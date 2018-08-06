20:57 06 августа
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Укроборонпром будет выпускать самолеты совместно с чехами и американцами

Очередные положительные вести приходят с территории соседней с нашей страны. Как заявили сегодня в пресс-службе Укроборонпрома, государственное предприятие "Одесский авиационный завод", входящее в состав украинского военного концерна, договорилось с американской и чешской компаниями о разработке и производстве самолетов.

Укроборонпром будет выпускать самолеты совместно с чехами и американцами


Согласно сообщению пресс-службы, ГП "Одесский авиационный завод" заключило договора с американской компанией Aviastar Invest Corp и чешской DISTAR CZ a.s. о начале кооперации по разработке и производству самолетов на Украине. В заключенном договоре не уточняется, какие именно самолеты будут разрабатывать на Украине, что, впрочем, и неудивительно. Американская компания Aviastar Invest Corp имеет опосредованное отношение к летательным аппаратам (компания из 12 человек занимается экспортом и импортом легких летательных аппаратов и вертолетов, а также экспортом и импортом подсолнечного масла и мяса) и консультирует по вопросам авиации, а вот чешская DISTAR CZ a.s. знаменита производством алмазорежущих инструментов всех типов, ну и как побочный бизнес - имеет производство двух легкомоторных самолетов Urban Air Samba и Distar UFM-13 Lambada, разработанных другой фирмой. Теперь они все вместе будут строить самолеты на Украине.


Кроме этого, стороны договорились создать региональный сервисный центр по текущему и капитальному ремонту самолетов и вертолетов, а также обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.

Использованы фотографии: http://avia.pro/
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Комментарии 32

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  1. Тралл Сегодня, 19:06
    УкрОборонПром - укради у оборонной промышленности smile
    Тралл
    1. Sasvet Сегодня, 19:10
      Давненько уже на Донбассе не сбивали ничего украинского в небе ..А зарядов много осталось(заскучали стрелки то ) ! А помните как их мочили ..? Выбили всех практически ВСЕ ,а потом провокация с боингом и т.д.
      Добро пожаловать в АД летуны украинские или кто там у вас будет ..(надеюсь негров за штурвалы не посадите..)))
      Sasvet
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:25
        Не верится, что бы с участием укрошумеров, получилось что-то стоящее. wassat Одна игра в хотелки и сплошное словоблудие. Все!
        Egorovich
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 19:31
          США и Чехи видимо ещё не догадываются во что могут вляпаться , а может просто прикалываются.
          cniza
          1. Тралл Сегодня, 19:35
            Цитата: cniza
            США и Чехи видимо ещё не догадываются во что могут вляпаться , а может просто прикалываются.

            Вляпаются все кроме Aviastar Invest Corp - это виртуальная офшорная фирма.
            Тралл
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:37
              Так понятно это отмывка бабла , а вот кто там спрятался ...
              cniza
        2. Комментарий был удален.
    2. MPN (Павел) Сегодня, 19:31
      Цитата: Тралл
      УкрОборонПром - укради у оборонной промышленности

      Так то оно так, но вот эта фраза...
      обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.
      belay если честно выбила из колеи, это вам не абы что...
      MPN
  2. Irokez (Сергей) Сегодня, 19:11
    То есть менеджер и производственник наняли себе работника. Всё честно, а денежки каждому своё.
    Irokez
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:15
    и как побочный бизнес - имеет производство двух легкомоторных самолетов Urban Air Samba и Distar UFM-13 Lambada, разработанных другой фирмой.
    Как интересно то
    Лёгкий летательный аппарат Urban Air Samba начал разрабатываться в 1996 году, и уже в 1999 году осуществил свой первый полёт, причём, практически сразу стал достаточно популярным, хотя фактически, конструкция фюзеляжа воздушного судна разрабатывалась на базе модели Distar UFM-13 Lambada, не обрётшей большой популярности из-за достаточно низких лётно-технических характеристик.
    Подробнее на: http://avia.pro/blog/urban-air-samba-tehnicheskie
    -harakteristiki-foto
    svp67
  4. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:16
    Есть такое слово - сборка.
    Но модели подобраны просто огонь - их никто не покупает, продукция чешского авиапрома вообще особым спросом не пользуется.
    И почему не с чехами напрямую?
    Серый брат
    1. Тралл Сегодня, 19:21
      Цитата: Серый брат
      почему не с чехами напрямую?

      А потому, что американская фирмочка Aviastar Invest Corp, скорее всего, зарегистрирована где-нибудь в штате Делавэр и является ничем другим, как офшором.
      P.S. Я под столом laughing Загуглил - так и есть. Это 100% офшор для отмывания денег!
      Тралл
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:26
        Цитата: Тралл
        Загуглил - так и есть. Это 100% офшор для отмывания денег!

