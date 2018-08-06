13:35 06 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

СБУ планировала на Украине имитацию «военного переворота»

Руководство СБУ планировало разыграть в Киеве спектакль под названием «Военный переворот», сообщают Известия со ссылкой на бывшего замначальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов» Сергея Сановского.



Операция СБУ по имитации военного переворота должна была пройти в столице Украины в начале 2017 года. Для этого планировалось привлечь большое количество людей, в основном, бывших участников «антитеррористической» операции в Донбассе. Виновниками, как всегда, назначались сепаратисты и страна-агрессор Россия.


Подготовка «спектакля» началась в конце 2016 года. Тогда СБУ начала вербовать ветеранов АТО, причем предпочтение отдавали людям, находившимся в самом низу социальной лестницы. В мероприятии им была отведена роль взбунтовавшегося «навоза», который не жалко.

Согласно сценарию, впоследствии их заговор контрразведчики должны были раскрыть и силами спецназа покарать, то есть пресечь дальнейшее негативное развитие событий.

Всё это действо планировалось для укрепления имиджа Петра Порошенко, сказал Сановский. При этом самый жесткий вариант (если рейтинг президента будет стремиться к нулю) предусматривал отмену всех выборов и введение военного положения на всей территории страны.

Подготовкой операции, по словам Сановского, занимался советник начальника управления контрразведки СБУ Андрей Лисогор. Почему этот план не был исполнен, собеседник издания не уточнил.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
14

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:11
    Еще не все потеряно.Возможно даже и не имитация..
    210окв
    1. spektr9 Сегодня, 12:14
      Возможно, с 14 года перевороты любимое развлечение незалежной
      spektr9
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:16
        С какого года?А не со времен ли Ющенко..
        Цитата: spektr9
        Возможно, с 14 года перевороты любимое развлечение незалежной
        210окв
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:16
          Было бы смешно если бы "навоз" превзошел ожидания и реально сделал бы переворот.
          maxim947
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:21
            Это бывает не смешно..Если кинуть в него дрожжи.
            Цитата: maxim947
            Было бы смешно если бы "навоз" превзошел ожидания и реально сделал бы переворот.
            210окв
          2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:23
            Цитата: maxim947
            Было бы смешно если бы "навоз" превзошел ожидания и реально сделал бы переворот.

            Вот поэтому они и не стали устраивать учения.Да и народ увидев шоу мог подтянутся и помочь свергнуть демократа из бутылки.
            Александр романов
          3. MPN (Павел) Сегодня, 12:29
            Цитата: maxim947
            Было бы смешно если бы "навоз" превзошел ожидания и реально сделал бы переворот.

            Кто бы им печеньки носил? А так бы в случае победы (ну теоретически) Америка бы своего предводителя, освободителя народа им подсунула и обвинила в госперевороте сбу... laughing
            MPN
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 12:18
      СБУ планировала на Украине имитацию «военного переворота»
      ещё не всех Украина задолбала? своих проблем нет? со всех утюгов про Украину, отвлекающий фактор что ли ? Поверьте,слесарю-токарю (строителей исключаю,там-гасты),да хоть патологоанатому,пофиг до Украины,вовремя не сделали дужественой,теперь неча плеваться,сами просра...проспали. поздно тепереча.давайте за Россию мать...нашу говорить. У нас проблем-выше крышы,чего в чужой двор совать нос.
      андрей юрьевич
  2. sib.ataman Сегодня, 12:21
    Ещё не всё потеряно! Можно под их Рождество замутить сюрпризик! Главное, побольше шума и "русских" шпионов наловить! Но доиграться так можно и до полномасштабной гражданской войны на/в укропошумерии!
    sib.ataman
  3. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:27
    СБУ планировала на Украине имитацию «военного переворота»



    Страна - имитация готовила имитацию...
    Идущий
  4. Керенский (Кирилл) Сегодня, 12:29
    Ну такие учения периодически проводятся. Каждый должен знать своё место на этот случай. У какого окна стоять и где краник для охлаждения пулемёта. Это нормально. Старики из СБУ, они же тоже с СССР, одна школа.
    Керенский
  5. polpot (Andru) Сегодня, 12:36
    Типичная банановая республика , путчи ,майданы ,эскадроны смерти , в Гондурасе и Сальвадоре сейчас порядка больше чем в бандеровском райхе.
    polpot
  6. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 12:56
    Так еще рано бучу устраивать, это ближе к выборам и под шумок Юльку тюкнуть по тыкве, ну и кто там еще по плану. А уже потом ввести чрезвычайное положение, заметьте не военное, а чрезвычайное. При военном придется с Донбассом и Россией столкнуться, а так какой с ушлепков спрос.
    Ros 56
    1. polpot (Andru) Сегодня, 13:30
      Она их сама так утюкает свои не узнают
      polpot
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:30
    СБУ планировала на Украине имитацию «военного переворота»
    Ну тогда Порошенко может спать спокойно до дежурных 4.00 (час алкоголика).
    rotmistr60
  8. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:32
    Цитата: андрей юрьевич
    СБУ планировала на Украине имитацию «военного переворота»
    ещё не всех Украина задолбала? своих проблем нет? со всех утюгов про Украину, отвлекающий фактор что ли ? Поверьте,слесарю-токарю (строителей исключаю,там-гасты),да хоть патологоанатому,пофиг до Украины,вовремя не сделали дужественой,теперь неча плеваться,сами просра...проспали. поздно тепереча.давайте за Россию мать...нашу говорить. У нас проблем-выше крышы,чего в чужой двор совать нос.

    Андрей Юрьевич, специально для вас был же фильм такой... Педагогическая поэма. Народ у нас с украинцами один. Нам без них никак нельзя и им без нас то же smile
    Sadko88
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:32
    Цитата: 210окв
    Еще не все потеряно.Возможно даже и не имитация..

    Ага, а потом свалить на Россию - мол "длинная рука" Москвы! Но что то у них сорвалось. А может в этом случае - "длинная рука" Москвы! what wink
    Симон
Картина дня