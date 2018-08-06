17:28 06 августа
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В Японии почтили жертв американской атомной бомбардировки

Жители и гости японского города Хиросима почтили память жертв атомной бомбардировки США, сообщают Известия.



Минута молчания была объявлена в парке Мира в 8:15 утра, то есть именно в то время, когда американцы сбросили на город атомную бомбу. Это произошло 6 августа 1945 года.


По словам присутствовавшего на церемонии премьер-министра Синдзо Абэ, Япония, как единственная в мире страна, перенесшая атомную бомбардировку, будет всегда стремиться к миру без ядерного оружия, придерживаясь при этом трех принципов: никогда не производить, не обладать, не ввозить на свою территорию подобных вооружений.

На церемонии было также зачитано послание генсека ООН Антониу Гутерреша, который 9 августа примет участие в памятном мероприятии по случаю годовщины атомной бомбардировки города Нагасаки.

Напомним, в воскресенье Пхеньян раскритиковал Токио за «ядерные амбиции». В заявлении говорится, что хотя японские власти и выступает за безъядерный мир, тем не менее, уже длительное время стремятся реализовать свои ядерные амбиции по ядерному оружию.

В июле прошлого года в ООН был подписано соглашение о запрещении ядерного оружия. Однако представители Японии, оборона которой зависит от США, этот документ не подписали под предлогом того, что не хотят увеличивать разногласия между странами-членами «ядерного клуба» и неядерными державами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 160

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  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 13:30
    Это всё на что способна Япония????Ну им тогда ещё долго жить под пяткой варвара убившего сотни тысяч людей
    Мар.Тира
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:31
      Там счет уже на миллионы.
      Идущий
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:35
        В Японии почтили жертв американской атомной бомбардировки
        точно не Советской ? мазохисты и извращенцы эти японцы... кто их круче имеет,с тем и дружат.
        Дедкастарый
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:42
          будет всегда стремиться к миру без ядерного оружия, придерживаясь при этом трех принципов: никогда не производить, не обладать, не ввозить на свою территорию подобных вооружений.
          Точно будет?...., точно придерживаться?..., точно ни когда?..., а то как то
          сегодня в мире накоплено 518 тонн плутония, 47 из которых находятся под контролем Японии.
          Японский ядерный арсенал в итоге приведет к глобальной катастрофе, и это лишь вопрос времени
          MPN
          1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:32
            Да, сейчас существует две реальности: реальная реальность, о которой мы знаем только из непроверенных источников(то есть толком ничего не знаем) и псевдо реальность, о которой нам вещают "заслуживающие доверия" историки информации
            Сергей39
        2. solzh (Сергей) Сегодня, 13:49
          Цитата: Дедкастарый
          кто их круче ,с тем и дружат

          Они не дружат, они под оккупацией...Как-то так...
          solzh
          1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:14
            Согласен, обычная оккупация под видом военной помощи. hi
            Black Sniper
            1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:26
              Это не оккупация. США не управляют Японией во внутренней политике, у Японии есть свои (и достаточно мощные" вооруженные силы.
              Kirill Dou
              1. yehat (Сергей) Сегодня, 15:40
                США довольно сильно контролируют Японию, просто зачем им вмешиваться во все детали - они контролируют только важнейшие моменты. А главное - США полностью контролируют финансовое состояние Японии.
                yehat
                1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:34
                  "А главное - США полностью контролируют финансовое состояние Японии"

                  Ага, так контролируют, что в 70-80-е годы японские корпорации полностью захватили американский рынок бытовой электротехники (особенно видео) и такой убыток американским производителям нанесли, что Конгрессу пришлось решать все на политическом уровне.

                  Япония, конечно, во многом зависит от США в экономическом плане - но и США от Японии тоже. Вообще это нормально, когда экономические партнеры зависят друг от друга. И никак не свидетельствует о "полном контроле".
                  Kirill Dou
                  1. NordUral (Евгений) Сегодня, 16:47
                    Это все в прошлом, в 80-е Штаты им обломали рога.
                    NordUral
                    1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:54
                      Ничего это не в прошлом. Экспансия японцев на американский рынок, конечно, уменьшилась, вот только до конца не исчезла.
                      Kirill Dou
              2. yehat (Сергей) Сегодня, 16:26
                ага, силы, запчасти которых, боеприпасы, техническая документация и техобслуживание идут с Америки. Очень независимо )))
                И курс йены сильно завязан на события в Америке и морские поставки на 99% контролируются США, очень независимо... Все японские эсминцы - это старые проекты американских.
                yehat
                1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:57
                  "ага, силы, запчасти которых, боеприпасы, техническая документация и техобслуживание идут с Америки. Очень независимо )))"

                  Технически - да, зависимы, но американцы не имеют возможности прямо влиять на решение японского правительства о применении этих сил.

                  "И курс йены сильно завязан на события в Америке" - я вам по секрету скажу, записывайте: ВСЯ экономика мира сильно завязана на события в Америке.

                  "и морские поставки на 99% контролируются США" - доказательства?
                  Kirill Dou
        3. G A_2 (G A) Сегодня, 14:17
          [quote=Дедкастарый][quote] мазохисты и извращенцы эти японцы... [/quote]
          Они почтили память жертв, они помнят все... и причем здесь мазохизм
          G A_2
        4. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 14:25
          Цитата: Дедкастарый
          точно не Советской ? мазохисты и извращенцы эти японцы... кто их круче имеет,с тем и дружат.

          Американское влияние на Японию сохраняется со времен окончания II мировой войны. Так же как и на Германию. Попробуй иметь самостоятельную внешнюю политику с базой НАТО на территории. Ну а таких мазохистов - например целая Европа.
          volot-voin
          1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:30
            Не способный удержать корону - становится рабом....
            Соломон Кейн
        5. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:29
          Раньше были Самураями, а стали Покемонами.... no
          Соломон Кейн
          1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:06
            Цитата: Соломон Кейн
            Раньше были Самураями, а стали Покемонами.... no

            Так самураем сами же японицы и вывели под корень.
            РУСС
          2. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 15:16
            Цитата: Соломон Кейн
            Раньше были Самураями, а стали Покемонами...

            Так же и про нас можно сказать. Были богатырями, стали....... (зрителями футбола и попсы, и пожирателями колбасы). Где Российская Империя? Где СССР?
            volot-voin
          3. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:47
            принципы буси-до японцы успешно перенесли на мирную жизнь - в частности, корпоративная культура основывается во многом на них. И в Японии, если политик или бизнесмен замечен в каких-либо порочащих вещах (не обязательно даже незаконных, просто недостойных), то довольно часто они сами уходят со своих постов, да еще и публично извиняются.

