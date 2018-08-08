Оружие для Ту-22М3. Вчера, сегодня и завтра



Ту-22М3 на взлете. Фото ПАО "Туполев" / tupolev.ru



Грузоотсек самолета со свободнопадающими бомбами. Фото Oruzhie.info



Ту-22М3 сбрасывает бомбы на цель в Сирии. Фото Минобороны РФ



Ракета Х-22 под грузоотсеком бомбардировщика, 1984 г. Фото Wikimedia Commons



Х-22 под самолетом, вид с другого ракурса. Фото Wikimedia Commons



Вариант комбинированной боевой нагрузки, включающий ракеты Х-22 и бомбы. Фото Aviation.ru



Ту-22М3М с ракетами Х-32. Фото Airwar.ru



Ракета Х-15 в музее. Фото Rbase.new-factoria.ru



Барабанная установка с ракетами Х-15. Фото Rbase.new-factoria.ru



Ракета Х-47М2 "Кинжал" на самолете МиГ-31. Фото Kremlin.ru

По материалам сайтов:

http://airwar.ru/

http://rbase.new-factoria.ru/

http://testpilot.ru/

http://tupolev.ru/

http://mil.ru/

http://kremlin.ru/

http://tass.ru/

http://vz.ru/

В составе российской дальней авиации служит несколько десятков бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Эти самолеты способны нести различное ракетное и бомбовое вооружение, пригодное для поражения широкого круга целей. Несмотря на солидный возраст, бомбардировщики сохраняют весьма высокий боевой потенциал, а реализуемая в настоящее время программа модернизации расширяет их возможности. Кроме прочего, текущий проект обновления техники позволяет расширить номенклатуру вооружений.Несколько лет назад российская авиационная промышленность начала реализацию проекта Ту-22М3М. Он предусматривает проведение капитального ремонта техники с одновременной установкой ряда новых систем и приборов. Согласно данным прошлых лет, по результатам этой программы воздушно-космические силы до 2020 года получат три десятка обновленных самолетов. Вместе с рядом прочих бортовых систем замене подлежат приборы для управления вооружением, что понятным образом сказывается на боевых возможностях техники. Рассмотрим современную номенклатуру боеприпасов для Ту-22М3 / М3М.Ту-22М3 с самого начала имел возможность несения и применения свободнопадающих авиационных бомб разного калибра. Внутри грузоотсека и на паре внешних держателей типа МБД3-У-9М самолет может нести до 24 т авиабомб. Максимальное количество бомб зависит от их типа и, соответственно, габаритов. Так, в случае с ФАБ-250 на внутренней и внешней подвеске самолета помещается 69 бомб; ФАБ-1500 перевозятся только в количестве 8 единиц. Максимальный калибр бомбы внутри грузоотсека – 9000 кг. При эксплуатации в авиации ВМФ те же держатели могут использоваться вместе с морскими минами разных типов.Текущий проект модернизации Ту-22М3 предусматривает замену приборов прицельно-навигационного комплекса. Согласно новому проекту, самолеты получают аппаратуру типа СВП-24-22 «Гефест». В составе этого комплекта имеются различные приборы для сбора и обработки данных, применение которых позволяет повысить эффективность удара свободнопадающими бомбами втрое. Новая аппаратура увеличивает дальность обнаружения цели и облегчает ее обнаружение. Также она обеспечивает правильный выход на цель со своевременным сбросом бомб. Согласно открытым данным, применение «Гефеста» позволяет свободнопадающим бомбам показывать характеристики на уровне корректируемых.Впервые Ту-22М3 применили свободнопадающие бомбы в середине восьмидесятых годов в Афганистане. В дальнейшем такая боевая нагрузка использовалась во время войн в Чечне и Южной Осетии. Осенью 2015 года Ту-22М3 были привлечены к уничтожению объектов террористов в Сирии. Там же впервые в условиях реальной операции были использованы комплексы СВП-24-22, что позволило улучшить результаты бомбометания.Самолеты линейки Ту-22М, в том числе «М3» изначально разрабатывались с учетом использования противокорабельной крылатой ракеты Х-22. Ту-22М3 может нести до трех таких ракет. При этом одна в полуутопленном положении помещается в грузоотсеке, а две другие подвешиваются под крылом. Бомбардировщик может нести и применять ракеты Х-22 всех существующих модификаций, имеющих разный состав собственного оборудования и отличающиеся возможности.Ракеты Х-22 всех модификаций имеют веретенообразный корпус, треугольное среднерасположенное крыло и хвостовое оперение со стабилизатором и складным килем. Изделие оснащается жидкостным ракетным двигателем, обеспечивающим разгон до скоростей порядка М=3,5-4,5. Максимальная дальность полета задана на уровне 300 км. Для ракет Х-22 были разработаны фугасно-кумулятивная боевая часть массой 1 т и специальный боезаряд мощностью до 1 Мт. Длина ракеты – около 11,6 м, размах крыла – 3 м. Стартовая масса – менее 5,8 т.