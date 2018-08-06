17:24 06 августа
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Британские СМИ: в лабораториях КНДР пытаются клонировать людей

В северокорейских лабораториях проводятся опыты по клонированию солдат, обладающих выдающимися способностями и беспрекословно выполняющими любые приказы, пишет Daily Star.



По данным газеты, ссылающейся на разведку МИ-6, у истоков секретной программы клонирования, на которую уже потрачены миллиарды долларов, стоял Ким Ир Сен – дед нынешнего «диктатора».


Как сообщил собеседник издания, «чокнутые северокорейские ученые» уже получили опыт клонирования кошек, собак и лошадей. С человеческими эмбрионами они работают последние 10 лет.

По словам другого источника, якобы сотрудничающего с ЦРУ, к настоящему времени северокорейским генетикам удалось даже клонировать человека.

Впрочем, Ким Чен Ына интересует не только пополнение армии суперсолдатами – он одержим идеей воссоздать своих умерших родственников, в том числе отца и деда. А если это удастся, то и самого себя.

В качестве «сырья» для этих «ужасных экспериментов» много лет используются заключенные, пишет газета. В лабораториях также занимаются выращиванием человеческих тканей и отдельных органов.

Северокорейский лидер уверен, что сможет жить вечно, создавая клоны самого себя,
сказал собеседник.

В статье отмечается также, что работы в этой области ведутся и в Южной Корее. Вообще эта сфера деятельности очень развита на Корейском полуострове. Так что не будет ничего удивительного в том, если мир в скором времени узнает об ошеломляющих достижениях северокорейских генетиков. Но пока все работы по клонированию засекречены.

Газета пыталась выяснить какие-либо подробности у представителя северокорейской дипмиссии, однако тот предсказуемо отказался от комментария.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 50

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  1. новичок (garik) Сегодня, 15:53
    читал и всё думал, когда ж будут слова об использовании заключённых? дочитал и усмехнулся_ мы таки выучили их методички. скучно, леди, пора придумывать что то новое.
    новичок
    1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:59
      Как то сборная Северной Кореи по футболу,попала на чемпионат мира.Когда они выходили на поле то многие удивились.Все как один ЛЫСЫЕ и как сказали сами корейцы у всех одинаковый возраст.Так что есть откуда родится таким слухам wink
      Magic Archer
      1. новичок (garik) Сегодня, 16:04
        ну так а арабские сборные все смуглые, африканские все чёрные выходили. даже более того, нас лбвинили в расизме по комплектованию команды, но это лирика. у корейцев, особенно северян, огромное влияние оказывает дисциплина, отсюда и “тормоза“ у толлерантных.
        новичок
        1. Vard Сегодня, 16:05
          Здесь ключевое... Британские СМИ... К сожалению репутация их такова, что даже показав тысячу Кимов им не поверят...
          Vard
          1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 16:15
            Цитата: Vard
            десь ключевое... Британские СМИ... К сожалению репутация их такова, что даже показав тысячу Кимов им не поверят...

            Ждем теперь атаки клонов............. Ына))))) На Британский прямо остров. Звездные войны новый сезон.
            volot-voin
            1. Тралл Сегодня, 16:19
              Ким Чен Ын... одержим идеей воссоздать своих умерших родственников, в том числе отца и деда. А если это удастся, то и самого себя.

              Д.Маккейн, не пригласивший Д.Трампа на собственные похороны, отдыхает smile
              Тралл
            2. MPN (Павел) Сегодня, 16:30
              Цитата: volot-voin
              Ждем теперь атаки клонов............. Ына))))) На Британский прямо остров.

              Интересно кто победит клоны Ына или британские клоуны...
              MPN
              1. новичок (garik) Сегодня, 16:35
                Павел приветствую. ставлю на северокорейский спецназ_ жуткие ребята. (влияние нашей школы).
                новичок
                1. MPN (Павел) Сегодня, 16:38
                  Привет Гарик! hi Спецназ в неконкурса... , даже обсуждать не чего. Но и британские клоуны за полгода начудили столько... , что не знаешь чего от них и ждать, еще пара таких выходок и помрем все со смеху.... wink
                  MPN
                  1. новичок (garik) Сегодня, 16:45
                    сегодня в инете вычитал мнение, что до бритов дошло таки, какие они маразматики. у них грядут большие перемены, ведь им нужно найти пути отхода от пика маразма к России.
                    новичок
                    1. Например Сегодня, 17:09
                      Цитата: MPN
                      Интересно кто победит клоны Ына или британские клоуны...

