13:35 06 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Омелян: Киев готов прекратить железнодорожное сообщение с Москвой

В Киеве заявили о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает украинский телеканал "1+1".

В эфире телеканала Омелян заявил, что в настоящее время на Украине рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. Слухи об увеличении количества поездов "Львов-Москва" не соответствуют действительности, хотя и говорят, что они пользуются большой популярностью.

Омелян: Киев готов прекратить железнодорожное сообщение с Москвой



Напомним, что в еще в конце прошлого года Омелян заявлял о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Москвой в течение 2018 года. При этом он заявлял, что прекращение ж.д. сообщения с Москвой не принесет убытков Украине. "Всего одна гривна", так оценил убытки Омелян.

Необходимо отметить, что министр инфраструктуры просто лжет народу Украины, говоря об отсутствии убытков от прекращения сообщений с Москвой. В государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") ранее сообщили, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", принесший в украинскую казну около шести миллионов долларов чистой прибыли, при том, что все остальные направления принесли только убытки.

Ранее Украина уже прекратила с 2015 года авиасообщение с Россией. После майдана 2014 года также значительно сократилось количество пассажирских поездов, идущих с Украины в Россию.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
3

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:27
    Киев готов прекратить железнодорожное сообщение с Москвой
    Уже представил, как россияне заплакали от такой новости и побежали с прошениями к Киеву. Даже не знаю как назвать такие украинские закидоны. Не один модератор не выдержит.
    rotmistr60
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:29
      При этом он заявлял, что прекращение ж.д. сообщения с Москвой не принесет убытков Украине. "Всего одна гривна", так оценил убытки Омелян.



      Пора им возвращаться на Венеру. lol
      Идущий
      1. barclay (Андрей) Сегодня, 13:34
        Конечно, это для Украины очередной самострел. Но и для родственников здесь в России будет очередная проблема.
        barclay
      2. MPN (Павел) Сегодня, 13:35
        "Песец" это не только ценный мех, а еще 300-500% дебилизма к карме... sad
        MPN
  2. polpot (Andru) Сегодня, 13:28
    Да заждались уже , будут зимой незалежные украинцы по сугробам в Россию на заработки шлепать, ухохочимся.
    polpot
  3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:32
    И рванут зарабитчане ,через Белоруссию в Москву. Вывод,нужно строить стену с белоруссией
    Александр романов
  4. антивирус Сегодня, 13:33
    все дятлы только жучков ищут

    гривна --это валюта или ...?

    все к лучшему для Окраины.
    пора и симметрично-- закрыли одно и мы им так же.
    братья навек временно перемогут трудности. потом опять обниматься будем
    антивирус
Картина дня