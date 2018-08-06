17:25 06 августа
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Зенитчики ВВО выполнили боевые стрельбы из комплексов С-400

Расчеты зенитных систем С-400 соединения ПВО Восточного округа выполнили боевые пуски ракет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба ВВО.

Зенитчики ВВО выполнили боевые стрельбы из комплексов С-400


Сообщается, что военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, уничтожив одни из самых сложных мишеней – «кабан», – движущихся по баллистической траектории.


В пресс-службе уточнили, что выполнение данных стыковочных стрельб стало завершающим этапом переобучения военнослужащих Восточного округа на новые ЗРС С-400.

В настоящее время расчеты готовят боевую технику к погрузке и отправке в Хабаровский край к месту дислокации соединения.

На территории же самого округа в понедельник прошло совместное учение подразделений ПВО и штурмовой авиации.

Летчики штурмовиков Су-25 были подняты по тревоге и совершили полеты в заданный район с целью уничтожения полевого лагеря условного противника. Для усложнения задачи полеты совершались на малых высотах с огибанием рельефа местности.

Расчетами ЗРК С-300 в свою очередь были отработаны задачи по обнаружению целей, их сопровождению и захвату.

Подобные тренировки направлены на совершенствование системы ПВО и повышение мастерства летного состава по преодолению средств противовоздушной обороны, добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 16:38
    "Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка..."
    SETTGF
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:40
    Не давно по Звезде показывали пуск С-400 с земли и в облаках.Чертовски красивое зрелище!!!Сила и Мощь в действии good
    Magic Archer
  3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 16:42
    военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, уничтожив одни из самых сложных мишеней – «кабан», – движущихся по баллистической траектории

    Cтаро...задача должна быть из современной жизни...
    массированый налет на охраняемый объект из 100 Томагавок США подлетающих на разных высотах и направлениях (в короткий промежуток времени)...вот тогда и посмотрим чего стоит С-400.
    Тот же ЛЕХА
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 17:04
      Стоимость таких учений представляете?
      bk316
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:14
        Стоимость таких учений представляете?


        Конечно smile тогда надо воспользоваться возможностями имеющихся в России суперкомпьютерами работающих с большими объемами информации...по крайней мере будем иметь представление о финале налета.
        Тот же ЛЕХА
        1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:23
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          тогда надо воспользоваться возможностями имеющихся в России суперкомпьютерами работающих с большими объемами информации...по крайней мере будем иметь представление о финале налета.

          А Вы уверены , что подобного моделирования по С-400 и по другим вооружениям не проводится ? Если мы об этом не знаем или в инете об этом не пишут , то не значит , что этого нет , да и результаты подобных испытаний априори будут засекречены . А стрельбы , подобные описанным проводятся исключительно для завершения обучения расчётов и придания уверенности , которая приходит только после реального применения оружия и получения результата , а в дальнейшем для поддержания и развития навыков .
          КВУ-НСвД
  4. san4es Сегодня, 17:05
    hi ...Минобороны России
    июл. 2018 г.
    Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400, находящихся на Камчатском полуострове, выполнили пуски зенитных ракет по сложной скоростной воздушной цели...... soldier
    san4es
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