11:12 07 августа

Империи зла: ничего личного, только бизнес

Давайте посмотрим на информвойну России и США отвлеченно. Не как вовлеченные в нее бойцы, а со стороны. Из Антарктиды, например. Там нейтральная территория во всех смыслах, из населения — пингвины, которым российско-американские разборки вдоль крыла.



Что можно видеть? Можно видеть, особенно на примерах высказываний не очень умных россиян у нас и в других СМИ, великолепно взращенную ненависть. Редко когда в комментариях за день не взовьется к небу требовательный вой о немедленной атаке Белого дома и Пентагона ядерными ракетами.


Уверен, кстати, что в США на ресурсах типа «The National Interest» все то же самое. И точно такие же господа точно так же требуют вмазать «Топорами» по Кремлю.

Подоплека кроется в сотню раз уже (или более) цитированном мною выражении, которое корнями из Древнего Рима. «Qui bono» («Кому выгодно?»).

Кому выгодно?

А выгодно всем. И нашим, и американским.

Вообще, ни один правящий режим не может прожить без врага. Враг, особенно внешний, просто необходим. Враг – это двигатель политики, экономики и прогресса. И чем страшнее враг, тем большую прибыль он может принести.

Давайте вспомним, как было трудно Штатам, когда мы упали ниже плинтуса. Десятилетия противостояния рушились на глазах, а за ними не было ничего. Ни СОИ, ни гонки вооружений на земле, в небесах и на воздухе.

Кто-то скажет, что США словили ништяк? Увы, нет. Нет врага – не нужны авианосцы, подводные лодки, танки и прочие игрушки взрослых дядек. И дядьки не нужны. Мыши плакали, кололись, но кактус жрали, бюджет сокращали и военных увольняли.

Это было, это еще как было! И чем закончилось? Да кризисом и закончилось. Целые сектора экономики забились в истерике, потому что не было заказа и сбыта.

И «бабах» в США ожидался вполне сопоставимый с нашим. Представьте себе только, во что обходится непостройка одного атомного кошмароносца типа «Нимиц». Сколько людей живут за его счет от первого листа расчетов до выхода посудины в море!

А тут вдруг все – бамс! – и прекратилось. Россия мордой в грязь, воевать не с кем. Врагов нет. Кто помнит, дело дошло до постановки вопроса о разгоне НАТО. За ненадобностью.

Надо было что-то делать. «Разминка» на развале силовым путем Югославии показала, что все эти «угрозы» — не то. И грянул Сентябрь!

После сентября, как все помнят, был Афганистан, был Ирак, была Ливия. Но сами понимаете, даже жуткий облик Международного Терроризма был ни о чем в сравнении с Советской Угрозой. Тысячи фанатиков в поясах шахидов ничто в сравнении с тысячами советских танков. Шахид – штука одноразовая, а вот танк – нет.

Слава богу (или не богу), но царь Бориска утомился пить. Или он этот запой вообще организовал, чтобы живым дембельнуться? В любом случае – получилось. И на его место пришел совершенно другой человек, не любитель плясок и рюмок.

И начались пляски иного толка.

Станцевали в Осетии и Абхазии, случайно так без тормозов оказались в Грузии. Ничего так. Потом был Донбасс. Ну так, то ли быль, то ли небыль… Потом – Сирия.

Выдыхайте, американцы.

На самом деле можно расслабиться. Этот международный терроризм, эти ИГИЛы-ДАИШи (запрещенные в РФ) оказались на поверку полной фигней, с которыми смогла справиться не очень большая группа российских пилотов ВКС (естественно, с летательными аппаратами) и сотня «советников», научивших личный состав сирийской армии воевать головой и оружием, а не именем аллаха.

О, русские! Ну наконец-то!

Появляется смысл. В авианосцах, межконтинентальных баллистических и крылатых ракетах, танках, самолетах. Ну согласитесь, использовать Фы-22 а тем более Фы-35 против этих, барных, просто как-то даже неуважительно по отношению к доблестным пилотам ВВС США.

А тут и русские в пиццу перчику подкидывают время от времени. То «Армату» придумают, с необитаемой башней, и, естественно, «не имеющей аналогов в мире» (правда, у нас в Думе аналогов – процентов 80), то Су-57, то «Борей». Вообще, много красивых и страшных слов, после которых тянет то ли срочно в санузел, то ли на прием к сенатору.

