17:26 06 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Слишком дорого для России: в США предрекли «Армате» смерть

Технологии, использованные разработчиками при создании танка «Армата», станут полезными при создании новой боевой машины, пока же Россия активно пополняет войска советской модернизированной бронетехникой, приводит Лента.ру мнение американского эксперта Джозефа Тревитика.



По словам эксперта, «Армата», как, впрочем, и Су-57, очень дорога для серийного производства, однако в будущем она может быть использована для создания новой машины.


К тому времени, когда у России появятся средства для массового производства танка, ситуация в мире может измениться, и танк окажется устаревшей машиной. Поэтому «Уралвагонзаводу» нужно продолжать разработки, чтобы использовать уже имеющиеся наработки для «дальнейшей усовершенствованной концепции танка».

Новый танк в России, по мнению автора материала, может появиться лет через 5-7, а пока Кремль продолжит выжимать всё возможное из своих старых машин периода холодной войны.

Напомним, в апреле другой американский эксперт Себастьян Роблин опубликовал материал «Покойся с миром…», в котором заявил, что Россия отказалась от серийного производства «смертоносного» истребителя С-57 (ПАК ФА) из-за выхода Индии из совместного проекта по созданию самолета пятого поколения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
22

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 48

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:47
    А что,заштатники разве не "выжимают" все возможное из своих "Абрамсов"?
    210окв
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:50
      Привет, Димка hi Да они перепечатали слова Борисова и выдали их за свои.
      Владыка Ситх
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 14:56
        Видно у "Абрамсов" ниже пояса что-то зудит, вот и хоронят "Армату".
        Неплохой
        1. Тралл Сегодня, 14:57
          Вопрос философский, что лучше в реальном бою одна Армата или 2 модернизированных Т-90 smile
          Тралл
          1. AID.S Сегодня, 15:08
            Цитата: Тралл
            Вопрос философский, что лучше в реальном бою одна Армата или 2 модернизированных Т-90 smile

            Лучше две Арматы. laughing
            AID.S
          2. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 15:19
            Цитата: Тралл
            Вопрос философский, что лучше в реальном бою одна Армата или 2 модернизированных Т-90 smile

            Один Т-14 лучше двух Т-90 ,Т-80,Т-72 и т.д почему ?
            Потому что Т-14 это новое слово в Советско/Российском танкостроении .После второй мировой упор делался на 40-50 тонные быстрые,маленькие ,относительно слабо-бронированные ,но скорострельные танки .А Т-14 это новое слово в танкостроение мирового масштаба не только Российского .Роль танков на поле боя изменилась ,Курсков больше не будет, да и вообще характер войны изменился .У ближайшего условного соперника России нету танковых армад в Европе ,а США фиг перебросить такое количество как ВОВ .Российская армия переходить на контрактную основу ,специалисты все ценнее и ценнее .Появилось понятие как информационная война ценой 20 танков и жизней экипажей подбить 10 вражеских не считается победой .Т-90 тоже нужен у него свои цели ,но Т-14 важнее хоть и в умеренном количестве .Держать парк разношерстных танков разных моделей дорого а вот одну платформу Армата для многих видов техники обойдётся дешевле .Весь мир уже так считает ,техника тяжелеет упор делается на защиту ,конечно от ПТРК не всегда спасёт .Но любой оборванец с РПГ не сможет подбить .
            Lek3338
            1. BlackMokona Сегодня, 15:40
              Со времён ВОВ развилась транспортная и портовая инфраструктура между Европой и Америкой в связи с ростом торговли, и теперь перебросить массу и объём времён ВОВ через океан будет просто как два пальца. Все мучения на учениях у них связанны с политическими выкрутасами в ходе войны на которые просто положат болт.
              BlackMokona
              1. Stas157 (Стас) Сегодня, 15:57
                Цитата: BlackMokona
                теперь перебросить массу и объём времён ВОВ через океан будет просто как два пальца

