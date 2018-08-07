11:12 07 августа

МЗКТ: продать нельзя закрыть



«Но, как мы видим, эти слова не всеми были услышаны. В случае с «Панцирем» (и не только с ним) сделали не только «труднее и дороже», но и хуже. Вряд ли это простая чиновничья глупость. Скорее всего, так было выгоднее для многих…

Между тем уже есть печальный для Москвы пример, когда, пытаясь разработать альтернативу шасси МЗКТ для зенитной и ракетной техники, российский ВПК в рамках проекта «Платформа-О» потратил впустую девять лет и 270 млн. долларов. В итоге же как минимум в ближайшие 8-10 лет вооруженным силам России все равно придется прибегать к услугам белорусской стороны для получения специальных колесных шасси и тягачей среднего и тяжелого класса» (naviny.by).


На первый взгляд, всё так и есть. Вроде как бы: зачем городить огород и изобретать что-то своё, когда имеется в наличии действующий завод по производству тех самых колёсных тягачей? Идея «не отдавать деньги» тут просто смешна — России в процессе перевооружения много чего было нужно, и идея пытаться всё мастерить самостоятельно была не самой разумной.

Рассуждать о том, «что лучше все деньги оставить себе», может человек от производства бесконечно далёкий. Практически всегда небольшую серию сложных изделий проще купить и не маяться. Не нужно никому это «изобретательство и рационализаторство». Нездоровый это подход. И сегодня на очень многих заводах подобной тематики всё, что можно, стараются «отдать на сторону». И оставить за собой «общее руководство». Даже так.

Так проще жить, однако. И деньги за тягачи МЗКТ — не такие уж великие деньги, по российским, понятно, масштабам. Но, как ни странно, решение плавно отходить от «белорусского» поставщика вполне верное и продуманное. Тут «политика», но не та, о которой обычно думают в РБ. Не из вредности и желания создать Минску сложности.

В принципе, Москву устроил бы и чисто коммерческий контракт: товар-деньги (неустойки). С одной стороны. Если бы он в принципе был возможен. И если бы тот же МЗКТ был, например, частной лавочкой. Зачем городить огород? Толковые «коммерсы» вполне работают с МО США, и всё пучком (в большинстве случаев). Оборонное предприятие совсем не обязательно должно быть казённым, как раз наоборот.

Россия заказывает тягачи, завод изо всех сил их собирает… и всячески подстраивается под своего основного заказчика (МО РФ) — приобретает новое оборудование, совершенствует тех. процессы. Беда в том, что МЗКТ — как раз часть того самого белорусского государства, со всеми вытекающими. То есть проблемы ни в МЗКТ ни разу.

Проблемы в белорусском государстве и его внутренней и внешней политике. То есть чисто коммерческий контракт (с жёсткими неустойками), заключённый с частником на поставку тех самых тягачей, МО РФ, может бы и устроил. А вот «бодаться» с белорусским государством интересно куда менее. Вернее, совсем неинтересно.

Именно поэтому Россия (что вполне логично!) хотела приобрести тот самый МЗКТ (при сохранении производства в Минске). Вполне естественно, что самый основной заказчик хочет купить важный для него завод. Нормальное явление. Насчёт «отжатия». Во-первых, завод не был создан в независимой Белоруссии за белорусские деньги, он был создан в рамках СССР. Во-вторых, его продукция в больших количествах практически никому неинтересна, кроме одного заказчика в Москве. В-третьих, масса хай-тековых советских заводов тихо отдали концы в «независимой Беларуси», и никто по этому поводу не возмущался — это принималось как должное. «Патриотический» интерес к заводу возникал, когда он становился интересен России.

Позиция РБ такова: русским очень нужен этот завод, давайте его не отдадим! Тот простой факт, что, кроме русских, в рабочем состоянии он не нужен никому, почему-то не принимается во внимание. Ну, и многие наши современники почему-то не учитывают, что за последние десятилетия понятие «завод» сильно изменилось. Когда-то открыть и наладить производство было очень сложно и очень долго. Веке так в 19-м…

Да, было время, когда создание крупного завода было целой эпопеей. Времена, однако, изменились. В принципе уже в 30-х годах в СССР была продемонстрирована возможность ускоренной индустриализации, когда заводы создавали десятками. Переход к станкам с ЧПУ и компьютеризация производственного процесса в конце 20-го века резко сократили размеры заводов и количество занятого на них персонала.



То есть производство не только «уехало в Китай», оно вообще «ужалось». Те «страшные миллиарды», которые Лукашенко потребовал за МЗКТ у России, выглядели бы логично лет 50 назад. К сожалению, РБ возглавил не директор завода, а директор колхоза… многие индустриальные вещи ему просто-напросто непонятны. Надо сказать, что в России производство колёсных тягачей вообще-то имело место, например, был такой КЗКТ (Курган).

Позже оказалось, что если у вас чего-то нет в России (но есть в Беларуси) то этого у вас просто нет. СССР мог себе позволить в подобной ситуации дублирующие заводы. Россия имеет гораздо более ограниченные возможности, и одного завода колёсных тягачей ей более чем достаточно. Вопрос в том, где ему быть. У МЗКТ есть первое, главное и основное преимущество: он уже вовсю работает.

Всё, дальше начинаются недостатки. У России, безусловно, есть негативный технический опыт самостоятельного создания «платформ», однако у неё есть ещё более негативный опыт сотрудничества с белорусским государством, в котором на самом деле осталось не так уж и много интересных активов. МЗКТ — одно из исключений, и создан он отнюдь не в годы суверенитета.

Говоря о всех преимуществах и наработках МЗКТ, нельзя забывать одну «маленькую» деталь: он не существует «сам по себе», по факту, к нему «верёвочкой» привязано всё белорусское «социяльное» государство. То есть Лукашенко интересен не столько МЗКТ и его технологии, и даже не его прибыль, сколько возможности шантажа, которые открывает этот «завод стратегического назначения». Именно поэтому реакция Лукашенко на решение Москвы «плыть самостоятельно» была столь нервной и болезненной (и даже грубой). Один завод — это только один завод, а вот политическое значение его продукции — совсем другое дело.

То есть, как мы понимаем, 30 миллионов долларов (2016), 15 миллионов (2015) ежегодной прибыли МЗКТ, по российским меркам, — это слёзы. Не будет никто из-за таких денег «бои на арене» устраивать. Несерьёзно это. Пусть будет 50, пусть будет 60 (если будет!)… всё одно, несерьёзно (вы представляете себе масштаб российских «злобных олигархов»?). Да и для РБ с её долгами в десятки миллиардов тех же «вечнозелёных», МЗКТ — отнюдь не панацея. Не тот масштаб.

