13:35 06 августа
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Помпео: США намерены неукоснительно соблюдать антииранские санкции

Соединенные Штаты намерены обеспечить соблюдение санкций в отношении Ирана, приводит ТАСС заявление госсекретаря США Майка Помпео.



Глава американской дипломатии в данном случае имел в виду первый пакет антииранских ограничений, который должен быть восстановлен в начале недели.


Отвечая на вопрос журналистов о возможностях Тегерана уклониться от запрета на финансовые операции и продолжить продажу своей нефти, Помпео отметил, что такой «фокус» иранским властям не удастся.

Это важная часть усилий США по борьбе с иранской пагубной деятельностью,
сказал он.

По словам госсекретаря, только «колоссальные изменения» в поведении Ирана могут привести к ослаблению санкционного режима. Помпео добавил, что дипломаты из стран-участниц Восточноазиатского саммита, в котором он также принял участие, поддержали действия Вашингтона против Тегерана.

Затронув тему внутренней политики ИРИ, Помпео выразил озабоченность по поводу продолжающихся в стране протестов. По его мнению, иранский народ не доволен не американцами, а своим собственным правительством».

США обеспокоены сообщениями о насилии иранских властей в отношении невооруженного народа и поддерживают право иранцев протестовать против угнетения и коррупции, заявил он.

При этом госсекретарь не поддавался на провокационные вопросы журналистов и старательно избегал прямого призыва к свержению нынешнего иранского руководства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. mihey Сегодня, 12:58
    А Китаю ваши хотелки и желания по барабану, впрочем, как и России)
    mihey
    1. Татьяна Сегодня, 13:13
      Госсекретарь США Майк Помпео на то и госсекретарь США от "партии войны" в Конгрессе США, чтобы война на Земле никогда нигде не кончалась - причём во имя американских транснациональных компаний и еврейских банкиров-ростовщиков ФРС США в их борьбе за их мировое господство.
      На Помпео через иную политическую призму и смотреть не надо! Иначе себе дороже выйдет.

      Татьяна
      1. venik (Владимир) Сегодня, 13:32
        Цитата: Татьяна
        Госсекретарь США Майк Помпео на то и госсекретарь США от "партии войны" в Конгрессе США,

        ==========
        Ну так и "тянет" припомнить слова Юлия Цезаря, о (своем кстати зяте) - Помпее (это когда они сцепились в битве "за Рим"): - "Он туп, как сардина!!!" bully
        venik
    2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:16
      Вводя санкции против Ирана, Китая, России, Турции и против стран, которые плевать хотели на эти санкции США скоро ос танутся в одиночестве ибудут голосовать "против всех" как Собчак
      Сергей39
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:23
        Подгадить всем, кому могут и кому не могут. Гадёныши, шо про них ещё сказать.
        rocket757
  2. MPN (Павел) Сегодня, 12:59
    Помпео выразил озабоченность по поводу продолжающихся в стране протестов. По его мнение, иранский народ недоволен не американцами, а своим собственным правительством».
    Что и следовало ожидать, теперь открыт путь защиты демократии от сатрапов Иранского правительства... Сценарий Сирии...
    MPN
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:10
      Как заявил известный русофоб Линдси Грэм, «это будут санкции прямиком из ада». Ценное признание! Совершенно верно он охарактеризовал собственное государство.


      Добавить нечего...
      Идущий
  3. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:05
    Решили ещё добавить бардака , но это вам не Ирак и Ливия , как бы самим не захлебнуться.
    Идущий
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:11
      Цитата: Идущий
      Решили ещё добавить бардака , но это вам не Ирак и Ливия , как бы самим не захлебнуться

      "станок" у них,"армия" у них,виллы,дети и счета "наших"- у них...чем они "захлебнутся? да они спокойны как удав, всё под контролем. весь мир-театр...
      Дедкастарый
  4. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:17
    Майка Помпео smile
    Sadko88
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:19
    США намерены неукоснительно соблюдать антииранские санкции
    А еще иранские, корейские, китайские и конечно российские, а далее по списку. А хребет выдержит?
    rotmistr60
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