Порошенко: ЕС поможет в восстановлении "освобожденного Донбасса"

Восстановление "освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей" будет вестись, в том числе, с помощью Евросоюза, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Европа выразила готовность помочь Киеву с деньгами на восстановление "освобожденных от оккупации страны-агрессора территорий".Как заявил Порошенко, на прошедшем саммите Евросоюз — Украина он выдвинул инициативу по так называемому патронажу отдельных государств еврозоны над определенными городами и районами Донбасса, находящимися в настоящее время под "оккупацией России", для оказания целевой помощи в восстановлении "разрушенной Россией" инфраструктуры региона и обеспечения нормальной жизни.Напоминаем, что Евросоюз в декабре прошлого года подписал соглашение о выделение Украине 50 млн. евро на нужды районов Донбасса, находящихся под контролем Киева. Кроме этого, Евросоюз одобрил выделение Киеву макрофинансовой помощи в сумме до одного млрд. евро, но при выполнении ряда условий, в частности, повышения цены на газ для населения до общеевропейского уровня, а также принятия ряда инициатив и законов в сфере борьбы с коррупцией.