            А теперь вспомните, когда у нас в правительстве или бизнесе кто-то подобное делал? При том, что поводов более чем достаточно.
            Kirill Dou
            1. yehat (Сергей) Сегодня, 15:56
              японцы перенесли не принципы буси (это для современных японцев только слова), а принципы организации и личной ответственности с феодальной системы. Каждая крупная фирма очень напоминает поместье крупного японского феодала. Но зато перенесено много других принципов - гири, чистоты (в голове и жизни) и ряда других
              yehat
              1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:25
                "а принципы организации и личной ответственности с феодальной системы" - верно. А принципы буси-до как раз и включали в себя принципы ответственности. И сложился этот кодекс как раз в феодальную эпоху.
                Kirill Dou
          4. NordUral (Евгений) Сегодня, 16:49
            Однако не все так однозначно. Кто знает, что ждет нас всех впереди. В 90-м никто бы не поверил в развал Союза, чуть раньше, что Китай станет второй экономикой мира и т.д.
            NordUral
      2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:20
        Цитата: Идущий
        Там счет уже на миллионы.

        Интересно конечно, а жители остальных 65 японских городов, которые также подверглись тотальной бомбардировке, минутой молчания не собираются почтить погибших? Или яппи уже простили американцев?
        Вот например вид Токио после бомбардировки с 9 на 10 марта 1945 года, в котором только погибло около 150 тысяч (в основном) женщин, детей, стариков... Об этом японцы вспоминать не собираются!??

        Кстати, можно задаться вопросом, почему у американцев выбор пал на Хиросиму и Нагасаки? - ответ один - все остальное уже было стёрто с лица земли...
        Проксима
      3. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 14:25
        Чушь не порите, нет там никаких миллионов:

        "Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва составило от 70 до 80 тысяч человек[15][19]. К концу 1945 года в связи с действием радиоактивного заражения и других отложенных эффектов взрыва общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек[24]. По истечении 5 лет общее количество погибших, с учётом умерших от рака и других долгосрочных воздействий взрыва, могло достичь или даже превысить 200 тысяч человек[19].

        По официальным японским данным на 31 марта 2013, в живых числилось 201 779 «хибакуся» — людей, пострадавших от воздействия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Это число включает в себя детей, родившихся у женщин, подвергшихся воздействию радиации от взрывов (преимущественно проживавших на момент подсчёта данных в Японии)[25]. Из них 1 %, по данным правительства Японии, имели серьёзные онкологические заболевания, вызванные радиационным облучением после бомбардировок[26]. Количество умерших по состоянию на 31 августа 2013 составляет порядка 450 тысяч: 286 818 в Хиросиме[27] и 162 083 в Нагасаки[28]"

        Для сравнения - число жертв резни в Нанкине, устроенной японцами безо всякой атомной бомбардировки, составило от 200 000 человек. Мирного населения и военнопленных.

        Так что уж точно не японцам жаловаться на количество жертв.
        Kirill Dou
        1. NordUral (Евгений) Сегодня, 16:51
          Чушь не порите, нет там никаких миллионов:

          Дружок, Штаты не одну Японию уничтожали. Корея, Вьетнам и так до наших дней.
          NordUral
          1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:59
            1. Я вам не дружок.

            2. Причем здесь Корея, Вьетнам и т. д., если речь про войну США с Японией?
            Kirill Dou
    2. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 14:17
      Войну на Тихом океане развязала Япония. Перед бомбардировками Хиросимы и Нагасаки американцы несколько раз выдвигали имперскому правительству ультиматум - оно не согласилось. За что и получило по заслугам.

      Жестокое решение? Да, жестокое. Но война - она такая, жестокая. Японцы тогда сами выбрали этот путь и понесли ответственность за свой выбор. Сделали из этого необходимые выводы и уже 50 лет являются одной из крупнейших экономик мира, обеспечивающей высочайший уровень жизни своему далеко немалому населению.
      Kirill Dou
      1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:19
        Цитата: Kirill Dou
        Жестокое решение? Да, жестокое.

        "Отлились кошке мышкины слёзы."
        Это я о том ,что делали японцы с китайцами с 1937 по 1945
        РУСС
        1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:24
          О том и речь. По комментариям складывается такое ощущение, что Японию воспринимают мирной страной, которую вдруг взяли да разбомбили злые бесчеловечные американцы своими лютыми атомными бомбами.

          О том, что творила сама Япония и что именно она развязала войну против США, эти комментаторы почему-то не вспоминают. Ну конечно, тогда ведь нельзя "побольнее укусить" американцев, они тогда не такими уж и варварами выглядеть будут.
          Kirill Dou
      2. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 15:24
        Цитата: Kirill Dou
        Перед бомбардировками Хиросимы и Нагасаки американцы несколько раз выдвигали имперскому правительству ультиматум - оно не согласилось. За что и получило по заслугам.

        Япония стояла уже на грани поражения. Квантунская армия была разгромлена, флот потоплен. Ресурсов для войны не имелось, были только для защиты островов и для торга что бы сохранить остатки независимости. Ядерная бомбардировка была чисто актом устрашения.
        volot-voin
        1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:29
          "Япония стояла уже на грани поражения" - не доказано.

          "Ресурсов для войны не имелось, были только для защиты островов и для торга" - ресурсов там хватало еще на 1 год ведения кровопролитнейших боев.

          "Ядерная бомбардировка была чисто актом устрашения" - конечно была актом устрашения. Разве не разумно вогнать врага в страх своей мощью, чтобы у него не оставалось никаких иллюзий по поводу своих шансов на победу?
          Kirill Dou
          1. yehat (Сергей) Сегодня, 15:44
            Япония к 45 году лишилась почти полностью наступательных возможностей флота, на пороге стояла плотная морская блокада острова и острейшим дефицитом привозных ресурсов. Корейские и китайские завоевания становились отрезаны от метрополии. Самым острым был дефицит топлива, без чего вся страна могла очень быстро вернуться в состояние 100 летней давности. Ресурсы для самообороны были, но к чему бы это привело? Огромные жертвы инфраструктуры, людей ради героического убийства пары солдат и совершенно без надежды на победу?
            yehat
            1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:58
              "Ресурсы для самообороны были, но к чему бы это привело? Огромные жертвы инфраструктуры, людей ради героического убийства пары солдат и совершенно без надежды на победу?"

              Вот именно. А японское командование придерживалась именно такого плана - либо победа, либо если ее очевидно не будет, прекращение существования нации как таковой. У них была официальная политика "тотальной войны". У немцев, кстати, тоже, но европейцы в этом плане более рациональны.
              Kirill Dou
          2. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 16:12
            Цитата: Kirill Dou
            чтобы у него не оставалось никаких иллюзий по поводу своих шансов на победу?

            Почему тогда ЯО использовали против мирного населения, а не для уничтожения укреплений и живой силы японской армии? Погибли прежде всего мирные жители в тч дети.....
            volot-voin
            1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:30
              1. Потому что за 5 лет войны применение оружия, даже такого разрушительного, по АРМИИ не принесет такого деморализующего эффекта на все общество.

              2. В Японии времен ВМВ не было мирного населения - официально действовала концепция "тотальной войны".