                То то у России транспорта не хватила пару самолетов в Сирии содержать! Пришлось даже несколько ржавых посудин в Турции в срочном порядке закупать. А тут тысячи танков! На чем же их перевозить?
                Stas157
                1. BlackMokona Сегодня, 16:16
                  На тысячах кораблей которые ежедневно курсируют перевозя миллионы тонн товаров между Европой и США.
                  Например за первое полугодие 2016 года в Европу по морю привезли 120 миллионов тонн грузов. Фактически ежедневно по миллиону тонн. Абсолютно избыточно для нужд ВС США
                  BlackMokona
              2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:11
                Цитата: BlackMokona
                Со времён ВОВ развилась транспортная и портовая инфраструктура между Европой и Америкой в связи с ростом торговли, и теперь перебросить массу и объём времён ВОВ через океан будет просто как два пальца

                Развились также и средства поражения "перебрасываемой массы". Ее просто тупо потопят по дороге request
                Цитата: Stas157
                Цитата: BlackMokona
                теперь перебросить массу и объём времён ВОВ через океан будет просто как два пальца

                То то у России транспорта не хватила пару самолетов в Сирии содержать! Пришлось даже несколько ржавых посудин в Турции в срочном порядке закупать. А тут тысячи танков! На чем же их перевозить?

                Стасег, речь ("тысячи танков") об амерцах была, а вы зачем-то про РФ... так неймется, что ли?
                Голован Джек
                1. BlackMokona Сегодня, 16:17
                  Развились также и средства поражения "перебрасываемой массы". Ее просто тупо потопят по дороге request

                  Есть статья на топваре недавняя, указывающая что топить нечем эту траспортную армаду. Даже если противник забьёт на конвои.
                  BlackMokona
                  1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:24
                    Цитата: BlackMokona
                    ... топить нечем эту траспортную армаду...

                    То есть - массой задавят, что ли? laughing
                    У США порядка 2500 Абрамсов, как мне склероз подсказывает. На чем, как Вы думаете, можно их везти? По скольку штук на одно, гм, плавсредство?
                    И - да: топить, как правило, проще, чем не давать это сделать...
                    Голован Джек
                    1. BlackMokona Сегодня, 16:26
                      Один MSC Oscar сможет утянуть все 2500 абрамсов и ещё место останется.
                      193 тысячи тонн грузоподьёмности.
                      А этих контейнеровозов тысячи плавают.
                      BlackMokona
                      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:27
                        Цитата: BlackMokona
                        Один MSC Oscar сможет утянуть все 2500 абрамсов и ещё место останется

                        Вот его-то и потопят request
                        Голован Джек
                    2. BlackMokona Сегодня, 16:28
                      Таких судов тысячи, все будете топить? Да ещё в зоне полного господства флота и авиации США?
                      BlackMokona
                      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:29
                        Цитата: BlackMokona
                        Таких судов тысячи, все будете топить?

                        Зачем?
                        Топить надо то, что топить надо... на то разведка есть... говорят winked
                        Голован Джек
                    3. BlackMokona Сегодня, 16:30
                      Противник распределяет танки и прочие грузы среди тысячи судов, вот и топите все.
                      BlackMokona
            2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 16:28
              это Т-90 и Т-80 с Т-72 слабобронированные танки ?
              вообще то по броне наши обходят западные танки .
              все в чем наши уступали так это в пробиваемости БОПСов из за их длины (а длина зависела от АЗ) .
              просто экспл
          3. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 15:20
            как насчет ни того ни другого? Ну так размышления
            Евгений Стрыгин
          4. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:20
            Лучше 3 живых русских танкистов, чем 6 покойников
            Гаргантюа
          5. Grenader (Юрий) Сегодня, 16:12
            Цитата: Тралл
            Вопрос философский, что лучше в реальном бою одна Армата или 2 модернизированных Т-90

