Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 28.07.18 - 03.08.18 от военкора "Маг"

Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 27 раз и ЛНР 17 раз. Несмотря на то, что количество обстрелов продолжается снижаться, на этой неделе были потери среди военнослужащих – в ДНР 3 погибло и 1 ранен, в ЛНР 1 погиб.Как видим из статистики, количество обстрелов продолжает снижаться. С чем это связано мы можем только гадать. Возможно, экономят боеприпасы, чтобы в начале предвыборной президентской кампании попробовать ударить и потом пиарить «перемогу», не важно, как это у них закончится. Или вообще возможна попытка отмены выборов, в связи с тяжелой ситуацией на фронте. В любом случае, последние несколько недель украинская арта и танки молчат. Нам, жителям Республик, хоть какая-то передышка, хотя не везде. По-прежнему страдает Зайцево, Докучаевск, Коминтерново.28 июля, в районе н.п. Болотенное Станично-Луганского района при очередной попытке украинских силовиков произвести фото- и видеосъемку позиций НМ ЛНР, произошел подрыв разведгруппы противника из состава 59 омпбр на собственных минах. В результате подрыва двое погибли и двое военнослужащих ВСУ получили ранения.30 июля боевиками из 36-й бригады из минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия были обстреляны населенные пункты Саханка, Ленинское, Коминтерново и Октябрь.Группа наших военнослужащих, пешим порядком без оружия, перемещалась в пункт постоянной дислокации после проведения работ по оказанию помощи местным жителям, пострадавшим от предыдущих обстрелов и попала под огонь вражеских минометов. В результате минометного обстрела н.п. Саханка двое наших защитников погибли и двое получили ранение. В ходе ведения ответного оборонительного огня, двое солдат противника было убито и четверо ранено.3 августа, вблизи взводно-опорного пункта «Химик» 128-й бригады в районе н.п. Старогнатовка двое военнослужащих ВСУ Басов М.М. и Феофанов М.А. подорвались на растяжке, оставленной их предшественниками из 93-й бригады. В результате подрыва двое военнослужащих доставлены в госпиталь с тяжелыми ранениями.Нашей разведкой получена информация из штаба нацбата «Азов» о том, что обстрел с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты с направления н.п. Талаковка по н.п. Саханка, в результате которого сгорел жилой дом, велся не морскими пехотинцами, а нацистами «Азова». Так, около 19 часов 27 июля в зону ответственности 36-й бригады прибыл грузовик с минометом калибром 120-мм, расчетом и подразделением охраны из «Азова». Произведя обстрел 6 минами по н.п. Саханка, убыли в место дислокации.Украинская сторона продолжает наращивать военный потенциал, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в районе, н.п. Сватово прибыл реактивный дивизион 6 единиц РСЗО БМ-27 «Ураган».В местах хранения отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащая отводу. Его отсутствие ежедневно отражается в официальных отчетах Миссии ОБСЕ. В местах хранения вооружения ВСУ отсутствуют:- 12 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б»;- 11 единиц самоходных гаубиц «Акация»;- 2 единицы буксируемые гаубицы Д-30;- 4 единицы миномёта М 120 и 2Б11;- 17 единиц танков Т-64 и Т-72.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР 1 раз.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 2 раза.По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию ДНР 11 раз, погибло двое и ранено двое военнослужащих НМ ДНР.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза, погиб один военнослужащий НМ ЛНР.По данным МО ДНР во вторник ВСУ не обстреливали ДНР. Как заметно по статистике обстрелов выше, неофициально пора небольших обстрелов было замечено. За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 3 раза, погиб один военнослужащий НМ ДНР.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию ДНР 3 раза.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.Всего за прошедшую неделю:ВСУ обстреляли ДНР 27 раз. Погибло трое и ранено двое военнослужащих НМ ДНР. По районам восьми населенных пунктов Республики противник выпустил 71 мину калибром 82-мм и 120-мм, произвел 183 выстрела из вооружения БМП, не считая гранатометов и стрелкового оружия.За указанный период от огня противника получили повреждения одиннадцать домостроений и объектов инфраструктуры в семи населенных пунктах Горловка, Крутая Балка, Саханка, Ленинское, Докучаевск, Минеральное и Коминтерново.Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 17 раз. Погиб один военнослужащий НМ ЛНР. Огонь противника велся из гранатометов различных типов, минометов калибром 82-мм, крупнокалиберного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено 324 различных боеприпасов. В результате минометного обстрела украинскими силовиками территории Республики, находясь на боевом посту погиб военнослужащий НМ ЛНР. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы н.п. Лозовое, Желобок, Сокольники, Пришиб, Красный Яр.