В рамках общего семейства были созданы несколько вариантов ракеты с отличающимися системами самонаведения. Прежде всего, использовались радиолокационные ГСН активного и пассивного типа. Также имелись модификации с наведением на источник радиосигнала или с управлением инерциальной навигационной системой. По мере развития исходного проекта наращивались скорость и дальность полета, а также менялись варианты боевой части.Официально ракеты Х-22 разных модификаций до сих пор состоят на вооружении, но их потенциал к настоящему времени резко сократился. Главной проблемой такого оружия считается его низкая стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы. Так, головки самонаведения старых ракет работают только на одной частоте, что облегчает их подавление. Впрочем, несколько месяцев назад стало известно, что некоторое количество Х-22 пройдет модернизацию и вернется в строй. Запланированное обновление предусматривает установку новой аппаратуры, отвечающей современным требованиям.Понимая проблемы имеющейся Х-22, советские военные еще в конце восьмидесятых годов заказали разработку ее улучшенной версии. Испытания глубоко модернизированной ракеты начались в 1998 году, а на вооружение она поступила только в 2016-м. Этот вариант оружия для Ту-22М3 известен под названием Х-32.Новая ракета Х-32 сохранила только планер и некоторые другие устройства базового изделия, тогда как другие были разработаны заново. В этом проекте используется более мощный двигатель, соединенный с топливными баками большей емкости. Были уменьшены габариты и масса боевой части. При этом кардинальной переработке подверглась бортовая электроника. Теперь используется головка самонаведения, включающая инерциальные навигационные приборы и собственный помехозащищенный радиолокатор. Старый автопилот заменили системой автоматического управления.По известным данным, противокорабельная ракета Х-32 имеет примерно такие же тактико-технические характеристики, что и предыдущая Х-22. Однако применение новой силовой установки и переработанных систем наведения дает значительные преимущества разного рода. В частности, есть основания полагать, что Х-32 не только оказывается защищена от средств РЭБ противника, но и способна атаковать цель, используя профили полета, затрудняющие ее перехват.Насколько известно, бомбардировщики Ту-22М3 ни разу не применяли противокорабельные ракеты Х-22 и Х-32 против реальных целей. Такое оружие использовалось только на испытаниях и в ходе учений. По всей видимости, устаревшей Х-22 уже никогда не придется атаковать реальные корабли противника, тогда как современная Х-32 все еще может найти свое место в боевых действиях.В течение некоторого времени бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 имели управляемые ракеты для атаки наземных целей с заранее известными координатами. Для решения таких задач предлагалось использовать баллистические ракеты воздушного базирования семейства Х-15. Однако несколько лет назад такие ракеты были сняты с вооружения, в результате чего Ту-22М3 потеряли часть своего боевого потенциала.Аэробаллистические ракеты Х-15 отличались от противокорабельных Х-22 меньшими габаритами, что положительным образом сказалось на боевых возможностях их носителей. Один Ту-22М3 мог нести шесть таких ракет на барабанной пусковой установке МКУ-6-1 внутри фюзеляжа, а также четыре изделия на установке ПУ-1 под крылом. Для управления таким ракетным вооружением использовались соответствующие приборы из состава прицельно-навигационного комплекса.Ракеты Х-15 имели цилиндрический корпус с оживальным головным обтекателем и хвостовым оперением, включающим три плоскости. Хвостовая часть корпуса отдавалась под двухкамерный твердотопливный двигатель. Передние отсеки вмещали боевую часть и приборы управления, зависевшие от модификации ракеты. Все версии изделия имели длину 4,78 м при диаметре 455 мм и размахе оперения 920 мм. Стартовая масса – чуть менее 1200 кг, из которых 150 кг приходилось на боевую часть. Дальность стрельбы ограничивалась 30 км. Высота баллистической траектории могла достигать 40 км.Семейство ракет Х-15 состояло из трех изделий с разными возможностями. Базовая Х-15 имела только инерциальную систему управления и несла специальную боевую часть мощностью 300 кт. Ракета Х-15П получила осколочно-фугасную боевую часть и пассивную радиолокационную систему наведения. Последняя должна была обеспечивать коррекцию траектории на нисходящем участке. Ракета «П» предназначалась для уничтожения радиолокационных систем противника. Корабли предлагалось атаковать с применением ракеты Х-15С, оснащенной кумулятивно-фугасной боевой частью. Такое оружие оснащалось активной радиолокационной ГСН, а также отличалось уменьшенной дальностью полета – не более 150 км.