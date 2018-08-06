13:34 06 августа
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В Китае испытан первый гиперзвуковой волнолёт

Корпорация аэрокосмической науки и технологий впервые в истории Китая испытала гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, развивающий скорость до 6 Махов, сообщает Global Times.

В Китае испытан первый гиперзвуковой волнолёт


Сообщается, что волнолет (волноплан) имеет клиновидную носовую часть, которая увеличивает его подъемную силу на сверхзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные волны. Летательный аппарат скользит по верхней кромке воздушного потока, создаваемой его же собственным разгоном.


По словам военного эксперта Сун Чжунпина, успешное испытание, о котором объявлено общественности, свидетельствует о том, что КНР уже сделала технологический прорыв в сфере вооружений.

Изделие, разработанное в Академии аэрокосмической аэродинамики, прошло испытание на полигоне в северо-западной части Китая. Разработчики рассказали, что аппарат двигался в воздухе по крайне сложной и непредсказуемой для противника траектории. В обозримом будущем он будет использоваться в качестве носителя боеголовок.



По данным ресурса, волнолет находился в воздухе около 10 минут. За это время он совершил ряд маневров на 30-километровой высоте, после чего приземлился в заданной точке. До принятия аппарата на вооружение ему предстоит пройти неоднократное тестирование.

Использованы фотографии: China Academy of Aerospace Aerodynamics
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Комментарии 45

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  1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:33
    Здравствуй, Великий Китай!!!
    Вот и очередной раз, подтвердилось. что количество переходит в качество.
    Производственная площадка для всего мира - развивает страну по настоящему в производственной сфере..
    Развиваются технологи, инженеры, рабочие.

    А мы?
    А мы, учимся жить без амбиций...
    Шестую технологическую революцию мы безвозвратно не достигнем.
    Толку от ученых, если нет технологов, способных реализовать формулы в чертежи и материалы.
    И шансов на "догнать" не будет.
    Слишком сильная разница между скачками 4 и 6 технологического уклада.
    ЗВО
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:35
      Цитата: ЗВО
      А мы?

      А мы на вооружение уже поставили.
      Александр романов
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:40
        А мы?
        А мы, учимся жить без амбиций...


        Опять все пропало ? Не такое переживали и это переживем. wink
        Идущий
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:40
          Цитата: Идущий
          Опять все пропало ?

          Это сегодня тренд. За всепропало больше плюсов ставят
          Александр романов
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:53
            Ой, сколько шума ...
            А всего-то обозвать ракету волнолётом.
            Да и что-то на видео не показали "сложных маневров", а сказать можно что угодно.
            Вот когда на вооружение будет принято, с чёткими ТТХ, тогда и будет, о чём говорить.
            Shurik70
      2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:40
        Цитата: Александр романов
        Цитата: ЗВО
        А мы?

        А мы на вооружение уже поставили.

        Китай и США примут на вооружение гиперзвуковые ракеты только к 2027 г.
        dorz
        1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 13:05
          Цитата: dorz
          Цитата: Александр романов
          Цитата: ЗВО
          А мы?

          А мы на вооружение уже поставили.

          Китай и США примут на вооружение гиперзвуковые ракеты только к 2027 г.


          У нас есть прямоточный гиперзвук на вооружении???
          ЗВО
          1. ultra (Михаил) Сегодня, 13:18
            Цитата: ЗВО
            У нас есть прямоточный гиперзвук на вооружении???

            А если не прямоточный,то уже не может быть гиперзвуковым?
            ultra
            1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 13:30
              Цитата: ultra
              Цитата: ЗВО
              У нас есть прямоточный гиперзвук на вооружении???

              А если не прямоточный,то уже не может быть гиперзвуковым?


              В статье про прямоточник...
              Это по сравнению с имеющимися ракетами а-ля "Кинжал", гораздо гораздее.
              И по науке и по технологиям.
              Это как сравнить современный Калибр/Томагавк и старый ФАУ-2...
              Совершенно разные технологические уровни развития.
              ЗВО
          2. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:28
            У нас есть прямоточный гиперзвук на вооружении???

            А у превозносимых Вами китайцев он есть?
            Что-то в статье об этом не слова.

            Подскажу (если Вы конечно способны критичесвки воспринимаить текст) речь об гиперзвуковой аэродинамике.
            Для этого как раз никакие технологи не нужны - уже много много лет чистая наука. Китайцы молодцы, но то о чем пишут в статье для РФ пройденный этап.
            bk316
    2. Stoler Сегодня, 12:35
      "Толку от ученых, если нет технологов, способных реализовать формулы в чертежи и материалы." - Толку от тех и тех если на это денег никто ни даст ???? request У НАС ВСЯ СТРАНА ДЕЛАЕТ БАБЛО НА НЕФТЕ, ГАЗЕ, ЛЕСЕ, ДОЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ И ТОРГОВЛЕ КИТАЙСКИМИ ТАВАРАМИ !!!
      Stoler
    3. yehat (Сергей) Сегодня, 13:02
      сомневаюсь я, что это китайская разработка
      скорее всего, успешный итог шпионажа.
      yehat
    4. sir_obs (Борис) Сегодня, 13:31
      Корпорация аэрокосмической науки и технологий впервые в истории Китая испытала гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, развивающий скорость до 6 Махов, сообщает Global Times.