              3. Даже после взрыва над Хиросимой японское правительство еще не было готово принять условия капитуляции. Окончательно их отрезвил только взрыв над Нагасаки, который показал, что первый взрыв был не просто разовым событием, а у американцев есть оружие, которое способно выжечь ВСЮ Японию, а не один город.
              Kirill Dou
    3. Jerk Сегодня, 14:30
      А еще пора проводить день памяти жертв американских реакторов в Фукусиме, которые США не проверило на сейсмоустойчивость. Построив АЭС в самом сейсмоопасном регионе планеты!
      Jerk
    4. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:47
      На войне все средства хороши, если бы у СССР появились ядерные бомбы, во время войны, то Сталин без промедления, применил бы его против Германии.
      Вадим237
      1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 14:49
        И правильно бы сделал
        Kirill Dou
      2. yehat (Сергей) Сегодня, 15:45
        весьма спорное утверждение, особенно в свете того, что были приказы щадить местное население, беречь архитектуру европейских городов.
        yehat
        1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:00
          Дурацкие приказы.
          Kirill Dou
        2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:20
          Вот что действительно нужно было - все Европейские ценности вывезти в СССР, как сопутствующая плата, очень пригодилось бы.
          Вадим237
  2. aristok (Павел) Сегодня, 13:31
    специально взорвали в городе с плотной гражданской застройкой деревянными строениями.что бы жертв было побольше.
    ..поскольку если бы взорвали над военными подразделениями, то жертв и ущерба было бы настолько мало, что никто не воспринял бы это оружие особо летальным.
    Чистейший пример государственного терроризма.
    aristok
    1. sir_obs (Борис) Сегодня, 13:51
      При налете на Токио, после которого, город был сожжен полностью, погибло гораздо больше народа.


      Мирное японское население уничтожалось американцами планомерно. Постоянно приходили известия об исчезновении с лица земли того или иного города (вместе с жителями). Это стало обыденным.

      Однако американский генерал Кёртис Лемэй считал, что дело идет не слишком хорошо – гибнет не достаточно много японцев. Прежние бомбардировки Токио, в 1943, 1944, 1945 годах не приносили желаемого эффекта. Сбрасывать фугасы с большой высоты это только производить много шума. Лемэй стал придумывать различные новые технологии для более эффективного истребления населения.

      И придумал. Самолёты должны были лететь тремя линиями и аккуратно сбрасывали зажигательные бомбы через каждые 15 метров. Расчёт был прост: город плотно застроен старыми деревянными зданиями. При увеличении дистанции хотя бы до 30 метров тактика становилась неэффективной. Также необходимо было соблюдать временной режим, ночью люди обычно спят в своих домах. Еще надо было учитывать давление воздуха и направление ветра.

      В ночь на 10 марта 1945 года главнокомандующий воздушной армии США Кертис Ле Мэй отдал приказ атаковать Токио. Самолеты наносили удары по городу с высоты двух тысяч метров.

      Операция под кодовым названием «Молитвенный дом» началась сразу же после полуночи. Токийский залив и устье реки Сумида серебрились под луной, и светомаскировка города была бесполезной. Три эскадрильи по двенадцать бомбардировщиков сбросили первые канистры с зажигательной смесью в заданных точках. Вспыхнувшие от них пожары соединились в огненные кресты — ориентиры для трехсот «сверхкрепостей», летевших следом.

      Более 300 сверхкрепостей( по разным данным свыше 900 самолетов) сбросили за 2 часа полмиллиона зажигалок.

      В ходе операции “Молитвенный дом” за одну ночь (10 марта 1945-го года) в Токио заживо сгорело: по американским послевоенным данным – около 100 000 человек, по японским — не менее 300 000 (в основном, стариков, женщин и детей). Еще полтора миллиона остались без крыши над головой. Те, кому повезло, рассказывали, что вода в Сумиде кипела, а стальной мост, перекинутый через нее, плавился, роняя в воду капли металла.

      Американцы тоже понесли потери – на базу не вернулось 14 стратегов Б-29 (из 334-х участвующих в операции). Просто огненный напалмовый ад создал такую турбулентность, что пилоты летящих в последней волне бомбардировщиков, теряли управление. Эти трагические недочеты были впоследствии устранены, тактика была усовершенствована. Такому способу разрушения с марта 1945 года и до конца войны подверглось несколько десятков японских городов.

      sir_obs
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:11
        Причём здесь Токио? американцы с Англами во 2-ю мировую точно также Дрезден стёрли с лица земли! Здесь речь идёт об приминении ЯО!!! hi
        Black Sniper
        1. sir_obs (Борис) Сегодня, 14:39
          Причём здесь Токио? американцы с Англами во 2-ю мировую точно также Дрезден стёрли с лица земли! Здесь речь идёт об приминении ЯО!!!


          При том, что население планомерно уничтожалось. А ядерное оружие это всего лишь эпизод.
          sir_obs
        2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:48
          Цитата: Black Sniper
          Причём здесь Токио? американцы с Англами во 2-ю мировую точно также Дрезден стёрли с лица земли! Здесь речь идёт об приминении ЯО!!! hi

          Интересная у вас логика! Я думаю, что людям явно не легче от того, что они стали жертвами ноу-хао, а не просто заживо сгорели от напалма, как эти жители Токио.
          Проксима
          1. yehat (Сергей) Сегодня, 17:24
            справедливости ради, многие сначала задохнулись, и только потом сгорели.
            и даже бомбоубежища не всегда спасали - люди погибали и там.
            yehat
      2. yehat (Сергей) Сегодня, 17:23
        стоит вспомнить, что и послевоенная япония настрадалась не мало - от тягот жизни в послевоенные годы умерло несколько десятков тысяч японцев. Трудно сказать, какова роль в этом США, но не стоит забывать, что тогда они контролировали все, а в европе голода не было.
        yehat
    2. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 14:52
      1. Число жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки было меньшим, чем аналогичный показатель после бомбардировок Токио.

      2. И в Хиросиме, и в Нагасаки находились военные объекты - штабы армии, казармы, промышленные предприятия и судоверфи.

      3. В Японии действовала официальная политика "тотальной войны", согласно которому даже дети, женщины и старики, способные нести ружье, при вторжении американцев на острова должны были вести против них боевые действия. То есть не было там никакого мирного населения. И виновато в этом было японское правительство, а не американцы.
      Kirill Dou
  3. BAI Сегодня, 13:33
    А они хоть помнят кто их бомбил?
    Вот публикация 2010 года:

    «В современной Японии оценка атомной бомбардировки уже не столь однозначно. При ответе на вопрос, кто сбросил атомные бомбы, половина японских школьников назовут — Советский Союз. Не стоит удивляться такому ответу. По японским учебникам истории трудно понять, кто и как применил ядерное оружие. В результате по последним социологическим опросам, часть японская молодежь воспринимает атомные бомбардировки, как неизбежно зло в войне, а не как сознательное стремление американцев увеличить количество жертв среди мирного населения Японии. Другие считают, что атомная бомбардировка дело рук СССР. Не удивлюсь, если через десять лет, японская молодежь будет считать, что атомную бомбу сбросила Россия, чтобы захватить японские Северные территории».

    Полностью здесь:

    http://vragi-naroda.net/?p=205

    … Прошло еще четыре года. Япония только что приняла АНТИРОССИЙСКИЕ санкции. И облованенные американской пропагандой японцы аплодируют свои властям, приговаривая: «Мы еще отомстим русским за Хиросиму!»
    BAI
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 13:38
      в школе преподают обтекаемо, что бомбили "союзные силы". Ни слова про американцев.
      Поэтому, многие из молодежи самостоятельно методом исключения "хороших" приходят к выводу, что бомбил "злой" СССР. А некоторые даже считают, что бомбил Китай или Северная Корея.
      yehat
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:41
        Цитата: yehat
        . А некоторые даже считают, что бомбил Китай или Северная Корея.