Про ракеты просто молчим.

Правда, как-то вот с реализацией не очень. Покажут страшную штуку издалека и ховают в закут. До лучших времен.

Но и этого хватает вполне. Дэйв Маджумдар аж заходится в крике на тему того, чем и как русские будут убивать американцев. Нет, а что? Красиво пишет, зараза. И выкладки логичные. По американским понятиям.

Раз почитал, два почитал – и уже тянет заорать дедушке Маккейну. Дескать, что же это такое, господин конгрессмен! Куда мир катится?

И, видимо, орут. И пишут. А старый не навоевавшийся пень только ручонки потирает.

Но самое интересное, что и на нашей стороне все то же самое.

Точно так же завывают русские маджумдары, рассказывая с экранов телевидения (лучше всего у РЕН-ТВ получается), как все в Америке спят и видят себя в Москве или Питере, хлебающими ложками черную икру, а в это время насосы, покраснев от перегрузки, гонят наши нефть и газ в американские трубы.

А в Америке что рассказывают? Ну наверняка что-то такое. Методички одни люди писали на всех.

Вот только у нас по трубам все и так идет в Европы и дальше. Покупателям. Да и не надо нам американцев придумывать, достаточно посмотреть, как свои вроде бы, русские, из кожи вон вылезают, чтобы очередной трубопровод запилить. По которому наш газ не в Кукуево пойдет (ничего, жили там всю жизнь на дровах – и нечего начинать иначе жить), а в Европу. Зачем Миллеру этот мятый деревенский рубль, если можно полновесный ойро получить?

А ненависть – это хорошая штука.

Пока русские искренне верят в ту чепуху, которую вешают про завоевание России господами из НАТО, всех все устраивает.

Ненависть тоже приносит прибыль. И в России, и в США.

Нет, я не призываю в одночасье возлюбить всех этих американцев согласно библейским заветам, нет. Да, они неинтересны и несколько… ограничены. Хотя тоже вроде бы люди.

Я совершенно о другом.

Я о том, что, когда на страницах газет, экранах телевизоров и компьютеров начинается истерия на тему «русские идут» или «американцы страх потеряли», где-то начинают тикать счетчики. И денежки начинают капать в кошельки.

Да, претензии к Америке в большинстве своем с нашей стороны весьма обоснованы.

И, кстати, обидно порой, что мы просто не можем вот так взять то, что приглянулось. Слабоваты пока. И не говорите про Крым, это часть общей политики. И мы еще не скоро узнаем, чем и кем было заплачено за Крым.

Но, пока нам есть кого люто ненавидеть, не важно, американцев, воюющих с персами и арабами, евреев, воюющих с той же милой когортой, всех, кто угнетает наших милых и очаровательных братьев-арабов (пока только в Сирии, а дольше посмотрим), нас можно вполне спокойно стричь.

Да, я все о том же. О налогах, поборах, грабежах. О украденных пенсиях и сроках выхода.

Весь главное что? Чтобы не было как на Украине, правильно? Или как в Сирии. Чтобы не пришли международные террористы и не устроили террор. Или майдауны не устроили майдан.

Главное, как я думаю, надо умнеть. И начинать понимать, что быть умными – это опасно для любого противника. И внешнего, и внутреннего. Тупое стадо, исправно гавкающее «…на гиляку» или «Израиль должен быть уничтожен», к сожалению, никогда не построит настоящую Империю.

Империя – это удел совершенно иных людей.

Ненависть, особенно та, которую так упорно пытаются нам привить, – это как травля собак. И тут есть чему поучиться у американцев. Основная масса даже не представляет, где там Сирия или Украина. Про Донбасс даже не заикаюсь. Или где Филиппины. И они даже не гавкают на весь мир. Для этого у них есть Макфол, Маккейн и им подобные.

Вот и нам стоит научиться поспокойнее и поумнее оценивать все происходящее вокруг. По золотому американскому принципу: ничего личного, чисто бизнес.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 27

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  1. Vard Сегодня, 05:46
    В общении с гопниками не нужен интелект... Нужен хорошо поставленный удар правой... А все остальное от лукавого...
    Vard
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 05:52
      Цитата: Vard
      В общении с гопниками не нужен интелект... Нужен хорошо поставленный удар правой...
      лучше нету "карате" чем в кармане два "ТТ"... yesможно конечно спросить "чё надо",но это-лишнее,по опыту знаю, чем быстрее соображаешь,тем здоровее будешь...
      андрей юрьевич
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 06:07
      По золотому американскому принципу: ничего личного, чисто бизнес.

