Контрразведка ФРГ: Дети радикальных мигрантов несут угрозу

В Германии предложили снизить возрастную планку в плане полицейского наблюдения за мигрантами. Министерство внутренних дел Германии предлагает установить полицейское наблюдение за детьми младше 14 лет, германская контрразведка связала это с ранней радикализацией несовершеннолетних.Ранее в Германии полицейское наблюдение можно было устанавливать только с 14 лет (такой закон был принят в 2016 году), ведь все данные на наблюдаемых вносятся в информационную систему спецслужб NADIS. Но после инцидента в городе Людвигсхафен, когда 12-летний мальчик попытался на рождественском рынке взорвать самодельную бомбу, возникла потребность уменьшения возрастного ценза для наблюдения. По данным полиции, мальчик был радикализирован неизвестным членом запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Дети мигрантов, исповедующих ислам, а особенно его радикальную версию, составляют "значительный потенциал риска", говорится в докладе германской контрразведки, и в таких семьях вероятна быстрая и ранняя радикализация несовершеннолетних.Ранее глава германской контрразведки Ганс-Георг Маасен предупреждал, что в страну под видом мигрантов могут проникнуть боевики террористических группировок, при этом добавив, что также существует угроза со стороны жен и детей боевиков ИГ*, которые возвращаются в Германию.