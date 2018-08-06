Укроборонпром будет выпускать самолеты совместно с чехами и американцами

Очередные положительные вести приходят с территории соседней с нашей страны. Как заявили сегодня в пресс-службе Укроборонпрома, государственное предприятие "Одесский авиационный завод", входящее в состав украинского военного концерна, договорилось с американской и чешской компаниями о разработке и производстве самолетов.Согласно сообщению пресс-службы, ГП "Одесский авиационный завод" заключило договора с американской компанией Aviastar Invest Corp и чешской DISTAR CZ a.s. о начале кооперации по разработке и производству самолетов на Украине. В заключенном договоре не уточняется, какие именно самолеты будут разрабатывать на Украине, что, впрочем, и неудивительно. Американская компания Aviastar Invest Corp имеет опосредованное отношение к летательным аппаратам (компания из 12 человек занимается экспортом и импортом легких летательных аппаратов и вертолетов, а также экспортом и импортом подсолнечного масла и мяса) и консультирует по вопросам авиации, а вот чешская DISTAR CZ a.s. знаменита производством алмазорежущих инструментов всех типов, ну и как побочный бизнес - имеет производство двух легкомоторных самолетов Urban Air Samba и Distar UFM-13 Lambada, разработанных другой фирмой. Теперь они все вместе будут строить самолеты на Украине.Кроме этого, стороны договорились создать региональный сервисный центр по текущему и капитальному ремонту самолетов и вертолетов, а также обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.