Лукашенко он нужен для того, чтобы, например, в ходе сложных газовых переговоров, «в сердцах» бросить: «Да мы для вас стратегические тягачи делаем, а вы!..» То есть это, по факту, шантаж в чистом виде. В любых нормальных (не шантажистских) вариантах использования МЗКТ малоинтересен. Ну что такое миллионов 30 долларов годовой прибыли? Для Москвы? Для Минска? О чём вообще разговор? Вы представляете, как Путин мучительно обсуждает подобный вопрос? При ежегодных многомиллиардных дотациях Беларуси…

Очень смешно.

То есть вполне себе присутствует такая вот двойственность: с одной стороны, предложение перевооружить армию РБ за счёт российского бюджета, с другой стороны, МЗКТ был есть и останется белорусским (или надо выложить миллиарда 2 зелени, и то не факт). При этом своей толковой армии у РБ нет, весь расчёт на российскую, которой нужны тягачи МЗКТ… «Патронов нет? А ты у меня купи!»

Нет, в принципе, идея покупать продукцию МЗКТ никакого отторжения не вызывает — всё нормально. Беда как раз в том, как было уже сказано, что «чистой коммерции»: товар-деньги — тут не получится никак. Покупать тягачи придётся именно и конкретно у господина Лукашенко (как и БелАЗы!), а он тут ценами на газ недоволен… а, простите, ради продукции одного (пусть даже очень важного!) завода предоставлять многомиллиардные скидки — ну это надо быть форменным идиотом (тягачи уже получатся бриллиантовыми).

Дешевле построить свой завод. Проще, дешевле и логичней. Нет, даже не так: гораздо проще и гораздо дешевле. Ну, или развернуть производство на уже существующих. Своего рода синдром «Мистралей — Мотор Сича». Для украинских моторостроителей российский рынок тоже был основным, а французские верфи Саркози спасал от банкротства…



Ну и что мы получили по итогам? Мы можем получить законтрактованную (и оплаченную!) продукцию при выполнении ряда политических условий… Приехали. То есть «быстродоступные и качественные» «Мистрали» и «недорогие и качественные» двигатели «Мотор Сич» нам внезапно как-то жёстко аукнулись… И плюсом к контрактным обязательствам оплаты внезапно добавились условия чисто политические. Задним числом, когда заказ уже оплачен. То есть нам тот же самый товар пытаются продать второй раз. Вот такие «надёжные поставки».

Вообще, если кто не понял, то покупатель товара, как правило, ничего не должен продавцу, кроме оплаты (ни в политическом, ни в идеологическом плане). Я очень сомневаюсь, что в контракте по «Мистралям» вообще упоминалась Украина. Многие, кстати, не в курсе, но те самые немцы, которые постоянно высказывают сомнения в «надёжности» России как поставщика энергоресурсов, как правило, включают в контракт по поставке оборудования маленький пунктик, который позволяет срывать сроки и вообще отменять поставку, не выплачивая при этом никаких неустоек. Якобы «разрешение не дали» госорганы.

Вот такие вот «надёжные немецкие партнёры». И они не считают это чем-то зазорным. То есть срыв поставок — это достаточно распространённое явление. А контракт… ну да, контракт. А вы, гады, зачем Скрипаля убили?

Учитывая все те «художества», которые А.Г. Лукашенко позволял себе во взаимоотношениях с Россией, рассчитывать на его «честное президентское слово» как-то совсем не хочется. Белорусские авторы любят концентрироваться на технических параметрах продукции МЗКТ, которая серьёзно превосходит российские аналоги. Так-то оно так, но вот политический аспект проблемы всё портит.

Легко можно предположить, что вопрос исполнения контракта на тягачи может быть «включён» в «общую авоську» вопросов, таких, как «справедливые» цены на газ, кредиты для «братской Белоруссии», вопросы поставки молочной продукции на рос. рынок ну и так далее, по мелочи. В чём «сила» Лукашенко при переговорах по оборонным вопросам? А он не интересуется безопасностью своей страны: хотят русские враждовать с Америкой — пусть враждуют, а белорусам это не интересно…

То есть как бы все вопросы по базам и тягачам интересны Москве, но не Минску. Вот с этой позиции переговоры и ведутся: хотите обеспечивать стратегическую безопасность? Ваше дело — обеспечивайте! Поэтому тут с РБ всерьёз о чём-то договориться невозможно. Стратегическая безопасность нужна исключительно России, а Беларусь прибита гвоздями к небесной сфере и земным тревогам не подвержена.

Поэтому при заказе спецпродукции на МЗКТ неизбежны политические риски, что значительно обесценивает все технические компетенции данного предприятия. Плохая платформа, которая есть, гораздо лучше великолепной, которой нет. Ласковое приглашение со стороны белорусских экспертов поиграться в политическую рулетку выглядит достаточно странно — такими вещами не шутят.

Ну и чисто такой коммерческий момент. Уже вне всяких личных качеств и взглядов Лукашенко и его отношения к России. МЗКТ — предприятие государственное, а белорусское государство находится в перманентном экономическом кризисе. Чуете (по опыту российских промышленных гигантов 90-х), чем это пахнет? Интересный нам МЗКТ — часть очень большой, очень прожорливой и весьма «небогатой» структуры. То есть МО РФ может быть, например, интересно резкое наращивание объёмов и расширение производства (на каком-то этапе) или разработка новых образцов, или модернизация старых… но конкретные управленческие решения будут принимать не в Москве, а в Минске, исходя из совсем других приоритетов.

И деньги на оборудование и зарплаты будут выделяться совсем не в Москве… То есть контролировать и поддерживать на плаву критически важное производство не получится практически никак. Напрямую не получится. Вот как если бы это была частная лавочка. МЗКТ будет частью большой проблемной системы с миллионами голодных пенсионеров. Содержать вот эту всю систему ради одного МЗКТ? Господа, вы деньги считать умеете?

Белорусы любят концентрироваться на том, что якобы Москва «зажимает» деньги для покупки минских тягачей. И якобы злобные «русо олигархо» хотят захватить «жемчужину колёсного тягачестроения». Логика тут совсем другая: при покупке завода Россией он «отвязывался» бы от большинства внутрибелорусских проблем (и вот как раз это белорусам активно и не нравится). Завод бы платил налоги и разные отчисления, платил за потребляемые ресурсы и выплачивал зарплату… но это и всё.

Проблемы белорусского государства/бюджета (а они весьма велики) после этого к МЗКТ отношения бы не имели. Да и менеджмент был бы российский — соответственно возможно перевооружение производства исходя далеко не из белорусских стандартов. Россия банально богаче, извините. «Зряплаты» выше, ну и так далее.



