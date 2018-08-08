Оружие для Ту-22М3. Вчера, сегодня и завтра
В составе российской дальней авиации служит несколько десятков бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Эти самолеты способны нести различное ракетное и бомбовое вооружение, пригодное для поражения широкого круга целей. Несмотря на солидный возраст, бомбардировщики сохраняют весьма высокий боевой потенциал, а реализуемая в настоящее время программа модернизации расширяет их возможности. Кроме прочего, текущий проект обновления техники позволяет расширить номенклатуру вооружений.
Несколько лет назад российская авиационная промышленность начала реализацию проекта Ту-22М3М. Он предусматривает проведение капитального ремонта техники с одновременной установкой ряда новых систем и приборов. Согласно данным прошлых лет, по результатам этой программы воздушно-космические силы до 2020 года получат три десятка обновленных самолетов. Вместе с рядом прочих бортовых систем замене подлежат приборы для управления вооружением, что понятным образом сказывается на боевых возможностях техники. Рассмотрим современную номенклатуру боеприпасов для Ту-22М3 / М3М.
Свободнопадающие бомбы
Ту-22М3 с самого начала имел возможность несения и применения свободнопадающих авиационных бомб разного калибра. Внутри грузоотсека и на паре внешних держателей типа МБД3-У-9М самолет может нести до 24 т авиабомб. Максимальное количество бомб зависит от их типа и, соответственно, габаритов. Так, в случае с ФАБ-250 на внутренней и внешней подвеске самолета помещается 69 бомб; ФАБ-1500 перевозятся только в количестве 8 единиц. Максимальный калибр бомбы внутри грузоотсека – 9000 кг. При эксплуатации в авиации ВМФ те же держатели могут использоваться вместе с морскими минами разных типов.
Текущий проект модернизации Ту-22М3 предусматривает замену приборов прицельно-навигационного комплекса. Согласно новому проекту, самолеты получают аппаратуру типа СВП-24-22 «Гефест». В составе этого комплекта имеются различные приборы для сбора и обработки данных, применение которых позволяет повысить эффективность удара свободнопадающими бомбами втрое. Новая аппаратура увеличивает дальность обнаружения цели и облегчает ее обнаружение. Также она обеспечивает правильный выход на цель со своевременным сбросом бомб. Согласно открытым данным, применение «Гефеста» позволяет свободнопадающим бомбам показывать характеристики на уровне корректируемых.
Грузоотсек самолета со свободнопадающими бомбами. Фото Oruzhie.info
Впервые Ту-22М3 применили свободнопадающие бомбы в середине восьмидесятых годов в Афганистане. В дальнейшем такая боевая нагрузка использовалась во время войн в Чечне и Южной Осетии. Осенью 2015 года Ту-22М3 были привлечены к уничтожению объектов террористов в Сирии. Там же впервые в условиях реальной операции были использованы комплексы СВП-24-22, что позволило улучшить результаты бомбометания.
Противокорабельные ракеты
Самолеты линейки Ту-22М, в том числе «М3» изначально разрабатывались с учетом использования противокорабельной крылатой ракеты Х-22. Ту-22М3 может нести до трех таких ракет. При этом одна в полуутопленном положении помещается в грузоотсеке, а две другие подвешиваются под крылом. Бомбардировщик может нести и применять ракеты Х-22 всех существующих модификаций, имеющих разный состав собственного оборудования и отличающиеся возможности.
Ту-22М3 сбрасывает бомбы на цель в Сирии. Фото Минобороны РФ
Ракеты Х-22 всех модификаций имеют веретенообразный корпус, треугольное среднерасположенное крыло и хвостовое оперение со стабилизатором и складным килем. Изделие оснащается жидкостным ракетным двигателем, обеспечивающим разгон до скоростей порядка М=3,5-4,5. Максимальная дальность полета задана на уровне 300 км. Для ракет Х-22 были разработаны фугасно-кумулятивная боевая часть массой 1 т и специальный боезаряд мощностью до 1 Мт. Длина ракеты – около 11,6 м, размах крыла – 3 м. Стартовая масса – менее 5,8 т.
В рамках общего семейства были созданы несколько вариантов ракеты с отличающимися системами самонаведения. Прежде всего, использовались радиолокационные ГСН активного и пассивного типа. Также имелись модификации с наведением на источник радиосигнала или с управлением инерциальной навигационной системой. По мере развития исходного проекта наращивались скорость и дальность полета, а также менялись варианты боевой части.
