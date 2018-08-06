13:33 06 августа

Невское ПКБ: "Адмирал Кузнецов" модернизируют под МиГ-29К/КУБ

Глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), разработавшего проект модернизации корабля, Сергей Орлов, сообщил, что в ходе модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" будет проведена доработка под палубные самолеты МиГ-29К/КУБ.

Невское ПКБ: "Адмирал Кузнецов" модернизируют под МиГ-29К/КУБ


В интервью ТАСС Орлов заявил, что на крейсере будут базироваться самолеты МиГ-29К/КУБ, Су-33, а также вертолеты нескольких типов. Как раз под МиГ-29К/КУБ необходимо провести некоторые доработки. В ходе модернизации будет заменен практически весь комплекс авиационно-технических корабельных систем.


Необходимо напомнить, что испытания новых истребителей МиГ-29К/КУБ на "Адмирале Кузнецове" были начаты в 2016 году. Во время дальнего похода авианесущего крейсера к берегам Сирии, данные самолеты находились в составе авиагруппы корабля.

Согласно тактико-техническим данным корабля, на крейсере располагается авиагруппа из 24-26 самолетов и 12 вертолетов. Личный состав авиакрыла составляет 660 человек. Кроме этого на "Адмирале Кузнецове" расположены противокорабельные и зенитные ракеты, противолодочное оружие и артиллерийские установки.

Контракт на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" был подписан в апреле. Планируется, что ремонт продлится до 2021 года, когда крейсер вернется в состав Военно-морского флота РФ. Стоимость ремонта и модернизации, по предварительным оценкам, составит около 1 млрд. долларов.




Невское ПКБ - единственное в стране бюро, проектирующее авианесущие и десантные корабли различных классов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 29

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  1. spektr9 Сегодня, 11:54
    С ракетами то что, уберут граниты полость, или что за место них воткнут ?
    spektr9
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:56
      Цитата: spektr9

      С ракетами то что, уберут граниты полость, или что за место них воткнут ?

      Придет время узнаете,сейчас то оно вам к чему?
      Александр романов
      1. spektr9 Сегодня, 11:57
        Придет время узнаете,сейчас то оно вам к чему?
        Интересно мне
        p.s. Раз особо не афишируют то скорее всего первое
        spektr9
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:59
          Цитата: spektr9
          Интересно мне

          Изучаите,будет очень интересно wink
          Александр романов
          1. spektr9 Сегодня, 12:00
            Изучаите,будет очень интересно

            Ваши жалкие попытки троллинга изучать, ой не льстите себе ...
            spektr9
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:05
              Цитата: spektr9
              Ваши жалкие попытки троллинга изучать, ой не льстите себе ...

              В таком случае ,если вам так сильно интересно,идите работать в МО
              Александр романов
              1. spektr9 Сегодня, 12:08
                В таком случае ,если вам так сильно интересно,идите работать в МО
                Да как же я без тролля с обезьянкой на аватарке разберусь куда мне идти работать laughing
                p.s. А так вот тебе народная мудрость "не указывай мне что делать и я не скажу куда тебе идти" wink
                spektr9
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:18
                  Цитата: spektr9
                  Да как же я без тролля с обезьянкой на аватарке

                  Ой даваи короче,досвидос.
                  Александр романов
          2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 12:24
            Цитата: Александр романов
            Цитата: spektr9
            Интересно мне

            Изучаите,будет очень интересно wink

            етить-колотить...у Романова "раздатка" "органом" накрыласи ! не знат чо делать,совета просит ! laughing эт на "разбор" ... yes
            Дедкастарый
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:26
              Цитата: Дедкастарый
              .у Романова "раздатка" "органом" накрыласи ! не знат чо делать,совета просит

              У меня нет Камаза. Катаися на автобусе и не встреваи
              Александр романов
      2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:07
        Цитата: Александр романов
        Придет время узнаете,сейчас то оно вам к чему?

        Человек задал вопрос по статье. А если вы ни разу не в теме, то че лезете куда ни попадя?
        Гаргантюа
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:19
          Цитата: Гаргантюа
          А если вы ни разу не в теме, то че лезете куда ни попадя?