То есть логика тут была весьма железная. Да, нам интересно было решить все проблемы МЗКТ, нет нам не интересно делать то же самое в отношении всей РБ. Вот былая причина попыток покупки завода. То есть МЗКТ «в комплекте с проблемами Беларуси» нам не интересен.

Теперь это уже история. Заметьте: Лукашенко не смог договориться ни с кем и ни о чём. Почему этим принято гордиться в Белоруссии, абсолютно непонятно. Упущенные возможности сложно вернуть. Вообще, как ни странно, «непродажа» МЗКТ — это в результате хорошо. Вопрос тут чисто стратегический: РБ очень долго была внешне стабильной, но это была «псевдостабильность». Все проблемы просто зажимались, глушились, замораживались.

Пока были финансы, это было относительно незаметно, последние лет 6 идёт конфликт по нарастающей. Нет, безусловно, это глубоко внутрибелорусская проблема, но вот иметь на такой нестабильной территории стратегически важный завод несколько абсурдно. То есть от всех головняков отвязаться всё одно не получилось бы даже в случае продажи завода. Россия, кстати, заказывала на Украине не только двигатели, и майдан-2 очень жёстко ударил по выполнению госконтрактов в России. Зачем наступать на те же грабли?

То есть мифические 2 миллиарда за завод имели бы какой-то смысл лет 15 назад, во времена расцвета правления Лукашенко. Сегодня всё немного не так: завтра власть сменится, начнётся пересмотр «грабительских» контрактов новой, «неполживой» властью… и что? Кто вернёт нам наши 2 миллиарда?

Вообще, как можно что-то гарантировать в условиях надвигающихся на Синеокую «грозовых туч» нестабильности? Говорите, контракты у МЗКТ на много лет вперёд? Да это просто замечательно! Беда не в МЗКТ, беда в самом белорусском государстве. У РБ как раз «контрактов на много лет вперёд» не просматривается, только выплата долгов и политические разборки. Проблема МЗКТ как раз в том, что МЗКТ очень сильно отличается от всей остальной РБ.

Если бы вся остальная РБ походила на МЗКТ, то ситуация была бы совсем иной. Почему-то это активно используется для «разжигания»: а русские хотят «отжать» МЗКТ… А что ещё они хотят сегодня «отжать» в 10-миллионной стране? Кто ещё что хочет «отжать»? Назовите хоть один центр хай-тека, созданный в независимой Белоруссии (Украине!) за годы независимости.

«25 июля 1954 постановлением Совета Министров СССР на Минском автомобильном заводе было создано специальное конструкторское бюро (СКБ-1) по разработке многоосных автомобилей высокой проходимости для нужд Министерства обороны страны».

Тогда и слова-то никто не знал такого: Беларусь. А Сталина помнили очень хорошо… То есть данный комплекс был создан не некими «независимыми ни от кого белорусами», а строго в рамках империи. Почему-то вспоминается, что наиболее крупными налогоплательщиками Украины были ЧФ и «Труба». Ещё один былой сверхмощный источник: торговля с Россией. Не находите странным: страна «европейская», а главные источники прибыли связаны с РФ?

У РБ, как ни странно, всё практически аналогично. Назовите мощный современный хай-тековый белорусский завод, нацеленный на европейский рынок. Слушаю вас внимательно… То есть я плавно подвожу всех к мысли, что МЗКТ работает так здорово, что он скорее часть российской экономики, чем белорусской… В Белоруссии он просто расположен исторически и географически, и это всё. В советском Киеве 80-х было просто до чёрта высокотехнологичных предприятий, к майдану-2 от них осталась чуть ли не одна макаронная фабрика…



«Мотор Сич» — это, конечно, очень круто и очень «по-украински», вот только основа на 100% имперско-советская. В «независимой Украине» ничего интересного создано не было. То есть чтобы вот это самое «промышленное счастье» продолжалось, нужна была плотная кооперация с Россией. И Украина, и Белоруссия приняли чёткое решение о полной самостийности и «сближении с Западом».

Украина буквально извертелась в воздухе, стремясь сохранить остатки хай-тека (аэрокосмос и двигателестроение) и одновременно порвать с Россией… Абсолютно серьёзно. Но и «Мотор Сич», и «Антонов» без России жить не могут. То есть в Киеве сидели не такие уж идиоты, и значимость подобных компаний для страны они прекрасно понимали, но переступить через официальную русофобию они не могли (это как совхозы-колхозы и пустые овощные-продуктовые магазины в СССР)…

Та же самая ситуация в случае Лукашенко и МЗКТ. Как, впрочем, и Лукашенко и МАЗа. Лукашенко приложил просто дьявольские усилия для сохранения МАЗа, но, к сожалению, он сильно любит власть и не сильно любит Россию. В результате в РБ сложилась какая-то абсолютно чудовищная идеология: страна должна иметь полный доступ к российскому рынку (всем его сегментам, в том числе и оборонному наравне с российскими предприятиями), иметь внутрироссийские цены на энергоносители, при этом быть абсолютно независимой от России и активно сближаться с «цивилизованным Западом».

И граница с Россией должна быть «частично прозрачной»: полная, герметичная изоляция от «вредных» идей «Русского мира» одновременно со свободным и беспошлинным движением белорусских товаров в Россию… и российских беспроцентно-безвозвратных «кредитов» в Минск… Ну, и российский рынок труда должен быть полностью открыт для белорусов.

Это я «выжимку» даю из белорусской прессы и комментариев к ней (и люди верят в это!). Вот как раз «сближение с Западом» и дистанцирование от Росcии при одновременном планах на 10 лет вперёд по поставке многоколёсных тягачей для СЯС РФ выглядит вообще «феерично». По сути, МЗКТ — это символ того пути, по которому не пошла «независимая Белоруссия». То есть по пути интеграции с Россией и совместного развития экономики и в первую очередь её «сложных» сегментов (для Украины такие символы — это злополучные Антонов/Южмаш).

МЗКТ — это ни разу не «достижение сувяренного государства», а один из последних «реликтов» Страны Советов на территории бывшей БССР. Так сказать, «символ уходящего» для белорусов. Если кто не знает: в РБ вполне официально существует программа по переселению горожан в сельскую местность. Причина проста: горожанин потребляет гораздо больше ресурсов, чем селянин. И рабочее место для него стоит гораздо дороже, чем для жителя села.

