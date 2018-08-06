Британский эксперт: Россия захватит всю территорию от Крыма до Румынии

На украинском телевидении выступил британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант, который заявил, что у России в планах захват всего Азовского моря и нескольких городов на Украине.Выступая в эфире украинского телеканала Еспресо.TV, Грант заявил, что в настоящее время особо плохое положение сложилось в Мариуполе и причиной этого, конечно же, российские корабли, которые в акватории Азовского моря останавливают для проверки российские пограничники. Таким образом, считает британский полковник, Россия хочет "фактически подавить" всю торговлю в районе Мариуполя и в окончании превратить Азовское море в русское. После захвата Азовского моря, со слов эксперта, русские начнут блокировать и захватывать всю территорию от "Крыма до Румынии, а также обязательно захватят Одессу".Грант предупредил, что американские корабли и корабли НАТО, находящиеся в территориальных водах Украины, не будут атаковать российский военный флот. Украине следует попросить США предоставить их корабли в аренду, заявил полковник, как это сделал Уинстон Черчилль, когда британский флот был также слаб, как сейчас военно-морские силы Украины.Напомним, что ранее украинский блогер и "военный эксперт" Арестович заявлял, что Россия стремится забрать себе всю акваторию Азовского моря, выдавив Украину на побережье.