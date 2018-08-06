20:54 06 августа
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Контрразведка ФРГ: Дети радикальных мигрантов несут угрозу

В Германии предложили снизить возрастную планку в плане полицейского наблюдения за мигрантами. Министерство внутренних дел Германии предлагает установить полицейское наблюдение за детьми младше 14 лет, германская контрразведка связала это с ранней радикализацией несовершеннолетних.

Контрразведка ФРГ: Дети радикальных мигрантов несут угрозу


Ранее в Германии полицейское наблюдение можно было устанавливать только с 14 лет (такой закон был принят в 2016 году), ведь все данные на наблюдаемых вносятся в информационную систему спецслужб NADIS. Но после инцидента в городе Людвигсхафен, когда 12-летний мальчик попытался на рождественском рынке взорвать самодельную бомбу, возникла потребность уменьшения возрастного ценза для наблюдения. По данным полиции, мальчик был радикализирован неизвестным членом запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Дети мигрантов, исповедующих ислам, а особенно его радикальную версию, составляют "значительный потенциал риска", говорится в докладе германской контрразведки, и в таких семьях вероятна быстрая и ранняя радикализация несовершеннолетних.


Ранее глава германской контрразведки Ганс-Георг Маасен предупреждал, что в страну под видом мигрантов могут проникнуть боевики террористических группировок, при этом добавив, что также существует угроза со стороны жен и детей боевиков ИГ*, которые возвращаются в Германию.




Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 39

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 18:12
    Тогда уж сразу кастрируйте !
    ФЕОДОР
    1. MPN (Павел) Сегодня, 18:14
      Цитата: ФЕОДОР
      Тогда уж сразу кастрируйте !

      Кого? Детей?
      MPN
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:23
        Кого? Детей?


        Хороши детки... what режут головы и делают дырки в головах неверных из пистолетов не хуже своих папочек-игиловцев...жуть сплошная когда видишь это сатанинское отродье в действии.
        Немцы потихоньку начинают прозревать и понимать к чему может привести толерантность Меркель к пришлым разбойникам...такие же процессы начинают происходить и чопорной Англии...происходит неизбежная радикализация местного населения с вытекающими последствиями.
        Тот же ЛЕХА
        1. Татьяна Сегодня, 18:33
          Ха! Выход у немцев в Германии только один - СМИРИТЬСЯ с этим! crying
          По другому "мудрая" мамаша Меркель - немцам в отношении мигрантов-мусульман поступить не позволит.

          Татьяна
          1. Hoc vince Сегодня, 19:17
            Муамар Каддафи: «Мы завоюем Европу не силой оружия, животами женщин»
            Hoc vince
        2. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 20:21
          Капут подкрался незаметно, хоть виден был издалека. Думать надо было головой, а не пятой точкой опоры. Эти головорезы быстренько освоились на новом халявном месте и вцепились в него намертво. Теперь пусть престарелая фрау попробует их отправить обратно, интересно было бы поглядеть как это у нее получится.
          novobranets
      2. Комментарий был удален.
        1. Jerk Сегодня, 18:32
          Внизу надпись надо - "простите нас, Гитлер с Геббельсом!" feel
          Jerk
          1. Krasnodar Сегодня, 20:22
            Зря Вы так. У Гитлера с Геббельсом арабы были в почёте. Как и фюрер у арабов с иранцами. Лидер палестинских арабов был личным другом Адольфа, до 44-го жил в Берлине, а в Сирии, по получению независимости, правящая партия так и называлась - национал-социалистическая, многие рода войск и спецслужбы этой страны были созданы беглыми нацисткими преступниками.
            Krasnodar
      3. Hoc vince Сегодня, 19:26
        Кого? Детей?
        В Швеции дантиста Бернта Герлицу с острова Готланд уволили с работы за то, что он рассказал, что реальный возраст тех якобы несовершеннолетних беженцев, которые попали к нему на прием, совершенно не соответствуют понятию «несовершеннолетний» и они просто обманывают. государство.
        У них там так по правилам — какой бы возраст беженцы не назвали, такой у них и записывают, приказано верить на слово.
        Hoc vince
        1. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 20:25
          Цитата: Hoc vince
          какой бы возраст беженцы не назвали, такой у них и записывают, приказано верить на слово.