Сравните стоимость плуга/лошадки и мартеновской печи… То-то! Индустриализация — это очень дорого. Городская квартира с водопроводом, канализацией и центральным отоплением стоит гораздо дороже сельского домика типа «изба» с удобствами во дворе… Не находите? Решение современных проблем жилья и занятости очень простое — всех в село, а там по избам и в поле на 12 часов…

Жить в городе в благоустроенной квартире со всеми удобствами и работать по 8 часов в офисе/на заводе (как хочет большинство!) можно… но совсем в другой экономической модели. Для РБ это безальтернативная кооперация с РФ. И по итогам — интеграция/полуинтеграция, но не незалежность…

Зато городской стиль жизни с интересными зарплатами и хорошим образованием/медициной был бы доступен очень многим, да и зарплата на селе была бы выше. Суверенное государство, безусловно, возможно, но оно больше будет напоминать о беднейших районах Балкан… То есть тяжёлый труд в поле/безработица в городе, отсутствие любых перспектив, высокие цены на всё.

Теперь оцените, по какому пути пошли белорусы. Самое важное —независимость? Ну, типа того… Но нелишне поинтересоваться, что это будет за независимость и от чего придётся отказаться. РБ не сможет сама по себе развивать хай-тек. Не сможет. Точка. Следовательно, это будет слабое, бедное, отсталое государство, полностью зависящее от более сильных и успешных соседей. И МЗКТ там точно не будет, зуб даю. В Польше, например, ничего подобного МЗКТ нет и не предвидится.

МЗКТ: продать нельзя закрыть
Автор: Олег Егоров

Использованы фотографии: financial-helper.ru

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Комментарии 41

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  1. апро (Фролов Олег) Сегодня, 05:17
    Всё понял.автор.какие не хорошие белоруссы а какие хорошие русские манагеры.работают себе в убыток.
    После уралкалия и маневров вокруг маза доверие к русской верхушке ниже плинтуса.
    апро
    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:01
      Цитата: апро
      Всё понял.автор.какие не хорошие белоруссы а какие хорошие русские манагеры..

      А мне понравилась статья. Толковая. Нарисован совершенно правильный прогноз для РБ. Перспектива одна - влиться в единую экономику с Россией или деградировать. Все.
      Stas157
      1. demo (Ван) Сегодня, 07:36
        Нет, не все.
        Сегодня господин Лукашенко имеет и силы, и желание держать все под личным контролем.
        На основные узловые точки поставлены или родственники, или проверенные близкие люди.
        Так называемая Семья держит все главные нити в своих руках.
        А случись что, то ни Семьи, ни власти, а может быть и свободы не будет.
        Батьке все его выкрутасы припомнят.
        Российские менеджеры - это далеко не сахар.
        Но если бы вы сказали что они проявляют злобный характер в других государствах, а к своим благоволят, то это одно.
        Но они же везде такие?
        И Уралкалий - это пример бизнеса.
        Зачем держать рядом с собой конкурента, которому должен покровительствовать, о котором должен заботится и жалеть, но при этом он имеет желание и возможности вести самостоятельную политику, которая может тебя ударить в самое неподходящее время, и в самое неподходящее место?
        Это странно.
        Мы не знаем как шли переговоры с Баумгертнером.
        НО стиль работы шантажиста Лукашенко очевиден.
        Это танк, белорусского масштаба.
        Вот почитайте.
        Владислав Артурович Баумгертнер (род. 21 января 1972, Свердловск) — российский предприниматель, генеральный директор компании Alevo — с марта 2017 года[1].

        В 2003—2013 коммерческий, затем генеральный директор компании «Уралкалий». Входит в первую сотню кадрового резерва президента России[2][3].

        В августе 2013 года глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер по обвинению в злоупотреблении полномочиями был арестован в Белоруссии, куда он прибыл по приглашению белорусской стороны для переговоров с председателем правительства М. Мясниковичем. Баумгертнер стал самым крупным российским топ-менеджером, взятым под стражу в Белоруссии за четверть века истории этого независимого государства; при этом показ арестованного по центральным телеканалам в наручниках и с заломанными руками в минской тюрьме КГБ был охарактеризован экспертами как публичное унижение российской стороны[4].

        Необычные обстоятельства задержания в аэропорту перед вылетом на родину, трёхмесячное пребывание в следственном изоляторе и под домашним арестом в Минске, напряжённые переговоры, которые всё это время вели вокруг Баумгертнера высокие должностные лица России и Белоруссии, включая глав государств Путина и Лукашенко, привлекли к судьбе бизнесмена значительное внимание общественности и СМИ. В ноябре 2013 года Баумгертнер был передан России, где незадолго до этого ради облегчения экстрадиции в отношении него также возбудили уголовное дело, — оно было прекращено за отсутствием состава преступления только в феврале 2015 года. Ещё через полгода Баумгертнер возобновил карьеру топ-менеджера, возглавив компанию Global Ports[4][5].

        После злоключений Баумгертнера в Минске в российской деловой прессе появились тревожные признания топ-менеджеров о том, что ездить на деловые переговоры в Белоруссию стало небезопасно[6].
        26 августа 2013 года, находясь в Белоруссии по приглашению премьер-министра Михаила Мясниковича, Баумгертнер был арестован по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 424 Уголовного кодекса Белоруссии «Злоупотребление из корыстной заинтересованности»[11], в нанесении ущерба в 100 млн долларов «Беларуськалию» и Белорусской калийной компании (БКК)[5][12].

        Он приехал, сопляк, его приглашает премьер-министр. Он сел нога за ногу и заявляет: не будет этого, не будет этого. Вышел, плюнул на Дом правительства и в аэропорт смеясь. А там его…

        — Президент Белоруссии Александр Лукашенко об обстоятельствах ареста Баумгертнера[13]
        Аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес делового партнёра Баумгертнера, российского сенатора и бывшего акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова, он был объявлен в международный розыск. По предъявленным обвинениям Баумгертнеру и Керимову грозило в Белоруссии до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества[14].

        В связи с задержанием Баумгертнера о действиях правоохранительных органов Белоруссии в резкой критической форме высказались заместители Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович. В Правительстве России назвали произошедшее в Минске «странным, непартнёрским и неадекватным», предупредили, что некоторые вопросы сотрудничества двух стран могут быть пересмотрены[15].

        30 августа немедленного освобождения Баумгертнера потребовал помощник президента РФ Юрий Ушаков, 6 сентября безусловного и незамедлительного освобождения Баумгертнера потребовал МИД РФ[16].

        6 сентября суд в Минске отказал в жалобе на арест и оставил Баумгертнера под стражей[12].

