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Moody's: Российская экономика выдержит любые санкции
Российская экономика в состоянии выдержать любые санкции, включая даже введение санкций на суверенный долг России, считают в международном рейтинговом агентстве Moody's. Аналитик агенства Кристин Линдоу заявила, что предложенный сенаторами США сценарий введения ограничительных мер в отношении суверенного долга России, вряд ли обрушит российскую экономику.
Линдоу в своем интервью агентству Bloomberg заявила, что Россия заранее предприняла некоторые меры, позволяющие если не полностью выйти из под действия американских санкций, то значительно их ослабить. К таким мерам она отнесла сокращение Россией вложений в казначейские бумаги США и снижение зависимости от американской валюты. Эксперт считает, что Россия готова нейтрализовать возможные санкции, которые готовятся ввести Соединенные Штаты.
Как отметила Линдоу, недавняя ситуация с "Русалом" многому научила российское правительство.
Напомним, что на прошлой неделе, группа американских сенаторов, возглавляемая сенатором-русофобом Линдси Грэмом, заявили о внесении нового законопроекта, предлагающего ввести против России "новые сокрушительные санкции", так как введенные ранее санкции "просто не работают". Одним из пунктов нового законопроекта является введение санкций против суверенного госдолга России.
Линдоу в своем интервью агентству Bloomberg заявила, что Россия заранее предприняла некоторые меры, позволяющие если не полностью выйти из под действия американских санкций, то значительно их ослабить. К таким мерам она отнесла сокращение Россией вложений в казначейские бумаги США и снижение зависимости от американской валюты. Эксперт считает, что Россия готова нейтрализовать возможные санкции, которые готовятся ввести Соединенные Штаты.
Как отметила Линдоу, недавняя ситуация с "Русалом" многому научила российское правительство.
Напомним, что на прошлой неделе, группа американских сенаторов, возглавляемая сенатором-русофобом Линдси Грэмом, заявили о внесении нового законопроекта, предлагающего ввести против России "новые сокрушительные санкции", так как введенные ранее санкции "просто не работают". Одним из пунктов нового законопроекта является введение санкций против суверенного госдолга России.
Использованы фотографии: https://pronedra.ru/
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