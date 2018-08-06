Британия заявила об увеличении расходов на оборону

Комитет по защите прав общин заявил, что бюджет обороны должен увеличиться с чуть более 2% ВВП до 3% — до $25,9 млрд в год. Господин Уильямсон считает эту сумму недостаточной и просит дополнительно $5 млрд

Власти Великобритании приняли решение увеличить военные расходы в этом году чуть более чем на 1 млрд долларов, ввиду дефицита военного бюджета на 2,5 млрд. долларов, пишет издание The Times.По данным газеты, дефицит оборонного бюджета в 2,5 млрд. долларов не позволяет британскому военному ведомству произвести покупку новых кораблей, космических спутников и военных самолетов. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон пытается выбить из палаты общин Великобритании дополнительные 5 млрд. долларов, несмотря на то, что палата одобрила увеличение расходов до 25,9 млрд. долларов в год. Имея самый большой военный бюджет среди европейских стран и выделяя на него больше 2% ВВП, как требуют условия нахождения в НАТО, Великобритания заявляет о нехватке новой военной техники в вооруженных силах.По словам Уильямсона, выделенный дополнительный 1 млрд. 121 млн. долларов пойдет на развитие британского оборонного комплекса, чтобы "встретить угрозы будущего подготовленными".