        Чушь полная. Покажите японца.который так считает. Ссылки на дочерей офицеров не предлагать
        Александр романов
        1. yehat (Сергей) Сегодня, 13:43
          видеоблог живого опроса на улицах Токио от Куваева
          ищи, смотри.
          yehat
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:46
            Цитата: yehat
            ищи, смотри.

            Даваи покажи,зачем мне искать.Ты утверждаешь,ты и докажи
            Я то прекрасно знаю.что в японских учебниках написано-со слов США , удар был оправдан , иначе погибло бы еще больше людей вследствие затяжного сопротивления. Примерно так можно перевести то,что написано в японских учебниках по истории.относительно Хиросимы и Нагасаки. В них точно указывается кто бомбил
            Александр романов
            1. yehat (Сергей) Сегодня, 13:48
              не собираюсь за тебя искать материал. Не хочешь - твои проблемы.
              Не веришь - твое право, но троллить себя не позволю.
              Наконец, есть разница в "преподают" и "написано в учебниках".
              И я общался с японцами лично (немного знаю язык), много любопытного узнал и постоянно смотрю блоги о жизни в Японии.
              Реально смотрят на американцев далеко не все японцы - в основном те, у кого родственники помнят, жители Хиросимы и Нагасаки, жители Окинавы и часть бизнеса и правительства, которые реально видят поступки американцев.
              yehat
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:56
                Цитата: yehat
                не собираюсь за тебя искать материал.

                За меня???? Охренеть можно,ты утверждаешь,а я должен искать ,что бы подтвердить твой комент. А ты в жизни ничего не перепутал ?
                Цитата: yehat
                (немного знаю язык),

                Багаеро ,покажи мне японский учебник или слова из японского учебника,которые бы подтвердили твои слова. Или Джапан вакаранай?
                Александр романов
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:01
                  Молчит,убежал лингвист искать в гугл,че я там по японски понаписал wassat
                  Александр романов
                  1. yehat (Сергей) Сегодня, 14:33
                    я, в отличие от некоторых, работаю и не могу постоянно на сайте висеть.
                    что касается знания языка, то я зимой работал в техцентре Хэнко в Токио.
                    yehat
                    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:35
                      Цитата: yehat
                      что касается знания языка, то я зимой работал в техцентре Хэнко в Токио.

                      Тогда ты с легкостью ответишь на мои вопрос,кого не пускают в Японию из России,даже если все документы в порядке и есть виза?
                      Александр романов
                      1. yehat (Сергей) Сегодня, 15:13
                        в Японии много критериев, кого не пускают. мне делала пригласительную визу Мицубиси, в аэропорту встретил сопровождающий и я не знаю даже,
                        как все пройти в посольстве, хотя там люди очень отзывчивые.
                        знаю, что в Японию сложно попасть тем, кто негативно о ней отзывается, кто засветился в судебных или криминальных событиях, без определенного рода занятий.
                        yehat
                    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:26
                      Цитата: yehat
                      без определенного рода занятий.

                      Легко пускают
                      Не пускают тех,у кого наколки на руках wink
                      Есть такие фобии у амеров,Россия это балалаика.водка и прочее по списку. Вот у нас у некоторых,Китай завоюет Россию,карты там выставляют . А у тебя СССР разбомбил Японию.Типа джапы так считают.А можно хотя японский саит посмотреть,где пишут джапы,что СССР разбомбил Хиросиму с Нагасаки? Ну хотя бы один,малюсенький вшивый саитик с десятком посетителей в день.
                      Александр романов
                      1. yehat (Сергей) Сегодня, 15:49
                        я не читаю по-японски, только немного говорю. могу понять разговор на кухне, или в додзё, или на пьянке, но научную беседу или понять ответ на вопрос - как туда пройти или просто понять все новости по телевизору мне трудно. Когда было что-то объяснить сложно, переходил на английский или русский.
                        yehat
                      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:07
                        Цитата: yehat
                        я не читаю по-японски, только немного говорю. могу понять разговор на кухне, или в додзё, или на пьянке,

                        Так в чем трудность то.
                        Цитата: yehat
                        только немного говорю. могу понять разговор на кухне, или в додзё, или на пьянке

                        так это и есть кухня,джапан вакаранаи -японский не понимаю Багаеро ,проезношение у меня еще то,но суть то понятна.Тем более в японии это самое распространенное выражение,кстати оскорбительным не считается в японии.
                        Александр романов
            2. demo (Ван) Сегодня, 14:02
              Все верно.
              О современных подлогах. Хиросима
              Веселый
              chispa1707
              2 января, 2015
              Оригинал взят у senseisekai в не верьте друзьям - не верьте интернету - всё проверяй
              У меня есть друг П. с которым я встречаюсь только 1 января. Иду к нему в гости, кушаем и разговоры разговариваем. В этом году (вчера) был опять у него. О многом говорили. Но один пассаж егоный я поспешил проверить тут же по возвращению домой. И этой ночью все проверил.
              Друг заявил, что японских школьников специально дезинформируют методом двусмысленного написания в учебниках по истории об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Мол идет сначала фраза о вступлении в войну СССР. А следующая фраза о бомбах атомных. И нет в этой фразе слов кто сбросил бомбу. Вот и можно сделать вывод что СССР объявило войну и сбросила тут же бомбы. Мол ему все это сказал человек, которому он верит.
              Я вот даже другу не верю и придя домой поспешил проверить.
              Сразу виден несходяк. На Хиросиму бомба была сброшена 6 августа, а СССР объявило войну 8 августа: с завтрашнего дня СССР будет в состоянии войны.
              Пошел в поисковик с фразой: японские учебники истории хиросима нагасаки
              Действительно среди выданных ссылок превалирует повторяющаяся фраза: По японским учебникам истории трудно понять, кто и как применил ядерное оружие. - и её вариант: В японских учебниках истории исторические факты искажаются так, что трудно понять, кто сбросил атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
              Я прошел по этим ссылкам и там идет пересказ одного и того же поста, которого уже нет в Сети (ошибка 404). Есть в виде комментария копия тут - вот его скрин. Комментарий, кстати, дал чел с подписью " Автор: За Россию, Путина и Народный Фронт! » Японские школьники : За Хиросиму и Нагасаки должна ответить Россия. ??? - что тоже о многом говорит, как и сам сайт "враги народа"

              Так что считай перовоисточник мульки про обманутых японских школьников мы нашли. Осталось проверить, а как там на самом деле в японских учебниках по истории. Для этого я написал русскому, живущему в Японии, сын которого ходит в японскую школу. И получил ответ:

              Ну кто силен в японском, тот переведет.
              demo
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:10
                Цитата: demo
                Ну кто силен в японском, тот переведет.

                Есть тут один лингвист хаппа безин,говорит много с японцами общается lol
                Александр романов
          2. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 13:53
            Цитата: yehat
            видеоблог живого опроса на улицах Токио от Куваева
            ищи, смотри.

