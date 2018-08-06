Moody's: Российская экономика выдержит любые санкции

Российская экономика в состоянии выдержать любые санкции, включая даже введение санкций на суверенный долг России, считают в международном рейтинговом агентстве Moody's. Аналитик агенства Кристин Линдоу заявила, что предложенный сенаторами США сценарий введения ограничительных мер в отношении суверенного долга России, вряд ли обрушит российскую экономику.Линдоу в своем интервью агентству Bloomberg заявила, что Россия заранее предприняла некоторые меры, позволяющие если не полностью выйти из под действия американских санкций, то значительно их ослабить. К таким мерам она отнесла сокращение Россией вложений в казначейские бумаги США и снижение зависимости от американской валюты. Эксперт считает, что Россия готова нейтрализовать возможные санкции, которые готовятся ввести Соединенные Штаты.Как отметила Линдоу, недавняя ситуация с "Русалом" многому научила российское правительство.Напомним, что на прошлой неделе, группа американских сенаторов, возглавляемая сенатором-русофобом Линдси Грэмом, заявили о внесении нового законопроекта, предлагающего ввести против России "новые сокрушительные санкции", так как введенные ранее санкции "просто не работают". Одним из пунктов нового законопроекта является введение санкций против суверенного госдолга России.