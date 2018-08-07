17:07 07 августа
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Жертвы «небоевой» миссии НАТО

Как сообщило чешское ИА «Novinky», в минувшее воскресенье, 5 августа, в результате атаки смертника на колонну сил НАТО, прибывшую в ходе военного патрулирования в деревню Чарнакар, погибло трое чешских военнослужащих. Кроме того, в результате этого нападения 1 американский и 2 афганских солдата были ранены.

Жертвы «небоевой» миссии НАТО

Карта провинций Афганистана с обозначением провинции Парван, где произошла атака смертника


Всего за время нахождения контингента НАТО в Афганистане на территории данного государства погибло, по данным различных источников, от 13 до 30 чешских военнослужащих. Первый чешский солдат в Афганистане погиб в 2007 году; последние, до вчерашнего нападения, в 2014 году, когда при атаке джихадистов на базу Баграм было убито 5 граждан Чешской Республики.


Президент Чехии Милош Земан в своём заявлении по поводу произошедшего сказал следующее: «Выражаю своё глубокое сожаление и соболезнование всем родственникам жертв этого теракта. Однако гибель этих героев не должна послужить препятствием в нашей борьбе с международным терроризмом». Министр обороны этой стран Любомир Метнар касательно гибели своих солдат в Афганистане сказал, что «его очень поразила трагическая смерть трёх солдат, в связи с чем он хотел бы выразить глубокие соболезнования всем родным и близким погибших».

Заявление о признательности «павшим героям Чехии» и соболезнования их родственникам выразили также начальник Генерального штаба Чешской Республики Аркадий Аббата и премьер-министр этой страны Андрей Бабич.


Поднятие национального флага в одном из чешских гарнизонов в Афганистане


В настоящее время чешский контингент в Афганистане участвует в «небоевой» миссии сил НАТО «Решительная поддержка», начавшейся с 1 января 2015 года (после официального завершения боевых операций оккупационного контингента в этой стране в 2014 г.), но не ведёт активных действий, обеспечивая лишь охрану Кабула и авиабазы Баграм.

В текущий период в Афганистане несут службу 230 чешских военнослужащих, не считая гражданского вспомогательного персонала. Согласно недавно принятому совместному плану действий стран НАТО, Чехия к 2020 году увеличит число задействованных в Афганистане своих солдат до 390 человек.

После вывода основного контингента Североатлантического альянса из Афганистана в 2012-2014 гг. внутренняя конфронтация в этой стране обострилась, а количество нападений (в основном со стороны террористических организаций «Талибан» и «Исламское государство», запрещённых в РФ) на афганские правительственные силы и подразделения иностранных военнослужащих только возрастает.


Совместный германо-чешский боевой патруль в Афганистане


На текущий момент в этой стране остаются примерно 16.000 иностранных военнослужащих из стран НАТО, не считая вспомогательного гражданского персонала и местных сил безопасности из афганцев.

В июле 2018 года на прошедшем в Брюсселе саммите стран Североатлантического альянса при участии США среди прочего было принято решение продлить миссию стран НАТО в Афганистане до 2024 года.
Автор: Михаил Сириец


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Комментарии 12

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:44
    Сколько чехи готовы в угоду сше своих вояк домой грузом 200 привести? Им то чего до этого Афгана? Или ждут что в отместку бородатые дяди придут в Чехию явно не пиво пить? ?? fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:35
      сказал, что «его очень поразила трагическая смерть трёх солдат
      Ну ты смотри как а? Ну ни разу на Рэмбо не похоже. И Шварцнегер не чех, ну вот же поразительно, еще и чехов там убивают, ну не годиться это ни куда, ни в какие ворота... Вроде анаши покурить поехали, а тут раз и вот тебе на...
      MPN
    2. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 16:43
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Сколько чехи готовы в угоду сше своих вояк домой грузом 200 привести?

      Пока очень мало, данные я привёл. Но в их планах, как и всех натовцев, как они недавно заявили, "зависнуть" там до 2024 года.
      Ратник2015
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:45
    Каждый раз натыкаясь на перечисление количества военных в Афганистане я думаю - "что они там все делают" ? Вот нафига зачем? Понятно что конкретно там интересно сша и России, ну чисто технически потому что до России два шага, ну и сша понятно, по той же и ещё по многим причинам.
    А эти все, чего с такой радостью туда прутся табунами!?!?!?!

    Чехи, Болгары, Поляки блин Австралийцы...! Фины, Эстонцы, и Исландцы! - ну конечно им же больше всего нужно быть в Афгане....
    DEZINTO
    1. Vard Сегодня, 16:08
      Наркотрафик... Это нужно всем ... Вот и присутствуют... А то друзья кинут...
      Vard
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:54
    Захотелось героина по дешёвке прикупить, а оно вона как
    Дормидонт
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:18
      Так может там и дело совсем не в смертнике.... переборщили с дозировкой ....
      Romka47
  4. Jerk Сегодня, 15:59
    Офтоп, конечно, но не удержался...
    Как сообщило чешское ИА

    Jerk
  5. alekc75 Сегодня, 16:17
    маловато их-надо 20-30.чтоб поняли
    alekc75
  6. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:35
    Так за что погибли чехи на американской плантации? Матрасникам- героин, доходы от охраны полей и лабораторий, логистических услуг, перепродажи в третьи страны и продажу в США, а остальные тупо гибнут? Ну, удачи их единству...
    СССР-1
  7. Igor Strakh (Игорь) Сегодня, 16:35
    Igor Strakh
    1. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 16:40
      Очень верный фрагмент хорошего кино.
      Ратник2015
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