Официально ракеты Х-22 разных модификаций до сих пор состоят на вооружении, но их потенциал к настоящему времени резко сократился. Главной проблемой такого оружия считается его низкая стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы. Так, головки самонаведения старых ракет работают только на одной частоте, что облегчает их подавление. Впрочем, несколько месяцев назад стало известно, что некоторое количество Х-22 пройдет модернизацию и вернется в строй. Запланированное обновление предусматривает установку новой аппаратуры, отвечающей современным требованиям.
Понимая проблемы имеющейся Х-22, советские военные еще в конце восьмидесятых годов заказали разработку ее улучшенной версии. Испытания глубоко модернизированной ракеты начались в 1998 году, а на вооружение она поступила только в 2016-м. Этот вариант оружия для Ту-22М3 известен под названием Х-32.
Новая ракета Х-32 сохранила только планер и некоторые другие устройства базового изделия, тогда как другие были разработаны заново. В этом проекте используется более мощный двигатель, соединенный с топливными баками большей емкости. Были уменьшены габариты и масса боевой части. При этом кардинальной переработке подверглась бортовая электроника. Теперь используется головка самонаведения, включающая инерциальные навигационные приборы и собственный помехозащищенный радиолокатор. Старый автопилот заменили системой автоматического управления.
По известным данным, противокорабельная ракета Х-32 имеет примерно такие же тактико-технические характеристики, что и предыдущая Х-22. Однако применение новой силовой установки и переработанных систем наведения дает значительные преимущества разного рода. В частности, есть основания полагать, что Х-32 не только оказывается защищена от средств РЭБ противника, но и способна атаковать цель, используя профили полета, затрудняющие ее перехват.
Насколько известно, бомбардировщики Ту-22М3 ни разу не применяли противокорабельные ракеты Х-22 и Х-32 против реальных целей. Такое оружие использовалось только на испытаниях и в ходе учений. По всей видимости, устаревшей Х-22 уже никогда не придется атаковать реальные корабли противника, тогда как современная Х-32 все еще может найти свое место в боевых действиях.
Аэробаллистическая ракета «воздух-поверхность»
В течение некоторого времени бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 имели управляемые ракеты для атаки наземных целей с заранее известными координатами. Для решения таких задач предлагалось использовать баллистические ракеты воздушного базирования семейства Х-15. Однако несколько лет назад такие ракеты были сняты с вооружения, в результате чего Ту-22М3 потеряли часть своего боевого потенциала.
Аэробаллистические ракеты Х-15 отличались от противокорабельных Х-22 меньшими габаритами, что положительным образом сказалось на боевых возможностях их носителей. Один Ту-22М3 мог нести шесть таких ракет на барабанной пусковой установке МКУ-6-1 внутри фюзеляжа, а также четыре изделия на установке ПУ-1 под крылом. Для управления таким ракетным вооружением использовались соответствующие приборы из состава прицельно-навигационного комплекса.
Ракеты Х-15 имели цилиндрический корпус с оживальным головным обтекателем и хвостовым оперением, включающим три плоскости. Хвостовая часть корпуса отдавалась под двухкамерный твердотопливный двигатель. Передние отсеки вмещали боевую часть и приборы управления, зависевшие от модификации ракеты. Все версии изделия имели длину 4,78 м при диаметре 455 мм и размахе оперения 920 мм. Стартовая масса – чуть менее 1200 кг, из которых 150 кг приходилось на боевую часть. Дальность стрельбы ограничивалась 30 км. Высота баллистической траектории могла достигать 40 км.
Семейство ракет Х-15 состояло из трех изделий с разными возможностями. Базовая Х-15 имела только инерциальную систему управления и несла специальную боевую часть мощностью 300 кт. Ракета Х-15П получила осколочно-фугасную боевую часть и пассивную радиолокационную систему наведения. Последняя должна была обеспечивать коррекцию траектории на нисходящем участке. Ракета «П» предназначалась для уничтожения радиолокационных систем противника. Корабли предлагалось атаковать с применением ракеты Х-15С, оснащенной кумулятивно-фугасной боевой частью. Такое оружие оснащалось активной радиолокационной ГСН, а также отличалось уменьшенной дальностью полета – не более 150 км.
Ракеты Х-15 были приняты на вооружение в 1980 году и в течение нескольких десятилетий оставались в строю. Сравнительно недавно от них отказались в связи с моральным и физическим устареванием. Номенклатура совместимых боеприпасов для Ту-22М3 сократилась. Вместе с этим бомбардировщики потеряли часть своих боевых возможностей.
