11:14 07 августа

Америка требует от России публичного самоунижения и покорности

6 августа сенатор США Пол Рэнд встретился с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым и в ходе беседы заявил, что США очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией, особенно с законодательными органами, с которыми хотят установить более тесные отношения.

Америка требует от России публичного самоунижения и покорности


«В английском языке есть слово «engagement». Это слово упоминают, когда мы хотим сказать об установлении более тесных отношений. Мы хотим установить в том числе парламентские отношения потому, что у нас общие проблемы», — приводит слова Пола Рэнда ТАСС.


Он также обозначил и примерный круг вопросов, волнующих Вашингтон и могущих стать приоритетной темой для обсуждений. Это Сирия, и «другие горячие точки», под которыми надо понимать Украину, и, возможно, Афганистан.

На первый взгляд, звучит очень хорошо и обнадеживающе. В самом деле, не пора ли перейти от бессмысленной конфронтации и к диалогу и начать договариваться?

Однако всего за несколько дней до выступления Пола Рэнда другие американские сенаторы анонсировали новый санкционный пакет против России, поскольку, по их мнению, действующий ныне санкционный режим не сможет удержать нашу страну от вмешательства в грядущие американские выборы 2018 года, а также от других «агрессивных действий» против Америки и ее союзников.

Представленный законопроект предусматривает введение новых ограничительных мер против граждан России, причастных к «противоправной и коррумпированной деятельности» (с точки зрения Вашингтона).

Кроме этого, планируется наложение запрета на транкзации, связанные с суверенным долгом РФ, введение санкций на все энергетические проекты России или с ее участием, а также запрет гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России. При этом санкции могут вводиться против любого жителя России.



Под проектом подписались сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.

Примечательно, что сенаторы предложили рассмотреть возможность присвоения России статуса «страны — спонсора терроризма», наказать российское правительство «за производство и использование химического оружия» (как известно, Россия уничтожила весь свой химический потенциал в соответствии с взятыми обязательствами). А также создать специальный фонд противодействия России.

Можно, конечно, предположить, что данная инициатива – творчество обезумевших от иррациональной ненависти русофобов. Но проблема в том, что именно они и определяют политическую повестку США. И, по мнению экспертов, предложенный проект, скорее всего, будет принят. Максимум, на что можно рассчитывать, это только на смягчение его некоторых пунктов.

Кроме того, как мы видим, Государственный департамент США работает в том же самом направлении, продолжая выдвигать против России все новые, еще более вздорные обвинения. Напомним, что 5 августа официальный представитель ведомства Хизер Науэрт сообщила, что временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов вызван в Госдепартамент помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл из-за якобы «агрессивной» политики Москвы в отношении Вашингтона.

Науэрт уточнила, что от Жирнова ждут комментария «на попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США», добавив, что Соединенные Штаты «не потерпят этого агрессивного вмешательства».

На фоне этих событий благодушные заявления Пола Рэнда наводят на мысль о политической шизофрении или, вернее о диссоциативном расстройстве идентичности американского истеблишмента, когда одна рука не знает, что делает другая.

Ряд наблюдателей объясняет этот феномен тем, что американская политическая элита глубоко расколота и напоминает персонажей из известной басни Крылова про лебедя, рака и щуку.

Возможно, эта аналогия и уместна в отношении некоторых аспектов американской политики, но в отношении России она выступает вполне слаженно. Поскольку цели относительно нашей страны для большинства политической элиты Америки одинаковы, разночтения могут иметь место только в вопросе методов и подборе инструментов.

В свою очередь, наши люди испытывают некоторое изумление относительно американских политических телодвижений, главным образом, в силу непонимания политического «новояза», употребляемого в США.

Так, например, «сотрудничество», к которому призвал Госдуму Пол Рэнд, в нашей стране воспринимают как взаимовыгодные совместные действия на основе паритетных договоренностей. Однако достаточно обратиться к истории США, чтобы понять, что они способны только жестоко эксплуатировать другие страны, ни о каком взаимовыгодном взаимодействии речь просто не может идти, как и об исполнении Вашингтоном взятых на себя обязательствах, если это ему невыгодно.



Это противно самому «духу Америки», согласно которому всё, что на благо США, – на благо всему человечеству. И чем лучше американцы заботятся о себе, тем лучше всем окружающим.

В свете этого предлагаемое сотрудничество с США — это самозабвенный, упорный и бескорыстный труд на благо США с полным отказом от собственных национальных интересов. Как во времена Горбачева, Ельцина и «раннего Путина», когда Москва пожертвовала рядом своих интересов в Центральной Азии ради американской «борьбы с терроризмом».

Американцы не могут дружить и сотрудничать – они могут только повелевать, командовать, принуждать и наказывать.