                      Джеймс Бонд. good
                      К гадалке не ходи. wassat
                      Скоро на экранах....
                      Например
              2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 16:57
                Цитата: MPN
                Интересно кто победит клоны Ына или британские клоуны...

                ссылающейся на разведку МИ-6,
                во всем виновата Россия
                Angel_and_Demon
                1. Например Сегодня, 17:11
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  во всем виновата Россия

                  Врёте, во всём виноват Чубайс wassat
                  Так говорил великий алкоголик.... laughing
                  Например
                  1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 17:13
                    Цитата: Например
                    Врёте, во всём виноват Чубайс

                    рыжего не трогать tongue
                    Angel_and_Demon
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 16:09
        Самое прикольное, что о чокнутых ученых из Кореи заговорили наглобритты!!! Которые очень "прославлены" именно своими шибко заумными учёными!
        Про слухи шо сказать - Слухи тут, слухи там, слухи ходють по дворам! -
        rocket757
  2. spektr9 Сегодня, 15:53
    Не абы кого пытаются клонировать, а самих британских ученых !!! laughing wassat

    Северокорейский лидер уверен, что сможет жить вечно, создавая клоны самого себя,
    сказал собеседник.
    Собеседнику больше не наливать, а то дальше договориться до того что КНДР некромантией занимается и мертвых из могил поднимает ... fellow
    spektr9
  3. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 15:55
    Молодцы британские СМИ, умеют повеселить народ! wassat
    Кокарев Михаил
    1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 16:48
      Ну нас весело,а британским трудящимся и не очень.Придут кимы,да и заберут у них сандвичи с овсянкой..,а потом заставят еще читать и свою партийную газету..
      sapporo1959
  4. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 15:55
    В КНДР и "традиционным" способом делают солдат "обладающих выдающимися способностями и беспрекословно выполняющими любые приказы", применяя методы воспитания, убеждения и идеологии. Что в разы и на порядки дешевле мифического "северокорейского" клонирования.
    Присущ ли клонам боевой дух и мотивация, не знаю, но знаю как оригиналы-корейцы жестко и жестоко воевали, и представляю как будут воевать.
    Pax tecum
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 16:39
      Так этот суррогат просто нечем кормить.
      MoJloT
  5. Ferdinant Сегодня, 15:56
    Могут и дедушку Ленина кланировать?
    Ferdinant
    1. spektr9 Сегодня, 15:57
      Могут и дедушку Ленина кланировать?
      Более того его мозг заспиртован, так что могут создать его программную модель и воссоздать в виде ИИ wink
      spektr9
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 16:13
        На счёт клАнировать дедушку эт вряд ли, у них своё Солнце Восходящее на востоке как бы было, потом, современные вожди ни под каким соусом не будут клонировать вождей прошлого ... зачем им конкуренты!
        rocket757
    2. MPN (Павел) Сегодня, 16:33
      Цитата: Ferdinant
      Могут и дедушку Ленина кланировать?

      Доктор! Помогите! Моя бабка уже месяц в кровати лежит, не двигается, глаза закрыты... совсем плохо, помирает. Ну что делать?!
      - Дедушка, а вы ее трахнуть не пробовали?
      - Да что Вы доктор! Что Вы говорите?! Нам
      с бабушкой по 80 лет! Я старый коммунист, у меня на руках Ленин
      помирал! А Вы что такое говорите "трахнуть"!
      - Дедуль, я Вам как врач говорю, трахните и все как рукой снимет.
      Ну дед пришел, выпил стопарик. съел горсть
      таблеток.. залез на бабку. Сделал дело. Просыпается, а бабка у печи
      хлопочет... накрашенная.. прическу сделала.. Расцвела..Песни поет..
      Призадумался дед..
      - Ё мое!! Ведь я мог и Ленина спасти
      MPN
  6. Zubr Сегодня, 15:59
    smile Ну даже если и смогли Корейцы клонировать человека, не удивлюсь. Столько лет изоляции при диктаторах, хочешь, не хочешь а работать будут.. smile И не удивлюсь если это так.. smile
    Существует резолюция ООН
    Принята резолюцией 59/280 Генеральной Ассамблеи от 8 марта 2005 года.
    Я так и не нашёл, что к ней присоединилась Северная Корея.
    Zubr
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 16:04
    Каждому своё. Кто-то "скриполей" клонирует, а кто-то солдат.
    askort154
  8. demo (Ван) Сегодня, 16:05
    Пока есть мужчины и женщины и отсутствуют легальные способы прерывания беременности в КНДР проблем с людьми не будет.
    А остальное - бред английских ученых, опустившихся на уровень желтой прессы и ОБС (по секрету).
    demo
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:06
    Это будет посильнее, чем "Фауст" Гёте laughing А может завидуют...Помнится, британские учёные клонировали овечку Долли.. издохла в скором времени...Правда, свои опыты с тех пор замалчивают..Может о своих написали под видом корейских...
    parusnik
  10. Sasvet Сегодня, 16:07
    Представляю какой шок вызовет на западе ,если увидят марширующую дивизию солдат похожих на Ына !)))
    Вот Ын напугал запад конкретно...
    Sasvet
  11. Навигатор 1 (Константин ) Сегодня, 16:09
    Какое клонирование laughing там жратвы нет. Народ с голоду пухнет, топливо в дефиците, страна 70 годов 20 века.
    Навигатор 1
  12. Rusj Сегодня, 16:12
    У Англичан наглухо чердак сносит ! В таких клоунов превратились аж стыдно становится за такую великую страну ! Лютые кретины стали.
    Rusj
  13. Мирза (Мирза) Сегодня, 16:14
    После овечки Долли были клонированы Ельцин, Горбачев, Зюганов, пара баев на Востоке и еще ряд нехороших товарищей. Угроза замены оригинала на клон очень повлияла на мировозрение вышеуказанных партработников. Клонирование, один из многих эпизодов тайной войны против СССР, стало возможным в результате сделки партверхушки СССР с США по Луне, когда в обмен на КАМАЗ и ряд серьезных проектов по химии разведки Израиля,Англии, США смогли добыть /и очень легко/ генный материал высшего руководства СССР.
    Мирза
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:20
      Цитата: Мирза
      После овечки Долли были клонированы Ельцин, Горбачев, Зюганов, пара баев на Востоке и еще ряд нехороших товарищей

