17:26 06 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Британия заявила об увеличении расходов на оборону

Власти Великобритании приняли решение увеличить военные расходы в этом году чуть более чем на 1 млрд долларов, ввиду дефицита военного бюджета на 2,5 млрд. долларов, пишет издание The Times.

Британия заявила об увеличении расходов на оборону


По данным газеты, дефицит оборонного бюджета в 2,5 млрд. долларов не позволяет британскому военному ведомству произвести покупку новых кораблей, космических спутников и военных самолетов. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон пытается выбить из палаты общин Великобритании дополнительные 5 млрд. долларов, несмотря на то, что палата одобрила увеличение расходов до 25,9 млрд. долларов в год. Имея самый большой военный бюджет среди европейских стран и выделяя на него больше 2% ВВП, как требуют условия нахождения в НАТО, Великобритания заявляет о нехватке новой военной техники в вооруженных силах.


Комитет по защите прав общин заявил, что бюджет обороны должен увеличиться с чуть более 2% ВВП до 3% — до $25,9 млрд в год. Господин Уильямсон считает эту сумму недостаточной и просит дополнительно $5 млрд


По словам Уильямсона, выделенный дополнительный 1 млрд. 121 млн. долларов пойдет на развитие британского оборонного комплекса, чтобы "встретить угрозы будущего подготовленными".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
4

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 14:46
    У них хорошая армия и особенно флот,видимо №2 после США ...Россию в рассчёт не брал
    Самара_63
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:49
      Будет еще "лучше"..Если соберут в армию всех своих "ученых"
      Цитата: Самара_63
      У них хорошая армия и особенно флот,видимо №2 после США ...Россию в рассчёт не брал
      210окв
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 14:51
        Учённые молодые и из России едут, в меньшей степени чем в США, но едут...особенно Математики...
        Самара_63
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 16:36
          Цитата: 210окв
          Будет еще "лучше"..Если соберут в армию всех своих "ученых"

          laughing

          Цитата: Самара_63
          Учённые молодые и из России едут, в меньшей степени чем в США, но едут...особенно Математики...


          Вообще-то, речь о других ученых...
          bulvas
    2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 14:52
      Цитата: Самара_63
      У них хорошая армия и особенно флот,видимо №2 после США ...Россию в рассчёт не брал

      Ага, непобедимая армада, страшно, аж переночевать негде, особенно этот розовощекий молокосос вызывает ужас у нашего Генштаба.
      Неплохой
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 14:56
        Не знаю про какую Армаду вы,но если флот, то он у них очень самодостаточен,автономен и боеготов, конечно не в лучшем состоянии но они выводы сделали и подтягиваются, с флотом Великобритании можно сравнить только флот Японии, остальные все значительно уступают...
        Самара_63
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:06
        Неплохой (Виталий) Сегодня, 14:52 ↑ Новый
        Цитата: Самара_63
        Ага, непобедимая армада, страшно, аж переночевать негде, особенно этот розовощекий молокосос вызывает ужас у нашего Генштаба.

        Шо вы имеете против "куска Гевина", как они сами его называют?
        rocket757
    3. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:55
      После 100 летней войны эти ребята успешно воевали исключительно чужими руками. Всё хорошее и не очень в этих руках, а у Великобритании чисто менеджмент. Который с Трампом - Израилем, кстати теперь делить приходиться
      Sadko88
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 14:58
        Не согласен, в Крыму они хорошо воевали, подводный флот Деница потопили...а уж Нельсон...так Наполеон ничего и сделать не смог...
        Самара_63
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:10
          Ха. А у нас был флотоводец непобедимый! Которому даж фрацузский не нужен был, матросы и так его понимали!
          rocket757
        2. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:12
          Численностью и превосходством
          Sadko88
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:22
            Так и сейчас в доктрине НАТОшки прописано соотношение сил против РУССКОГО СОЛДАТА
            ихних 6 против 1 нашего, это не для наступления, а просто шоб солдаты сразу не рванули в тыл, побежали через проливы всякие и океяны!
            rocket757
        3. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:44
          Цитата: Самара_63
          Не согласен, в Крыму они хорошо воевали, подводный флот Деница потопили...а уж Нельсон...так Наполеон ничего и сделать не смог...

          В Крыму они по мусалу получили, до сих пор не могут нам этого забыть, а французы в четыре раза больше потерь, чем англичане, имели и нечего, улыбаются.
          Rusland
    4. igorbrsv Сегодня, 15:24
      Вроде бы с флотом у них в последнее время как раз не очень.
      igorbrsv
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:40
        Цитата: igorbrsv
        Вроде бы с флотом у них в последнее время как раз не очень.

        Действительно проблемы, особенно с дисциплиной, после внедрения гейского духа.
        Rusland
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:51
        А шо, у них со всем остальным ОЧЕНЬ? Облезлый наглобританский лев, к которому даж из бывших колоний только задом и поворачиваются!
        rocket757
  2. aristok (Павел) Сегодня, 15:00
    Вот что трамп животворящий делает!!!
    ...
    мужик сказал (что членам нато нужно повысить расходы ,а не халявить)
    мужик сделал..
    aristok
  3. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 15:28
    Новый распил под новичек!
    Кокарев Михаил
  4. Jerk Сегодня, 16:27
    Ужаса нагнали... Прям полные колготки...
    Еще раз: дефицит - 2,5 ярда. Уже. Подняли на ярд. 1,5 должны laughing
    Это еще забыли про то, что например прикупили кучку Ф-35, а у них летное время дорогое, да и обслуживание.
    Недавно наткнулся на подсчет стоимости летного времени 4 новых вертолетов Блек Хок, которые вроде Латвия купит. Все очень просто - по три вылета в месяц, 103 летных часа в год при условии, что больше никто летать не будет... Интересно, на сколько хватит ярда при обслуживании новых ф-35 и не увеличится ли дефицит?
    Jerk
Картина дня