Гиперзвуковой «Кинжал»
В начале марта стало известно о существовании нового отечественного авиационного средства поражения – гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал». Тогда же были показаны кадры с летных испытаний перспективного оружия. Согласно опубликованным данным, первым носителем новой ракеты должен был стать специально доработанный перехватчик МиГ-31. Через несколько месяцев стало известно, что носителем «Кинжала» в ближайшем будущем станет и Ту-22М3.
В самом начале июля отечественные средства массовой информации, ссылаясь на неназванные источники в оборонной промышленности, рассказали о скором начале новых испытаний ракеты Х-47М2 «Кинжал». Целью этих проверок станет отработка применения нового оружия дальним бомбардировщиком Ту-22М3. Сообщалось, что такой самолет способен нести сразу несколько ракет нового типа. Впрочем, какие-либо иные подробности многообещающего проекта на тот момент не приводились.
Вскоре появились новые данные, раскрывающие тактико-технические характеристики оружия. Неназванный представитель промышленности рассказал российской прессе о боевом радиусе новых комплексов. По его словам, дальность применения ракеты «Кинжал» с истребителем МиГ-31 достигает 2 тыс. км, а с бомбардировщиком Ту-22М3 – 3 тыс. км. При этом было указано, что в указанные числа входят как дальность полета самой ракеты, так и боевой радиус носителя.
Согласно доступным данным, изделие Х-47М2 представляет собой аэробаллистическую ракету, предназначенную для поражения сухопутных и надводных объектов. В некоторых источниках упоминается, что это изделие могло быть создано на базе одной из ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер». Важнейшими особенностями «Кинжала» являются профиль полета и развиваемая скорость. За счет разгона после старта ракета должна выходить на баллистическую траекторию. Максимальная скорость полета может составлять 10-12 тыс. км/ч. Такие характеристики делают крайне сложным или даже невозможным своевременное обнаружение и поражение ракеты средствами ПВО.
Барабанная установка с ракетами Х-15. Фото Rbase.new-factoria.ru
По официальным данным, еще в прошлом году ракета «Кинжал» с носителем в виде МиГ-31 поступила на опытное дежурство в частях Южного военного округа. Вариант ракетного комплекса на основе бомбардировщика Ту-22М3 пока не выходил на испытания, но его проверки должны состояться в самое ближайшее время. По их результатам, в распоряжении воздушно-космических сил может появиться уникальный инструмент для нанесения ударов.
Вчера, сегодня и завтра
Строительство бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 стартовало в конце семидесятых годов, и за несколько лет эти машины заняли важнейшее место в структуре советской дальней авиации. С самого начала они имели возможность атаки разнообразных наземных и надводных целей, для чего могли применять ракетное и бомбовое вооружение разных типов. В целом, такое положение вещей сохраняется до сих пор, однако за прошедшие десятилетия произошли заметные и существенные изменения.
В первые годы службы бомбардировщики могли уничтожать наземные объекты при помощи ракет Х-15 и бомб различных типов. Для атаки кораблей у них были ракеты Х-22. В дальнейшем Х-22 морально устарели на фоне развития средств РЭБ, а Х-15 вовсе были сняты с вооружения. Применение свободнопадающих бомб, в свою очередь, имело ограниченную результативность. Подобная ситуация сохранялась в течение нескольких лет, но затем начала меняться.
Ту-22М3 в новейшей версии «М3М» сохраняет способность применения свободнопадающих бомб, но новая аппаратура в разы повышает точность таких ударов. Устаревшая ракета Х-22 заменяется современной Х-32 с улучшенной бортовой аппаратурой. Самолет восстановил свой потенциал, причем часть его новых возможностей уже была проверена не только на полигоне, но и в условиях реального конфликта. В обозримом будущем номенклатура вооружений пополнится новейшей аэробаллистической ракетой Х-47М2, которая может считаться современной заменой для снятой с вооружения Х-15. Это оружие снова позволит Ту-22М3 атаковать наземные объекты при помощи управляемых ракет.
Таким образом, в течение нескольких следующих лет модернизированный самолет Ту-22М3М вновь станет универсальным средством для ударов по разным целям на удалении в тысячи километров. К сожалению, новую модернизацию пройдет далеко не весь парк имеющихся Ту-22М3, но и три десятка обновленных машин смогут внести существенный вклад в обороноспособность страны. Малое количество носителей в таком случае будет компенсироваться высокой эффективностью оружия, способного решать широкий круг боевых задач.