        По мнению радиостанции «Голос Америки», скандал вокруг ареста главы «Уралкалия» мог перерасти в очередную торговую войну между Россией и Белоруссией[17]. Деловой портал РБК охарактеризовал арест Баумгертнера, как захват заложника[14].

        10 сентября президент Белоруссии А.Лукашенко, комментируя ситуацию вокруг топ-менеджеров «Уралкалия», заявил, что «в связи с неприличными действиями этих российских негодяев у нас сложились определённые проблемы с реализацией калийных удобрений»[18].

        11 сентября президент «Роснефти» Игорь Сечин, первым из крупных российских бизнесменов встретившийся в Минске с Лукашенко после ареста Баумгертнера, пояснил, что дело «Уралкалия» никак не влияет на взаимоотношения с Белоруссией. Не видит проблем также глава «Газпрома» Алексей Миллер[19][20][21]. 15 сентября стало известно, что пока Баумгертнер ждёт своей участи в СИЗО КГБ Белоруссии, «Роснефть» будет бороться за долю Керимова в «Уралкалии», на которую также претендует питерский банкир Владимир Коган[22]. Согласно условиям белорусской стороны, озвученным адвокатом Александром Добровинским, как только Керимов продаст свой пакет акций «Уралкалия», Баумгертнер сможет обрести свободу и вернуться в Россию. Из этих фактов эксперты делают вывод, что вокруг фигуры Баумгертнера развернулся торг, а смысл его ареста заключается, главным образом, в перераспределении акций «Уралкалия»[23][21].

        19 сентября, в преддверии намеченной встречи с В.Путиным, президент Белоруссии А.Лукашенко заявил о том, что Баумгертнер в ближайшее время может быть экстрадирован в Россию для проведения следственных действий[24].

        23 сентября в Сочи Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Баумгертнера и «Уралкалия»[25].

        26 сентября, спустя месяц после ареста, Баумгертнер был отпущен из СИЗО под домашний арест и содержался на съёмной квартире в Минске под круглосуточным наблюдением оперативников КГБ Белоруссии[26]. Лукашенко пояснил, что перевод под домашний арест произведён по просьбе матери Баумгертнера[27].

        26 сентября трудовой коллектив «Уралкалия» обратился к президенту Белоруссии Лукашенко с просьбой принять меры к скорейшему освобождению Баумгертнера. Обращение подписали около 6 тысяч работников компании[28].

        11 октября Лукашенко сообщил, что обвинение Баумгертнеру переквалифицировано на статью о хищении[29]. В этот же день материалы по уголовному делу Баумгертнера поступили из Минска в Генеральную прокуратуру Российской Федерации[30].

        14 октября в отношении Баумгертнера было возбуждено уголовное дело в России[31]. 17 октября Басманный суд г. Москвы принял решение о заочном аресте Баумгертнера и объявил в международный розыск[32]. Таким образом выполнены необходимые процедуры, предусмотренные российским и международным законодательством для дальнейшей экстрадиции гражданина[33][34].

        21 октября Лукашенко объявил, что Баумгертнер может быть возвращён в Россию в обмен на компенсацию Белоруссии ущерба, оцениваемого президентом в 1,5-2 млрд долларов[35][36].

        25 октября в Минске, после ежегодного заседания Высшего евразийского экономического совета, ситуацию вокруг Баумгертнера с глазу на глаз обсудили Путин и Лукашенко[37].

        28 октября стало известно, что арест Баумгертнера в Белоруссии продлён ещё на 2 месяца[27].

        21 ноября, через два дня после продажи С. Керимовым 21,75 % акций «Уралкалия» Михаилу Прохорову, прокуратура Белоруссии согласилась экстрадировать Баумгертнера в Россию[38]. В тот же день бизнесмен был передан правоохранительным органам России, «выкуп» заплачен не был[39]. Был помещён в СИЗО № 5 «Водник» на Выборгской улице в Москве[40]. 10 декабря с учётом личности обвиняемого переведён судом под домашний арест[41].

        2 апреля 2014 года Белоруссия отозвала запрос в Интерпол на розыск Баумгертнера в связи с его уголовным преследованием в России[42].

        И самое интересное!
        22 ноября 2013 года Следственный комитет Российской Федерации предъявил Баумгертнеру обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По данным Следственного комитета, «обвиняемый, выполняя управленческие функции в коммерческих организациях, злоупотреблял своими полномочиями, используя их вопреки законным интересам этих организаций и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц». Эти деяния, по данным обвинения, причинили существенный вред и тяжкие последствия для совместного российско-белорусского предприятия «Белорусская калийная компания» и для «Беларуськалия»[43].

        Баумгертнер согласно постановлению суда заключён под домашний арест с ноября 2013 года до 14 октября 2014 года[44].

        17 сентября 2014 года Баумгертнер освобождён судом из-под домашнего ареста под залог в размере 15 млн рублей[45].

        20 февраля 2015 года уголовное дело против Баумгертнера было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления[46].

        Ради амбиций Лукашенко и его его самодурства густо замешенного на паранойи и подозрительности и происходят такие события.
        И это только один эпизод, который выплеснулся за пределы "круга тишины".
        А сколь тех, которые мы не знаем?

        Так что "каков поп, таков и приход".
        demo
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:25
          Цитата: demo
          Президент Белоруссии Александр Лукашенко об обстоятельствах ареста Баумгертнера[13]
          Аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес делового партнёра Баумгертнера, российского сенатора и бывшего акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова, он был объявлен в международный розыск. По предъявленным обвинениям Баумгертнеру и Керимову грозило в Белоруссии до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

          Арестовал и правильно сделал! Только главного не арестовал, Керимова. Баумгертнер пешкой был. Керимов, обыкновенный бандит и рейдер, отжал Уралкалий у Рыболовлева, потом наплевал на все договоренности между Уралкалием и РБ для того, чтобы ловить рыбку в мутной воде и выдавить конкурента. Это ведь не бизнесмены, это бандиты, и способ ведения дел у них соответствующий. Я помню эту историю, я тогда внутренне порадовался, что хоть в РБ на "этих" управу нашли!
          Stas157
      2. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 07:52
        Цитата: Stas157
        А мне понравилась статья. Толковая

        Если по вашему статья толковая, тогда может объясните, что автор имел в виду, рассказывая про :
        У России, безусловно, есть негативный технический опыт самостоятельного создания «платформ», однако у неё есть ещё более негативный опыт сотрудничества с белорусским государством.
        Учитывая все те «художества», которые А.Г. Лукашенко позволял себе во взаимоотношениях с Россией, рассчитывать на его «честное президентское слово» как-то совсем не хочется. ?
        Какой негативный опыт сотрудничества , какие художества ?
        Вот у меня сложилось впечатление, что наши эффективные манагеры потратили время и деньги, а создать подобное производство в России не сумели, и теперь стараются у РБ его отжать.
        Да, и что это за миллиардные дотации РБ ? Зачем, для чего они нужны ? Типа Россия только по доброте душевной белорусам помогает, или как ?
        ЗЫ Ну ладно, "шпроты" вонючие, грузии там всякие - всегда против нас были ; Украину тоже профукали. Так получилася...ок... ; а теперь еще и картохоеды несчастные - тоже тово оказывается... Засада блин - кругом враги, одни олигархи наши о нас, и о стране думают, охраняют от супостатов мерзских.
        rkkasa 81
        1. EvilLion Сегодня, 09:37
          А еще РФ старалась у незалежной "отжать" battlecruiser "Украина", так "отжала", что и крюйзер у причала сгнил уже, и денег самостийцы никаких не получили.

