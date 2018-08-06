17:26 06 августа
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Moody's: Российская экономика выдержит любые санкции

Российская экономика в состоянии выдержать любые санкции, включая даже введение санкций на суверенный долг России, считают в международном рейтинговом агентстве Moody's. Аналитик агенства Кристин Линдоу заявила, что предложенный сенаторами США сценарий введения ограничительных мер в отношении суверенного долга России, вряд ли обрушит российскую экономику.

Moody's: Российская экономика выдержит любые санкции


Линдоу в своем интервью агентству Bloomberg заявила, что Россия заранее предприняла некоторые меры, позволяющие если не полностью выйти из под действия американских санкций, то значительно их ослабить. К таким мерам она отнесла сокращение Россией вложений в казначейские бумаги США и снижение зависимости от американской валюты. Эксперт считает, что Россия готова нейтрализовать возможные санкции, которые готовятся ввести Соединенные Штаты.


Как отметила Линдоу, недавняя ситуация с "Русалом" многому научила российское правительство.

Напомним, что на прошлой неделе, группа американских сенаторов, возглавляемая сенатором-русофобом Линдси Грэмом, заявили о внесении нового законопроекта, предлагающего ввести против России "новые сокрушительные санкции", так как введенные ранее санкции "просто не работают". Одним из пунктов нового законопроекта является введение санкций против суверенного госдолга России.

Использованы фотографии: https://pronedra.ru/
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Комментарии 22

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  1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 16:54
    Эксперт считает, что Россия готова нейтрализовать возможные санкции, которые готовятся ввести Соединенные Штаты.
    да все можно нейтрализовать, а как нейтрализовать проамериканское правительство?
    Angel_and_Demon
    1. Глядя Петрович Сегодня, 16:56
      Цитата: Angel_and_Demon
      Эксперт считает, что Россия готова нейтрализовать возможные санкции, которые готовятся ввести Соединенные Штаты.
      да все можно нейтрализовать, а как нейтрализовать проамериканское правительство?

      На выборах проголосовать за других. Шутка.
      Глядя Петрович
      1. Например Сегодня, 16:58
        Цитата: Angel_and_Demon
        да все можно нейтрализовать, а как нейтрализовать проамериканское правительство?


        А чем вас не устраивает белорусское правительство? И почему вы считаете его проамериканским? Что думает Лукашенко о вашем мнении?
        Голосовать будете против действующей белорусской власти?
        Или вы считаете, что это в России проамериканское правительство, а в Белоруссии сплошь патриоты.
        И последнее - на каком основании вы вмешиваетесь во внутренние дела России? wassat drinks drinks drinks
        Например
      2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 16:58
        Цитата: Глядя Петрович
        На выборах проголосовать за других. Шутка.

        в любой шутке - есть доля шутки hi
        Angel_and_Demon
    2. Комментарий был удален.
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 16:59
        Цитата: Например
        А чем вас не устраивает белорусское правительство? И почему вы считаете его проамериканским? Что думает Лукашенко о вашем мнении?

        думает что я "тунеядец" и должен ему платить request
        Angel_and_Demon
        1. Например Сегодня, 17:03
          Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать.... laughing
          Жил ранее в нашей стране (и в вашей тоже) мудрый дядька Крылов.
          Времена идут, лошадей на авто поменяли, айфоны в штанах... естество человека не меняется. wink
          Например
          1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 17:06
            Цитата: Например
            Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать....

            таки я знаю, но ягненком быть не хочу hi
            Angel_and_Demon
            1. Например Сегодня, 17:07
              Значит будем жить. Глядишь, Бог даст иные времена.
              Например
              1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 17:17
                Цитата: Например
                Значит будем жить.