По материалам сайтов:
http://airwar.ru/
http://rbase.new-factoria.ru/
http://testpilot.ru/
http://tupolev.ru/
http://mil.ru/
http://kremlin.ru/
http://tass.ru/
http://vz.ru/
Несколько лет назад российская авиационная промышленность начала реализацию проекта Ту-22М3М. Он предусматривает проведение капитального ремонта техники с одновременной установкой ряда новых систем и приборов. Согласно данным прошлых лет, по результатам этой программы воздушно-космические силы до 2020 года получат три десятка обновленных самолетов. Вместе с рядом прочих бортовых систем замене подлежат приборы для управления вооружением, что понятным образом сказывается на боевых возможностях техники. Рассмотрим современную номенклатуру боеприпасов для Ту-22М3 / М3М.
Свободнопадающие бомбы
Ту-22М3 с самого начала имел возможность несения и применения свободнопадающих авиационных бомб разного калибра. Внутри грузоотсека и на паре внешних держателей типа МБД3-У-9М самолет может нести до 24 т авиабомб. Максимальное количество бомб зависит от их типа и, соответственно, габаритов. Так, в случае с ФАБ-250 на внутренней и внешней подвеске самолета помещается 69 бомб; ФАБ-1500 перевозятся только в количестве 8 единиц. Максимальный калибр бомбы внутри грузоотсека – 9000 кг. При эксплуатации в авиации ВМФ те же держатели могут использоваться вместе с морскими минами разных типов.
Текущий проект модернизации Ту-22М3 предусматривает замену приборов прицельно-навигационного комплекса. Согласно новому проекту, самолеты получают аппаратуру типа СВП-24-22 «Гефест». В составе этого комплекта имеются различные приборы для сбора и обработки данных, применение которых позволяет повысить эффективность удара свободнопадающими бомбами втрое. Новая аппаратура увеличивает дальность обнаружения цели и облегчает ее обнаружение. Также она обеспечивает правильный выход на цель со своевременным сбросом бомб. Согласно открытым данным, применение «Гефеста» позволяет свободнопадающим бомбам показывать характеристики на уровне корректируемых.
Грузоотсек самолета со свободнопадающими бомбами. Фото Oruzhie.info
Впервые Ту-22М3 применили свободнопадающие бомбы в середине восьмидесятых годов в Афганистане. В дальнейшем такая боевая нагрузка использовалась во время войн в Чечне и Южной Осетии. Осенью 2015 года Ту-22М3 были привлечены к уничтожению объектов террористов в Сирии. Там же впервые в условиях реальной операции были использованы комплексы СВП-24-22, что позволило улучшить результаты бомбометания.
Противокорабельные ракеты
Самолеты линейки Ту-22М, в том числе «М3» изначально разрабатывались с учетом использования противокорабельной крылатой ракеты Х-22. Ту-22М3 может нести до трех таких ракет. При этом одна в полуутопленном положении помещается в грузоотсеке, а две другие подвешиваются под крылом. Бомбардировщик может нести и применять ракеты Х-22 всех существующих модификаций, имеющих разный состав собственного оборудования и отличающиеся возможности.
Ту-22М3 сбрасывает бомбы на цель в Сирии. Фото Минобороны РФ
Ракеты Х-22 всех модификаций имеют веретенообразный корпус, треугольное среднерасположенное крыло и хвостовое оперение со стабилизатором и складным килем. Изделие оснащается жидкостным ракетным двигателем, обеспечивающим разгон до скоростей порядка М=3,5-4,5. Максимальная дальность полета задана на уровне 300 км. Для ракет Х-22 были разработаны фугасно-кумулятивная боевая часть массой 1 т и специальный боезаряд мощностью до 1 Мт. Длина ракеты – около 11,6 м, размах крыла – 3 м. Стартовая масса – менее 5,8 т.
В рамках общего семейства были созданы несколько вариантов ракеты с отличающимися системами самонаведения. Прежде всего, использовались радиолокационные ГСН активного и пассивного типа. Также имелись модификации с наведением на источник радиосигнала или с управлением инерциальной навигационной системой. По мере развития исходного проекта наращивались скорость и дальность полета, а также менялись варианты боевой части.
Официально ракеты Х-22 разных модификаций до сих пор состоят на вооружении, но их потенциал к настоящему времени резко сократился. Главной проблемой такого оружия считается его низкая стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы. Так, головки самонаведения старых ракет работают только на одной частоте, что облегчает их подавление. Впрочем, несколько месяцев назад стало известно, что некоторое количество Х-22 пройдет модернизацию и вернется в строй. Запланированное обновление предусматривает установку новой аппаратуры, отвечающей современным требованиям.
