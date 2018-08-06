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Ситуация в Сирии. В Хаме убит «близкий к Асаду» ученый
Более 500 боевиков урегулировали свой правовой статус с властями САР в Дараа. Турция предприняла попытку договориться с террористами в Идлибе. В Хаме взорван в автомобиле сирийский ученый Асбар. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Около 500 бывших радикалов вооруженной оппозиции получили амнистию в провинции Дараа. Все они прошли проверку и получили возможность вернуться к мирной жизни. Напомним, ранее благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон боевики согласились передать властям часть населенных пунктов в провинции.
На западе провинции Идлиб продолжает нарастать напряженность между сирийской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований. Со стороны провинции Хама к границам региона переброшены дополнительные подразделения САА. При этом Анкара попыталась прийти к соглашению с исламистами «Джебхад ан-Нусры» (запрещена в РФ) с тем, чтобы группировка прекратила оказывать сопротивление сирийской армии. Террористы отвергли предложение турецкой стороны.
В городе Хама в результате взрыва погиб в своей машине сирийский ученый, глава Исследовательского центра в Масиафе Азиз Асбар, который, по данным оппозиционных СМИ, был близок к Башару Асаду и занимался разработкой химического оружия. Кроме того, Асбар якобы был задействован в реализации иранской ракетной программы. Местные источники предполагают, что за ликвидацией ученого могут стоять израильские спецслужбы.
Сирийская армия начала стягивать силы в восточные районы провинции Эс-Сувейда. В регион прибыли подразделения 42-й бригады 4-й бронетанковой дивизии, ранее базировавшиеся на юго-западе Дараа. В скором времени войска приступят к операции по зачистке провинции от подпольных групп ИГ (группировка запрещена в РФ), которые до сих пор укрываются в районе пустыни Бадия Аш-Шам.
Около 500 бывших радикалов вооруженной оппозиции получили амнистию в провинции Дараа. Все они прошли проверку и получили возможность вернуться к мирной жизни. Напомним, ранее благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон боевики согласились передать властям часть населенных пунктов в провинции.
На западе провинции Идлиб продолжает нарастать напряженность между сирийской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований. Со стороны провинции Хама к границам региона переброшены дополнительные подразделения САА. При этом Анкара попыталась прийти к соглашению с исламистами «Джебхад ан-Нусры» (запрещена в РФ) с тем, чтобы группировка прекратила оказывать сопротивление сирийской армии. Террористы отвергли предложение турецкой стороны.
В городе Хама в результате взрыва погиб в своей машине сирийский ученый, глава Исследовательского центра в Масиафе Азиз Асбар, который, по данным оппозиционных СМИ, был близок к Башару Асаду и занимался разработкой химического оружия. Кроме того, Асбар якобы был задействован в реализации иранской ракетной программы. Местные источники предполагают, что за ликвидацией ученого могут стоять израильские спецслужбы.
Сирийская армия начала стягивать силы в восточные районы провинции Эс-Сувейда. В регион прибыли подразделения 42-й бригады 4-й бронетанковой дивизии, ранее базировавшиеся на юго-западе Дараа. В скором времени войска приступят к операции по зачистке провинции от подпольных групп ИГ (группировка запрещена в РФ), которые до сих пор укрываются в районе пустыни Бадия Аш-Шам.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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