      То есть вот впервые полетело и тут же все прлучилось и аж 6 махов? Даже
      , если слЯмзить готовые чертежи, маловероятно, что все вот так, сразу и прлучится. Надувают щеки китайцы,
      Причем первыми отметились публикацией в популярной механике.
      Оно и понятно, что про волнолет первыми заговорили американцы, поскольку российские аналоги, используют иные физические принципы достижения гиперзвука.
      sir_obs
  2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:33
    По данным ресурса, волнолет находился в воздухе около 10 минут. За это время он совершил ряд маневров на 30-километровой высоте, после чего приземлился в заданной точке (из текста)
    На видео похоже на ракету малой дальности и ни каких манёвров и тем более "приземления в заданной точке". request
    Проксима
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:47
      Цитата: Проксима
      На видео похоже на ракету малой дальности и ни каких манёвров и тем более "приземления в заданной точке"

      У наших на видео тоже не понятно чего показывают, ядерная КР точно так же стартует на ТТД и все.
      Я вот о другое голову сломал...
      аппарат скользит по верхней кромке воздушного потока, создаваемой его же собственным разгоном.
      Это как вдруг (вопрос как) из источника скачка уплотнения сверхзвука выскочить и вскочить на его верхнюю часть и катиться по волне... belay Одновременно и быть источником и выскочить из центра (при этом источник там не исчез как бы и продолжает создавать волну) и вскочить на эту волну на том же гиперзвуке и не создать при этом новый источник....
      Все у меня мозги потекли... sad
      MPN
      1. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 13:21
        Перечитайте барона Мюнхаузена, там описано как самого себя за волосы из болота вытащить. Вот китайцы и воспользовались подсказкой. laughing
        Rostislav
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:24
          Цитата: Rostislav
          Перечитайте барона Мюнхаузена, там описано как самого себя за волосы из болота вытащить. Вот китайцы и воспользовались подсказкой. laughing

          Это единственное научное объяснение данному технологическому прорыву... what
          MPN
      2. Керенский (Кирилл) Сегодня, 13:22
        Это как вдруг (вопрос как) из источника скачка уплотнения сверхзвука выскочить и вскочить на его верхнюю часть и катиться по волне.

        "Ядерная бомба всегда попадает в эпицентр" (С) Майор Кириллов...
        Странно всё это... То есть он сам себе создаёт "среду обитания", за счёт собственной энергии. А вот укупно ли это? Ну с ракето-торпедой понятно, она в воде, а тут?
        Керенский
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:30
          Тут вообще другое, вы плывете, от вас идет волна, вы выскакивайте из воды, вскакиваете на волну и скользите по ней, при этом не забывая создавать волны там где уже вас нет и не создавая новых будучи на волне... Как выше предположили эта идея была реализована бароном Мюнхаузеном, где описано как самого себя за волосы из болота вытащить. это единственное научное обоснование , другого я пока не представляю...
          MPN
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:47
      Ракетный взлет и самолетное приземление? - может быть. На высоте 30 км реально лететь со скоростью 6 МАХ, не особо перегреваясь. А перед спуском притормозтиься, чтобы не сгореть в плотных слоях.
      voyaka uh
    3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:49
      Цитата: Проксима
      на 30-километровой высоте

      Вы ничего не увидите.
      Серый брат
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:00
        На такой высоте и не надо ничего видеть. Просто лететь очень быстро по ,типа, GPS и преодолеть большое расстояние.
        А вот при торможении и снижении искать цели с помощью своей ГСН.
        voyaka uh
        1. yehat (Сергей) Сегодня, 13:04
          ГСН ня ракетах далеки от идеала, для такого поиска слишком мало времени учитывая скорости, и погрешность не малая. Пока что ракеты такого типа способны бить только по крупным объектам. Даже не уверен, что авианосец сгодится.
          yehat
    4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:50
      Обычный ПУК в воздух. Что где-то, что-то якобы летает. А у нас есть то, что уже взято на вооружение!!! И успешно летает!
      Egorovich
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:39
    Оно конечно может и волнолёт или какой другой "лёт" , но на видео старт и полёт какой то ракеты . Может более подкованные читатели просветят ? ..Желательно попроще о принципах устройства описанного аппарата .
    КВУ-НСвД
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:44
      Цитата: КВУ-НСвД
      .Желательно попроще о принципах устройства описанного аппарата .


