Жертвы «небоевой» миссии НАТО

Карта провинций Афганистана с обозначением провинции Парван, где произошла атака смертника

Поднятие национального флага в одном из чешских гарнизонов в Афганистане

Совместный германо-чешский боевой патруль в Афганистане

Как сообщило чешское ИА «Novinky», в минувшее воскресенье, 5 августа, в результате атаки смертника на колонну сил НАТО, прибывшую в ходе военного патрулирования в деревню Чарнакар, погибло трое чешских военнослужащих. Кроме того, в результате этого нападения 1 американский и 2 афганских солдата были ранены.Всего за время нахождения контингента НАТО в Афганистане на территории данного государства погибло, по данным различных источников, от 13 до 30 чешских военнослужащих. Первый чешский солдат в Афганистане погиб в 2007 году; последние, до вчерашнего нападения, в 2014 году, когда при атаке джихадистов на базу Баграм было убито 5 граждан Чешской Республики.Президент Чехии Милош Земан в своём заявлении по поводу произошедшего сказал следующее:Министр обороны этой стран Любомир Метнар касательно гибели своих солдат в Афганистане сказал, чтоЗаявление о признательности «павшим героям Чехии» и соболезнования их родственникам выразили также начальник Генерального штаба Чешской Республики Аркадий Аббата и премьер-министр этой страны Андрей Бабич.В настоящее время чешский контингент в Афганистане участвует в «небоевой» миссии сил НАТО «Решительная поддержка», начавшейся с 1 января 2015 года (после официального завершения боевых операций оккупационного контингента в этой стране в 2014 г.), но не ведёт активных действий, обеспечивая лишь охрану Кабула и авиабазы Баграм.В текущий период в Афганистане несут службу 230 чешских военнослужащих, не считая гражданского вспомогательного персонала. Согласно недавно принятому совместному плану действий стран НАТО, Чехия к 2020 году увеличит число задействованных в Афганистане своих солдат до 390 человек.После вывода основного контингента Североатлантического альянса из Афганистана в 2012-2014 гг. внутренняя конфронтация в этой стране обострилась, а количество нападений (в основном со стороны террористических организаций «Талибан» и «Исламское государство», запрещённых в РФ) на афганские правительственные силы и подразделения иностранных военнослужащих только возрастает.На текущий момент в этой стране остаются примерно 16.000 иностранных военнослужащих из стран НАТО, не считая вспомогательного гражданского персонала и местных сил безопасности из афганцев.В июле 2018 года на прошедшем в Брюсселе саммите стран Североатлантического альянса при участии США среди прочего было принято решение продлить миссию стран НАТО в Афганистане до 2024 года.