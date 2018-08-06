20:57 06 августа
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Британский эксперт: Россия захватит всю территорию от Крыма до Румынии

На украинском телевидении выступил британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант, который заявил, что у России в планах захват всего Азовского моря и нескольких городов на Украине.

Британский эксперт: Россия захватит всю территорию от Крыма до Румынии


Выступая в эфире украинского телеканала Еспресо.TV, Грант заявил, что в настоящее время особо плохое положение сложилось в Мариуполе и причиной этого, конечно же, российские корабли, которые в акватории Азовского моря останавливают для проверки российские пограничники. Таким образом, считает британский полковник, Россия хочет "фактически подавить" всю торговлю в районе Мариуполя и в окончании превратить Азовское море в русское. После захвата Азовского моря, со слов эксперта, русские начнут блокировать и захватывать всю территорию от "Крыма до Румынии, а также обязательно захватят Одессу".


Грант предупредил, что американские корабли и корабли НАТО, находящиеся в территориальных водах Украины, не будут атаковать российский военный флот. Украине следует попросить США предоставить их корабли в аренду, заявил полковник, как это сделал Уинстон Черчилль, когда британский флот был также слаб, как сейчас военно-морские силы Украины.

Напомним, что ранее украинский блогер и "военный эксперт" Арестович заявлял, что Россия стремится забрать себе всю акваторию Азовского моря, выдавив Украину на побережье.

Использованы фотографии: dssitsec.eu
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Комментарии 40

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  1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 20:04
    Украине следует попросить США предоставить их корабли в аренду, заявил полковник

    Плохо, что мозги нельзя взять в аренду. sad
    dorz
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 20:08
      Мозги у американцев есть, они всю украинскую элиту купили. У нас таких денег нет, поэтому и пришлось вернуть Крым. Кастати в Бельбеке собираются строить гражданский аэропорт и он будет общим с военными. Ну и полосу строят под дальние бомбардировщики Ту-22М3, они тут будут базироваться. Весь Черноморский регион будет под их контролем.
      Аристарх Людвигович
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:40
        Британский эксперт: Россия захватит всю территорию от Крыма до Румынии


        Пора их кормить успокоительными , а то доживут до смирительной рубашки.
        cniza
      2. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:40
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Мозги у американцев есть, они всю украинскую элиту купили. У нас таких денег нет, поэтому и пришлось вернуть Крым.

        Деньги то есть.. элита просто на себя их тратит, да деток своих. А у американцев деньги есть, потому, что наши в их экономику несут, все непосильно нажитое туда..
        Svarog
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:18
      В принципе бритт прав.Но мы не захватываем,а возвращаем СВОЕ..
      Цитата: dorz
      Украине следует попросить США предоставить их корабли в аренду, заявил полковник

      Плохо, что мозги нельзя взять в аренду. sad
      210окв
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:40
        Я бы сказал , что они сами возвращаются ...
        cniza
    3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 20:49
      Цитата: dorz
      Плохо, что мозги нельзя взять в аренду.

      Это он так тонко намекнул, что мы вам и корабли, и все, что хотите, только воюйте с Россией сами. А мы в сторонке постоим, посмотрим...
      helmi8
  2. faiver (Андрей) Сегодня, 20:05
    Британский эксперт: Россия захватит всю территорию от Крыма до Румынии - не захватит, а вернет, так будет правильнее...
    faiver
    1. Дирижер Сегодня, 20:45
      То есть вы предлагаете еЩЕ и румын с молдаванами на шею России повесить?
      Дирижер
  3. Опер (Игорь) Сегодня, 20:05
    А какое дело Британии до Одессы и Черного с Азовским морям?! И, что же это так НАТО руки то умывает при такой угрозе со стороны России то?! Бедные, бедные украинцы!!! Одни на переднем крае цивилизованного мира! Ну румыны еще конечно... Ох беда, беда огорчение!!! А как отреагировали на это евроукраинцы не сообщается?! Корабли в аренду это в высшей степени высокие отношения! Чем платить будут?)
    Опер
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 20:07
      ну как это какое дело? радеют за светлое будущее демократии, аж по ночам спать не могут... lol
      faiver
    2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 20:08
      У них кладбища в Крыму. Наверное хотят пополнить
      Сергей39
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 20:21
        Это да! Как то в Крыму Британия лишилась чуть ли не всей сразу элитной поросли ... С тех самых пор то Черчиль промелькнет то Тетчер изредка! А так сплошное болото с новичком... Осторожнее лордам и перам надо с этим регионом быть-гиблое для них место! Так можно окончательно в Мэй и Джонсонов деградировать!
        Опер
  4. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 20:08
    Выдавить хохлов в свои исконные границы и забыть про них)!!!
    mig29mks
    1. L Cornelius Sulla (Дмитрий) Сегодня, 20:24
      Сударь, а вы можете назвать хохляцкие государства до 1918? Вот и я не могу, так что исконных границ у них нет - можно выдавливать до польской границы. Можно конечно в междуречье Тигра и Евфрата - на историческую родину шумеров.
      L Cornelius Sulla
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:41
        Если только на Венере belay laughing
        cniza
  5. Васян1971 (Василий) Сегодня, 20:13
    "... полковник в отставке Глен Грант, заявил, что у России в планах захват всего Азовского моря и нескольких городов на Украине.
    М-дя... Видимо не у всех "экс" после отставки мозги просветляются... У некоторых совсем даже наоборот. fool
    Васян1971
    1. MPN (Павел) Сегодня, 20:22
      Цитата: Васян1971
      М-дя... Видимо не у всех "экс" после отставки мозги просветляются... У некоторых совсем наоборот.