      Братуха,угости этой дурью.Просто так вставляет классно
      Александр романов
      1. новичок (garik) Сегодня, 16:30
        Александр, не надо. вы нам ещё нужны.
        новичок
  14. zxc15682 (Алексей К) Сегодня, 16:18
    Видели на фото, какая пуха у солдат? А в кабуре что?
    zxc15682
    1. Jerk Сегодня, 16:31
      Калаш со шнековым магазином напоминает

      Автомат Type 98-2 со шнековым магазином
      Jerk
      1. новичок (garik) Сегодня, 16:39
        прикольная штука. у нас шнековый магазин на АК не прижился.
        новичок
  15. icant007 (Андрей) Сегодня, 16:19
    Британия борется за первое место в рейтингах сказочников. )
    Властелин Колец, Гарри Поттер, Алиса в Зазеркалье - сильные традиции)
    icant007
  16. Sadko88 (Старший) Сегодня, 16:22
    Люди изначально успешно друг друга без всяких лабораторий себя клонируют smile Главные препятствия - войны, эпидемии, ДТП, авиапроисшествия., алкоголь и запрет многоженства...
    Sadko88
    1. vadimtt (Вадим) Сегодня, 16:33
      Думаю, что фишка не просто в клонировании, а заодно и всяких полезных улучшениях, солдат с вашей аватарки знает о чем речь wassat
      vadimtt
      1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 16:40
        Фото аватарки не космодесанта smile
        Sadko88
        1. vadimtt (Вадим) Сегодня, 16:42
          Это не отменяет того, что имперская гвардия знает, что такое космодесант bully
          А нынешний Ким, возможно, бэка по WH40K перечитал am
          vadimtt
          1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 16:48
            лишь бы не Новую Хронологию laughing
            Sadko88
  17. Jerk Сегодня, 16:29
    Ох иж эти рыцари-жидаи... Обсмотрятся звездных войн...
    Jerk
  18. razved (Андрей) Сегодня, 16:33
    Британские СМИ - они как британские ученые laughing
    razved
  19. Симон (Вячеслав) Сегодня, 16:47
    Да...а! Для американцев будет ужасная проблема, чтоб обнаружить и найти Ким Чен Ына. В КНДР на шлепают кучу двойников, тройников, а может вообще руту Ынов! laughing wink
    Симон
  20. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:09
    Похоже британские ученые давно наклонировали на туманном Альбионе настоящих идиотов....
    Mimohod
  21. Гуру (Олег) Сегодня, 17:19
    Как сообщил собеседник издания, «чокнутые северокорейские ученые»
    Пока что только Британские ученые имеют столь гордое Звание. laughing lol Конкурентов боятся lol
    Гуру
  22. Micfoster (Евгений) Сегодня, 17:21
    В Китае давно людей клонируют! Не даром все китайцы на одно лицо! fellow
    Micfoster
  23. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 17:24
    Отчего не проводят опыты с машиной времени? Это упущение Кима.
    hhhhhhh
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