            Да да, знаем такие опросы... Проводят опрос под камеру, потом делают нарезку из самых диких и выдают это за общественное мнение. Хотя Куваев вроде весьма адекватный человек
            Vol4ara
          3. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:25
            Это просто антироссийский ФЭЙК с подкупленными за 50 баксов японцами! !! am
            Black Sniper
        2. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:47
          Нет, они прекрасно знают, кто сбросил бомбы, но, школьная политика, проводимая властями послевоенной Японии делает упор на только факты, опуская эмоции, не развязывая и не разжигая, ведь США – один из главных торговых партнёров Японии. В музеях Хиросимы и Нагасаки подробнейшим образом рассказывается история этой трагедии, почти все японские школьники хоть раз, но посещают за время обучения их. И практически каждый японец знает что такое "Энола Гей" и цифры 8:15 для них как для американцев 9/11. Есть небольшие группы радикалов-реваншистов, которые хотят мести и трибуналов, но, их количество ничтожно, ситуация такая же, как и с требованием Курильских островов. Люди знают, но, им по большому счёту всё равно.


          Примерно так.
          Идущий
          1. yehat (Сергей) Сегодня, 15:03
            не совсем так. Тут забывается специфика японской школы. Во-первых, разные слои общества учатся по-разному. Во вторых, в школах главное - посещение, а не знания. Экзамены нужны только тем, кто планирует поступать дальше, что очень дорого и доступно не каждому. Поэтому, разумеется, в школьных учебниках есть вся информация, но она тупо не закрепляется и успешно забывается, погруженными в совсем другие проблемы школьниками. А общество эту тему редко поднимает, чтобы "все помнили".
            Поэтому, японцы после школы могут прекрасно разбираться в истории периода Сенгоку, потому то эта тема муссируется постоянно, но при этом могут ничего не знать о других страницах истории, умалчиваемых из-за разных малоприятных деталей, например, про грабительские атаки китайского побережья ради перевооружения армии объединенной Японии или о массовых изнасилованиях в Корее в 30-40е годы и массовых фактах геноцида в Китае. Я не спец по учебникам истории Японии (где нет единого стандарта, кстати), но я знаю, что практика замалчивания есть. Вот и про бомбардировку просто молчат. А что запомнит ученик, который про атомную бомбардировку услышал 1-2 раза в жизни краткий обзор в стиле - было, дата? Просто вылетает из головы. Тем более, что
            грузят школьников довольно жестко. Вот японцы постоянно сейчас талдычат о "северных территориях", но спросите, кто-нибудь знает о том, что японцы методами геноцида зачистили там все опорные пункты РИ, а потом по факту объявили пустырь своими "исконными" землями, хотя раньше там кроме айнов вообще никого не было.
            yehat
        3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:49
          Согласно некоторым опросам молодые японцы считают, что атомную бомбу сбросил Советский Союз. Глупость,но переварилась.
          rotmistr60
          1. yehat (Сергей) Сегодня, 13:55
            около половины так отвечают, остальные отвечают от "разве это было?" до полностью неожиданных "секретных испытаний правительства". Один из вариантов - американцы.
            yehat
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:12
              Цитата: yehat
              около половины так отвечают, остальные отвечают от "разве это было?" до полностью неожиданных "секретных испытаний правительства". Один из вариантов - американцы.

              Да,сознательно ведь писать вранье и не стесняться . Кикака ,как тебе это удается?
              Александр романов
              1. yehat (Сергей) Сегодня, 15:06
                вроде ты не школота, но методы те же - тонны говна на того, кто имеет другое мнение.
                yehat
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:14
                  Цитата: yehat
                  вроде ты не школота, но методы те же - тонны говна на того, кто имеет другое мнение

                  Так будь объективен ,выложи опросы,а не посылаи людеи искать то,чего им искать не следует. Тогда и разговор будет иной,а пока я читаю то,что плавает в инете уже много лет . И это давно уже опровергнуто.
                  Александр романов
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:39
      Много таких же вопросов\тем!
      Кто победил фашизм, а кто рядом присутствовал, кто развязал больше конфликтов чем другие и т.п.?
      rocket757
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:54
    Япония скорбит , но часть её уже не помнит , что бомбили её нынешние оккупанты .
    КВУ-НСвД
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:03
      Цитата: КВУ-НСвД
      но часть её уже не помнит , что бомбили её нынешние оккупанты .

      laughing Совет-не верьте всему,что читаете в инете.
      Александр романов
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:28
        Цитата: Александр романов
        Совет-не верьте всему,что читаете в инете.

        Совет - не давайте непрошенных советов .
        КВУ-НСвД
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:29
          Цитата: КВУ-НСвД
          Совет - не давайте непрошенных советов

          Тогда верьте дальше в то,чего не сущетсвует
          Александр романов
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:33
            Я верю или не верю во что нибудь когда имею к этому основания .
            КВУ-НСвД
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:37
              Цитата: КВУ-НСвД
              Я верю или не верю во что нибудь когда имею к этому основания .

              И какие основания к этому ?
              Цитата: КВУ-НСвД
              Япония скорбит , но часть её уже не помнит , что бомбили её нынешние оккупанты
              Александр романов
      2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:32
        Японцы всё прекрасно знают и помнят, просто есть люди которым платят за враньё, и те которые просто любят врать! hi
        Black Sniper
  5. Krasnodar Сегодня, 14:02
    Японцы конвенциональными средствами вырезали миллионы китайцев. Корейцев угоняли в рабство (в той же Хиросиме на момент бомбардировки было свыше 40 тысяч корейских рабов), а износиловать, убить и СЪЕСТЬ жительницу оккупированных территорий для потомков самураев было чем то обычным.
    американцы бомбили Японию абсолютно всем, чем могли - фугасами, напалмом (выжгли Токио) и ядерным оружием. Что бы сделали японцам корейцы и китайцы, обладая теми же средствами доставки и вооружением - не знаю. Подозреваю, что не оставили бы в стране ни одного целого населенного пункта.
    Krasnodar
  6. Турук (Константин) Сегодня, 14:03
    А ов пригласили?
    Турук
  7. Турук (Константин) Сегодня, 14:03
    Цитата: Турук
    А ов пригласили?

    ов
    Турук
  8. MIG00001 (Александр) Сегодня, 14:12
    "не производить, не обладать, не ввозить на свою территорию подобных вооружений." Кто их вообще спрашивать будет они же КОЛОНИЯ США
    MIG00001
    1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:41
      У вас проблемы с терминами. Почитайте, что такое колония.
      Kirill Dou
  9. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:15
    А мне весь западный, ну и восточный мир не особо жалко. Они уже десятилетия находятся под оккупацией и считают это нормальным, так чего их жалеть?
    Жертвы? Ну они и сами не "ягнятами" были, Япония многажды развязывала войну, причём делала это из-под тишка, Германия такая же, Польша всегда старалась у соседей под шумок чего оттяпать.
    Так что нет, не жалко, "жрите" что заварили!!! am
    К-50
  10. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:18
    Будучи пионером в школе готовил политинформацию для октябрят на эту тему. С тех пор опасность серьёзно притупилась и гражданская оборона в труху...
    Sadko88
  11. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 14:21
    Японцы молодцы. Одновременно не забывая жертв бомбардировки, прекрасно понимают, за что ее в свое время схлопотали. Это - правильный подход.

