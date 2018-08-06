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Во Франции разрабатывается новая ракета класса «воздух-воздух»
Минобороны Франции официально санкционировало разработку новой управляемой ракеты MICA NG класса «воздух-воздух», сообщает Главное управление вооружений (DGA) французского военного ведомства.
Новая ракета предназначена для размещения на самолетах Mirage 2000 и Rafale и призвана улучшить возможности перехвата на средних и малых дистанциях.
Планируется, что MICA NG заменит стоящие на вооружении устаревшие ракеты средней дальности MICA. Часть боеприпасов будет списана уже в этом году в связи с истечением ресурса. Весь арсенал данных ракет снимут с вооружения к 2030 году.
Разработка поручена компаниям Safran и Thales, которые часть НИОКР проведут за свой счет.
Как и предыдущая ракета MICA NG будет выполнена в двух вариантах – с инфракрасной, и с активной радиолокационной системой самонаведения. При этом разработчики учтут меняющийся характер воздушных угроз, а также достижения технически развитых стран в области защиты боевой авиации.
В Главном управлении вооружений уверены, что новые ракеты будут иметь значительный экспортный потенциал.
Также MICA NG будут иметь возможность использоваться в качестве зенитной ракеты в составе наземного и корабельного комплексов.
Поступление первых ракет в войска запланировано на 2026 год.
Новая ракета предназначена для размещения на самолетах Mirage 2000 и Rafale и призвана улучшить возможности перехвата на средних и малых дистанциях.
Планируется, что MICA NG заменит стоящие на вооружении устаревшие ракеты средней дальности MICA. Часть боеприпасов будет списана уже в этом году в связи с истечением ресурса. Весь арсенал данных ракет снимут с вооружения к 2030 году.
Разработка поручена компаниям Safran и Thales, которые часть НИОКР проведут за свой счет.
Как и предыдущая ракета MICA NG будет выполнена в двух вариантах – с инфракрасной, и с активной радиолокационной системой самонаведения. При этом разработчики учтут меняющийся характер воздушных угроз, а также достижения технически развитых стран в области защиты боевой авиации.
В Главном управлении вооружений уверены, что новые ракеты будут иметь значительный экспортный потенциал.
Также MICA NG будут иметь возможность использоваться в качестве зенитной ракеты в составе наземного и корабельного комплексов.
Поступление первых ракет в войска запланировано на 2026 год.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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