И в контексте этого пожелание установления более тесных контактов с депутатами Госдумы следует понимать как установление полного контроля над работой российского парламента.

И это пожелание для американцев не выглядит странным, особенно после того, как 5 июля ради людей, принимающих санкции против России, депутаты Госдумы прервали заседание и стоя аплодировали посетившим зал заседаний американским сенаторам и конгрессменам.

Напомним, что делегация из США прибыла, чтобы встретиться с главами Госдумы, Совета Федерации и МИД РФ. При посещении ими нижней палаты Федерального собрания председатель Госдумы Иван Мельников, увидев иностранных коллег, прервал выступление аудитора Счетной палаты и попросил депутатов встать, чтобы поприветствовать гостей.



Чтобы окончательно избавиться от любых иллюзий относительно «граней сотрудничества», обратим внимание на требования Вашингтона к Москве отказаться от «спонсорства терроризма», «производства и применения химического оружия» и от «разжигания национальной и религиозной вражды в американских соцсетях». Дело тут не только в том, что американцы проецируют на нас свои собственные грехи, но и в том, что они требуют от нас признания и покаяния в тех «грехах», которых мы не совершали (и это прекрасно известно самим американцам).



Таким образом, от нас добиваются акта публичного самоунижения и абсолютной покорности перед Вашингтоном. Что будет расценено как проявление готовности к «сотрудничеству».
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 29

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 05:18
    Не оправдываться, не заискивать, не встречать их стоя в Госдуме, убрать и зачистить всю скверну, как Ельцин центр, Высшую школу экономики и т.д. и т.п.
    Отвечать на все выпады своевременно и в полном объеме.
    Rusland
    1. Vard Сегодня, 06:20
      Ввести в ответ реальные санкции... Например снизить цену продаваемой нефти долларов на десять... И начать продавать ее за рубли....
      Vard
      1. Татьяна Сегодня, 07:22
        США очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией, особенно с ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ органами, с которыми хотят установить более тесные отношения.
        от нас добиваются акта публичного самоунижения и абсолютной покорности перед Вашингтоном. Что будет расценено как проявление готовности к «сотрудничеству».

        США от наших - законодательных правителей РФ - этой покорности уже добились. А именно.
        Принятие необоснованной и антинародной - антироссийской - правительственной "пенсионнной реформы" под предводительством Медведева от партии власти "Единой России", а также депутатами ГД и СФ РФ с однозначным подписанием её гарантом Крнституции РФ Путиным, о необходимости которой все уши прожужжало МВФ (структура ФРС США) является тому ярким СВИДЕТЕЛЬСТВОМ!
        Кто знает о последствиях принятия этой ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ "пенсионной реформы" в РФ - тот поймёт, о чём идёт речь.
        Татьяна
        1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 08:05
          Попейте чайку, успокойтесь. Сахар кладите В МЕРУ.
          Я представляю даже последствия НЕПРИНЯТИЯ пенсионной реформы, но это подвигает меня больше заботиться о собственном благополучии доступными мне мерами.
          виктор н
          1. Татьяна Сегодня, 08:20
            Цитата: виктор н
            Я представляю даже последствия НЕПРИНЯТИЯ пенсионной реформы, но это подвигает меня больше заботиться о собственном благополучии доступными мне мерами.
            Интересно, какими мерами Вы собираетесь "заботиться о собственном благополучии доступными Вам мерами" в колониально-"лохотронном" псевдоукраинском государстве?
            У Вас позиция "премудрого карася" из Украины - с этим и помрёте! А Ваши дети останутся абсолютно лишними людьми в своей собственной стране, подлежащими биологической "утилизации".

            ПУТИН ПОПАЛ В ПРОСАК? НАДО СРОЧНО ПРЕКРАТИТЬ РЕФОРМУ? // Анатолий Крупнов Опубликовано: 1 авг. 2018 г.


            Олигархическая РФ скатывается к положению как и в хунтяшной Украине.
            В этом плане весьма показательно ОТКРОВЕННЕЙШЕЕ выступление украинского сиониста Игоря Беркута. А именно, всё, что этот американо-казахстанский банкир и публицист Беркут (по фамилии Гекко) говорит об украинцах и Украине, целиком и полностью относится и к россиянам и РФ.

            Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать Игорь Беркут. Опубликовано: 1 окт. 2014
            Татьяна
            1. проходящий (Андрей) Сегодня, 08:56
              У Вас позиция "премудрого карася" из Украины - с этим и помрёте

              Отлично сказано про этого соглашателя + hi
              проходящий
              1. Татьяна Сегодня, 09:31
                Ошибочно выставила не то видео. Вот видео с Анатолием Крупновым, который многое поясняет.
                Ю́рий Васи́льевич Крупно́в (род. 25 мая 1961, Электросталь) — российский государственный, политический и общественный деятель. Писатель и публицист. ... C августа 2008 года — председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. С 2012 года — президент Национальной ассоциации реабилитационных центров. Образовательная деятельность.