    Восхищаюсь этой страной.
    Kirill Dou
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:54
      А ведь был "Божественный ветер" который не дал монголам завоевать Японию.
      Black Sniper
      1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:10
        И? Вы это к чему?
        Kirill Dou
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:11
          Цитата: Kirill Dou
          И? Вы это к чему?

          Это о том,как флот Монголии был потоплен ураганом
          Александр романов
          1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:16
            И, опять же, к чему это он? request
            Kirill Dou
  12. razved (Андрей) Сегодня, 14:22
    Главное, чтобы японцы не забыли, кто по ним отбомбился на самом деле.
    razved
  13. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 14:43
    А вообще забавно комменты читать. Интересно, кто-нибудь из тех, кто тут возмущается "варварством" американцев в Японии, возмутился бы, применив СССР такое оружие по Германии?
    Kirill Dou
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:01
      Что-то я не увидел здесь "возмущающихся"! winked Скорее констатирующих... hi
      Black Sniper
      1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:11
        "Это всё на что способна Япония????Ну им тогда ещё долго жить под пяткой варвара убившего сотни тысяч людей"

        Первый же коммент сверху. У вас что-то со зрением, бывает.
        Kirill Dou
    2. Mimohod (Михаил) Сегодня, 15:29
      Американцы применили ЯО тогда, когда СССР добивала Квантунскую армию, Япония стратегически уже проигрывала ,это был акт устрашения не Японии а СССР....
      Mimohod
      1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:40
        И что? Ну добивала, и что? После разгрома квантунской армии Хирохито подписал капитуляцию? Нет. Отдельные генералы - да, видели, к чему все идет, но большинство военного совета Японии было за продолжение войны даже при очевидном поражении. Эта точка зрения официально выражалась в государственных распоряжениях. Под ружье в случае вторжения на острова планировалось поставить ВСЕ население, способное это ружье нести - в том числе женщин и детей.
        Kirill Dou
        1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 15:58
          Гитлер с тотальной войной пал без сжиганья ЯО городов,ах да бедный Дрезден янки глупо и преступно зачугунили и сожгли простыми бомбами...
          Mimohod
          1. yehat (Сергей) Сегодня, 16:06
            бомбардировка Токио зажигалками унесла в 3 раза больше жизней, чем бомба в Хиросиме.
            yehat
          2. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:37
            "Гитлер с тотальной войной пал без сжиганья ЯО городов" - ага, и при этом погибло 20 миллионов советских солдат. Применили бы ядерное оружие Советы по Германии - погибло бы гораздо меньше. Наших. Да и немцев тоже.
            Kirill Dou
  14. BISMARCK94 (Александр) Сегодня, 14:54
    Вот не понимаю за что так все в унисон жалеют самураев. Да они жестили похлеще ССманов в разы! Так что не белых и пушистых миротворцев разнесли. Сами полезли
    BISMARCK94
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 15:13
      Массовое сжигание мирного населения по вашему воинская доблесть???
      По "доблестным янки" давно трибунал плачет....
      Mimohod
      1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:17
        НЕ было никакого мирного населения. В Японии в те годы была официально провозглашена политика "тотальной войны".
        Kirill Dou
        1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 15:35
          ну да как и в Германии,по вашему русские вырезали всех немцев а не кормили их кашей и не налаживали им мирную жизнь??? Сказки давно пишите???
          Mimohod
          1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:07
            1. А я что-то писал про русских в Германии? Хотя, к слову, и массовые изнасилования были, и расстрелы и т. д. Это не было поголовным, но было.

            2. Сразу же после войны американцы, установив контроль над Японией, точно так же и кормили японцев, и налаживали им мирную жизнь.

            3. Шла война, развязанная не американцами против Японии, а наоборот. Американцы имели полное моральное право вообще Японию уничтожить как нацию-агрессора, подчистую. Две атомные бомбы, число жертв от которых (в сумме при том) лишь немного превысило число жертв в устроенной японцами Нанкинской резне - это далеко не верх жестокости.
            Kirill Dou
            1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 16:52
              а что по вашему верх жестокости??? наверное если Вас расстреляют за вашу демагогию??? Хорошо ведь правда,рассуждать цинично ,как вы ,о миллионах убитых,сидя у монитора за чашечкой кофе....
              Mimohod
              1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 17:07
                Верх жестокости - это вбивать младенцу штык в анус или насиловать до смерти старуху ручкой от саперной лопаты. Как раз то, что делали японцы в Нанкине, в Маниле, в Корее и т. д.

                По сравнению с этим атомный взрыв - гуманная смерть. Да, там, конечно, тоже бывали случаи, когда люди обгорали и не умирали или умирали долго, но это хотя бы не было целенаправленным эффектом, а побочным.

                "Хорошо ведь правда,рассуждать цинично ,как вы ,о миллионах убитых,сидя у монитора за чашечкой кофе...."

                Так же хорошо, как вам рассуждать о "варварстве" американцев в войне, которую развязали не они.
                Kirill Dou
    2. РУСС (Максим) Сегодня, 15:29
      Цитата: BISMARCK94
      Вот не понимаю за что так все в унисон жалеют самураев. Да они жестили похлеще ССманов в разы! Так что не белых и пушистых миротворцев разнесли. Сами полезли

      Через бордели для японцев прошло около 200000 китаянок, "Нанкинская резня" - жертвами ее стали 300000 китайцев, изнасилованных 20000 китаянок.итд......
      Японцы сполна заслужили кару .
      РУСС
      1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:37
        Полностью согласен. И сделали из этого правильные выводы, чем лишний раз доказали - уровень развития нации кроется не в оружии, а в способности принять ответственность за свои действия.
        Kirill Dou
  15. Mimohod (Михаил) Сегодня, 14:57
    Действительно японский садомазохизм покорившегося янки самурая,не знает границ....,экономический пряник слаще патриотических речей ....
    Mimohod
  16. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:05
    Запомнилась фраза что у японцев нет души... Быть может поэтому там так развита робототехника?
    Sadko88
    1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:14
      "Запомнилась фраза что у японцев нет души... " - абсолютно глупая фраза. Японская культура свидетельствует как раз об обратном.
      Kirill Dou
      1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:52
        Айны в курсе?
        Sadko88
        1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:08
          При чем здесь айны?
          Kirill Dou
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:17
      Цитата: Sadko88
      Запомнилась фраза что у японцев нет души..

      Что тут написано?
      三つ子の魂百まで
      Александр романов
      1. igorbrsv Сегодня, 15:48
        Каракули какие-то request
        igorbrsv
      2. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:54
        Переводчик романову в помощь...
        Sadko88
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:57
          Цитата: Sadko88
          Переводчик романову в помощь...

