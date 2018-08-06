20:55 06 августа
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СМИ: Лондон потребует у Москвы выдачи подозреваемых в отравлении в Солсбери

Британское правительство намерено направить в Россию запрос на экстрадицию в Великобританию подозреваемых по делу отравления в Солсбери, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и силовых структурах.

СМИ: Лондон потребует у Москвы выдачи подозреваемых в отравлении в Солсбери


По данным газеты, Лондон намерен направить в Москву запрос на экстрадицию двух граждан России, якобы причастных к отравлению отца и дочери Скрипаль в Солсбери. Отмечается, что сотни сотрудников полиции и спецслужб Британии за "месяцы тщательного расследования" смогли с точностью "проследить весь путь двоих россиян от момента въезда до момента выезда из страны". Запрос на экстрадицию подготовила Королевская прокурорская служба и готова отправить его в любой момент.


В The Guardian не верят, что Россия выдаст Великобритании своих граждан и склоняются к тому, что запрос будет отвергнут, тем самым приведя Лондон и Москву к новому витку дипломатического скандала.

Необходимо напомнить, что между Россией и Великобританией отсутствует двухстороннее соглашение об экстрадиции. За последние годы Лондон не особо рассматривал российские запросы на экстрадицию российских граждан на территорию России. Аналогичным образом поступает и Москва. Вряд ли в ситуации с запросом на экстрадицию по делу Скрипалей граждан России Лондону что-либо "светит". Да и далеко не все так ясно в этом деле, как заявляют в Британии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:35
    А секасу не завернуть ли вам?
    Серый брат
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:42
      У них там модно самоудовлетворяться, или "любить "животных -поэтому пускай руки истирают до кровавых мозолей, или собак бродячих "любят " по подворотням!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:43
        Цитата: Серый брат
        А секасу не завернуть ли вам?


        Лучше сразу отправить их на самоудовлетворение.
        cniza
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:46
          Вы можете требовать только отстоя пива.
          210окв
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:48
            Трудно им это понять... lol
            cniza
        2. MPN (Павел) Сегодня, 20:54
          Лондон потребует у Москвы выдачи подозреваемых в отравлении в Солсбери
          Опять 25... Отдать двоих, кто бывал в Англии и успел уже выехать..
          Отмечается, что сотни сотрудников полиции и спецслужб Британии за "месяцы тщательного расследования" смогли с точностью "проследить весь путь двоих россиян от момента въезда до момента выезда из страны"
          не дай бог отследят. Не ходите дети в Англию гулять... Интересно, сами то бриты как к своим полиции и спецслужбам, если они кого угодно отследят в угоду политическому маразму, а не согласно обязанностям по защите граждан...
          MPN
  2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:36
    Путина ещё потребуйте. laughing
    Серый брат
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:44
      У них не заржавеет , а если мы согласимся они запаникуют... lol
      cniza
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:45
        Цитата: cniza
        У них не заржавеет , а если мы согласимся они запаникуют... lol

        Ну так он один не пойдёт)))
        Серый брат
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:47
          Зачем , он сразу на Премьера потянет и его изберут. laughing
          cniza
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:40
    Терезе мэй мозг хотя бы коровий купите fool !Россия вам может выдать только две дырки от двух сьеденных бубликов! !! fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:42
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      !Россия вам может выдать только две дырки

      У неё свои есть, хотя ещё одна бы не помешала - в порядке гуманитарной помощи.
      Серый брат
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:46
        Сколько не добавляй ей не поможет.
        cniza
  4. Дирижер Сегодня, 20:42
    Выслать к ним тыщонку . другую чеченов, таджиков для разнообразия .
    Дирижер
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:48
      Цитата: Дирижер
      Выслать к ним тыщонку . другую чеченов, таджиков для разнообразия .

      Да им не надо, у них и так рукопожатные граждане с Ближнего Востока потоком идут. А самыая соль чеченского народа и так туда давно переехала.
      Серый брат
  5. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 20:43
    Не для того мы их туда посылали, чтобы после выполненного задания выдать британцам!
    Ivan Petroff
  6. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 20:47
    Эти британцы еще потребуют свернуть программу по полонию, мельдонию и рубидию с гельземиумом и рицином. Чудаки, ей Богу!
    Ivan Petroff
  7. Vard Сегодня, 20:51
    Грубо говоря и мягко выражаясь ... Они с этой версией о причастности к отравлению России зависли... У них там серийный отравитель резвится, а они ни в одном глазу...
    Vard
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:51
    Ага, отправить им канистру самогона типа "шмурдяк " , и подписать ее "новичок 3"! wassat Пускай Тереза в оон ее всему миру покажет -пустую wassat , ибо содержимое она вылакает сам на сам! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. BAI Сегодня, 20:51
    The Guardian не верят, что Россия выдаст Великобритании своих граждан и склоняются к тому, что запрос будет отвергнут, тем самым приведя Лондон и Москву к новому витку дипломатического скандала.

    именно на все и рассчитано. очевидный факт - никого не выдадут т.к.
    между Россией и Великобританией отсутствует двухстороннее соглашение об экстрадиции
    BAI
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:55
      Цитата: BAI

      именно на все и рассчитано. очевидный факт - никого не выдадут т.к.

      На самом деле никто никого и не запрашивает. Британская разведка, британские учёные, британское правительство и британские СМИ - это всё явления одного порядка.
      Серый брат
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