          ВСЁ. На ближайшие 100 лет, весь хай-тек будет только в Российской Федерации, а граждане всех остальных территорий будут там работать максимум уборщиками, если, конечно, не идеально владеют русским языком, смогли сдать все экзамены для поступления в вуз и соответственно окончили его. Тут уже ни фамилия, ни разрез глаз, не важны. Но таких будут единицы.

          И да, Лукашенко и есть олигарх, который просто захватил себе целое государство в личное пользование.
          EvilLion
          1. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 10:36
            Цитата: EvilLion
            ВСЁ. На ближайшие 100 лет, весь хай-тек будет только в Российской Федерации

            За 10 лет, не смогли освоить производство "Платформы-О" , а вы тут про хай-тек только в России мечтаете.
            Цитата: EvilLion
            Лукашенко и есть олигарх, который просто захватил себе целое государство в личное пользование

            Возможно. Но это не значит, что наши "крокодилы" хорошие.
            rkkasa 81
    2. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 06:58
      Цитата: апро
      Всё понял.автор.какие не хорошие белоруссы а какие хорошие русские манагеры.работают себе в убыток.
      После уралкалия и маневров вокруг маза доверие к русской верхушке ниже плинтуса.

      Все понял, Вы желаете повторить путь независимой окраины. Ну, удачи Вам! И еще , я заметил, что постсоветские республики обязательно повторяют ошибки России 90-х годов, но в более жестоком варианте для народа.
      Ст.пропорщик
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:40
        Цитата: Ст.пропорщик
        Ну, удачи Вам!

        Лучше тратить деньги на разработки КАМАЗа. Всего КАМАЗом создается три тягача для буксирования прицепных систем в 90−165, 50 и 85 тонн. Колесная формула этих машин — 8×8, 12×12 и 16×16 соответственно. Их тягачи уже работают потихоньку, будут использоваться для перевозки тяжелых стратегических ракет "Сармат"

        Аристарх Людвигович
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:51
          В ходе прошедшего 9 Мая 2017 года парада Победы в Набережных Челнах впервые был представлен один из колесных тягачей «Платформа-О». Он будет первым полностью российским серийным сверхтяжелым тягачем, разработанным ПАО «КАМАЗ».
          Аристарх Людвигович
      2. алексеев (алексей) Сегодня, 09:21
        Цитата: Ст.пропорщик
        Ну, удачи Вам! И еще

        И ещё.
        Тягачи среднего класса для ЗРК, для буксировки полуприцепов с тяжелой БТТ в России успешно производятся на БАЗе. Сам этот завод давно вошел в концерн "Алмаз-Антей" именно для того, чтобы надёжно обеспечить комплексы ПВО колесной базой.
        Минские тягачи нужны лишь в качестве сверхтяжелых машин для грунтовых межконтинентальных ракетных комплексов.
        Пока МЗКТ справляется и всё хорошо, но естественно, такие изделия уровня 21 века должны производится в РФ, т.е. производство не должно зависеть от чьих-либо капризов.
        Что там с платформой-О? Увидим. Данные по этому проекту закрыты, в СМИ только домыслы.
        Возможно, тут дело схоже с Арматой: зачем при дефиците средств строить срочно свой завод и выпускать дорогую технику, пусть следующего, по сравнению с МЗКТ, поколения, если сейчас есть достаточное количество сравнительно недорогих и, вообщем, с приемлемыми ТТХ минских машин?
        Пример СССР, который во многом подорвала гонка вооружений налицо.
        алексеев
    3. avt Сегодня, 08:53
      Цитата: апро
      После уралкалия

      Это когда официальные лица на уровне премьер министра пригласили на какое то совещание и посадили ? Ну как Бородина в USA? Ну как же -помним , да и песняроу с их вечными песняками про русских олигархов тоже. Сейчас , как вскользь упомянуто в статье , ещё мелодия о вредности ,,русского мира" добавилась.Только вот любезный не напомните- А КАК собственно в рамках холдинга с уральцами продавался этот самый пресловутый ныне калий? Где конторка по его общей продажи была зарегистрирована и откуда её план продаж утверждался ? А потом - кем? Затем не кисло бы успомнить за то , куда пропали , или кака карова, с какого калхоза языком слизнула 200 миллионов $ у этой фирмы ,,Рога и копыта" у Белоруссии?Аккурат перед посадкой ответственного чиновника Уралкалия кажись wassat Да и после того , как Уралкалий в этих захер мазо решил не участвовать , а продавать СВОЙ товар самостоятельно ? Ну и отдельная песнь песней - Кто лихо бабла поднял на бирже с этой разборки на ,,медвежьей" продаже ? Что то Бацка за эту тему молчит , як рыба об лёд . Ну и на сладкое, а то что всё про россиЯнских алигархав то . Давай посвежее - Богуслаев перетаскивать в Оршу ,,Мотор Сич" начал , чем кончилось ? Не напрягайтесь - ему просто и без затей сказали - Отдайте завод ,,гасударству" bully А если нет - ,,отключим газ", то есть арестовали его аэроплан - бяжал Богуслаев с Белоруссии рейсовым аэропланом .
      Цитата: Stas157
      Перспектива одна - влиться в единую экономику с Россией или деградировать.

