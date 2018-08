Улучшенный «Abrams» против «Арматы»

Статья «War Analysis: Upgraded Abrams Tank vs Russia's T-14 Armata»:

https://defensemaven.io/warriormaven/land/war-analysis-upgraded-abrams-tank-vs-russia-s-t-14-armata-9dMfLkT4DEyykKL3PXgxsA/

Пока Россия запускает в серию новый основной боевой танк Т-14 «Армата», США продолжают планомерную модернизацию своих машин семейства M1 Abrams. В связи с этим может возникать ожидаемый и закономерный вопрос: какой из двух танков лучше? Свой ответ на него недавно попыталось найти американское издание Warrior Maven. 2 августа оно опубликовало новую статью Криса Осборна «War Analysis: Upgraded Abrams Tank vs Russia's T-14 Armata» – «Военный анализ: улучшенный танк Abrams против Т-14 «Армата». Впрочем, несмотря на название, темой статьи было не столько сравнение двух танков, сколько внимательное изучение одного из них.В начале статьи автор напоминает, что промышленность США начала работу над новой версией танка M1A1 Abrams. Согласно заявлениям официальных лиц, обновленная машина получает улучшенное оружие и боеприпасы, а также современную электронику. За счет всех этих компонентов танк должен иметь преимущества перед современными российскими и китайскими конкурентами. Средства обнаружения нового поколения, а также сетецентрические системы связи и управления являются ключевыми элементами постоянного обновления, за счет которых «Абрамс» сможет бороться с новыми угрозами в виде российского танка Т-14 или китайского «Тип 99».Прошлой осенью во время конференции Ассоциации армии США подполковник Джастин Шелл, отвечающий за эксплуатацию танков Abrams, заявил, что сейчас американские бронетанковые войска имеют паритет со всеми основными конкурентами. Обновление имеющейся техники даст оперативные преимущества перед ними.Автор отмечает, что ряд параметров танков США остается засекреченным. При этом известны некоторые сведения о российской машине Т-14. Согласно доступным данным, оптика «Арматы» обеспечивает обнаружение целей на дистанциях до 5 км днем и до 3,5 км ночью. При массе 48 т машина способна развивать скорость 90 км/ч. Она несет необитаемую башню, благодаря чему орудие не оснащается эжектором. Экипаж состоит из трех человек, размещаемых в защищенной капсуле. В открытых источниках делается акцент на 125-мм орудие со скорострельностью до 12 выстрелов в минуту, а также на систему активной защиты.Тем не менее, как пишет К. Осборн, пока остается без ответа вопрос о преимуществах перед «Абрамсом». Не вполне ясно, превосходит ли Т-14 американский M1A2 в его нынешней или перспективной версии. Впрочем, несмотря на молчание специалистов США, текущая модернизация Abrams, безусловно, прямо связана с появлением новых зарубежных танков. Так, разработка «Арматы» привлекла внимание американских танкостроителей и получает симметричный ответ.В США уже разрабатывается новый проект модернизации M1A2 SEP v.4. Первый опытный танк такого типа будет выведен на испытания в 2021 году. Проект создается в качестве «летальной модернизации», которая позволит имеющимся танкам занять и удержать лидирующие позиции среди основных танков мира.Официальные лица США не спешат раскрывать сведения о SEP v.4, но К. Осборн делает некоторые предположения. Он пишет, что улучшенный танк получит обновленный лазерный дальномер, цветные видеокамеры, улучшенный погон башни с контактными кольцами, комплекс метеооборудования, средства программирования боеприпасов, средства предупреждения об облучении и улучшенные 120-мм снаряды.Недавно российское информагентство «Спутник» сообщило о создании нового 125-мм выстрела с дистанционным подрывом, предназначенного для пушки Т-14. Тем временем в США создается новый универсальный снаряд калибра 120 мм, в котором планируется объединить функции нескольких боеприпасов.Не углубляясь в детали, американские специалисты сообщают, что центральным элементом технического задания на SEP v.4 является внедрение тепловизионной системы нового третьего поколения. Цифровая аппаратура нового типа должна иметь большее разрешение и увеличенную дальность обнаружения. Также требуется сократить чувствительность аппаратуры к различным помехам. Впрочем, пока официальные лица обходятся без подробностей. Так или иначе, улучшенные тепловизоры позволят танку раньше находить и опознавать потенциально опасные объекты. Это даст «Абрамсу» понятные преимущества.Современные прицелы с ночным каналом способны приводить к появлению преимущества в дальности наблюдения и обнаружения, за счет чего танк получает возможность обнаружить противника до того, как он его заметит. Все это было наглядно показано во время войн в Ираке, когда танки M1A2 сталкивались с Т-72 советского производства.