      Так то просветляются, но там очень близко граница маразма, так, что скользко это все...
      MPN
    2. Kurare Сегодня, 20:50
      Цитата: Васян1971
      М-дя... Видимо не у всех "экс" после отставки мозги просветляются... У некоторых совсем даже наоборот. fool

      До них как до жирафа доходит. Неужели уже "заметили", что Азовское море - внутреннее море России. И никаких захватов. Просто так взяло - и отошло... wink
      Дать Укрине корабли в аренду? Кто на них ходить то будет? Нормальные мореманы остались в Крыму, а остальные - увольняются.
      Kurare
  6. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 20:14
    Не понимаю, почему Россия должна себя ограничивать Украиной и Румынией? А как же наши исконные территории во Франции, Испании и Германии?
    Ivan Petroff
    1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 20:17
      Цитата: Ivan Petroff
      Не понимаю, почему Россия должна себя ограничивать Украиной и Румынией? А как же наши исконные территории во Франции, Испании и Германии?

      Аляска, Калифорния, Гаваи!
      Васян1971
    2. faiver (Андрей) Сегодня, 20:22
      да, на Русском южном побережье Франции в это время особо хорошо.... laughing
      faiver
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 20:14
    шумерам своих идиотов было мало,так ещё подтянули аглицкого...
    taiga2018
  8. Blue Fox Сегодня, 20:14
    Очередной ушастый, в прямом и переносном смысле, горе-аналитик оперирующий категориями Крымской войны 1853-го года, да ещё и с пробелами в географии.
    Blue Fox
  9. Jerk Сегодня, 20:17
    А румынов выселим к вам
    Jerk
    1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 20:19
      Лучше сразу в Сибирь - сибирские нефтепромыслы осваивать. У них есть опыт
      Ivan Petroff
      1. Jerk Сегодня, 20:21
        Пусть лучше в Англии нефтепромыслы ищут laughing Заодно согреются в поисках
        Jerk
      2. faiver (Андрей) Сегодня, 20:23
        не надо в сибирь, себе оставьте, один хрен работать не будут laughing
        faiver
  10. Удав КАА (Александр) Сегодня, 20:17
    Грант предупредил, что американские корабли и корабли НАТО, находящиеся в территориальных водах Украины, не будут атаковать российский военный флот.
    Вот весь сказ! Никто за страну 404 погибать не собирается. А нужна она только как раздражитель для России. Ну, и ещё:
    Украине следует попросить США предоставить их корабли в аренду,
    типа ленд-лиза, но за плату! И амский хлам пристроят, и прибыль получат. Ничего личного: БИЗНЕС!
    Удав КАА
  11. Самара_63 (Вася) Сегодня, 20:18
    Причём так и надо,и все проглотят...
    Самара_63
  12. пищак Сегодня, 20:22
    Что-то британцы в последнее время заактивничали "не по-децки" в своих антироссийских нападках-такой себе, вкрай раздухарившийся, Табаки, визжащий и прыгающий возле лап заокеанского Шерхана?!
    пищак
  13. NF68 (Николай.) Сегодня, 20:26
    Еще один крайне тяжелый случай. Только осенью в России соберут урожай, так Россия сразу не медля ни дня захватит всю Западную Европу и за одно и часть Гренландии.
    NF68
  14. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 20:26
    Города на Азовском и Черном морях с исторических времен были Российскими. Хохлам там делать нечего.
    Уже забыл господин Гранд как британцев поперли из Индии ?
    мичман
    1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 20:32
      Да, со времен древних греков и готов, это были чисто Российские города
      Ivan Petroff
  15. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:35
    Я пытаюсь представить эсминец взятый у сша в аренду wassat !Пропахший салом и чесноком плавающий туалет ,разукомплектованнный, с мертвым комплексом Иджес, без ракет, ибо проданы, якоря выкуплены адмиралами wassat один адмирал хозяин правого борта, wassat второй коноводит слева wassat один на корме, один на носу и еще трое на мостике! И все командуют одновременно! !! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 20:38
      А что если подарить им "Адмирала Кузнецова"? Вдруг они его по глупости возьмут?
      Ivan Petroff
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:55
        Подарите им лучше авианосец! lol Ржавый и пустой,и второй такой пообещайте! Так им и надо!!Быстрее разорятся на его содержании и ремонте! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  16. sxfRipper (Александр) Сегодня, 20:45
    Сенатор Маккейн нервно курит в сторонке...
    sxfRipper
  17. Vard Сегодня, 20:53
    Интересно...что они там все курят... Уж больно их плющит и колбасит не по детски...
    Vard
  18. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 20:55
    Вот скажи полкан..На кой России эта дуркаина..С нищим озлобленным населением.Отвыкшим нормально работать..Мечтающим о гейпарадах и стрингах..Семейные трусы им стали видите ли не к лицу..Забирайте всё это население а территорию мы как нибудь освоим
    нафанаил
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