      bully А на каких условиях ?? С присоединением к нему Тюмени , или Ямало -Ненецкого округа со всеми месторождениями углеводородов? Аз грешный собственно о чём - Кто за его долши платить будет и на каких условиях ? А то вон шумеровеликоукры не объявив России войну , уже её , родную, гибридную ...выиграли и РЕПАРАЦИИ требуют ! bully Предлагаете без затей шумеровеликоукрских Россию сразу к Бацке у великолитвинский плен передать ? wassat
      avt
  2. Strashila (I) Сегодня, 06:32
    Начнем с простого... Лукашенко думает о РБ... это его работа, и если он на повороте делает наших эффективных-манагеров, то ему за это уважуха. Он сумел сохранить производства, которые в пылу борьбы за бабло и преклонение перед Западом у нас пустили на металлолом.... Какие к нему претензии, здесь выбор не велик или договаривайтесь... или стройте такой же завод исходя из будущих потребностей российской армии. А когда у батьки завод останется без заказов... то его спецы сами переберутся в Россию, а он получит кучу металлолома и площадку для строительства многоэтажек или развлекательного центра... тысячами безработных до кучи... дополнительной дырой в бюджете... и козырять будет не чем.
    Strashila
    1. Олежек Сегодня, 06:57
      Начнем с простого... Лукашенко думает о РБ... это его работа, и если он на повороте делает наших эффективных-манагеров, то ему за это уважуха. Он сумел сохранить производства, которые в пылу борьбы за бабло и преклонение перед Западом у нас пустили на металлолом...


      А теперь объясните, что толпы белорусских гастарбайтеров делают в России
      Олежек
      1. Ментор (Александр Кулькин) Сегодня, 08:15
        Работают. Строят, в основном. Особенно в Москве, местные же деньги зарабатывают.
        Ментор
        1. Винни76 (Александр) Сегодня, 09:05
          Цитата: Ментор
          Работают. Строят, в основном. Особенно в Москве, местные же деньги зарабатывают.

          Мы типо должны спасибо сказать, за то что вы цены сбиваете, работу отбираете?
          Винни76
          1. Ментор (Александр Кулькин) Сегодня, 09:23
            Не обязательно. Создавайте профсоюзы, боритесь за свои права. Или я должен отказываться от зарплаты, потому что Вам её мало?
            Ментор
    2. demo (Ван) Сегодня, 10:43
      Лукашенко думает о РБ... это его работа, и если он на повороте делает наших эффективных-манагеров, то ему за это уважуха.
      Думает, еще как думает!
      А думает Лукашенко так - "Белоруссия - это я! Есть я, есть страна. Нет меня, ну хрен с этой страной".
      Гипертрофированное самомнение, с абсолютно отсутствующей самокритикой.
      Непогрешимый.
      demo
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 06:58
    Теперь оцените, по какому пути пошли белорусы. Самое важное —независимость? Ну, типа того… Но нелишне поинтересоваться, что это будет за независимость и от чего придётся отказаться.
    .По этому поту не только белорусы пошли...
    parusnik
  4. zulusuluz Сегодня, 07:06
    Начнем с простого... Лукашенко думает о РБ... это его работа, и если он на повороте делает наших эффективных-манагеров, то ему за это уважуха.

    Вы просто не представляете, сколько этих "манагеров" посажены на руководящие места в РБ. Как говаривал Булгаков - "Не читайте по утрам советских газет..."
    zulusuluz
  5. wooja (Dmitry) Сегодня, 07:19
    интересная точка зрения...., несколько упрощенно, но логично, имперское наследие....., автор верно подметил , шантаж и рэкет … наследие империи проели …, либеральному миру осколки империи ценны только в качестве ресурсов..., прибалтийский сценарий 30 лет спустя...., кстати очень заинтересовала программа по переселению в деревню... , автора в порыве критики иногда заносит..., а ведь Батька не настолько плох...., хотя игры в политику редко заканчиваются хорошо
    wooja
    1. Комментарий был удален.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:20
    Только один вопрос? А почему же мы свой завод не сохранили, не стали на нем свое шасси для армии делать? Та же политика в угоду кому-то? ??Зачем соседей обвинять, когда свой завод был? ??
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Strashila (I) Сегодня, 07:30
      Дружба... жвачка... и что надо за долги с Белоруссии брать.
      Strashila
  7. Strashila (I) Сегодня, 07:34
    Ясно одно... завод покупать нельзя... через год просто закроется... Лукошенко создаст такие персональные условия для завода, что дешевле будет отказаться, так что строить надо в России... и наче крику и оскорблений-обвинений в адрес России будет мало не покажется.
    Strashila
    1. VIK1711 Сегодня, 09:58
      А Вы пробовали открыть что-нибудь крупнее ларька в РФ?
      Да у нас и старые заводы на ладан дышат! С нашими налогами и скачками курса рубля только оборудование покупать ...
      VIK1711
      1. Strashila (I) Сегодня, 10:10
        Если купить в РБ... то наследующий день будет принят такой пакет документов по налогам и тарифам на энергоносители и прочая прочая... из расчета чтобы единственный завод будет должен наполнять весь бюджет РБ... и этому мы не сможем ни чего противопоставить. Руки тогда будут не выкручивать, а выламывать... и цена продукции станет фантастической и не подъемной.Только заикнетесь о переносе производства в РФ... вони будет просто не продохнуть повесят все беды РБ. По этому строить надо в России... перетянув специалистов. Будет на много дешевле.
        Strashila
  8. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 07:46
    Когда совсем совсем прижмет не удивлюсь,что бацка продаст его китайцам....и если честно вообще непонятно что будет если с Лукашенко что то случится....Коля мал еще...
    Андрей ВОВ
    1. Комментарий был удален.
  9. Ментор (Александр Кулькин) Сегодня, 08:13
    В-третьих, масса хай-тековых советских заводов тихо отдали концы в «независимой Беларуси», и никто по этому поводу не возмущался — это принималось как должное.

    Интересно, о каких предприятиях рассказывает автор? В своем городе я таких не знаю. И НПЗ, и сользавод, и кабельный завод работают и расширяются.
    Ментор
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 09:56
      Цитата: Ментор
      Интересно, о каких предприятиях рассказывает автор? В своем городе я таких не знаю. И НПЗ, и сользавод, и кабельный завод работают и расширяются.