К. Осборн вспоминает о недавней статье Кайла Мизоками в издании Popular Mechanics. В ней упоминалось, что перспективная российская ракета 3УБК21 «Спринтер», предназначенная для орудия Т-14, может показывать дальность до 7 миль (11,25 км) – против 2,48 мили (4 км) у нынешних противотанковых снарядов «Абрамса». Современная ракета 9М119 «Рефлекс» летит на 3,1 мили (5 км) и пробивает 900 мм брони. При этом автор отмечает, что реальный результат стрельбы зависит от дальности, системы управления огнем и других факторов. При этом дальность оказывается не самым важным фактором, по своей значимости уступающим точности наведения.Перспективный проект M1A2 SEP v.4 предусматривает повышение дальности стрельбы и эффективности снаряда. Кроме того, предлагается установка средств обнаружения лазерного облучения, а также применение системы кругового визуального обзора. Новые метеорологические датчики, как утверждается, повысят точность определения текущих условий с понятным приростом эффективности огня.Интересным нововведением модернизации SEP v.4 станут улучшенные контактные кольца, соединяющие аппаратуру корпуса и башни. С их помощью предполагается сократить количество необходимых «ящиков» с оборудованием, обеспечивающим связь разных бортовых приборов.В новых проектах уделяется внимание дополнительной защите техники. В настоящее время ускоряется разработка и внедрение комплексов активной защиты, способных вовремя обнаруживать и уничтожать подлетающий противотанковый боеприпас. Не так давно США начали оснащать свои танки Abrams комплексами типа Trophy. Аналогичная система присутствует на Т-14 и носит название «Афганит». Как писал Дэйв Маджумдар в издании The National Interest, российский КАЗ способен перехватывать разные объекты, в том числе бронебойные подкалиберные снаряды с сердечником из обедненного урана.Первая бронемашина, модернизированная по проекту SEP v.3, уже была передана армии США. Он наглядно демонстрирует улучшения в области средств связи, экономичности, защиты, надежности и живучести. Такие результаты были получены при помощи новой вспомогательной силовой установки и модернизации основной, улучшенных материалов бронирования и т.д. Компания General Dynamics Land Systems, разработавшая проект SEP v.3, уже получила заказ на модернизацию 45 наличных танков.Нынешний проект SEP v.3 в определенной мере «готовит почву» к реализации новой модернизации SEP v.4. В нем реализуется современный подход к формированию комплекса бортового оборудования, соответствующий концепции т.н. открытой архитектуры. За счет такого подхода будущие модернизации можно будет осуществлять путем сравнительно простой замены аппаратных и программных компонентов – по мере их появления. По словам Дж. Шелла, проект M1A2 SEP v.3 фактически станет основой для будущих обновлений бронетанковой техники.В проекте SEP v.3 также предусматривается гибкий подход к защите. В зависимости от текущей обстановки и имеющихся угроз, командиры частей смогут выбирать подходящий набор дополнительного оснащения. Новый комплект дополнительной защиты будет похож на систему TUSK, включающую накладное бронирование, динамическую защиту и щитки для открытых пулеметных установок. При этом новый комплект будет превосходить TUSK по основным характеристикам.Дж. Шелл рассказал, что современный подход проекта SEP v.3 позволит изменять уровень защиты, а также менять массу машины. Так, за счет применения алюминиевых сплавов удалось облегчить накладные панели для днища примерно на тысячу фунтов (450 кг).Армия США планирует модернизировать имеющиеся танки, но при этом вынуждена смотреть в будущее. Обновление существующих «Абрамсов» не может быть бесконечным, и потому на перспективу запланирована новая программа разработки боевой машины нового поколения Next-Generation Combat Vehicle (NGCV).На данный момент американские специалисты лишь прорабатывают концепцию, которая ляжет в основу будущего проекта. Существуют предположения, согласно которым на основе платформы NGCV будет создано несколько машин разного назначения, причем они будут похожи одновременно на M1 Abrams, M2 Bradley и даже на семейство колесной техники Stryker. При этом уже сейчас понятно, что развитие семейства будет осуществляться с использованием самых новых наработок и технологий.В частности, Д. Шелл упоминал работы по поиску новых материалов для защиты, способных обеспечить тот же уровень защиты при снижении массы. Кроме того, снижение массы может быть достигнуто за счет переработки ходовой части и гусениц.