          И тебе тем более досвидос я уже говорил уже не раз.
          Александр романов
          1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:24
            Надеюсь мы тебя больше не увидим на данном ресурсе wink Серьезно, кроме флуда от тебя больше ничего не исходит. Будь так любезен, внеси свой вклад в очищение ВО от грязи - исчезни angry
            Гаргантюа
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:30
              Цитата: Гаргантюа
              Надеюсь мы тебя больше не увидим на данном ресурс

              Надежда умирает последней
              Александр романов
          2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 12:26
            Цитата: Александр романов
            И тебе тем более досвидос я уже говорил уже не раз.

            да ты всем уже говорил, один ты в белом,а остальные в г...е. зашкаливает самомнение, у вас ,белогвардеец, в зеркало гляньте и принюхайтесь! tongue
            Дедкастарый
    2. Stoler Сегодня, 12:20
      Если с него ракеты убрать то что он вообще из себя представлять будет? wassat
      Stoler
      1. sib.ataman Сегодня, 12:39
        Никто ничего убирать не будет! Уже раньше писали, что планируют поменять Граниты на Калибры! Заикались про замену самих пусковых установок. Но что получится в итоге-узнаем когда объявят, или кто-нибудь солъёт!
        sib.ataman
    3. гребень (Иван) Сегодня, 12:22
      Чтобы "Граниты" убрать, нужно практически половину корабля разбирать полностью, Носовая часть корабля строилась вокруг них. Хотя возможно и уберут (по крайней мере хотели, пока бюджет не порезали, морская составляющая в деньгах была сильно порезана). А так, да было бы хорошо, во первых вооружения для самолетов можно было бы грузить на порядок больше и увеличить парк истребителей на "Кузе".
      гребень
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 12:37
        не..."Романовы",только в Екатеринбурге успокаиваются... вот и "почта" подвалила...:
        Александр романов Сегодня, 12:27
        тема
        Слышь кастратый,ты реальный дегенерат
        красавец Саша... умный,вежливый...ну..царская фамиля ! wassat
        Дедкастарый
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:41
          Цитата: Дедкастарый
          красавец Саша... умный,вежливый..

          Да.это реально социальное дно
          Александр романов
          1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 12:52
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Дедкастарый
            красавец Саша... умный,вежливый..

            Да.это реально социальное дно

            увидел-достиг ! поздравляю ! постучи...может откроют ...ты странный Саша,тебе обос*рать хоть кого-ничего не стоит,НО если задели Тебя...! тут ты как квашня набухаешь...попроще будь,и не флуди, и люди к тебе потянутся... yes
            Дедкастарый
  2. MPN (Павел) Сегодня, 12:18
    Стоимость ремонта и модернизации, по предварительным оценкам, составит около 1 млрд. долларов.
    Не нашел по чему то сколько стоит китайский авианосец... request Может и приемлемая цена ремонта с учетом перевооружения..., но ....
    Популярный китайские авианосцы хорошего качества и по доступным ценам вы можете купить на AliExpress.
    MPN
  3. Stoler Сегодня, 12:18
    Теперь на нем не пять А ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ САМОЛЕТОВ БУДЕТ ( ну или сколько там у него laughing ) !!! Америка в ужасе смотрит на свои авианосный хлам wassat
    Stoler
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:20
      Цитата: Stoler
      Теперь на нем не пять А ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ САМОЛЕТОВ БУДЕТ

      Для тех,кто не читает ниже заголовка
      на крейсере располагается авиагруппа из 24-26 самолетов и 12 вертолетов
      Александр романов
      1. Stoler Сегодня, 12:23
        wink "Согласно тактико-технических данных корабля"
        Stoler
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:24
          Цитата: Stoler
          Согласно тактико-технических данных корабля"

          А по сути? Будем считать?
          Александр романов
      2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 12:28
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Stoler
        Теперь на нем не пять А ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ САМОЛЕТОВ БУДЕТ

        Для тех,кто не читает ниже заголовка
        на крейсере располагается авиагруппа из 24-26 самолетов и 12 вертолетов

        для тех кто вообще не читает: "Адмирал Кузнецов" в доке,на ремонте,нет там самолётов и вертолётов. wassat
        Дедкастарый
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:30
          Цитата: Дедкастарый
          "Адмирал Кузнецов" в доке,на ремонте,нет там самолётов и вертолётов.

          Охренеть,какои ты умный .
          Александр романов
          1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 12:38
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Дедкастарый
            "Адмирал Кузнецов" в доке,на ремонте,нет там самолётов и вертолётов.

            Охренеть,какои ты умный .

            ну,сравнивать с тобой не стану...куды мне ! tongue
            Дедкастарый
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