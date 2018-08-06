Невское ПКБ: "Адмирал Кузнецов" модернизируют под МиГ-29К/КУБ

Глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), разработавшего проект модернизации корабля, Сергей Орлов, сообщил, что в ходе модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" будет проведена доработка под палубные самолеты МиГ-29К/КУБ.В интервью ТАСС Орлов заявил, что на крейсере будут базироваться самолеты МиГ-29К/КУБ, Су-33, а также вертолеты нескольких типов. Как раз под МиГ-29К/КУБ необходимо провести некоторые доработки. В ходе модернизации будет заменен практически весь комплекс авиационно-технических корабельных систем.Необходимо напомнить, что испытания новых истребителей МиГ-29К/КУБ на "Адмирале Кузнецове" были начаты в 2016 году. Во время дальнего похода авианесущего крейсера к берегам Сирии, данные самолеты находились в составе авиагруппы корабля.Согласно тактико-техническим данным корабля, на крейсере располагается авиагруппа из 24-26 самолетов и 12 вертолетов. Личный состав авиакрыла составляет 660 человек. Кроме этого на "Адмирале Кузнецове" расположены противокорабельные и зенитные ракеты, противолодочное оружие и артиллерийские установки.Контракт на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" был подписан в апреле. Планируется, что ремонт продлится до 2021 года, когда крейсер вернется в состав Военно-морского флота РФ. Стоимость ремонта и модернизации, по предварительным оценкам, составит около 1 млрд. долларов.Невское ПКБ - единственное в стране бюро, проектирующее авианесущие и десантные корабли различных классов.