Снижение массы, как ожидается, позволит повысить подвижность и стратегическую мобильность техники. Сравнительно легкие машины линейки NGCV смогут сопровождать солдат и другую технику, работая в различных районах. С точки зрения работы на мостах, сложных ландшафтах и т.д. перспективные машины должны превосходить нынешние 70-тонные «Абрамсы».Рассматривается возможность унификации NGCV с другими проектами, как реализованным, так и оставшимися в планах. Так, в новом проекте могут применить облегченную 120-мм пушку XM360, разработанную ранее в рамках программы Future Combat Systems. Это орудие предлагалось для использования на машине Mounted Combat System и отличалось от существующей M256 почти вдвое меньшей массой – около 2 т. Помимо XM360 бронемашина MCS должна была нести крупнокалиберный пулемет и автоматический гранатомет. Экипаж был сокращен до двух человек.В недавних документах о дальнейшем развитии американской бронетехники упоминается возможность возобновления проекта XM360 с целью использования такого орудия на новых машинах. При этом перспективная пушка нуждается в новых боеприпасах, позволяющих получить огневую мощь на уровне существующего вооружения основных танков.К. Осборн упоминает, что будущие американские машины могут получить необитаемое боевое отделение с дистанционно управляемой башней, хотя такие наработки далеко не всегда рассматриваются в связи с российским проектом Т-14. Кроме дистанционно управляемых систем в будущем могут найти применение элементы искусственного интеллекта.Аппаратные и программные компоненты, способные автономно решать боевые задачи, давно привлекают внимание военных и инженеров. В связи с этим в General Dynamics Land Systems уже начата проработка подобных идей в контексте развития бронетанковой техники. Наиболее удачной на данный момент считается концепция, предусматривающая боевую работу одного танка с экипажем, управляющего несколькими беспилотными машинами. Это позволит решать поставленные задачи с резким сокращением рисков для людей. Кроме того, будут получены и иные преимущества.В этом контексте К. Осборн ссылается на начальника штаба армии США генерала Марка А. Майли, который ранее обрисовал перспективы развития бронетехники. Военачальник полагает, что в отдаленном будущем все новые боевые бронированные машины будут иметь средства дистанционного управления. Командование учитывает такие возможности и намерено провести соответствующие исследования. При этом он отметил, что некоторые идеи нельзя реализовать на существующей технике из-за определенных ограничений. Такие технологии будут внедряться уже в следующем поколении боевых машин.Впрочем, автор вынужден указать на определенные проблемы наземной беспилотной техники. Он напоминает, что прогресс в области беспилотных летательных аппаратов не в последней мере обусловлен особенностями воздушной обстановки. В воздухе присутствует минимальное число препятствий, мешающих автономной навигации. Построение маршрута с использованием спутниковой навигации уже внедрено во всех областях, но оно не исключает имеющиеся проблемы.Разработка автономных наземных транспортных средств, способных самостоятельно ориентироваться на местности, пока оказывается весьма сложной задачей. Она дополнительно усложняется тем фактом, что сухопутной боевой машине придется быстро реагировать на изменение ситуации и адаптироваться к текущей обстановке на поле боя.Новая статья «War Analysis: Upgraded Abrams Tank vs Russia's T-14 Armata» от Криса Осборна и издания Warrior Maven представляет определенный интерес, но, похоже, не в полной мере соответствует своему названию. Заголовок указывает на сравнение модернизированной версии американского танка M1A2 Abrams и российской машины Т-14 «Армата», но сама статья выглядит иначе. Российской «Армате» уделяется минимум внимания, тогда как основной темой материала фактически стали существующие и перспективные варианты развития «Абрамса», а также техника для его замены.Впрочем, и без подробного рассмотрения обеих сравниваемых боевых машин К. Осборн приводит любопытные высказывания ответственных лиц из американской армии. По их мнению, даже в существующем виде обновленные танки M1 Abrams, как минимум, не уступают самым современным зарубежным образцам. Их дальнейшая модернизация должна привести к появлению определенных преимуществ. Насколько такая оценка соответствует действительности – говорить трудно. Однако есть все основания полагать, что даже по результатам очередной глубокой модернизации основной танк третьего поколения, создававшийся еще несколько десятилетий назад, вряд ли сможет стать полноценным конкурентом для новейшей машины нового поколения.