13:34 06 августа
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Порошенко: ЕС поможет в восстановлении "освобожденного Донбасса"

Восстановление "освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей" будет вестись, в том числе, с помощью Евросоюза, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Европа выразила готовность помочь Киеву с деньгами на восстановление "освобожденных от оккупации страны-агрессора территорий".

Порошенко: ЕС поможет в восстановлении "освобожденного Донбасса"


Как заявил Порошенко, на прошедшем саммите Евросоюз — Украина он выдвинул инициативу по так называемому патронажу отдельных государств еврозоны над определенными городами и районами Донбасса, находящимися в настоящее время под "оккупацией России", для оказания целевой помощи в восстановлении "разрушенной Россией" инфраструктуры региона и обеспечения нормальной жизни.


Напоминаем, что Евросоюз в декабре прошлого года подписал соглашение о выделение Украине 50 млн. евро на нужды районов Донбасса, находящихся под контролем Киева. Кроме этого, Евросоюз одобрил выделение Киеву макрофинансовой помощи в сумме до одного млрд. евро, но при выполнении ряда условий, в частности, повышения цены на газ для населения до общеевропейского уровня, а также принятия ряда инициатив и законов в сфере борьбы с коррупцией.




Использованы фотографии: https://www.dialog.ua/
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Комментарии 34

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  1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:25
    ЕС в жизни не сунется на Донбасс пока политическая и военная ситуация не нормализуется. Наивный Петя думает, что ЕС вложится по крупному в непонятный пока проект?
    Alexey-74
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:26
      ЕС уже выделяла 250 млн. евро на восстановление Донбасса.
      Владыка Ситх
      1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:28
        ну и где эти 250 млн. евро? Жители ЛДНР знают об этом, или почувствовали помощь? В карман ушли хунте.
        Alexey-74
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:30
          ЕС первая пошлет незалежную в дальний поход , да и Донбасс сам будет решать что и как делать.
          Идущий
          1. MPN (Павел) Сегодня, 12:40
            Восстановление "освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей" будет вестись, в том числе, с помощью Евросоюза
            Э то, что призыв крушить все без разбору? Все равно Европа восстановит... Даже если бы этот фантастический сценарий с тупой альтруистической Европой произошел, уверен, что на Донбасс и копейки бы не попало...
            MPN
            1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:47
              Именно к этому он и призвал ...
              Идущий
              1. Татьяна Сегодня, 12:51
                Цитата: Alexey-74
                ЕС в жизни не сунется на Донбасс пока политическая и военная ситуация не нормализуется. Наивный Петя думает, что ЕС вложится по крупному в непонятный пока проект?

                Ну, болтать-то Порошенко может всё, что угодно ему, США и коллективному Западу! Никто ему это не запретит.
                Цитата: Владыка Ситх
                ЕС уже выделяла 250 млн. евро на восстановление Донбасса.

                Цитата: Alexey-74
                ну и где эти 250 млн. евро? ...В карман ушли хунте.

                Ха! Но самое интересное - это то, что самого Порошенко уже всю последнюю неделю как в Украине "не досчитались". Исчез! А куда, чиновники и сами не знают! Ищут его - и найти уже неделю никак не могут.
                В Украине против Порошенко вроде бы уголовное дело открывать собирались. Похоже, что он с этим категорически не согласен. laughing
                Татьяна
          2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:45
            Цитата: Идущий
            ЕС первая пошлет незалежную в дальний поход ....

            Так она (ЕС) уже Украину посылает, например, вот этим:
            " Евросоюз одобрил выделение Киеву макрофинансовой помощи в сумме до одного млрд. евро, но при выполнении ряда условий, в частности, повышения цены на газ для населения до общеевропейского уровня.." (из текста)
            Сколько уже предприятий на Украине разорилось, что из за высоких тарифов на энергоносители продукция не пользуется спросом, а сколько ещё таких производств пойдёт под откос?
            Проксима
          3. Комментарий был удален.
        2. Тралл Сегодня, 12:30
          Где-то это уже было: smile
          Тралл
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:41
            Цитата: Тралл
            Где-то это уже было: smile

            Блин ... ОПОЗДАЛ ... ;( Я тоже хотел это вставить
            Shurik70
        3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:38
          Цитата: Alexey-74
          ну и где эти 250 млн. евро?

          Вопрос риторический,какои смысл на него отвечать laughing
          Александр романов
      2. venik (Владимир) Сегодня, 13:29
        Цитата: Владыка Ситх
        ЕС уже выделяла 250 млн. евро на восстановление Донбасса.

        =========
        Заметьте - ТОЛЬКО подконтрольных Киеву территорий!!!!! hi
        Что же до ДНР и ЛНР - об этом "речь даже и не шла"!!!! Типа - "бомбите и дальше"....... negative angry
        venik
    2. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:22
      Восстановление "освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей" будет вестись, в том числе, с помощью Евросоюза, заявил президент Украины Петр Порошенко.


      Блин опять проспал, когда территории освободили? А Петя однако из избранных все то чужими руками да за чужой счет.
      krops777
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:26
    И не надоело Европе деньги ВНА кидать? Как в топку...
    Горный стрелок
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:42
      Цитата: Горный стрелок
      И не надоело Европе деньги ВНА кидать? Как в топку...