      Этого мы не дождемся , а вот шума будет много , особенно из - за океана .
      Идущий
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:52
        Цитата: Идущий
        а вот шума будет много

        Вот с этим полностью согласен . А на выходе думаю будет возможно обычная маневрирующая боеголовка . А уж в то , что показанное на видео "приземлилось" вообще слабо верю , скорее просто упало в той или иной степени в заданном квадрате .
        КВУ-НСвД
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:59
          Главное тумана побольше , что бы супостаты не спали спокойно. lol
          Идущий
          1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 12:44
            Цитата: Идущий
            Главное тумана побольше , что бы супостаты не спали спокойно. lol

            подсмотрели у Путина (ну, ксерокс...) и давай кошмарить мир...мультики бы ещё!
            Дедкастарый
  4. KelWin (Кирилл) Сегодня, 11:41
    Надо хотя бы валерьянки отправить в пентагон, в качестве гумпомощи)
    KelWin
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 11:56
      По данным ресурса, волнолет находился в воздухе около 10 минут. За это время он совершил ряд маневров на 30-километровой высоте, после чего приземлился в заданной точке.

      Видеоролик не "клеется" к описанию в статье. Высота 30 км., это стратосфера. А в стратосфере инверсионный след отсутствует . Здесь же показан весь полёт с инверсионным следом. То есть, это ракета шла в атмосферном слое ( до 12 км. в средних широтах, или до 20 км. в районе экватора ).
      askort154
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:07
        Цитата: askort154
        Высота 30 км., это стратосфера. А в стратосфере инверсионный след отсутствует . Здесь же показан весь полёт с инверсионным следом. То есть, это ракета шла в атмосферном слое ( до 12 км. в средних широтах, и до 20 км. в районе экватора ).

        А тут след исчезает и конечный путь показан.... yes
        XXXIII
        1. тлауикол (Иван) Сегодня, 12:16
          ну дык и ракета дозвуковая показана. прошлое тысячелетие
          тлауикол
          1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:10
            Цитата: тлауикол
            ну дык и ракета дозвуковая показана. прошлое тысячелетие

            Ну и жадный вы однако, за новые платить некому... laughing
            впервые в истории Китая испытала гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, развивающий скорость до 6 Махов

            "Искандер-М "— вариант для Российских вооружённых сил с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723 на ПУ, дальность стрельбы согласно упоминанию в различных источниках составляет до 500 км
            Тактико-технические характеристики ракета 9М723
            Гарантированная минимальная дальность стрельбы, км: - 50
            Гарантированная максимальная дальность стрельбы, км: - 400, 280(Э)
            Стартовая масса, кг - 3 800
            Масса полезной нагрузки, кг - 480
            Масса пусковой установки с pакетами - 42300
            Длина, мм - 7200
            Максимальный диаметр по бугельным обоймам, мм - 950
            Максимальный диаметр по двигателю, мм - 920
            Круговое вероятное отклонение, м - 1 - 30
            Скорость ракеты после начального участка траектории, м/c - 2100 - 6.1764705882356 Ma
            Температурный диапазон эксплуатации: от −50 °C до 50 °C
            XXXIII
            1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 13:29
              Скорость ракеты после начального участка траектории, м/c - 2100 - 6.1764705882356 Ma

              Оценил! Эх! Нам бы такой приборчик, скорость аистов замерять...
              Керенский
        2. askort154 (Александр) Сегодня, 12:22
          XXXIII]
          А тут следа исчезает и конечный путь показан.... yes

          И солдат в воронке живой. Наш "Искандер" даже отличает - "свой, чужой"! good
          askort154
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:05
        Ролик - полминутный. И показывает ЧАСТЬ полета. Его начало. А не все 10 минут. Так что Ваши выводы неверны.
        voyaka uh
  5. Комментарий был удален.
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 12:45
      Цитата: Стройбат запаса
      Как красиво они сказали "летел хз как"

      сами,всем миллиардом перегрелись... laughing
      Дедкастарый
  6. spektr9 Сегодня, 11:45
    Молодцы Китайцы, скоро наклепают приличное количество
    spektr9
  7. Choro (Choro) Сегодня, 11:55
    Красиво летит на восток через океан и никакой-то тебе китайский ширпотреб.
    Choro
  8. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:56
    Надо бы помочь китайцам, чтобы побыстрее у них дело шло.
    Серый брат
  9. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:22
    Китай - молодец конечно, но это прототип пока не более....
    Alexey-74
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 12:46
      Цитата: Alexey-74
      Китай - молодец конечно, но это прототип пока не более....

      у них машин приличных не было 10 лет назад,помните ?
      Дедкастарый
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 13:06
    Цитата: Дедкастарый
    у них машин приличных не было 10 лет назад,помните ?

    --------------------------------------
    Chery Tiggo как аналог Toyota RAV4 уже был. Вот лет 15 назад еще не было.
    Altona
  11. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 13:18
    Странная заметка. Что там летало, - самолет? крылатая ракета?
    Пишут, что планируют использовать как носитель боеголовок, но тогда как понять
    находился в воздухе около 10 минут. ... после чего приземлился в заданной точке.

    Не слышал ранее о ракетах, которые "приземляются".
    Для самолета же странный старт, да и к чему тогда упоминания, что он "...выполнял непредсказуемые маневры ..."? На то он и самолет, чтобы маневрировать.
    Rostislav
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