        Чиста от души баблосов напилить и перемога в подарок. lol
        Серый брат
        1. Тралл Сегодня, 19:28
          Я в шоке от этой страны. Оборонное госпредприятие работает с галимым офшором, да ещё и пиарится на этом.
          Делавэровские офшоры одни из самых дешёвых. Что-то около 2000$ с обслуживанием на год.
          Тралл
  5. poquello (poquello) Сегодня, 19:20
    обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО

    будут выпускать укуронатов
    poquello
  6. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 19:22
    Было же ясно сказано:чтобы не ремонтировать дороги,надо пересесть всем на самолёты.... wassat
    HAM
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:41
    Теперь смело могут заявить: Трепещите вороги... laughing
    parusnik
  8. Jerk Сегодня, 19:45
    Сказ про гвынтокрыл Лев-1 на новыйлад. Вторая серия. Третья - про массовый авиапром на Украине, рабочее название "Как свернуть бумажный самолетик. чтоб свалить на нем нафиг"
    Jerk
  9. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 19:45
    На здоровье, пусть выпускают.
    Почему на "ВО" не рассказывают о новом таджикском автомобиле, новом киргизском тракторе, новом туркменском вездеходе, новом узбекском хлопкоуборочном комбайне, новой казахской технологии возделывания целины? Да по той причине, что нет их так же, как рижских "РАФов", эстонских кранов и сейнеров. Где она, промышленность - известно где, в том самом месте, куда её затолкали. Это ещё и не все упомянуты были, которые раньше имели честь быть причастными к великим делам, к большим свершениям. Сейчас - так же, как и мы, разворовываем созданное не нами.
    Сергей-8848
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:52
      Цитата: Сергей-8848
      Почему на "ВО" не рассказывают о новом таджикском автомобиле, новом киргизском тракторе, новом туркменском вездеходе, новом узбекском хлопкоуборочном

      Узбекские автомобили есть.
      Серый брат
      1. faiver (Андрей) Сегодня, 20:12
        но комбайнов то нет laughing
        faiver
      2. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 20:26
        Смайлика не хватает
        Сергей-8848
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:32
          Цитата: Сергей-8848
          Смайлика не хватает

          Ravon
          Серый брат
      3. Дирижер Сегодня, 20:48
        Дэу чтоли? в нем узбекского разве что метизы.
        Дирижер
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:52
          Цитата: Дирижер
          Дэу чтоли? в нем узбекского разве что метизы.

          Что-то сами делают, что-то собирают. Дэу вообще кончилась давно.
          Серый брат
  10. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:48
    Ура Перемога !
    Выпускали Ан-124 Руслан ,Ан -225 Мрия ,а стали выпускать UFM-13 Lambada.Вот я понимаю прогресс ,так прогресс .Хорошо что не перешли на китайские БПЛА для детей
    APASUS
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:53
      Цитата: APASUS
      .Хорошо что не перешли на китайские БПЛА для детей

      Вообще-то перешли, только не для детей, а для военов АТО.
      Серый брат
  11. Gato (Сергей) Сегодня, 20:05
    Про Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, даже EADS слышал, а вот про
    Aviastar Invest Corp и чешской DISTAR CZ a.s.
    - никогда request Я что-то пропустил?
    Gato
  12. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 20:05
    Не иначе, стратегический ракетоносец выпускать будут? crying
    Горный стрелок
  13. пищак Сегодня, 20:06
    Глубокий угластый вырез под фонарь кабины выглядит стрёмненько в плане силовых нагрузок, возникающих в том сечении фюзеляжа( при том, что и носовая стойка шасси тоже вносит, на взлёте и посадке, свои возмущения в общую картину деформаций)-или я ошибаюсь?!
    В юности и молодости, под влиянием публикаций в журналах "Техника-Молодёжи", "Моделист-Конструктор", "Крылья Родины", "Флюг-Ревю" и "Изобретатель-Рационализатор" увлекался конструированием таких вот самолётиков и их прочностными расчётами, так что, вроде, немного научился "чувствовать материал" и распределение нагрузок в планере летательного аппарата.
    Да и любой инженер-машиностроитель в курсе, что такое "подрезка" в опасном сечении и как при этом возникают усталостные разрушения.
    Поправьте меня конструкторы-авиаторы, если я написал глупость.
    пищак
  14. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 20:09
    "Одесский авиационный завод"
    wassat
    Уже смешно yes . Дальше читать не стал. request
    злой партизан
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:47
      Товарищ Партизан hi -теперь завод называется "цех памяти выпуска летаков "! wassat И этим все сказано! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  15. частное лицо Сегодня, 20:48
    Все новости только про Украину. Разве больше нечего писать на ВО? Достали уже эти хохлы.
    частное лицо
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