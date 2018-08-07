Империи зла: ничего личного, только бизнес

Давайте посмотрим на информвойну России и США отвлеченно. Не как вовлеченные в нее бойцы, а со стороны. Из Антарктиды, например. Там нейтральная территория во всех смыслах, из населения — пингвины, которым российско-американские разборки вдоль крыла.Что можно видеть? Можно видеть, особенно на примерах высказываний не очень умных россиян у нас и в других СМИ, великолепно взращенную ненависть. Редко когда в комментариях за день не взовьется к небу требовательный вой о немедленной атаке Белого дома и Пентагона ядерными ракетами.Уверен, кстати, что в США на ресурсах типа «The National Interest» все то же самое. И точно такие же господа точно так же требуют вмазать «Топорами» по Кремлю.Подоплека кроется в сотню раз уже (или более) цитированном мною выражении, которое корнями из Древнего Рима. «Qui bono» («Кому выгодно?»).Кому выгодно?А выгодно всем. И нашим, и американским.Вообще, ни один правящий режим не может прожить без врага. Враг, особенно внешний, просто необходим. Враг – это двигатель политики, экономики и прогресса. И чем страшнее враг, тем большую прибыль он может принести.Давайте вспомним, как было трудно Штатам, когда мы упали ниже плинтуса. Десятилетия противостояния рушились на глазах, а за ними не было ничего. Ни СОИ, ни гонки вооружений на земле, в небесах и на воздухе.Кто-то скажет, что США словили ништяк? Увы, нет. Нет врага – не нужны авианосцы, подводные лодки, танки и прочие игрушки взрослых дядек. И дядьки не нужны. Мыши плакали, кололись, но кактус жрали, бюджет сокращали и военных увольняли.Это было, это еще как было! И чем закончилось? Да кризисом и закончилось. Целые сектора экономики забились в истерике, потому что не было заказа и сбыта.И «бабах» в США ожидался вполне сопоставимый с нашим. Представьте себе только, во что обходится непостройка одного атомного кошмароносца типа «Нимиц». Сколько людей живут за его счет от первого листа расчетов до выхода посудины в море!А тут вдруг все – бамс! – и прекратилось. Россия мордой в грязь, воевать не с кем. Врагов нет. Кто помнит, дело дошло до постановки вопроса о разгоне НАТО. За ненадобностью.Надо было что-то делать. «Разминка» на развале силовым путем Югославии показала, что все эти «угрозы» — не то. И грянул Сентябрь!После сентября, как все помнят, был Афганистан, был Ирак, была Ливия. Но сами понимаете, даже жуткий облик Международного Терроризма был ни о чем в сравнении с Советской Угрозой. Тысячи фанатиков в поясах шахидов ничто в сравнении с тысячами советских танков. Шахид – штука одноразовая, а вот танк – нет.Слава богу (или не богу), но царь Бориска утомился пить. Или он этот запой вообще организовал, чтобы живым дембельнуться? В любом случае – получилось. И на его место пришел совершенно другой человек, не любитель плясок и рюмок.И начались пляски иного толка.Станцевали в Осетии и Абхазии, случайно так без тормозов оказались в Грузии. Ничего так. Потом был Донбасс. Ну так, то ли быль, то ли небыль… Потом – Сирия.Выдыхайте, американцы.На самом деле можно расслабиться. Этот международный терроризм, эти ИГИЛы-ДАИШи (запрещенные в РФ) оказались на поверку полной фигней, с которыми смогла справиться не очень большая группа российских пилотов ВКС (естественно, с летательными аппаратами) и сотня «советников», научивших личный состав сирийской армии воевать головой и оружием, а не именем аллаха.О, русские! Ну наконец-то!Появляется смысл. В авианосцах, межконтинентальных баллистических и крылатых ракетах, танках, самолетах. Ну согласитесь, использовать Фы-22 а тем более Фы-35 против этих, барных, просто как-то даже неуважительно по отношению к доблестным пилотам ВВС США.