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Зенитчики ВВО выполнили боевые стрельбы из комплексов С-400
Расчеты зенитных систем С-400 соединения ПВО Восточного округа выполнили боевые пуски ракет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба ВВО.
Сообщается, что военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, уничтожив одни из самых сложных мишеней – «кабан», – движущихся по баллистической траектории.
В пресс-службе уточнили, что выполнение данных стыковочных стрельб стало завершающим этапом переобучения военнослужащих Восточного округа на новые ЗРС С-400.
В настоящее время расчеты готовят боевую технику к погрузке и отправке в Хабаровский край к месту дислокации соединения.
На территории же самого округа в понедельник прошло совместное учение подразделений ПВО и штурмовой авиации.
Летчики штурмовиков Су-25 были подняты по тревоге и совершили полеты в заданный район с целью уничтожения полевого лагеря условного противника. Для усложнения задачи полеты совершались на малых высотах с огибанием рельефа местности.
Расчетами ЗРК С-300 в свою очередь были отработаны задачи по обнаружению целей, их сопровождению и захвату.
Подобные тренировки направлены на совершенствование системы ПВО и повышение мастерства летного состава по преодолению средств противовоздушной обороны, добавили в пресс-службе.
Сообщается, что военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, уничтожив одни из самых сложных мишеней – «кабан», – движущихся по баллистической траектории.
В пресс-службе уточнили, что выполнение данных стыковочных стрельб стало завершающим этапом переобучения военнослужащих Восточного округа на новые ЗРС С-400.
В настоящее время расчеты готовят боевую технику к погрузке и отправке в Хабаровский край к месту дислокации соединения.
На территории же самого округа в понедельник прошло совместное учение подразделений ПВО и штурмовой авиации.
Летчики штурмовиков Су-25 были подняты по тревоге и совершили полеты в заданный район с целью уничтожения полевого лагеря условного противника. Для усложнения задачи полеты совершались на малых высотах с огибанием рельефа местности.
Расчетами ЗРК С-300 в свою очередь были отработаны задачи по обнаружению целей, их сопровождению и захвату.
Подобные тренировки направлены на совершенствование системы ПВО и повышение мастерства летного состава по преодолению средств противовоздушной обороны, добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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