Понимая проблемы имеющейся Х-22, советские военные еще в конце восьмидесятых годов заказали разработку ее улучшенной версии. Испытания глубоко модернизированной ракеты начались в 1998 году, а на вооружение она поступила только в 2016-м. Этот вариант оружия для Ту-22М3 известен под названием Х-32.
Новая ракета Х-32 сохранила только планер и некоторые другие устройства базового изделия, тогда как другие были разработаны заново. В этом проекте используется более мощный двигатель, соединенный с топливными баками большей емкости. Были уменьшены габариты и масса боевой части. При этом кардинальной переработке подверглась бортовая электроника. Теперь используется головка самонаведения, включающая инерциальные навигационные приборы и собственный помехозащищенный радиолокатор. Старый автопилот заменили системой автоматического управления.
По известным данным, противокорабельная ракета Х-32 имеет примерно такие же тактико-технические характеристики, что и предыдущая Х-22. Однако применение новой силовой установки и переработанных систем наведения дает значительные преимущества разного рода. В частности, есть основания полагать, что Х-32 не только оказывается защищена от средств РЭБ противника, но и способна атаковать цель, используя профили полета, затрудняющие ее перехват.
Насколько известно, бомбардировщики Ту-22М3 ни разу не применяли противокорабельные ракеты Х-22 и Х-32 против реальных целей. Такое оружие использовалось только на испытаниях и в ходе учений. По всей видимости, устаревшей Х-22 уже никогда не придется атаковать реальные корабли противника, тогда как современная Х-32 все еще может найти свое место в боевых действиях.
Аэробаллистическая ракета «воздух-поверхность»
В течение некоторого времени бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 имели управляемые ракеты для атаки наземных целей с заранее известными координатами. Для решения таких задач предлагалось использовать баллистические ракеты воздушного базирования семейства Х-15. Однако несколько лет назад такие ракеты были сняты с вооружения, в результате чего Ту-22М3 потеряли часть своего боевого потенциала.
Аэробаллистические ракеты Х-15 отличались от противокорабельных Х-22 меньшими габаритами, что положительным образом сказалось на боевых возможностях их носителей. Один Ту-22М3 мог нести шесть таких ракет на барабанной пусковой установке МКУ-6-1 внутри фюзеляжа, а также четыре изделия на установке ПУ-1 под крылом. Для управления таким ракетным вооружением использовались соответствующие приборы из состава прицельно-навигационного комплекса.
Ракеты Х-15 имели цилиндрический корпус с оживальным головным обтекателем и хвостовым оперением, включающим три плоскости. Хвостовая часть корпуса отдавалась под двухкамерный твердотопливный двигатель. Передние отсеки вмещали боевую часть и приборы управления, зависевшие от модификации ракеты. Все версии изделия имели длину 4,78 м при диаметре 455 мм и размахе оперения 920 мм. Стартовая масса – чуть менее 1200 кг, из которых 150 кг приходилось на боевую часть. Дальность стрельбы ограничивалась 30 км. Высота баллистической траектории могла достигать 40 км.
Семейство ракет Х-15 состояло из трех изделий с разными возможностями. Базовая Х-15 имела только инерциальную систему управления и несла специальную боевую часть мощностью 300 кт. Ракета Х-15П получила осколочно-фугасную боевую часть и пассивную радиолокационную систему наведения. Последняя должна была обеспечивать коррекцию траектории на нисходящем участке. Ракета «П» предназначалась для уничтожения радиолокационных систем противника. Корабли предлагалось атаковать с применением ракеты Х-15С, оснащенной кумулятивно-фугасной боевой частью. Такое оружие оснащалось активной радиолокационной ГСН, а также отличалось уменьшенной дальностью полета – не более 150 км.
Ракеты Х-15 были приняты на вооружение в 1980 году и в течение нескольких десятилетий оставались в строю. Сравнительно недавно от них отказались в связи с моральным и физическим устареванием. Номенклатура совместимых боеприпасов для Ту-22М3 сократилась. Вместе с этим бомбардировщики потеряли часть своих боевых возможностей.
Гиперзвуковой «Кинжал»
В начале марта стало известно о существовании нового отечественного авиационного средства поражения – гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал». Тогда же были показаны кадры с летных испытаний перспективного оружия. Согласно опубликованным данным, первым носителем новой ракеты должен был стать специально доработанный перехватчик МиГ-31. Через несколько месяцев стало известно, что носителем «Кинжала» в ближайшем будущем станет и Ту-22М3.