      "Рыба ищет где глубже", "деньги не пахнут"...
      "какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?
      ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его."       (От Матфея 16:26-27)
      dsk
  2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:16
    Почему союзников много, а враг один?
    Ванёк
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:52
      Цитата: Ванёк
      Почему союзников много, а враг один?

      Потому что....
      svp67
    2. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:30
      Цитата: Ванёк
      Почему союзников много, а враг один?

      У США нет союзников. У США есть только вассалы.
      Boris55
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:50
        Цитата: Boris55
        У США нет союзников. У США есть только вассалы.


        Про сша спору нет.
        Ванёк
    3. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:22
      Цитата: Ванёк
      Почему союзников много, а враг один?

      причём для всех-МВФ.
      андрей юрьевич
  3. Мур (Андрей) Сегодня, 06:32
    Пока русские искренне верят в ту чепуху, которую вешают про завоевание России господами из НАТО, всех все устраивает.

    Как-то начало уже забываться, что возлюбив однажды НАТО, мы получили его независимо от нашей к нему любви прямо у своих границ.
    Завоевывать нас, конечно, в ближайшей перспективе вряд ли кто возьмётся, а вот желающих пограбить в стиле 90-х будет пруд пруди. А гопников внешних наряду с гопниками внутренними наша бедная страна уже точно не выдержит.
    Мур
  4. wooja (Dmitry) Сегодня, 06:46
    К сожалению мир тесен, как большая деревня....,прелести вороньей слободки,
    wooja
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:37
      Цитата: wooja
      К сожалению мир тесен, как большая деревня....,прелести вороньей слободки,

      хоть то то буквы видел... drinks
      андрей юрьевич
  5. Dart2027 Сегодня, 06:51
    Я не очень понял что автор хочет? Какую империю он собрался строить и, главное, как?
    Dart2027
    1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 08:43
      Дай человеку хоть какую-нибудь построить, а разрушители найдутся!
      bessmertniy
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:52
    Там нейтральная территория во всех смыслах, из населения — пингвины, которым российско-американские разборки вдоль крыла.
    Да нивгнипы они такие, они точно знают дорогу к светлому будущему...
    svp67
  7. Shiva83483 (Shiva) Сегодня, 07:02
    Цитата: Vard
    В общении с гопниками не нужен интелект... Нужен хорошо поставленный удар правой... А все остальное от лукавого...

    а чего это сразу с правой? с ноги...по первичным половым...решение вопроса окончательное, больше "таких" не застрогает
    Shiva83483
  8. colonel (Валерий) Сегодня, 07:26
    Выводы из статьи:
    - штаты специально возродили наш ВПК и ВС, что бы было с кем бодаться;
    - не надо поддаваться на провокации, надо возлюбить америкосов и дистанцироваться от арабов
    - все силы на борьбу с "налогами, поборами и сроками выхода", а в остальном, хрен с ним, пусть будет как на Украине и в Сирии.
    Не так ли???
    colonel
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:40
      Цитата: colonel
      а в остальном, хрен с ним, пусть будет как на Украине и в Сирии.

      Ищущий себе хозяина, всегда будет рабом. Очень плохо для государства, когда рабы в душе, берутся учить остальных. Такое государство обречено на роль колонии в будущем.
      Boris55
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:52
        Цитата: Boris55
        Цитата: colonel
        а в остальном, хрен с ним, пусть будет как на Украине и в Сирии.

        Ищущий себе хозяина, всегда будет рабом. Очень плохо для государства, когда рабы в душе, берутся учить остальных. Такое государство обречено на роль колонии в будущем.

        нормально копнул...на весь штык. согласен.
        андрей юрьевич
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:44
    И грянул Сентябрь!
    ...Замечательная штука...Появилась возможность искать террористов по всему миру, любое государство объявлять террористическим... и особого повода для этого не требовалось..Россия кинулась в союзники, а оказалось террорист, террористу рознь...
    parusnik
  10. Комментарий был удален.
  11. Комментарий был удален.
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:15
      Цитата: seos
      Вот оно доказательство! Скоморохов - либерал!

