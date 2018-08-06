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Помпео: США намерены неукоснительно соблюдать антииранские санкции
Соединенные Штаты намерены обеспечить соблюдение санкций в отношении Ирана, приводит ТАСС заявление госсекретаря США Майка Помпео.
Глава американской дипломатии в данном случае имел в виду первый пакет антииранских ограничений, который должен быть восстановлен в начале недели.
Отвечая на вопрос журналистов о возможностях Тегерана уклониться от запрета на финансовые операции и продолжить продажу своей нефти, Помпео отметил, что такой «фокус» иранским властям не удастся.
По словам госсекретаря, только «колоссальные изменения» в поведении Ирана могут привести к ослаблению санкционного режима. Помпео добавил, что дипломаты из стран-участниц Восточноазиатского саммита, в котором он также принял участие, поддержали действия Вашингтона против Тегерана.
Затронув тему внутренней политики ИРИ, Помпео выразил озабоченность по поводу продолжающихся в стране протестов. По его мнению, иранский народ не доволен не американцами, а своим собственным правительством».
США обеспокоены сообщениями о насилии иранских властей в отношении невооруженного народа и поддерживают право иранцев протестовать против угнетения и коррупции, заявил он.
При этом госсекретарь не поддавался на провокационные вопросы журналистов и старательно избегал прямого призыва к свержению нынешнего иранского руководства.
Глава американской дипломатии в данном случае имел в виду первый пакет антииранских ограничений, который должен быть восстановлен в начале недели.
Отвечая на вопрос журналистов о возможностях Тегерана уклониться от запрета на финансовые операции и продолжить продажу своей нефти, Помпео отметил, что такой «фокус» иранским властям не удастся.
Это важная часть усилий США по борьбе с иранской пагубной деятельностью,сказал он.
По словам госсекретаря, только «колоссальные изменения» в поведении Ирана могут привести к ослаблению санкционного режима. Помпео добавил, что дипломаты из стран-участниц Восточноазиатского саммита, в котором он также принял участие, поддержали действия Вашингтона против Тегерана.
Затронув тему внутренней политики ИРИ, Помпео выразил озабоченность по поводу продолжающихся в стране протестов. По его мнению, иранский народ не доволен не американцами, а своим собственным правительством».
США обеспокоены сообщениями о насилии иранских властей в отношении невооруженного народа и поддерживают право иранцев протестовать против угнетения и коррупции, заявил он.
При этом госсекретарь не поддавался на провокационные вопросы журналистов и старательно избегал прямого призыва к свержению нынешнего иранского руководства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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