      Почему это как в топку? Порошенко все свои обещания выполняет - Крым вернул, российскую армию победил и Европу от неё защитил, с коррупцией борется непрерывно. Золото, а не президент.
      И победа на выборах ему обеспечена я щетаю.
      Серый брат
  3. Stoler Сегодня, 12:26
    Смотрю на него и реально понимаю ЧТО laughing ПИТЬ НАДО БРОСАТЬ !!!!
    Stoler
  4. polpot (Andru) Сегодня, 12:30
    Осталось спросить ЕС ему этого надо или как
    polpot
    1. spektr9 Сегодня, 12:34
      ЕС это может и не надо, но вот США в этом заинтересован, а ЕС как вассалы чутко нос по ветру держат
      spektr9
  5. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 12:32
    Тут я так понимаю ключевая фраз, помочь Киеву с деньгами.
    sgr291158
  6. Xander (Александр) Сегодня, 12:34
    Петро напоминает Ельцина в последние годы правления , повсюду скитается , что-то говорит , нелепо улыбается и пританцовывает, и нетрезвый мозг изредка мучит вопросами - Кто я? Как я здесь очутился? Кто все эти люди? Какова моя миссия на этой планете?
    Xander
  7. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:35
    Скоро выборы, надо чаще рассказывать что денег дадут и про автофекалию.
    Серый брат
  8. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:38
    Обязательно поможет. НАТО оон и ЕС smile
    Sadko88
  9. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 12:42
    Ага. Так и вижу, как Даля бетон месит, свою комсомольскую молодость вспоминает... lol
    злой партизан
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:50
      "Месила" она в другом месте , а это для прикрытия. feel
      Идущий
  10. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:46
    чушь какая то. ВС Украины этот цирк уже "поперёк горла" и уже очень скоро мы увидим военный гос.переворот, а Порошенко, переедет на ПМЖ в Майями.
    Romario_Argo
  11. Керенский (Кирилл) Сегодня, 12:53
    Ну и смысл статьи?
    заявил президент Украины Петр Порошенко

    Который слышал фразу: "Денег не дам" на 256 языках мира?
    Керенский
  12. Ren (Renat) Сегодня, 12:53
    Заграница нам поможет, запад с нами. Остап Бендер wassat
    Ren
  13. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:01
    .Европа выразила готовность помочь Киеву с деньгами на восстановление "освобожденных от оккупации страны-агрессора территорий".

    - Вот теперь понятно, почему Киев бомбит и обстреливает ДНР и ЛНР, то есть все разрушает! Просто хотят с ЕС сорвать по больше куш, а потом, "хоть трава не расти"! Они все в Киеве временщики, сорвут куш и уйдут из власти, а восстанавливать вообще, ничего не будут! request
    Симон
  14. Опер (Игорь) Сегодня, 13:04
    Ну за "освобождение" мы ехидно промолчим! Мне вот интересно, а Евросоюз знает, что Порошенко возложил на него такую серьезную миссию восстановить все, что Порошенко разрушил?! И это еще в свете того, что в следующем году Украине предстоит отдать совершенно дикие суммы по долгам ... Ну да это еще ладно - как говорится проблемы индейцев шерифа не волнуют! Вот тут на днях я беседовал с некогда бывшим советским офицером ныне украинским околоармейским чиновником по скайпу! Так вот на всю мою скептическую аргументацию про "Европа нам (им) поможет и вообще все прогрессивное человечество" я получал ответ в стиле смешков - ваш Мордор всех достал! Хихикала жена моего собеседника время от времени проходя за его спиной и отпускала шуточки, что типа от России вообще скоро одна Московия останется! Еще и его дочь где то в глубине квартиры, что то задорно комментировала про Путина! Так им было весело, скажу вам, что я подумал - а к чему я вообще им что то здесь вещаю?! Они на полном серьезе считают, что они настоящие европейцы! Что они умнее нас и хитрее! Они относятся к нам как то унизительно-покровительственно и в серьез считают, что запад им за это будет платить всегда! Это не маргиналы какие то. Это средняя киевская семья. Это люди родившиеся в СССР.
    Опер
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:18
      Кстати самое интересное не сказал. Сын их вполне себе благополучно устроился в столице этого всеми ненавидимого Мордора и зарабатывает денюжку на ниве торговли чем то там ... Не думаю, что его взгляды сильно от родительских отличаются и что действительно интересно все это для них совершенно нормально! Мы действительно разные.
      Опер
  15. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:05
    Интересно, а почему он сразу после саммита молчал? Дурилка картонная, наверное лишку накатил вот и привиделось. И как, в конце концов, он собирается вернуть Донбасс, он его уже пятый год освобождает. А результат? Жалко мне нормальных людей, какие лишения они испытывают из-за этих шакалов-бандерлогов, какое горе пришло в их семьи.
    Ros 56
  16. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 13:13
    Пусть поможет самому себе. Что он знает о Донбассе? Наверняка не больше ЕС. Не пора ли начать востанавливать Украину? Или Петя думает:" Тут все обобрали, пора обобрать и Донбасс!".
    Кокарев Михаил
  17. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:24
    ЕС поможет в восстановлении "освобожденного Донбасса"
    Конечно поможет и не только во восстановлении. ЕС пока помогает на свою голову противостоять России. Но скоро и у ЕС помогалка закончится.
    rotmistr60
  18. July Caesar (Сергей) Сегодня, 13:27
    Хорошая фота)))Пеця показывает,каких размеров болт положил Донбасс на пецины высказывания?
    July Caesar
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