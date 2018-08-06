20:54 06 августа
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Во Франции разрабатывается новая ракета класса «воздух-воздух»

Минобороны Франции официально санкционировало разработку новой управляемой ракеты MICA NG класса «воздух-воздух», сообщает Главное управление вооружений (DGA) французского военного ведомства.



Новая ракета предназначена для размещения на самолетах Mirage 2000 и Rafale и призвана улучшить возможности перехвата на средних и малых дистанциях.


Планируется, что MICA NG заменит стоящие на вооружении устаревшие ракеты средней дальности MICA. Часть боеприпасов будет списана уже в этом году в связи с истечением ресурса. Весь арсенал данных ракет снимут с вооружения к 2030 году.

Разработка поручена компаниям Safran и Thales, которые часть НИОКР проведут за свой счет.

Как и предыдущая ракета MICA NG будет выполнена в двух вариантах – с инфракрасной, и с активной радиолокационной системой самонаведения. При этом разработчики учтут меняющийся характер воздушных угроз, а также достижения технически развитых стран в области защиты боевой авиации.

В Главном управлении вооружений уверены, что новые ракеты будут иметь значительный экспортный потенциал.

Также MICA NG будут иметь возможность использоваться в качестве зенитной ракеты в составе наземного и корабельного комплексов.

Поступление первых ракет в войска запланировано на 2026 год.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:28
    Они так скоро хуситов догонят по технологиям.
    Серый брат
    1. новичок (garik) Сегодня, 17:36
      навряд ли. шутка.
      новичок
      1. MPN (Павел) Сегодня, 18:05
        с инфракрасной, и с активной радиолокационной системой самонаведения.
        с инфракрасной это ближнего боя, а с активной радиолокационной системой самонаведения средней дистанции. активная хорошо , вот только как с помехоусойчивостью? Сейчас РЭБ у нас как бы рулит...
        MPN
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:31
          Цитата: MPN
          с инфракрасной это ближнего боя, а с активной радиолокационной системой самонаведения средней дистанции. активная хорошо

          По хорошему, давно пора начинать пытаться как-то вкорячивать и то и другое. Но пока ещё никто до таких крайностей не дошёл.
          Серый брат
          1. MPN (Павел) Сегодня, 18:38
            ИК головка сейчас не плохая и довольно помехоустойчивая, та в нескольких диапазонах ИК излучения формируется отметка цели, почти фото делается и на ИК ловушки уже не реагирует, если только не засветить чем то мощным матрицу или там лазером не выжечь. Только вот как ей объяснить кого захватывать когда она войдет в зону обнаружения? А вообще таую систему разрабатывали, не помню где и кто, по сети лень искать...
            MPN
            1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:49
              Только работает на меньшей дальности. Можно конечно ракету на внешнем управлении подвести но это уязвимая схема, а для малозаметного самолёта ещё и палево конкретное.
              Серый брат
              1. MPN (Павел) Сегодня, 18:53
                Цитата: Серый брат
                Только работает на меньшей дальности.

                Я и говорю Прилетит она туда (в зону захвата) , а кого захватывать то? Как ей объяснить... request Кого попало, так, могёт и свое чего ни будь захватить по пути...
                MPN
                1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:01
                  Цитата: MPN
                  Я и говорю Прилетит она туда (в зону захвата) , а кого захватывать то? Как ей объяснить... Кого попало, т кати, могёт и свое чего ни будь захватить по пути...

                  Ну да, кого попало, а ракета с радиолокационным наведением может вообще никого не захватить - будут ей три-четыре самолёта с подвешенными станциями РЭБ с разных углов в обратку светить, ну она и попрёт в точку фокуса.
                  А вот с дополнительной инфракрасной головой она даже сможет и попасть в кого-нибудь.
                  Серый брат
  2. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:42
    Вот интересно будет ли у французов возможность в Европе на что ставить эти ракеты? Ведь все потихоньку идет к закупке F-35
    APASUS
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 17:50
      Цитата: APASUS
      Вот интересно будет ли у французов возможность в Европе на что ставить эти ракеты? Ведь все потихоньку идет к закупке F-35

      так написано же
      Новая ракета предназначена для размещения на самолетах Mirage 2000 и Rafale и призвана улучшить возможности перехвата на средних и малых дистанциях.

      а ФУ-35 на таких дистанция не работает - не барское это дело..... прикажу боярам ......
      Angel_and_Demon
  3. askort154 (Александр) Сегодня, 17:49
    Французы на втором месте, после англосаксов, по провокациям на планете. Последнее их "достижение" - уничтожение Каддафи и государства Ливия. После 1812 -1815гг., Франция стала ходить только в шестёрках. Даже Сталин сжалился, ввёл её в шестёрку стран победителей над фашизмом, включив в состав СБ ООН.
    askort154
  4. san4es Сегодня, 18:04
    Как и предыдущая ракета MICA NG будет выполнена в двух вариантах – с инфракрасной, и с активной радиолокационной системой самонаведения.
    san4es
  5. Alex20042004 (Алексей) Сегодня, 19:03
    Вот бред какой -то.
    А, что поинтереснее ничего нельзя было написать ?
    Alex20042004
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