      где ? за кудринскогайдаровскую воровайку?- нет,не видел там Скоморохова.
      андрей юрьевич
  12. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:15
    Цитата: Р.Скоморохов
    Вот и нам стоит научиться поспокойнее и поумнее оценивать все происходящее вокруг. По золотому американскому принципу: ничего личного, чисто бизнес.

    Роман, вы так и не поняли, что США и Россия - это не просто два государства. Это две абсолютно разные цивилизации, существующие параллельно не одну тысячу лет. Как бы вы не старались, вам не удастся разрушить нашу цивилизацию в угоду цивилизации Запада.
    Разница между цивилизации Запада и цивилизации России, заключается в подходе построения взаимоотношений между людьми, между государствами. Если девиз Западной цивилизации заключается в том, что: "Кто не под нами, тот против нас", то девиз Русской цивилизации заключается в словах кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно". Дружбы между крысами и котом-крысоловом ни когда не будет.
    В реалии эти взаимоотношения можно сравнить, наблюдая как ведут себя США по отношению к своим "союзникам" по НАТО, с тем, как между собой ведут себя страны в БРИКС.

    Роман. Вы призываете нас стать крысами. Этому ни когда не бывать!
    Boris55
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:41
      Цитата: Boris55
      Роман, вы так и не поняли, что США и Россия - это не просто два государства. Это две абсолютно разные цивилизации, существующие параллельно не одну тысячу лет.

      всё..хватит. wassat театру нашему больше лет чем сша...остальное- наука не признаёт. ( её проблемы
      ...)
      андрей юрьевич
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:56
        Цитата: андрей юрьевич
        театру нашему больше лет чем сша.

        Я в курсе. Говоря о США я имею ввиду весь Западный мир.
        Цитата: андрей юрьевич
        остальное- наука не признаёт.