            Вопрос далеко не философский. Может ли Т-90 держать бопс Абрамса? Может ли Т-90 сбивать современные ПТУРы в верхней полусфере? Может ли Т-90 пробить в лоб Абрамс, Леклерк, Леопард? И Армата создавалась не только как ОБТ , а как единая унифицированная платформа. хоронить эту идею преступление. Тяжелая БМП Т-15 на сегодняшний день вообще явление уникальное, меняющее тактику применения мотстрелковых подразделений кардинально. Если сейчас ограничится модернизацией старой техники то лет через пять супостат наклепает новой техники с повышенными характеристиками и догонять придётся уже нам и закупать Арматы всё таки придётся, а деньги потраченные на модернизацию старой техники окажутся выкинутыми на ветер. Так что в перспективе надо вопрос рассматривать. А у нас всякие Кудрины-шмудрины и силуановы оказывают слишком большое влияние на оборону страны.
            Grenader
            1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 16:34
              да , Т-90 держит БОПС абрамса в лоб.
              нет . не сбивает ПТУРсы в верхней полусфере , как не сбивает их и Армата (афганит верхнюю полусферу защищает только РЭБом).
              нет-да , и может и не может пробить в лоб абрашу и лео , ибо тут есть кучу нюансов - тип орудия , боерипас и модель модернизации танка . а так у 2А82 с новыми БОПСами пробиваемость больше чем у 120мм рейнметалла с новыми БОПСами .
              кстати ДЗ у Т-90 ломает ломы наты , а вот у наты нет такой ДЗ .
              а если бы Т-90 делать из стали что придумали для арматы (+15% к прочности) то он был бы бронированнее арматы . ибо последняя по габаритам больше при том же весе (как думаете если танк весит столько же сколько и другой танк . но по размерам больше (то есть площадь бронирования больше) где будет толще броня?)
              просто экспл
          6. боеприпас (Николай ) Сегодня, 16:29
            Цитата: Тралл
            Вопрос философский, что лучше в реальном бою одна Армата или 2 модернизированных Т-90


            Чтобы полностью укомплектовать одну танковую дивизию Арматами требуется 600 млн. $.( с учетом стоимости высвободившихся танков )
            Разве это дорого ? Да один олигарх легко три танковые армии может купить .-)) и не шибко обеднеет.-))
            боеприпас
            1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:11
              в целом согласен , но тут есть еще и другие расходы . как то на обучение экипажей . новые боеприпасы и прочее .
              но хорошее дешевым бывает очень редко .
              просто экспл
        2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:02
          Абрамсов на начало 2018 года около 6500 единиц, в 2011 году было около 8300 единиц, а в 2009 году было до 11500 единиц.

          Абрамсы новые не выпускают, а старые продают в Египет, арабам и так далее.
          Владыка Ситх
          1. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 15:31
            такое количество танков стране фактически не имеющей сухопутной военной угрозы нафиг не надо.
            Евгений Стрыгин
  2. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:50
    Рационально использовать бюджет гораздо важнее
    Sadko88
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:29
      Цитата: Sadko88
      Рационально использовать бюджет гораздо важнее

      Американцы кричали, что Россия их победит, везде они отстают... , ну это пока бюджет принимали, теперь приняли и они опять лучшие и Россия не сможет им ни чего противопоставить, так будет до начала обсуждения следующего бюджета...
      MPN
  3. poquello (poquello) Сегодня, 14:53
    новый танк в России, по мнению автора материала, может появиться лет через 5-7

    Вот интересно, этот автор пессимист или оптимист? Через 5-7 у нас всё в Армате будет или ещё и продавать начнём? Что ещё он мог предполагать своей фразой, учитывая что в небольших количествах они уже есть.
    poquello
  4. Навигатор 1 (Константин ) Сегодня, 14:56
    Асфальт положите сначала, а потом танки выпускайте.
    Навигатор 1
    1. Тралл Сегодня, 14:58
      Цитата: Навигатор 1
      Асфальт положите сначала, а потом танки выпускайте.

      Танки на асфальте поскальзываются smile
      Тралл
      1. aristok (Павел) Сегодня, 15:05
        Цитата: Тралл
        Цитата: Навигатор 1
        Асфальт положите сначала, а потом танки выпускайте.