                Angel_and_Demon
                1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:24
                  К сожалению актер сыгравший эту роль полностью поддержал майданутых...такова се ля ви.
                  Тот же ЛЕХА
    3. Sasvet Сегодня, 16:59
      Жизнь не сахар конечно в России (основная масса населения) ,но санкциями нас не возьмешь ..
      И смуты не будет и не надейтесь господа ,хватит нам 90-х набузились . Теперь пару поколений будут восстанавливать страну разграбленную ми униженную .И если с войной пойдете,злые мужики сейчас на ВСЕХ! soldier
      Sasvet
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 17:02
        Цитата: Sasvet
        И смуты не будет и не надейтесь господа ,хватит нам 90-х набузились . Теперь пару поколений будут восстанавливать страну разграбленную

        на это и надеются
        злые мужики сейчас на ВСЕХ!
        а вот это зря - через злобу не видно виноватого, опять же, все укладывается в их планы
        Angel_and_Demon
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 16:58
    Как отметила Линдоу, недавняя ситуация с "Русалом" многому научила российское правительство.


    Ой ли...полагаю правительство России будет выкручиваться из санкционной ситуации за счет населения своей страны...выжимая из него излишки жира...хе хе трудовых накоплений.
    Полагаю что всегда главной проблемой для выживания нашего народа были дурацкие действия его руководителей.
    Тот же ЛЕХА
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 17:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ой ли...полагаю правительство России будет выкручиваться из санкционной ситуации за счет населения своей страны...выжимая из него излишки жира...хе хе трудовых накоплений.

      а вы шо? думали компенсировать дерепаскам их потери будут за счет правительства? такой большой и такой наивный recourse
      Angel_and_Demon
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:10
        такой большой и такой наивный

        Ну что вы... smile я большой ...наивный и злой на все Кремлевское руководство за идиотскую экономическую политику в которой не вижу никакого смысла для рядовых граждан России...паразиты и глисты они на теле нашего народа.

        Тем временем Минприроды собирается создать компанию по сбору нового экологический сбора...
        скоро введут сбор за воздух которым мы дышим...жулье и паразиты.
        Тот же ЛЕХА
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 17:18
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          скоро введут сбор за воздух которым мы дышим...

          а вы что? хотели жить и бесплатно?
          Angel_and_Demon
    2. GibSoN Сегодня, 17:05
      Тот же ЛЕХА Собственно данная новость, не что иное как начало подготовки электората к оправданию.. Подобные новости, просто так не появляются. Тем более перед тем, как готовятся ввести очередные санкции. Видимо не всё так безоблачно для РФ с этими санкциями.
      GibSoN
  3. Дирижер Сегодня, 17:04
    А народ России выдержит? А то ведь давят.
    Дирижер
    1. spektr9 Сегодня, 17:09
      А народ России выдержит?
      Народ то все выдержит, вот только верхушка не выдержит и пойдет его в очередной раз грабить
      spektr9
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:17
        Вас лично, на сколько рублей в месяц - лично верхушка грабит.
        Вадим237
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:12
    Просто сенаторы никак не поймут , что Россия единственная и уникальная в своём роде страна - она МОЖЕТ просуществовать даже в полностью изолированном режиме . Для этого нам природа , предки и история дали ВСЁ . А снижение уровня жизни из-за внешних факторов всегда только нас закаляло и делало ДЕЙСТВИТЕЛЬНО опасными для обидчиков .
    КВУ-НСвД
  5. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 17:14
    Санкции сами по себе могут уничтожить разве что совершенно не обеспечивающую себя страну, нам же санкции не опасны, а скорее вредны. Развитие замедлится, придется выжимать крохи из экономики. Россия - богатая самодостаточная страна, бессмысленны эти санкционные войны, если, конечно, не ставится цель банально убрать нас с международных рынков - это возможно. Хотя, без нашей нефти и газа все равно не смогут, такой объём никто не потянет.
    YarSer88
  6. Sadko88 (Старший) Сегодня, 17:14
    Финансовую грамотность предметом вводить нужно в школах. Это как военная кафедра в ВУЗах... Тогда и пенсии побоку
    Sadko88
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:21
      Какие школы...о чем вы говорите...
      вы посмотрите как народ залезает в кредитную кабалу организованную банкирами...вроде не глупы а финансовую петлю на шею надевают и еще потуже затягивают...черт знает что.
      Тот же ЛЕХА
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