                ПУТИН ПОПАЛ В ПРОСАК? НАДО СРОЧНО ПРЕКРАТИТЬ РЕФОРМУ? // Юрий Васильевич Крупнов Опубликовано: 1 авг. 2018 г.
                Татьяна
            2. Комментарий был удален.
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:06
                Цитата: NordUral
                Да в России полный аналог Окраины...

                ... и снова Вы ерундой болтать изволите... да еще и
                Цитата: NordUral
                .. . пропагандонов...

                ... материтесь, прости Госс..., причем не впервой уже. Вам оно можно, что ли? Никому вот нельзя, а Вам - можно... наводит на мысли, забавные такие winked
                Голован Джек
            3. To be or not to be Сегодня, 10:20
              http://xn----8sbhdf1aejrdgvnm9q.xn--p1ai/gorod_i_
              rayon/novosti/6350_pensioneram_v_revde_i_degtyars
              ke_dobavili_pensiyu_na_179_rubley_v_srednem/?_utl
              _t=ok
              6350 пенсионерам в Ревде и Дегтярске добавили пенсию. На 179 рублей в среднем

              Дата публикации: 7 августа
              To be or not to be
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:53
      США всего-то требуют выполнения того, что у нас в нашей же Конституции прописано, и что? winked Государство без идеологии, в том числе, - лодка без руля и ветрил.
      сибиралт
    3. Хагакурэ (Жора) Сегодня, 07:05
      Фантазер вы однако. Нашу Госдуру, и Вову в частности, за машонку держат...
      Хагакурэ
    4. виктор н (Виктор н) Сегодня, 08:00
      Вставание в Госдуме - всего лишь фигура этикета, не более. И не стоит это раздувать.
      аждый из нас ежедневно здоровается за руку отнюдь не только с друзьями.
      виктор н
    5. Кент0001 (евгений) Сегодня, 08:51
      Не будет этого, точно не будет. Они не скрывают, что хотят нас просто изничтожить, а у нас одна озабоченность и выражение сожаления о контрподуктивности проводимой амерами политики на наше полное экономическое уничтожение.
      Кент0001
    6. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:54
      Так зачищать необходимо всю власть - именно они и довели страну до настоящего положения. России необходим возврат в социализ, пусть и с учетом прожитого за три десятка лет.
      NordUral
  2. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:30
    . делегация из США прибыла, чтобы встретиться с главами Госдумы, Совета Федерации и МИД РФ. При посещении ими нижней палаты Федерального собрания председатель Госдумы Иван Мельников, увидев иностранных коллег, прервал выступление аудитора Счетной палаты и попросил депутатов встать, чтобы поприветствовать гостей.

    Обратите внимание на фотографию выше в статье. На ней изображена Российская Элита, которая в случае чего охотно сдаст интересы страны Западу. Сделает это с радостными улыбками и рукоплесканиями.
    Это уже было в истории нашей страны! Вспомним, как российская элита Кремль полякам сдавала, 21 сентября 1610 года представители Семибоярщины открыли ворота и пустили в Москву польско-литовский военный гарнизон... Это решение привело к фактической утрате Россией своего государственного суверенитета, и началу Смутного времени.
    Stas157
    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:58
      Самое интересное из за чего это произошло! Историки делают вывод, что перспектива утраты Россией государственного суверенитета, в 1610 году, пугала правительство(семибоярщину) меньше, чем возможность утраты собственности. А если учесть что история всегда повторяется, то можно смело предположить, что если вдруг опять возникнет угроза собственности награбленной новыми хозяевами жизни у народа, то наша элита легко променяет интересы страны на свои собственные.
      Stas157
      1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 08:12
        Перебор у Вас насчёт элиты.
        Смутному времени положил конец народ во главе с РУССКОЙ ЭЛИТОЙ.
        Всегда и везде народ без тех, кого кличут "элитой" - просто толпа. В России очень много весьма достойных людей.
        виктор н
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:41
          Цитата: виктор н
          Смутному времени положил конец народ во главе с РУССКОЙ ЭЛИТОЙ.

