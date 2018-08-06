СМИ: Лондон потребует у Москвы выдачи подозреваемых в отравлении в Солсбери

Британское правительство намерено направить в Россию запрос на экстрадицию в Великобританию подозреваемых по делу отравления в Солсбери, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и силовых структурах.По данным газеты, Лондон намерен направить в Москву запрос на экстрадицию двух граждан России, якобы причастных к отравлению отца и дочери Скрипаль в Солсбери. Отмечается, что сотни сотрудников полиции и спецслужб Британии за "месяцы тщательного расследования" смогли с точностью "проследить весь путь двоих россиян от момента въезда до момента выезда из страны". Запрос на экстрадицию подготовила Королевская прокурорская служба и готова отправить его в любой момент.В The Guardian не верят, что Россия выдаст Великобритании своих граждан и склоняются к тому, что запрос будет отвергнут, тем самым приведя Лондон и Москву к новому витку дипломатического скандала.Необходимо напомнить, что между Россией и Великобританией отсутствует двухстороннее соглашение об экстрадиции. За последние годы Лондон не особо рассматривал российские запросы на экстрадицию российских граждан на территорию России. Аналогичным образом поступает и Москва. Вряд ли в ситуации с запросом на экстрадицию по делу Скрипалей граждан России Лондону что-либо "светит". Да и далеко не все так ясно в этом деле, как заявляют в Британии.