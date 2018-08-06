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Британские СМИ: в лабораториях КНДР пытаются клонировать людей
В северокорейских лабораториях проводятся опыты по клонированию солдат, обладающих выдающимися способностями и беспрекословно выполняющими любые приказы, пишет Daily Star.
По данным газеты, ссылающейся на разведку МИ-6, у истоков секретной программы клонирования, на которую уже потрачены миллиарды долларов, стоял Ким Ир Сен – дед нынешнего «диктатора».
Как сообщил собеседник издания, «чокнутые северокорейские ученые» уже получили опыт клонирования кошек, собак и лошадей. С человеческими эмбрионами они работают последние 10 лет.
По словам другого источника, якобы сотрудничающего с ЦРУ, к настоящему времени северокорейским генетикам удалось даже клонировать человека.
Впрочем, Ким Чен Ына интересует не только пополнение армии суперсолдатами – он одержим идеей воссоздать своих умерших родственников, в том числе отца и деда. А если это удастся, то и самого себя.
В качестве «сырья» для этих «ужасных экспериментов» много лет используются заключенные, пишет газета. В лабораториях также занимаются выращиванием человеческих тканей и отдельных органов.
В статье отмечается также, что работы в этой области ведутся и в Южной Корее. Вообще эта сфера деятельности очень развита на Корейском полуострове. Так что не будет ничего удивительного в том, если мир в скором времени узнает об ошеломляющих достижениях северокорейских генетиков. Но пока все работы по клонированию засекречены.
Газета пыталась выяснить какие-либо подробности у представителя северокорейской дипмиссии, однако тот предсказуемо отказался от комментария.
По данным газеты, ссылающейся на разведку МИ-6, у истоков секретной программы клонирования, на которую уже потрачены миллиарды долларов, стоял Ким Ир Сен – дед нынешнего «диктатора».
Как сообщил собеседник издания, «чокнутые северокорейские ученые» уже получили опыт клонирования кошек, собак и лошадей. С человеческими эмбрионами они работают последние 10 лет.
По словам другого источника, якобы сотрудничающего с ЦРУ, к настоящему времени северокорейским генетикам удалось даже клонировать человека.
Впрочем, Ким Чен Ына интересует не только пополнение армии суперсолдатами – он одержим идеей воссоздать своих умерших родственников, в том числе отца и деда. А если это удастся, то и самого себя.
В качестве «сырья» для этих «ужасных экспериментов» много лет используются заключенные, пишет газета. В лабораториях также занимаются выращиванием человеческих тканей и отдельных органов.
Северокорейский лидер уверен, что сможет жить вечно, создавая клоны самого себя,сказал собеседник.
В статье отмечается также, что работы в этой области ведутся и в Южной Корее. Вообще эта сфера деятельности очень развита на Корейском полуострове. Так что не будет ничего удивительного в том, если мир в скором времени узнает об ошеломляющих достижениях северокорейских генетиков. Но пока все работы по клонированию засекречены.
Газета пыталась выяснить какие-либо подробности у представителя северокорейской дипмиссии, однако тот предсказуемо отказался от комментария.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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