А тут и русские в пиццу перчику подкидывают время от времени. То «Армату» придумают, с необитаемой башней, и, естественно, «не имеющей аналогов в мире» (правда, у нас в Думе аналогов – процентов 80), то Су-57, то «Борей». Вообще, много красивых и страшных слов, после которых тянет то ли срочно в санузел, то ли на прием к сенатору.Про ракеты просто молчим.Правда, как-то вот с реализацией не очень. Покажут страшную штуку издалека и ховают в закут. До лучших времен.Но и этого хватает вполне. Дэйв Маджумдар аж заходится в крике на тему того, чем и как русские будут убивать американцев. Нет, а что? Красиво пишет, зараза. И выкладки логичные. По американским понятиям.Раз почитал, два почитал – и уже тянет заорать дедушке Маккейну. Дескать, что же это такое, господин конгрессмен! Куда мир катится?И, видимо, орут. И пишут. А старый не навоевавшийся пень только ручонки потирает.Но самое интересное, что и на нашей стороне все то же самое.Точно так же завывают русские маджумдары, рассказывая с экранов телевидения (лучше всего у РЕН-ТВ получается), как все в Америке спят и видят себя в Москве или Питере, хлебающими ложками черную икру, а в это время насосы, покраснев от перегрузки, гонят наши нефть и газ в американские трубы.А в Америке что рассказывают? Ну наверняка что-то такое. Методички одни люди писали на всех.Вот только у нас по трубам все и так идет в Европы и дальше. Покупателям. Да и не надо нам американцев придумывать, достаточно посмотреть, как свои вроде бы, русские, из кожи вон вылезают, чтобы очередной трубопровод запилить. По которому наш газ не в Кукуево пойдет (ничего, жили там всю жизнь на дровах – и нечего начинать иначе жить), а в Европу. Зачем Миллеру этот мятый деревенский рубль, если можно полновесный ойро получить?А ненависть – это хорошая штука.Пока русские искренне верят в ту чепуху, которую вешают про завоевание России господами из НАТО, всех все устраивает.Ненависть тоже приносит прибыль. И в России, и в США.Нет, я не призываю в одночасье возлюбить всех этих американцев согласно библейским заветам, нет. Да, они неинтересны и несколько… ограничены. Хотя тоже вроде бы люди.Я совершенно о другом.Я о том, что, когда на страницах газет, экранах телевизоров и компьютеров начинается истерия на тему «русские идут» или «американцы страх потеряли», где-то начинают тикать счетчики. И денежки начинают капать в кошельки.Да, претензии к Америке в большинстве своем с нашей стороны весьма обоснованы.И, кстати, обидно порой, что мы просто не можем вот так взять то, что приглянулось. Слабоваты пока. И не говорите про Крым, это часть общей политики. И мы еще не скоро узнаем, чем и кем было заплачено за Крым.Но, пока нам есть кого люто ненавидеть, не важно, американцев, воюющих с персами и арабами, евреев, воюющих с той же милой когортой, всех, кто угнетает наших милых и очаровательных братьев-арабов (пока только в Сирии, а дольше посмотрим), нас можно вполне спокойно стричь.Да, я все о том же. О налогах, поборах, грабежах. О украденных пенсиях и сроках выхода.Весь главное что? Чтобы не было как на Украине, правильно? Или как в Сирии. Чтобы не пришли международные террористы и не устроили террор. Или майдауны не устроили майдан.Главное, как я думаю, надо умнеть. И начинать понимать, что быть умными – это опасно для любого противника. И внешнего, и внутреннего. Тупое стадо, исправно гавкающее «…на гиляку» или «Израиль должен быть уничтожен», к сожалению, никогда не построит настоящую Империю.Империя – это удел совершенно иных людей.Ненависть, особенно та, которую так упорно пытаются нам привить, – это как травля собак. И тут есть чему поучиться у американцев. Основная масса даже не представляет, где там Сирия или Украина. Про Донбасс даже не заикаюсь. Или где Филиппины. И они даже не гавкают на весь мир. Для этого у них есть Макфол, Маккейн и им подобные.Вот и нам стоит научиться поспокойнее и поумнее оценивать все происходящее вокруг. По золотому американскому принципу: ничего личного, чисто бизнес.