      он имел ввиду производство высоких технологий в период 1991 без базы СССР. Правда автор забыл что нынче весь хайтек это IT и ему не обязательна даже территория.
      Заводы по производству солнечных батарей к примеру в Украине есть. Но продукцией высоких технологий не торопятся считать, а вот продукты АЙТИ сферы у нас считают.
      Но в рейтинге стран по производству высоких технологий РФ и РБ где то в конце, а Украины вообще нет.
      Антарес
      1. Ментор (Александр Кулькин) Сегодня, 10:17
        Благодарю за разъяснение, но у автора, кстати не в первый раз, проскальзывает такой снобизм, типа в Беларуси ВСЁ в развале, и только немедленная продажа российским олигархам может что-то спасти... Возможно, но пока в Гомельской области построили комплекс калийных удобрений собственными силами, Мозырский НПЗ тоже перестраивается за свои деньги, а единственные "инвестиции" Самарских капиталистов в пивоваренный завод привели к тому, что больше в Мозыре пиво не варят.
        Ментор
        1. avt Сегодня, 10:38
          Цитата: Ментор
          Возможно, но пока в Гомельской области построили комплекс калийных удобрений собственными силами,

          bully good Не напомните - чем дело калийное успокоилось ? Ну Холдинг с Россией остался , или нет ? Что стало с теми в Уралкалии , кто захотел один , без ансамбля ...ну сам свой калий продавать ?Без саюзнага гасударства .
          Цитата: Ментор
          Мозырский НПЗ тоже перестраивается за свои деньги, а единственные "инвестиции"

          bully А Аз грешный верит ! Ну в
          Цитата: Ментор
          перестраивается за свои деньги,

          Тока вот вопрос , вопросов - а НПЗ откуда нефть берёт и по какой цене ?Кстати ! Уже утрясли вопрос по дестилятам ? Ну присылает Бацка доляху , как обещано и записано у договорах,за переработанную продукцию , или таки по прежнему работает в ...убыток саюзнаму гасударству ? wassat Но выгодно торгует невесть откуда нарисовавшимися ,,лакокрасочными материалами " ....со своих НПЗ bully
          Цитата: Ментор
          Самарских капиталистов в пивоваренный завод привели к тому, что больше в Мозыре пиво не варят.

          Ну так эта песнь песней с инвесторами вполне себе старая " См. выше о Богуслаеве .Таких , причём помельче Уралкалия обломали в Белоруссии предостаточно . Это Бацке не с Газпромом бодаться , или Роснефтью . bully
          avt
          1. Ментор (Александр Кулькин) Сегодня, 11:06
            Я не знаю чем закончилось Ваше калийное дело. Знаю только то, что в Петриковском районе открылся филиал Солигорского комбината. Знаю и то, что доля давальческой нефти в переработке МНПЗ достигает 60-70% от миллиона тонн. По какой цене закупают эту нефть российские компании, извините, не в курсе.
            См. выше о Богуслаеве .Таких , причём помельче Уралкалия обломали в Белоруссии предостаточно .

            О Богуслаеве Вы знаете, вероятно, лучше меня. Об, так называемых "инвестициях" для Мозырского пивоваренного завода, я знаю лучше Вас, потому слышал обещания, и видел результат.
            P.S. Я предпочитаю писать только то, что видел и знаю сам. Не из интернета, или прочих СМИ, а из жизни. В данной методике есть, конечно, недостатки. Не вижу я честных инвесторов, готовых оторвать от себя последний кусок, не наблюдаю правительство Беларуси в полном составе с окровавленными топорами, бегающих за этими "инвесторами". Вижу только обворованный пивзавод, который с трудом выползает из долговой ямы, вижу площадку под строительство завода технической соды, на которой уже выросли деревья.
            Ментор
  10. andrewkor Сегодня, 08:33
    Прямая аналогия с ГАО ТАПОиЧ(Государственное Акционерное Общество).Россия в лице ОАК предлагала встроить Объединение в свою структуру,обеспечить заказами на Ил-76,Ил-114(!),работы непочатый край!Предусматривался обмен пакетами
    andrewkor
  11. dgonni (Dgon) Сегодня, 09:02
    Просто у беларусов есть пример Украинского Залка. запорожский алюминиевый комбинат если что! Всё просто как две копейки, покупается завод, доводится до банкротства. потом всё ценное оборудование вывозится в Россию и уже там организовывается производство. Вуаля!
    dgonni
  12. ROBIN-SON (Влад) Сегодня, 09:06
    Понял одно. При капсистеме такой рудимент как "братский народ" уже не катит. Так может просто взять и отрезать и не мучиться?
    ROBIN-SON
    1. Комментарий был удален.
  13. BAI Сегодня, 09:30
    России в процессе перевооружения много чего было нужно, и идея пытаться всё мастерить самостоятельно была не самой разумной.

    Ну Украина ясно показала, что основные составляющие ВПК надо иметь свои. Сегодня друг, завтра - нет. И что делать?
    BAI
  14. EvilLion Сегодня, 09:31
    (это как совхозы-колхозы и пустые овощные-продуктовые магазины в СССР


    В хрущевском и послехрущевском СССР..
    EvilLion
  15. Антарес (Антарес) Сегодня, 09:50
    В Польше, например, ничего подобного МЗКТ нет и не предвидится.

    Ну Польша гораздо более богатая страна чем РБ и РФ. Амбиций поменьше, гигантов поменьше-но живет же. и ЗП побольше.
    Автор так много сделал для того чтобы оправдать свою страну, объяснить политику(со знаком минус) соседа да еще и приплести другого соседа(с которым полуофициально война и территор. терки)
    Странно что в пылу вспомнил только о МС и Антонове, а чего "Зарю забыл то... там в общем то было больше всего части до 90% РФ. Умерла Заря? Да нет, что то живет себе..
    РФ тоже капризный клиент, и то что автор стремиться показать на примере РБ, что экономикой пытается крутить политики-точно так же можно отнести к РФ,
    не нравиться политика или нужно нажать--вот вам торговые войны и пошлины. Нельзя сказать что это не мировая практика-но так часто даже США не поступают.
    Не вижу разницы-ведь страны почти одинаковые и разные только в степени обеспеченности ресурсами. И каждый хочет свое.
    И вот честно-от покупки некоторых украинских предприятий российскими олигархами-ну нельзя сказать что о ни расцвели. Хотя масштабы покупки потрясают, там больше половины предприятий было раскуплено российским капиталом(тот же Дерибаска-до сих пор владелец многих в Украине)
    порой чахнут предприятия. Может РБ опасается что подобный способом прикроют и МЗКТ как конкурента.
    Антарес
  16. VIK1711 Сегодня, 09:55
    И МЗКТ там точно не будет, зуб даю. В Польше, например, ничего подобного МЗКТ нет и не предвидится.

    Что-то я вижу на дорогах РФ все больше и больше иностранных грузовиков ( и китайских в том числе). А как же НАШЕ автомобилестроение? И почему на КАМАЗы ставят китайские CUMMINSы? И где российский Хай-Тек? Пока вижу только хай-так!
    VIK1711
  17. Tankist_1980 Сегодня, 10:28
    А почему автор не рассматривает идею о вложении средств в полностью рабочий Брянский АвтоЗавод????
    Tankist_1980
  18. krvl (Владимир) Сегодня, 10:39
    Заказуха готовящих новый наезд-отжим?
    krvl
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