          Зачем он мне ,это тебе он нужен.Это японская поговорка о душе.
          Александр романов
          1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 16:08
            Мне не нужны каракули... Програмный код для роботов. Кому что милее
            Sadko88
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:09
              Цитата: Sadko88
              Програмный код для роботов. К

              Это не програмный код. Потому счастливо вам и пока.Вопросов к вам больше не имею
              Александр романов
              1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:15
                А как переводится, кстати? Просто переводчик выдает не совсем корректный перевод
                Kirill Dou
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:17
                  Цитата: Kirill Dou
                  А как переводится, кстати?

                  Какая душа в т ри года,такая она и в сто лет
                  Александр романов
      3. BAI Сегодня, 16:45
        Что тут написано?
        三つ子の魂百まで

        Если верить Яндекс-переводчику - "Тройняшек души будет сто"
        BAI
  17. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 15:17
    Вот и всё, собственно, на что способна эта нация. Поскорбить о погибших и продолжать далее предоставлять территорию для военных баз страны непосредственной виновницы жертв атомной бомбардировки. Есть ли к ним уважение лично у меня? Отсутствует в принципе.
    КОТ БАЮН
    1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:20
      "Вот и всё, собственно, на что способна эта нация"

      Эта нация при ограниченных территориях и ресурсах благодаря своему трудолюбию и уму смогла построить процветающее общество с самой высокой продолжительностью жизни и уровнем экономического развития.

      "предоставлять территорию для военных баз страны непосредственной виновницы жертв атомной бомбардировки" - виновницей атомной бомбардировки была сама Япония.
      Kirill Dou
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:28
        Цитата: Kirill Dou
        процветающее общество

        Спорно весьма. Ибо больших извращенцев,чем японцы сложно встретить. Скорее загнивающее в моральном смысле
        Александр романов
        1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:35
          "Ибо больших извращенцев,чем японцы сложно встретить" - поправка: извращенцев вашем понимании этого слова. В каждой культуре моральные нормы свои. И никакие из них не являются абсолютно моральными или абсолютно неморальными.

          Да мне и плевать на "мораль". Экономика - одна из самых мощных, уровень грамотности - поголовный, научно-технический потенциал - огромнейший, уровень промышленного развития - огромный. Уровень жизни - один из самых высоких. Преступность одна из самых низких в развитых странах. Культура - потрясающе прекрасная.

          А моральные нормы - это к ханжам, не ко мне.
          Kirill Dou
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:39
            Цитата: Kirill Dou
            В каждой культуре моральные нормы свои. И никакие из них не являются абсолютно моральными или абсолютно неморальными.

            Скажем так,я не видел в России шоу,где за главный приз соревнуются мужья и жены. Суть соревнований,по вкусу члена узнать своего мужа,из десятка членов. Или мужу нужно узнать свою жену ,засунув свои апарат в десяток вагин . В Японии это шоу и достаточно популярное. И подбного там море. Если это не краи ,то что такое край?
            Александр романов
            1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:12
              Пф, и что? Никакого края нет. Соглашаются участвовать те, кто хочет. Значит, они не против, если их супруг (-а) в прямом эфире отведает кучу чужих вагин/пенисов.

              Вам-то какое до этого дело?
              Kirill Dou
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:15
                Цитата: Kirill Dou
                Вам-то какое до этого дело?

                Мне на них наплевать,это был вам ответ на ваше
                Цитата: Kirill Dou
                процветающее общество

                Это общество слетает с катушек,хотя есть брать во главу бабло и сервис,то вы правы. А если посмотреть человеческим взглядом,то слегка охреневаешь от построенного
                Александр романов
                1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:23
                  "Это общество слетает с катушек,хотя есть брать во главу бабло и сервис,то вы правы. А если посмотреть человеческим взглядом,то слегка охреневаешь от построенного"

                  Человеческим - это каким? Вашим христианским? А почему не по, скажем, новогвинейским? Кто сказал, что ВАША мораль - это мораль ВСЕГО человечества? Лично на мой взгляд все, что не причиняет вреда другим людям - приемлемое поведение. Подобные шоу уж точно никакого вреда никому не причиняют.
                  Kirill Dou
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:29
                    Цитата: Kirill Dou
                    Человеческим - это каким? Вашим христианским?

                    А вас родители чему воспитывали?
                    Цитата: Kirill Dou
                    Кто сказал, что ВАША мораль - это мораль ВСЕГО человечества?

                    Ну тогда можно и на матери женится так?
                    Цитата: Kirill Dou
                    Лично на мой взгляд все, что не причиняет вреда другим людям - приемлемое поведение

                    И на сестре тоже и с мужиками спать,всё это не причиняет вреда окружающим.
                    Вы вообще в своем уме,что бы пиисать подобное???Или совсем забыли.что такое мораль.Подумаите на досуге в какую пропасть можно улететь. Человек всё таки имеет отличие от животного
                    Александр романов
                    1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:49
                      "А вас родители чему воспитывали?" - меня мать воспитывала быть терпимым ко всему, что не приносит вред.


                      "Ну тогда можно и на матери женится так?" - если это осознанный свободный выбор двух человек - я лично не против. Единственный минус близкородственных отношений - это может негативно сказаться на здоровье ребенка.

                      "И на сестре тоже и с мужиками спать,всё это не причиняет вреда окружающим" - никакого вреда окружающим это не причиняет. Окружающим вообще не должно быть никакого дела до того, с кем спит тот или иной человек, если дело не касается детей, животных и мертвецов, то есть тех, кто по определению не способен сделать свободный выбор.

                      "Вы вообще в своем уме,что бы пиисать подобное???" - абсолютно, я предельно рационален.

                      "Или совсем забыли.что такое мораль" - нет, конечно. Худшие и самые мерзкие в мире вещи зачастую совершаются под ее прикрытием.

                      "Человек всё таки имеет отличие от животного" - имеет, да. Разум. В остальном - такое же животное.
                      Kirill Dou
                      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:51
                        Цитата: Kirill Dou
                        - если это осознанный свободный выбор двух человек - я лично не против. Единственный минус близкородственных отношений - это может негативно сказаться на здоровье ребенка.

                        Просто нет слов
                        Александр романов
                    2. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:03
                      Не берите близко к сердцу ,он скорее всего иудей -атеист толлерантного западного разлива,его раболепное восхваление сша о многом говорит....
                      Mimohod
            2. РУСС (Максим) Сегодня, 16:29
              Цитата: Александр романов
              Цитата: Kirill Dou
              В каждой культуре моральные нормы свои. И никакие из них не являются абсолютно моральными или абсолютно неморальными.

              Скажем так,я не видел в России шоу,где за главный приз соревнуются мужья и жены. Суть соревнований,по вкусу члена узнать своего мужа,из десятка членов. Или мужу нужно узнать свою жену ,засунув свои апарат в десяток вагин . В Японии это шоу и достаточно популярное. И подбного там море. Если это не краи ,то что такое край?

              В Японии порн -графия продаётся абсолютно везде. В каждом комбини (продуктовом магазине), на стойке с прессой обязательно есть отдельная полка с хентаем. В маленьких книжных магазинах хентай составляет треть всего ассортимента, в больших книжных под порн-графию отводится 2-3 этажа.
              . Хентай разрешено свободно продавать несовершеннолетним.
              Два самых популярных поджанра хентая — это насилие и с.екс с несовершеннолетними.
              Обернув в обложку, хентай спокойно читают в метро.
              РУСС
      2. Mimohod (Михаил) Сегодня, 15:42
        Военной необходимости сжигать эти города небыло никакой,еще повторюсь это был стратегический и преступный акт запугивания СССР....
        Mimohod
        1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:14
          "Военной необходимости сжигать эти города небыло никакой,еще повторюсь это был стратегический и преступный акт запугивания СССР...."

