13:32 06 августа
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Ситуация в Сирии. В Хаме убит «близкий к Асаду» ученый

Более 500 боевиков урегулировали свой правовой статус с властями САР в Дараа. Турция предприняла попытку договориться с террористами в Идлибе. В Хаме взорван в автомобиле сирийский ученый Асбар. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



Около 500 бывших радикалов вооруженной оппозиции получили амнистию в провинции Дараа. Все они прошли проверку и получили возможность вернуться к мирной жизни. Напомним, ранее благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон боевики согласились передать властям часть населенных пунктов в провинции.


На западе провинции Идлиб продолжает нарастать напряженность между сирийской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований. Со стороны провинции Хама к границам региона переброшены дополнительные подразделения САА. При этом Анкара попыталась прийти к соглашению с исламистами «Джебхад ан-Нусры» (запрещена в РФ) с тем, чтобы группировка прекратила оказывать сопротивление сирийской армии. Террористы отвергли предложение турецкой стороны.

В городе Хама в результате взрыва погиб в своей машине сирийский ученый, глава Исследовательского центра в Масиафе Азиз Асбар, который, по данным оппозиционных СМИ, был близок к Башару Асаду и занимался разработкой химического оружия. Кроме того, Асбар якобы был задействован в реализации иранской ракетной программы. Местные источники предполагают, что за ликвидацией ученого могут стоять израильские спецслужбы.

Сирийская армия начала стягивать силы в восточные районы провинции Эс-Сувейда. В регион прибыли подразделения 42-й бригады 4-й бронетанковой дивизии, ранее базировавшиеся на юго-западе Дараа. В скором времени войска приступят к операции по зачистке провинции от подпольных групп ИГ (группировка запрещена в РФ), которые до сих пор укрываются в районе пустыни Бадия Аш-Шам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:39
    Террористы отвергли предложение турецкой стороны.

    ...значит их вгонят в песок и камни...
    a.s.zzz888
  2. spectr (Дмитрий) Сегодня, 10:42
    На ближнем востоке с учеными и техническими спецами проблемы. И так бездарно терять имеющиеся кадры, не смогли обеспечить качественную охрану.
    spectr
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:59
      Настает то время, когда Сирии, как государству, необходимо создавать действенные спецслужбы и МВД.
      Теренин
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:56
        Обычная тактика израильских фашистов. Они у всех соседей учёных убивают.
        Shurik70
    2. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:18
      Ага, в апреле в собственном доме избили и ограбили гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение". А могли и убить. Охрана - один человек, топором по башке получил.
      А тут БВ,хаос гражданской войны, чёрти что и сбоку бантик. Да если ещё и при, как минимум, участии Израиля...
      ПалБор
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:48
    На западе провинции Идлиб продолжает нарастать напряженность между сирийской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований.
    Всё правильно - Идлиб следующий крупный гадюшник в очереди на масштабную операцию по дезинфекции , а с запада начинают , чтобы от наших баз границы "зон деэскалации" отодвинуть - атаки дронов хоть и отбивают , но это напрягает всё сильней ...
    КВУ-НСвД
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 11:34
    Так называемая, "коалиция из 66 стран" во главе США в Сирии - сдулась. Израиль не входил в эту коалицию, решил вести свою игру - пакостить в любой удобный момент, под вывеской рождённой в США - мы не потерпим угрозу нашей национальной безопасности ни от кого. Они ведут себя, как в анегдоте времён ВОВ....
    - Мойша кричит из своего окопа - "фриц ! " .
    - Выдрессированный немец, вскакивает во весь рост по стойке "смирно" в своём окопе и орёт,
    - Я,
    - Мойша, спокойно стреляет в открытую мишень. bully
    askort154
    1. Krasnodar Сегодня, 11:57
      Продолжение анекдота:
      Немцы поняли фишку и орут - Мойша! Ноль внимания.
      Через пару секунд - А кто кричал?
      Ганс встаёт из окопа в полный рост - Я!
      Krasnodar
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 12:00
        Krasnodar.....Продолжение анекдота:

        Точно ! Уже стёрлось из памяти. yes hi
        askort154
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:03
    И вовсе это никакой не государственный терроризм
    Дормидонт
  6. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:20
    В городе Хама в результате взрыва погиб в своей машине сирийский ученый! Местные источники предполагают, что за ликвидацией ученого могут стоять израильские спецслужбы.
    Как то писал что евреи там всем отделом булки греют на сирийском песке и профессора могли убрать потому что много знал или работал не с тем кем надо. Могли завербовать, после убрали как ненужного свидетеля. Тут только разведка сможет выявить кто и для чего убрал профессора.... hi
    XXXIII
  7. GEV67 (Евгений) Сегодня, 13:30
    Ползёт по крыше воробей,он тоже маленький еврей,евреи,евреи,кругом одни евреи....
    Не надоело ещё?
    GEV67
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