        Танки на асфальте поскальзываются smile

        они не поскальзываются, они дрифтуют

        ...
        так что отмазка не проканает..
        ..асфальт ложить нужно
        aristok
      2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:22
        Есть впечатление, что он этот столб специально искал.
        А вообще - нефиг летать со скоростью, превышающей ангела-хранителя request
        Голован Джек
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:00
      Зачем ТАНКАМ асфальт.
      Да и потом, будем пересаживаться на вертолёты! Небо у нас хорошее и в достатке.
      rocket757
      1. Тралл Сегодня, 15:01
        На вертолеты пересаживаются братья-украинцы по словам Гройсмана smile
        Тралл
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:16
          Разница, у нас вертолёты делают, в укропии кажись Белл 50х годов делать собирались и как, сделали?
          Шутки, шутками, вместо направлений очень хочется иметь НОРМАЛЬНЫЕ дороги и не только в центровых городах!
          rocket757
    3. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 15:29
      Бульбой не поперхнись!
      Вова Кабаев
  5. Денимакс Сегодня, 15:16
    Мне эта концепция с необитаемой башней никогда не нравилась. А если она ещё и дорогая ( что не удивительно), то зачем она вообще нужна.
    Денимакс
  6. Jerk Сегодня, 15:24
    В США теперь вместо кукурузы выращивают Нострадамусов... Может пора им обряд экзорцизма устроить - а то там чертей много развелось wink
    Jerk
  7. Грац (Грац) Сегодня, 15:31
    только наши собственные чиновники могут загубить проект больше никто
    Грац
  8. Приговор (Владимир) Сегодня, 15:31
    Как выяснилось, не всегда то о чём не говорят у нас и чего не показывают, не имеется в наличии. И правильно. Тактика американцев - очень много болтать и надеяться когда-нибудь доделать, тактика русских - ничего не говорить, пока не будет сделано.
    Приговор
  9. spektr9 Сегодня, 15:39
    К тому времени, когда у России появятся средства для массового производства танка, ситуация в мире может измениться
    Да конечно и в РФ в частности - тут два варианта либо олигархов не будет, либо страны
    Новый танк в России, по мнению автора материала, может появиться лет через 5-7
    - появиться может, а вот производиться под сомнением

    p.s. Спасибо заделам СССР под глобальную войну, без них страну уже раз 10 бы взяли
    spektr9
  10. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:42
    "Новый танк в России, по мнению автора материала, может появиться лет через 5-7" Он обязательно появится в серийном виде уже. Вообще то так и было задумано, Т-14 - это ОБТ будущего Российской армии, на данный момент хватает и Т-90 и Т-72-х модернизированных.....А вот вам господа полосатые и через 5-7 лет нового танка не видать и это факт!
    Alexey-74
  11. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 15:55
    американцы тоже создали танк МВТ-70 со 152-мм пушкой АЗ, выпустили 14 штук, и тут бабки кончились. дорого (!)
    Romario_Argo
  12. Sasvet Сегодня, 16:31
    Ну серийоно будут выпускать не будут,это вопрос второстепенный ...Главное ,что идут разработки , танкостроение не стоит на месте ..Т-34 тоже помнится не сразу в серию пошел и модернизировался не раз во время ВОВ.
    Sasvet
  13. Пленник (Айрат) Сегодня, 16:34
    laughing У пинов видать компания в СМИ по самоуспокоению.
    Пленник
  14. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 16:58
    Танков Т.14 наклепать нетрудно, где танкистов взять. Нужен абсолютно по новому подготовленный танкист. Поэтому, 100 Армат с экипажами реально. Арматами не с кем воевать.
    Dietmar
  15. afrikanez (KONGO) Сегодня, 17:02
    К тому времени, когда у России появятся средства для массового производства танка, ситуация в мире может измениться, и танк окажется устаревшей машиной
    Вам бы, америкосам, хоть до такого танка дорасти а уж потом, что то высказывать. И вообще, завидуйте молча! lol
    afrikanez
Картина дня