тех кто творил это

      есть "гуманитарные миссии"? am
      Меня тут некоторые считают психом и маньяком, но вот после сопоставления таких фото и вот тогото что говорят наследники этих выродков в США и Канаде да и в ЕС зачастую , меня все более и более "радует" идея - очистительной ядерной войны!! Никакими "прививками" этого изувесртва ИХ общество "вылечить" уже нельзя - "резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита".
      Мих1974
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:54
        Цитата: Мих1974
        считают психом и маньяком


        Я с Вами.

        Цитата: Мих1974
        меня все более и более "радует" идея - очистительной ядерной войны!


        А после?

        А после ещё разок врезать. Закрепить материал так сказать. Контрольный.

        Михаил hi
        Ванёк
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:30
      По примеру наставников - можно.
      NordUral
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:14
    Фриланд заявила, что "героические "Белые каски" провели очень важную работу в Сирии, оказывали первую помощь пострадавшим и на добровольной основе участвовали в гуманитарных миссиях,
    А не плохая должность "героические люди на окладе у ГосДепа"
    svp67
  7. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 10:24
    Война есть война. Для ИГИЛ эти белые такой же расход как и асадовцы. А если они там действовали, то не могли не сотрудничеть и не подчинятся ИГИЛ, какие бы благие у них цели не были. А следовательно совершали преступления против гражданских. И иммено поэтому гражданские жаловались, что они спасают только боевиков и их семьи. А иначе их головы давно бы были далеко от тел. И обвинения к ним в любом случае обоснованы. Нет людей которые бы работали на стороне преступлений и не участвовали бы в них. Кто думает по другому - наивен и никогда не видел "плохих".
    Кокарев Михаил
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:36
    ... от бандеровской наследницы трудно другое услышать,и представить... angry
    a.s.zzz888
  9. Strashila (I) Сегодня, 10:40
    Канада признала что 50 террористов под видом Белых касок были их агентами... ни чего нового.
    Strashila
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:42
    Фриланд заявила, что "героические "Белые каски" провели очень важную работу в Сирии,
    Ну так то да - без исполнителей на месте даже при современном уровне пропаганды устраивать провокации проблематично ... А вообще надо же сохранять лицо и защищать своих наймитов , а то в следующий раз таковые могут и дороже брать или не найтись вовсе . Наиболее осведомлённых и одиозных в расход , а светлую их память надо "оградить от недостойных" . Ничто не ново в этом мире ...
    КВУ-НСвД
  11. BAI Сегодня, 10:45
    Как Канада спасала в свое время бандеровцев, так и теперь спасает новоявленных провокаторов. Если против России (СССР) - значит хороший и любые преступления - во благо для "демократии".
    BAI
  12. demo (Ван) Сегодня, 10:46
    Нет! Не имеет право критиковать.
    Пока у нас не будет дифференциации по цветовому признаку, до тех пор нам и рта раскрыть нельзя.

    Можно было бы посмеяться, но это слишком ядовитые змеи.
    Над такими не смеются. Их давят катком на асфальте.
    demo
  13. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 10:57
    Подарите ей белую каску и пусть в ней постоянно ходит....
    Alexey-74
  14. Pacifist (Виктор) Сегодня, 11:00
    Россия вправе критиковать любых выродков на содержании и не Канаде нам что-то указывать.
    Pacifist
  15. igorra (Игорь) Сегодня, 11:16
    Теперь "использование" отравляющих газов правительством " белые каски " будут обкатывать на территории Канады?
    igorra
    1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:36
      Вот и пускай теперь тренируются на канадцах, как в "Операции Ы", на кошечках! laughing wink
      Симон
  16. михаил анохин_2 (михаил анохин) Сегодня, 11:30
    Умнее что-нибудь придумала бы?!
    Поразительно насколько глупы бывают политики, что там, что наши!
    михаил анохин_2
  17. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:30
    Цитата: Серый брат
    Праильна - забирайте их к себе, пускай они и у вас тоже очень важную работу проведут.

