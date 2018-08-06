Омелян: Киев готов прекратить железнодорожное сообщение с Москвой

В Киеве заявили о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает украинский телеканал "1+1".В эфире телеканала Омелян заявил, что в настоящее время на Украине рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. Слухи об увеличении количества поездов "Львов-Москва" не соответствуют действительности, хотя и говорят, что они пользуются большой популярностью.Напомним, что в еще в конце прошлого года Омелян заявлял о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Москвой в течение 2018 года. При этом он заявлял, что прекращение ж.д. сообщения с Москвой не принесет убытков Украине. "Всего одна гривна", так оценил убытки Омелян.Необходимо отметить, что министр инфраструктуры просто лжет народу Украины, говоря об отсутствии убытков от прекращения сообщений с Москвой. В государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") ранее сообщили, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", принесший в украинскую казну около шести миллионов долларов чистой прибыли, при том, что все остальные направления принесли только убытки.Ранее Украина уже прекратила с 2015 года авиасообщение с Россией. После майдана 2014 года также значительно сократилось количество пассажирских поездов, идущих с Украины в Россию.