          В Хиросиме и Нагасаки были расположены крупные военные предприятия, в том числе судоверфи для ремонта кораблей и подводных лодок. Там были и склады с боеприпасами, бал и штаб одной из японских армий.

          Кроме того, устрашение противника (и это я про Японию, а не СССР) - тоже вполне себе рациональная военная причина.
          Kirill Dou
        2. BAI Сегодня, 16:51
          Цитата: Mimohod
          Военной необходимости сжигать эти города небыло никакой,еще повторюсь это был стратегический и преступный акт запугивания СССР....

          После получения принципиального согласия на применение атомного оружия против Японии был сформирован специальный комитет. Его второе заседание состоялось 10-11 мая и было посвящено выбору городов, которые должны были быть подвергнуты бомбардировке. Главными критериями, которыми руководствовалась комиссия, стали:
          обязательное наличие вокруг военной цели гражданских объектов;
          ее важность для японцев не только с экономической и стратегической точки зрения, но и с психологической;
          высокая степень значимости объекта, разрушение которого вызвало бы резонанс во всем мире; цель не должна была быть поврежденной бомбардировками, чтобы военные смогли оценить истинную мощность нового оружия.
          http://fb.ru/article/161815/atomnaya-bombardirovk
          a-hirosimyi-i-nagasaki-prichinyi-i-posledstviya
          Кстати, Нагасаки попал под раздачу случайно - стечение погодных и технических обстоятельств. Целью налета был г. Кокурой.
          BAI
      3. yehat (Сергей) Сегодня, 16:14
        виновницей атомной бомбардировки была сама Япония

        он сам виноват, что мордой ударился в мой кулак!
        а если серьезно, то Япония полностью сдалась на милость победителя и изначально вся ее территория была поделена на 3 оккупационные зоны (север страны переходил под контроль СССР), и американцы никого не спрашивая просто сказали - Окинава - это наша база. Там даже сейчас многие японские законы действуют условно. Например, ежегодно по японской официальной статистике там происходил 800 изнасилований, но американцы наказаны бывают крайне редко. В прочем, раньше было куда хуже. Посмотрите, что сделают с вами в Токио, даже если ничего не было, но японка обратилась в полицию с "подозрением".
        yehat
        1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:20
          "он сам виноват, что мордой ударился в мой кулак!" - если к вам на улице полез драться человек и вы его уложили, вы виноваты в том, что так получилось? О_о

          "Например, ежегодно по японской официальной статистике там происходил 800 изнасилований, но американцы наказаны бывают крайне редко" - вы что, смотрели каждое из этих дел, чтобы делать вывод, как часто наказываются за это американцы?

          "Посмотрите, что сделают с вами в Токио, даже если ничего не было, но японка обратилась в полицию с "подозрением" - это следствие не американского присутствия в Японии, а чрезвычайно высокой распространенности в этой стране сексуальных домогательств. Они там действительно есть, особенно в метро - и это реальная социальная проблема этой страны. Поэтому сейчас там ужесточили наказания за это. Никакая "оккупация" тут ни при чем.
          Kirill Dou
          1. yehat (Сергей) Сегодня, 17:19
            если к вам на улице полез драться человек и вы его уложили, вы виноваты в том, что так получилось?

            перед нападением на перлхарбор, америка установила морское эмбарго на доставку целого ряда ресурсов в Японию - нефти, каучука и ряда других стратегических ресурсов.
            Условия - полное сворачивание на континенте.
            Так же, она провела и ряд других мер, направленных на изоляцию Японии.
            Правительство страны выступило с расчетами, что при эмбарго коллапс экономики наступит примерно через год-полтора. И если вывести войска, то примерно так же, но чуть дольше. Т.е. любые мирные действия уничтожали экономику. Поэтому, Япония приняла решение начать войну. Это был шанс избежать ровно того же, что стало в 45 году. Не стоит забывать и обиду Японии на то, как долго и сильно США мешали Японии даже в экономической экспансии в Азии.
            yehat
  18. igorbrsv Сегодня, 15:45
    Что интересно, то в японии собираются митинги с требованиями вернуть острова Парамушир, Итуруп и т. д., но нет митингов с требованиями изгнать амеров с их базами, или они не помнят кто их бомбил? Или...
    igorbrsv
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 16:20
      требования есть, на Окинаве в последние годы стала резко расти антиамериканская активность - местные жители сильно увеличили давление на власти острова, в правительстве этот вопрос стал, скажем так, регулярно обсуждаться. Не стоит забывать, что США уже лет 10 как назад обещали пересмотреть статус базы на Окинаве, но ничего не изменилось, а японцы об этом не забыли, как и про курилы.
      yehat
    2. РУСС (Максим) Сегодня, 16:24
      Цитата: igorbrsv
      Что интересно, то в японии собираются митинги с требованиями вернуть острова Парамушир, Итуруп и т. д., но нет митингов с требованиями изгнать амеров с их базами, или они не помнят кто их бомбил? Или...

      Постоянно проходят митинги с требованиями убрать военную базу на Окинаве.
      РУСС
  19. Mimohod (Михаил) Сегодня, 15:50
    не без помощи сша японское экономическое чудо,они экономически зависимы от сша так же как и "независимый" израиль....,так и краина мечтает сладко продатся гегемону,только ее эта участь благоденствия за предательство ,точнно не ждет....
    Mimohod
  20. Sasvet Сегодня, 16:34
    Эх гордые японские самураи ...Ярмо США не сбросите со своей шеи! Сколько они уже из вас соков высосали..
    Sasvet
    1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 17:09
      Ну столько высосали, что уровень жизни в бедной Японии выше, чем уровень жизни в злобном гегемоне США.
      Kirill Dou
  21. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:52
    Александр романов,

    "просто нет слов" - ну поработайте над словарным запасом тогда, что я могу сказать)
    Kirill Dou
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:57
      Цитата: Kirill Dou
      - ну поработайте над словарным запасом тогда, что я могу сказать)

      По моему это у вас есть некоторые трудности и не со словами
      Александр романов
      1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 17:10
        "По моему это у вас есть некоторые трудности и не со словами" - это ваше мнение обо мне, на которое мне на...которое мне безразлично, короче)
        Kirill Dou
    2. Sadko88 (Старший) Сегодня, 17:00
      Словарный запас есть у каждого с рождения. Просто потом этот запас в рамки загоняют smile
      Sadko88
      1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 17:11
        Нет никакого словарного запаса с рождения, что это за бред? Языку учатся.
        Kirill Dou
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:25
          Это получается если родители ребёнка, знали два языка, то и он будет иметь предрасположенность ко владению двумя языками.
          Вадим237
        2. Sadko88 (Старший) Сегодня, 17:26
          С рождения люди одинаковые звуки издают smile
          Sadko88
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