Ракеты Х-15 были приняты на вооружение в 1980 году и в течение нескольких десятилетий оставались в строю. Сравнительно недавно от них отказались в связи с моральным и физическим устареванием. Номенклатура совместимых боеприпасов для Ту-22М3 сократилась. Вместе с этим бомбардировщики потеряли часть своих боевых возможностей.В начале марта стало известно о существовании нового отечественного авиационного средства поражения – гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал». Тогда же были показаны кадры с летных испытаний перспективного оружия. Согласно опубликованным данным, первым носителем новой ракеты должен был стать специально доработанный перехватчик МиГ-31. Через несколько месяцев стало известно, что носителем «Кинжала» в ближайшем будущем станет и Ту-22М3.В самом начале июля отечественные средства массовой информации, ссылаясь на неназванные источники в оборонной промышленности, рассказали о скором начале новых испытаний ракеты Х-47М2 «Кинжал». Целью этих проверок станет отработка применения нового оружия дальним бомбардировщиком Ту-22М3. Сообщалось, что такой самолет способен нести сразу несколько ракет нового типа. Впрочем, какие-либо иные подробности многообещающего проекта на тот момент не приводились.Вскоре появились новые данные, раскрывающие тактико-технические характеристики оружия. Неназванный представитель промышленности рассказал российской прессе о боевом радиусе новых комплексов. По его словам, дальность применения ракеты «Кинжал» с истребителем МиГ-31 достигает 2 тыс. км, а с бомбардировщиком Ту-22М3 – 3 тыс. км. При этом было указано, что в указанные числа входят как дальность полета самой ракеты, так и боевой радиус носителя.Согласно доступным данным, изделие Х-47М2 представляет собой аэробаллистическую ракету, предназначенную для поражения сухопутных и надводных объектов. В некоторых источниках упоминается, что это изделие могло быть создано на базе одной из ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер». Важнейшими особенностями «Кинжала» являются профиль полета и развиваемая скорость. За счет разгона после старта ракета должна выходить на баллистическую траекторию. Максимальная скорость полета может составлять 10-12 тыс. км/ч. Такие характеристики делают крайне сложным или даже невозможным своевременное обнаружение и поражение ракеты средствами ПВО.По официальным данным, еще в прошлом году ракета «Кинжал» с носителем в виде МиГ-31 поступила на опытное дежурство в частях Южного военного округа. Вариант ракетного комплекса на основе бомбардировщика Ту-22М3 пока не выходил на испытания, но его проверки должны состояться в самое ближайшее время. По их результатам, в распоряжении воздушно-космических сил может появиться уникальный инструмент для нанесения ударов.Строительство бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 стартовало в конце семидесятых годов, и за несколько лет эти машины заняли важнейшее место в структуре советской дальней авиации. С самого начала они имели возможность атаки разнообразных наземных и надводных целей, для чего могли применять ракетное и бомбовое вооружение разных типов. В целом, такое положение вещей сохраняется до сих пор, однако за прошедшие десятилетия произошли заметные и существенные изменения.В первые годы службы бомбардировщики могли уничтожать наземные объекты при помощи ракет Х-15 и бомб различных типов. Для атаки кораблей у них были ракеты Х-22. В дальнейшем Х-22 морально устарели на фоне развития средств РЭБ, а Х-15 вовсе были сняты с вооружения. Применение свободнопадающих бомб, в свою очередь, имело ограниченную результативность. Подобная ситуация сохранялась в течение нескольких лет, но затем начала меняться.Ту-22М3 в новейшей версии «М3М» сохраняет способность применения свободнопадающих бомб, но новая аппаратура в разы повышает точность таких ударов. Устаревшая ракета Х-22 заменяется современной Х-32 с улучшенной бортовой аппаратурой. Самолет восстановил свой потенциал, причем часть его новых возможностей уже была проверена не только на полигоне, но и в условиях реального конфликта. В обозримом будущем номенклатура вооружений пополнится новейшей аэробаллистической ракетой Х-47М2, которая может считаться современной заменой для снятой с вооружения Х-15. Это оружие снова позволит Ту-22М3 атаковать наземные объекты при помощи управляемых ракет.Таким образом, в течение нескольких следующих лет модернизированный самолет Ту-22М3М вновь станет универсальным средством для ударов по разным целям на удалении в тысячи километров. К сожалению, новую модернизацию пройдет далеко не весь парк имеющихся Ту-22М3, но и три десятка обновленных машин смогут внести существенный вклад в обороноспособность страны. Малое количество носителей в таком случае будет компенсироваться высокой эффективностью оружия, способного решать широкий круг боевых задач.