        Наука находится на содержании у власти, посему мнение науки изменчиво на столько, на сколько переменчива власть.
        Про цивилизации.
        Выражение цивилизация Запада ни у кого не вызывает недоумения, такое выражение все воспринимают как должное. Западная цивилизация, хоть об этом и не принято говорить, не единственная в Мире. Чем же одна цивилизация отличается от другой? Культурой.
        Цивилизация Востока отличается от цивилизации Россия? А цивилизация Запада отличается от цивилизации Востока? А не до конца сформированная цивилизация исламских стран, формированию которых активно противостоит цивилизация Запада (Сирия), отличается от других цивилизаций?
        Если кто-то думает, что цивилизация России ни чем не отличается от цивилизации Запада, то почему Запад на протяжении тысячелетий пытается разрушить нашу цивилизацию? Католицизм отличается от православия? А буддизм от ислама?
        Boris55
  13. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:21
    Роман много передёргивает в этой статье.
    "Пока русские искренне верят в ту чепуху, которую вешают про завоевание России господами из НАТО, всех все устраивает". - поставить под полный контроль ресурсы РФ, лишить ЯО - это тоже завоевательные цели.
    А империи и создаются под ненависть к врагам. Не умеешь ненавидеть, значит - не умеешь любить, быть патриотом.
    Про Крым у автора как-то туманно по понятным причинам.
    Америка - это уже более ста лет для России колеблется между "врагом" и "противником".
    Призыв автора "поумнеть" какой-то без конкретики. Напоминает глубокомысленные вздохи либералов.
    п.с. Неожиданно всё это от Романа Скоморохова.
    samarin1969
  14. DV_25 (Виктор) Сегодня, 08:39
    Люди везде одинаковые. "Ищи, кому выгодно" - forever. Мотивация та же, с тех же времен, что и Римское Право. Деньги и Власть. Для того, что бы "пипл" не начал складывать 2+2 и все такое, его надо чем то отвлечь и загрузить совсем другими проблемами. Напугать - самый эффективный и быстрый вариант, но ненадолго. "Волки! Волки кругом позорные!" уже всем надоело и не впечатляет. Вранье в СМИ с обеих сторон зашкаливает, отличить " картинки - аргументы" нереально без специальных знаний и оборудования (даже обычной цифровой фотографии). Видео - фото редакторы еще и не такие "чудеса" могут показать. Запад Россию победит от силы за СУТКИ и не военной силой, понятно. Всего лишь предоставив гарантии неприкосновенности правящей верхушки , вместе с гарантом (каламбур). Вот только Запад на эту сделку не пошел, оно им надо? Проще как Хусейна вздернуть и отобрать заначки. "Рим предателям не платит". Именно поэтому делегация штатовского парламента в ЗК РФ (которых раболепно встречали стоя, да еще подпевали американскому гимну, с единственным исключением) презрительно отозвалась о визите как о встрече с бандой преступников (мафией). И возразить здесь нечего.
    DV_25
  15. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  16. andrew42 (Андрей) Сегодня, 09:57
    Да нет тут даже подобия обоюдной выгоды в образе врага. Образы врагов выгодны только хозяевам Американского каганата. В России внутренний "каганат" тоже растет в пределах МКАДа, но еще не пышет цветом. К тому же Россия / Русь никогда не кормила воинов для грабежа как основы геополитики, только для защиты (впрочем, зипуны добывали, но взаимно с соседями). Про высокие материи не буду, но банально экономика России во все времена этого не позволяла, даже во времена халявы рекрутинга времен крепостного права. Американская модель геополитики: "деньги - война - деньги штрих". Экономика тут сбоку. Калька с Итиля 8-10 веков: природные ресурсы вместо рабского мяса, впрочем, торговли органами никто не отменял у нынешней "западной" цивилизации. Это во первЫх строках письма. Во вторых, подавляющее большинство людей в России сознательно и четко отделяют тот же американский народ от правящей элиты США. Это наивно, по детски-советски, но в основе своей это правильно, дабы не уподобиться супротивнику и не переплюнуть его во зле. Другого способа нет, приходится постоянно выяснять с кем имеешь дело, -с волком в овечьей шкуре, с волком без шкуры, или с овцой пока еще не ободранной. В третьих, к фактам: практически невозможно назвать войны, в которой Россия исторически бы "заработала". Можно конечно сказать "сам ", чего воевал ? - Да за то и воевал, чтоб не воевали, - вот и весь сказ. Так что нечего проводить мысль о некоей "обоюдной" выгоде в культивировании образа врага. Того, кто вытирает об тебя ноги, лезет жирной лапой в твои закрома, -его в друзья не запишешь.
    andrew42
  17. Вещий (Олег) Сегодня, 10:37
    Статейка - недалекая литературщина с претензией на стиль. Чуть где обычное балобольство касается хотя бы тени фактов - полная лажа.
    "Мыши плакали, кололись, но кактус жрали, бюджет сокращали и военных увольняли." - ложь. Бюджет пентагона исправно рос все эти годы, а если и случалась заминка, то по внутренним причинам и не из-за отсутствия врага.
    "Методички одни люди писали на всех." - типичный пример недалекой теории заговора о управлении планетой некими "неизвестными отцами". "И не говорите про Крым, это часть общей политики. И мы еще не скоро узнаем, чем и кем было заплачено за Крым." - из той же серии брошюрок про рептилоидов.
    "Империя – это удел совершенно иных людей....Вот и нам стоит научиться ... По золотому американскому принципу: ничего личного, чисто бизнес". Люди, для которых главное только бизнес, империи не строят. Они их разрушают. И автор знал бы это, если бы хоть в общих чертах был знаком с историей империй. Империи создают люди, которые: "Иди, мой сын. И возвратись со щитом или на щите". Империи создают люди, готовые умирать за идею. Не важно какую. За деньги не умирают. Трупам они не к чему. Когда в обществе главный принцип - это принцип денег, т.е. личного удовольствия, умирать никто не хочет. Кто угодно, только не я. И так каждый. И тогда приходят варвары. Плохо обученные, плохо вооруженные, но смеющиеся смерти в лицо, и разрушают империи разнеженных зажравшихся эпикурейцев, не смотря на всю их технику и достижения. Через поколения варвары сами превращаются в тех изнеженных толстых убл*дков с извращениями, которых они когда-то победили. И приходят новые варвары. Так крутится колесо истории.
    "Главное, как я думаю, надо умнеть." - очень верный совет. Автору точно не помешает.
    Вещий
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