    Пускай, пускай забирают, только всех! Сирийцам спокойней жить станет, без этих пресловутых "белых касок". Европа уже вешается от беженцев и канадцы будут то же вешаться от этого подобия "белых касок", которые "бесплатно", но за доллары, делают свои "гуманные дела в Сирии. fool
    Симон
  18. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 11:32
    Мадам, не берите дурных примеры с ваших штатовских соседей, нечего из себя д.урочку строить. Надо быть скромнее, Канаде такая развязность не идет.
    mikh-korsakov
  19. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:33
    Цитата: Pacifist
    Россия вправе критиковать любых выродков на содержании и не Канаде нам что-то указывать.

    А, что Канада, это вассал США, как они скажут, так Канада и сделает! request
    Симон
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 11:59
      Цитата: Симон
      А, что Канада, это вассал США, как они скажут, так Канада и сделает!

      Приведите примеры. По ходу, вы умеете только лозунги толкать. Канада, например отказалась покупать у США Фе35. Это свидетельствует о противоположном.
      Нормаль ок
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:27
        Цитата: Нормаль ок
        Канада, например отказалась покупать у США Фе35.

        И от своего золотого запаса тоже отказалась.
        Серый брат
  20. Mimohod (Михаил) Сегодня, 11:37
    Лжецов ,провокаторов и дезинформаторов в белых касках по закону военного времени вправе сравнять с землей как САА так и ВКС России....
    Mimohod
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:07
      Попахивает антисемитизьмом
      Дормидонт
  21. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:42
    Цитата: Strashila
    Канада признала что 50 террористов под видом Белых касок были их агентами... ни чего нового.

    А, чего нового! Теперь эти пресловутые "белые каски" будут находиться в Канаде. Опыт есть у них в Сирии, теперь в Канаде чего нибудь натворят! Кота в мешке себе берут. laughing fool
    Симон
  22. Комментарий был удален.
  23. vit357 Сегодня, 11:54
    "после проведенной "операции по их спасению от режима Башара Асада", Канада предложила убежище пятидесяти членам этой международной организации и их семьям. "

    Канаде не впервой укрывать у себя нацистских преступников и палачей и почему я не удивлён?)))
    vit357
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 12:29
      Вот только от кого она укрыла Серебрякова??? От самого себя ,как "кинематографического преступника....
      Mimohod
  24. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 11:55
    Одним словом:
    Ros 56
  25. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:06
    Ибо критика "героических" "белых касок" попахивает антисемитизьмом
    Дормидонт
  26. Alex Justice (Oleg Grunin) Сегодня, 12:07
    Эти "героические "Белые каски" народ критикуют во всем мире включая запад. Только политики видят в них героев.
    Alex Justice
  27. майор147 Сегодня, 12:07
    Фашистская внучка пуст указывает своим "белым каскам", а не России!
    майор147
  28. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:15
    Цитата: из статьи
    Важная работа, которую провели в Сирии "Белые каски, заявила Фриланд, и является одной из причин негативной пропаганды против них со стороны России и Асада, при этом не уточнив, что за "важную работу" там провели пресловутые "Белые каски"?

    А я бы добавил, что работа не просто "важная", но и "героическая". Только "герои в белых касках" могут после химической атаки хвататься голыми руками за предметы, заражённые зарином, ходить босыми ногами по заражённой зарином земле, вдыхать зарин полной грудью, при том, что "птица умерла".
    Николай Фёдоров
  29. 1536 (Евгений) Сегодня, 12:21
    У кого дядя в Канаде живет, тому, видимо, интересно знать мнение "правительства" этого английского доминиона в Северной Америке. Наш МИД уже все сказал по поводу происходящего в Сирии и касательно этих людей. Что еще не ясно?
    1536
  30. 501Legion (Артём) Сегодня, 13:07
    взять в плен бы их. пока эти не все сбежали из Сирии
    501Legion
Картина дня