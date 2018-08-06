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СБУ планировала на Украине имитацию «военного переворота»
Руководство СБУ планировало разыграть в Киеве спектакль под названием «Военный переворот», сообщают Известия со ссылкой на бывшего замначальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов» Сергея Сановского.
Операция СБУ по имитации военного переворота должна была пройти в столице Украины в начале 2017 года. Для этого планировалось привлечь большое количество людей, в основном, бывших участников «антитеррористической» операции в Донбассе. Виновниками, как всегда, назначались сепаратисты и страна-агрессор Россия.
Подготовка «спектакля» началась в конце 2016 года. Тогда СБУ начала вербовать ветеранов АТО, причем предпочтение отдавали людям, находившимся в самом низу социальной лестницы. В мероприятии им была отведена роль взбунтовавшегося «навоза», который не жалко.
Согласно сценарию, впоследствии их заговор контрразведчики должны были раскрыть и силами спецназа покарать, то есть пресечь дальнейшее негативное развитие событий.
Всё это действо планировалось для укрепления имиджа Петра Порошенко, сказал Сановский. При этом самый жесткий вариант (если рейтинг президента будет стремиться к нулю) предусматривал отмену всех выборов и введение военного положения на всей территории страны.
Подготовкой операции, по словам Сановского, занимался советник начальника управления контрразведки СБУ Андрей Лисогор. Почему этот план не был исполнен, собеседник издания не уточнил.
Операция СБУ по имитации военного переворота должна была пройти в столице Украины в начале 2017 года. Для этого планировалось привлечь большое количество людей, в основном, бывших участников «антитеррористической» операции в Донбассе. Виновниками, как всегда, назначались сепаратисты и страна-агрессор Россия.
Подготовка «спектакля» началась в конце 2016 года. Тогда СБУ начала вербовать ветеранов АТО, причем предпочтение отдавали людям, находившимся в самом низу социальной лестницы. В мероприятии им была отведена роль взбунтовавшегося «навоза», который не жалко.
Согласно сценарию, впоследствии их заговор контрразведчики должны были раскрыть и силами спецназа покарать, то есть пресечь дальнейшее негативное развитие событий.
Всё это действо планировалось для укрепления имиджа Петра Порошенко, сказал Сановский. При этом самый жесткий вариант (если рейтинг президента будет стремиться к нулю) предусматривал отмену всех выборов и введение военного положения на всей территории страны.
Подготовкой операции, по словам Сановского, занимался советник начальника управления контрразведки СБУ Андрей Лисогор. Почему этот план не был исполнен, собеседник издания не уточнил.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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