          Как в анекдоте про Петьку и казино, "...А у нас джентльмен джентльмену на слово верит. Вот тут мне как поперло, как поперло".
          novobranets
      4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:56
        Цитата: MPN
        Кого? Детей?

        и родителей тоже
        Василенко Владимир
    2. Sasvet Сегодня, 18:39
      У нас в России проще , день ВДВ есть !!! Ежегодно отмечается с размахом ..)))

      Последнее селфи ...))))
      Все рынки закрываются на санитарный день...
      Sasvet
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:40
        А что у вас на рынках санитаров нет?
        Shahno
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:47
          Исходя из Вашего вопроса, получается у Вас есть? Тогда цели, задачи, явки, пороли.
          Rusland
        2. Sasvet Сегодня, 19:24
          Цитата: Shahno
          А что у вас на рынках санитаров нет?

          Вот когда в Израиле день ВДВ будем праздновать ,тогда и поймете ,что значит санитарный день в банках и ломбардах soldier
          Sasvet
        3. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:51
          Цитата: Shahno
          А что у вас на рынках санитаров нет?

          Тонкий еврейский юмор ?
          APASUS
      2. Irokez (Сергей) Сегодня, 19:03
        Цитата: Sasvet
        Последнее селфи ...))))

        Чёто есть подозрение, что это фотомонтаж.
        Irokez
        1. Sasvet Сегодня, 19:21
          Цитата: Irokez
          Цитата: Sasvet
          Последнее селфи ...))))

          Чёто есть подозрение, что это фотомонтаж.

          Правильно вычислили ..Такое селфи в этот день смерти подобно! laughing wassat drinks
          Sasvet
        2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:58
          Цитата: Irokez
          Чёто есть подозрение, что это фотомонтаж.

          нет не монтаж
          Василенко Владимир
          1. Irokez (Сергей) Сегодня, 20:27
            Цитата: Василенко Владимир
            нет не монтаж

            Ну может Вы и правы спорить не буду.
            Irokez
    3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:55
      Цитата: ФЕОДОР
      Тогда уж сразу кастрируйте !

      по самую шею
      Василенко Владимир
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 18:18
    Поздно пить Боржоми!Европейцы убийством Каддафи и Саддама выпустили джина из бутылки.А из-за близости границ этого делать было нельзя.Теперь захлебнутся в своей крови,и уже ни чего сделать не смогут.Статус цивилизационных методов перевоспитания отсталых народов не позволяет обуздать средневековые обычаи людей из стран Ближнего Востока и Африки.
    Мар.Тира
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:23
      Цитата: Мар.Тира
      убийством Каддафи и Асада

      Асада ?! Долго жить , видать будет ...А для ассимиляции мигрантов из ментально другого мира надо не одно поколение и то только при условии недопущения их компактного проживания по фактически своим законам ...
      КВУ-НСвД
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 18:29
        Цитата: КВУ-НСвД
        Асада ?!

        Тьфу,тьфуСаддама конечно!До убийства Асада маленько не дошло ,Россия помешала.Европа поставила себя в интересное положение.Принимая к себе всех со своими "демократическими"правилами.И не рассчитала.Это им не Прибалты,и страны бывшего соц.лагеря.У них другие повадки и средневековые обычаи.И этим они уничтожат или коренным образом не в лучшую сторону изменятЕвропу.И поделом!!!!!!!!!!!
        Мар.Тира
        1. icant007 (Андрей) Сегодня, 18:44
          В Европе как раз потепление намечается. Такая погода под стать выходцам из Ближнего Востока. Ну а европейские аборигены от жары будут спасаться в России. Свое доброе начало мы им уже наглядно продемонстрировали во время чемпионата. Депардье и Сигал уже переехали ) Ждем новых мигрантов из Европы ) Земли у нас полно
          icant007
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:53
            Цитата: icant007
            Земли у нас полно

