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В Японии почтили жертв американской атомной бомбардировки
Жители и гости японского города Хиросима почтили память жертв атомной бомбардировки США, сообщают Известия.
Минута молчания была объявлена в парке Мира в 8:15 утра, то есть именно в то время, когда американцы сбросили на город атомную бомбу. Это произошло 6 августа 1945 года.
По словам присутствовавшего на церемонии премьер-министра Синдзо Абэ, Япония, как единственная в мире страна, перенесшая атомную бомбардировку, будет всегда стремиться к миру без ядерного оружия, придерживаясь при этом трех принципов: никогда не производить, не обладать, не ввозить на свою территорию подобных вооружений.
На церемонии было также зачитано послание генсека ООН Антониу Гутерреша, который 9 августа примет участие в памятном мероприятии по случаю годовщины атомной бомбардировки города Нагасаки.
Напомним, в воскресенье Пхеньян раскритиковал Токио за «ядерные амбиции». В заявлении говорится, что хотя японские власти и выступает за безъядерный мир, тем не менее, уже длительное время стремятся реализовать свои ядерные амбиции по ядерному оружию.
В июле прошлого года в ООН был подписано соглашение о запрещении ядерного оружия. Однако представители Японии, оборона которой зависит от США, этот документ не подписали под предлогом того, что не хотят увеличивать разногласия между странами-членами «ядерного клуба» и неядерными державами.
Минута молчания была объявлена в парке Мира в 8:15 утра, то есть именно в то время, когда американцы сбросили на город атомную бомбу. Это произошло 6 августа 1945 года.
По словам присутствовавшего на церемонии премьер-министра Синдзо Абэ, Япония, как единственная в мире страна, перенесшая атомную бомбардировку, будет всегда стремиться к миру без ядерного оружия, придерживаясь при этом трех принципов: никогда не производить, не обладать, не ввозить на свою территорию подобных вооружений.
На церемонии было также зачитано послание генсека ООН Антониу Гутерреша, который 9 августа примет участие в памятном мероприятии по случаю годовщины атомной бомбардировки города Нагасаки.
Напомним, в воскресенье Пхеньян раскритиковал Токио за «ядерные амбиции». В заявлении говорится, что хотя японские власти и выступает за безъядерный мир, тем не менее, уже длительное время стремятся реализовать свои ядерные амбиции по ядерному оружию.
В июле прошлого года в ООН был подписано соглашение о запрещении ядерного оружия. Однако представители Японии, оборона которой зависит от США, этот документ не подписали под предлогом того, что не хотят увеличивать разногласия между странами-членами «ядерного клуба» и неядерными державами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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