          С НОВОЙ русской элитой, с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским! Ведь и Сталин был элитой в СССР. Правда такой, что не имел собственности в отличие от нынешней. Если вас смущает, можно заменить слово "элита" на слово "руководители", хотя оно более узко для понимания.
          Stas157
  3. лысова (владимир) Сегодня, 06:39
    " ... от нас добиваются акта публичного самоунижения и абсолютной покорности перед Вашингтоном. " --- Самое поганое, что и некоторые, высокопоставленные " товарищи " и так сказать поднявшиеся, кто держал деньги в зарубежных банках - эти до сих пор, за самоунижения и абсолютной покорности перед Вашингтоном.
    лысова
  4. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:01
    США прекрасно осведомлены о настроениях российской элиты. Осталось завершить "перекодированме электората" и утилизировать пассионариев в Сирии, ЦАР и пр.
    Поэтому руководство США так уверено в своём ультиматуме хозяевам РФ.
    samarin1969
    1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 08:16
      Больше верьте людям, будьте добрее! И не расстраивайте себя с утра, берегите поджелудочную.
      виктор н
  5. Дирижер Сегодня, 07:08
    И Где же озабоченные Лавров и Захарова? Где из так сказать рещительный словесный протест*?
    Дирижер
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:04
    Таким образом, от нас добиваются акта публичного самоунижения и абсолютной покорности перед Вашингтоном.
    ....От нас, рядовых граждан, Вашингтон ничего не требует, нет у нас с вами средств производства, природными ресурсами не владеем..А требуют они от тех, у кого это все в руках..и мы и средства производства и ресурсы.....Мы готовы целовать песок , по которому вы ходили
    parusnik
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 09:58
      Вообще, я не вижу ничего особенного в том что они стоят.
      Ну американцы стоят и ручками машут, ну думцы встали и похлопали - простая вежливость.
      Скорей интересно, как они это все вместе синхронно сделали - явное проявление стадного чувства. Прям как на съездах КПСС. Ничего блин не меняется.
      bk316
  7. smel (Павел) Сегодня, 09:10
    Да ладно, ребята! Нечему удивляться. Мы сами всё творим, а затем пытаемся бесполезно критиковать, шуметь, писать посты и пр. Вот сейчас шум идёт против пенсионной реформы.Реформы - рождённой Путиным и Единой Россией (партии негодяев, практически единогласно проголосовавшей за неё). Результат будет виден 9 сентября, ровно через месяц. Придёт электорат и проголосует по партийным спискам за членов Заксобраний субъектов. Вот тогда и посмотрим на результаты. И как только ЕР приобретёт вновь большинство - это будет значить, что мы склонны к садомазохизму, лизоблюдству и безропотной покорности. Поэтому удивляться тем проблемам, которые обозначены в статье - просто смешно. Если уж мы наплевали сами на себя, на своих детей и внуков, - то что же удивляться тому, что то же самое делают "НАШИ КОЛЛЕГИ" (только вцелом на страну)??? В субботу, 4 августа, сходил на митинг против пенсионной реформы (хотя лично меня она не касается). Митинг был в Волгодонске, организован был КПРФ. Разрешила власть его провести только с пятой попытки. Пришло человек 800. В основном бабушки и дедушки. Правда надо сказать, что все СМИ просто закрыли доступ к информации об этом мероприятии. Противно и печально это. Ну, а сами выступления мало касались эаявленной тематики митинга. В основном лозунги бесполезные и пиар молодых и ярых сторонников партии, которые таким образом себе авторитет и рейтинг зарабатывают. В Ростове попытался попасть на заседание комитета по социальной политике Заксобрания Ростовской обл. по вопросу одобрения пенсионной реформы. Попытался разобраться с министерствами, комитетами и комиссиями, особенно с теми, кто готовил доклады и содоклады по этому вопросу. Меня охватил ужас от пофигизма и непрофессионализма тех, кто вершит мою судьбу. Сейчас вот на очереди депутат от ЕР, который отвечает за интересующие меня вопросы в Заксобрании. В конце месяца напишу на этом сайте статью на политическую тему регионального уровня... С фамилиями... Должностями.... Партийной принадлежностью...
    smel
  8. BAI Сегодня, 10:01
    Только Натаха Поклонская сумела быть настоящим мужиком и не стала вставать. И здесь отличалась в лучшую сторону от этих слизняков.
    BAI
  9. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 10:43
    Цитата: Rusland
    Отвечать на все выпады своевременно и в полном объеме.

    Извиняюсь, все это кто будет делать если вот этому уже второй центр ставят: " "Господи, благослови Америку! и добавлю к этому: и Россию"? Из речи Б. Ельцина, в конгрессе США в 1992 году.
    Sovetskiy
  10. Peter Smith (семен лодкин) Сегодня, 10:50
    Не надо путать Россию с отдельными богатыми( за счет народа в основном) гражданами.
    Никакие договоры с Россией не разрывались.
    Судьба подвергшихся санкциям граждан в основном никому не интересна.
    Peter Smith
  11. малопуть (Антон) Сегодня, 10:57
    И добьются своего. Американцы всегда своего добиваются.
    малопуть
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