В самом начале июля отечественные средства массовой информации, ссылаясь на неназванные источники в оборонной промышленности, рассказали о скором начале новых испытаний ракеты Х-47М2 «Кинжал». Целью этих проверок станет отработка применения нового оружия дальним бомбардировщиком Ту-22М3. Сообщалось, что такой самолет способен нести сразу несколько ракет нового типа. Впрочем, какие-либо иные подробности многообещающего проекта на тот момент не приводились.
Вскоре появились новые данные, раскрывающие тактико-технические характеристики оружия. Неназванный представитель промышленности рассказал российской прессе о боевом радиусе новых комплексов. По его словам, дальность применения ракеты «Кинжал» с истребителем МиГ-31 достигает 2 тыс. км, а с бомбардировщиком Ту-22М3 – 3 тыс. км. При этом было указано, что в указанные числа входят как дальность полета самой ракеты, так и боевой радиус носителя.
Согласно доступным данным, изделие Х-47М2 представляет собой аэробаллистическую ракету, предназначенную для поражения сухопутных и надводных объектов. В некоторых источниках упоминается, что это изделие могло быть создано на базе одной из ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер». Важнейшими особенностями «Кинжала» являются профиль полета и развиваемая скорость. За счет разгона после старта ракета должна выходить на баллистическую траекторию. Максимальная скорость полета может составлять 10-12 тыс. км/ч. Такие характеристики делают крайне сложным или даже невозможным своевременное обнаружение и поражение ракеты средствами ПВО.
Барабанная установка с ракетами Х-15. Фото Rbase.new-factoria.ru
По официальным данным, еще в прошлом году ракета «Кинжал» с носителем в виде МиГ-31 поступила на опытное дежурство в частях Южного военного округа. Вариант ракетного комплекса на основе бомбардировщика Ту-22М3 пока не выходил на испытания, но его проверки должны состояться в самое ближайшее время. По их результатам, в распоряжении воздушно-космических сил может появиться уникальный инструмент для нанесения ударов.
Вчера, сегодня и завтра
Строительство бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 стартовало в конце семидесятых годов, и за несколько лет эти машины заняли важнейшее место в структуре советской дальней авиации. С самого начала они имели возможность атаки разнообразных наземных и надводных целей, для чего могли применять ракетное и бомбовое вооружение разных типов. В целом, такое положение вещей сохраняется до сих пор, однако за прошедшие десятилетия произошли заметные и существенные изменения.
В первые годы службы бомбардировщики могли уничтожать наземные объекты при помощи ракет Х-15 и бомб различных типов. Для атаки кораблей у них были ракеты Х-22. В дальнейшем Х-22 морально устарели на фоне развития средств РЭБ, а Х-15 вовсе были сняты с вооружения. Применение свободнопадающих бомб, в свою очередь, имело ограниченную результативность. Подобная ситуация сохранялась в течение нескольких лет, но затем начала меняться.
Ту-22М3 в новейшей версии «М3М» сохраняет способность применения свободнопадающих бомб, но новая аппаратура в разы повышает точность таких ударов. Устаревшая ракета Х-22 заменяется современной Х-32 с улучшенной бортовой аппаратурой. Самолет восстановил свой потенциал, причем часть его новых возможностей уже была проверена не только на полигоне, но и в условиях реального конфликта. В обозримом будущем номенклатура вооружений пополнится новейшей аэробаллистической ракетой Х-47М2, которая может считаться современной заменой для снятой с вооружения Х-15. Это оружие снова позволит Ту-22М3 атаковать наземные объекты при помощи управляемых ракет.
Таким образом, в течение нескольких следующих лет модернизированный самолет Ту-22М3М вновь станет универсальным средством для ударов по разным целям на удалении в тысячи километров. К сожалению, новую модернизацию пройдет далеко не весь парк имеющихся Ту-22М3, но и три десятка обновленных машин смогут внести существенный вклад в обороноспособность страны. Малое количество носителей в таком случае будет компенсироваться высокой эффективностью оружия, способного решать широкий круг боевых задач.
По материалам сайтов:
http://airwar.ru/
http://rbase.new-factoria.ru/
http://testpilot.ru/
http://tupolev.ru/
http://mil.ru/
http://kremlin.ru/
http://tass.ru/
http://vz.ru/
Автор: Рябов Кирилл
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