            У нас тупо тайга по площади как две Европы)))
            Серый брат
    2. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 19:42
      В славянские страны, кстати, эти исламские зверьки не едут, не хотят особо. Их шансы там быстро и незаметно сдохнуть резко повышаются.
      Pax tecum
      1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 19:57
        И, кстати. Не стоит лишний раз смеяться над идиотами. Нам, России, нужна Европа (и в этом наш президент абсолютно прав), желательно белая и христианская.
        Славянские страны Европы как то еще держатся и это не может не радовать. Они и будут своеобразным буфером на пути этих диких мусульманских орд.
        А, дальше что? Правильно! Границы России, на которые эти орды, организованные из за океана, да вооруженные и обученные на амерских военных базах, к примеру, обязательно "обратят свое внимание".
        Поэтому, когда наконец-то местные националисты начнут массово вырезать этих пришлых вместе с виновными своими властями (за одно и ЛГБТ до кучи), я только возрадуюсь.
        А, у Европы очень богатые традиции были в её истории по созданию рек крови. Как бы то ни было, а воинственные гены европейцев дадут однажды о себе знать. Быстрее бы...
        Pax tecum
  3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:39
    Смотрел сюжет большой по евроньюс - про то как обломы, из беженцев, где-то по 20-25 лет отроду под малолеток несовершеннолетних без документов косят, а европцы их ещё и усыновляют. И не отличишь ведь, там у них так - как из мамки вылез, так сразу борода расти начинает и вторые половичные признаки.
    Хохотался.
    Серый брат
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:44
    Что можно сказать, доигрались с установлением "демократий" в Ливии, Сирии,Ираке...
    parusnik
    1. Jerk Сегодня, 18:48
      Справедливо. Ливии - демократию, Германии - намаз)))
      Jerk
  5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:01
    Так русская пословица уже давно известна: "пороть надо когда поперёк лавки лежит", а дальше воспитывать уже поздно. yes
    Теренин
  6. Sadko88 (Старший) Сегодня, 19:11
    Дети все одинаково нейтральными рождаются... Цвет кожи зависит исключительно от времени пребывания в климатической зоне
    Sadko88
  7. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:16
    глава германской контрразведки Ганс-Георг Маасен предупреждал, что в страну под видом мигрантов могут проникнуть боевики террористических группировок, при этом добавив, что также существует угроза со стороны жен и детей боевиков ИГ*, которые возвращаются в Германию.

    Скажите спасибо американцам и коллективному западу в продвижении демократии и европейских ценностей в Азию и Африку. Придется европейцам скоро самим перебираться туда, чобы освободить место под солнцем понаехавшим.
    Балу
  8. Бригадир (Бригадир) Сегодня, 19:55
    За что боролись, на то и напоролись! Всё логично...
    Бригадир
  9. NF68 (Николай.) Сегодня, 20:05
    Неужели? А не так давно немецким спецслужбам и полиции не сообщали даже общие данные на получивших разрешение на проживание в Германии беженцев. Поздно хватились. За всеми не присмотришь.
    NF68
  10. L Cornelius Sulla (Дмитрий) Сегодня, 20:12
    Не надо так усиленно радоваться проблеме у дойчей с этими. Теракты в Питере, Волгограде - это все слова из той же песни. Тут проблему кардинально надо решать, чтоб совсем не было поздно. Но это увы, уже из 282 сонета.
    L Cornelius Sulla
  11. Дирижер Сегодня, 20:33
    Опомнились гансы. а чужой опыт учесть?
    Дирижер
  12. пищак Сегодня, 20:36
    Ну этого следовало ожидать! И наблюдать нужно не с 12 лет, а хотя бы с 9 летнего возраста, так как именно таких детишек использует( формируя банды малолетних "пистолерос"-безжалостных убийц, не развитых эмоционально и не ценящих человеческие жизни) наркомафия Южной Америки и, с той же убийственной целью, "расово"" оболванивают и экстремистски натаскивают в своих "детских лагерях отдыха" проамериканские террористические организации даже в дупе Европы!
    пищак
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