Рассказы об оружии. 76-мм горная пушка ГП (М-99)

Источники:

Широкорад А. Б. Энциклопедия отечественной артиллерии

Исторические фото: http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=5881.0

О предшественнице героини нашего повествования, 76-мм горной пушке образца 1938 года, мы уже рассказывали.Сегодня речь пойдет о следующем поколении.76-мм горная пушка образца 1938 года весьма хорошо зарекомендовала себя на полях (точнее, горах) сражений Великой Отечественной войны. Однако время брало свое, и через 30 лет службы пушки в нашей армии было принято решение о замене. И разработке более нового и совершенного оружия.Новое орудие также должно было действовать в горных условиях, а также на пересеченной и труднопроходимой местности. Кроме того, пушка должна быть максимально облегченной. Здесь было еще одно лобби, от товарища Маргелова, который как раз в 50-е годы переформатировал ВДВ и старался обеспечить десантников всем, до чего мог дотянуться.Опыт предшествующих разработок учитывался, потому вполне естественно, что пушка была спроектирована в СКБ-172 под руководством М.Ю. Цирульникова.А выпускаться начала в Перми, на «Мотовилихе», заводе № 172, под индексом М-99.Официально на вооружение Советской Армии пушка М-99 была принята в 1958 году под обозначением «76-мм горная пушка ГП». Как раз, в это же время в ГРАУ Министерства обороны вводится новая индексация ствольных артиллерийских систем, и пушка М-99 получает новый индекс «изделие 2А2».Пушка имеет разборный ствол, который состоит из трубы, казенника и кожуха. Казенник и труба, соединяясь между собой нарезными секторами, скрепляют кожух. Внутреннее устройство ствола и баллистика идентичны 76-мм горной пушке образца 1938 года.Затвор горизонтальный клиновой, с полуавтоматикой пружинного типа, не зависящий от скорости наката (открывание производится открывающей пружиной, а закрывание — закрывающей пружиной). Противооткатные устройства размещены в люльке под стволом. Тормоз отката гидравлический, веретенного типа, с пружинным компрессором. Накатник гидропневматический. При выстреле противооткатные устройства откатываются назад вместе со стволом. Подъемный механизм имеет один сектор, поворотный механизм — винтового типа.Уравновешивающий механизм — пружинный, тянущего типа, смонтирован на верхнем станке, где также собраны подъемный и поворотный механизмы, обеспечивающие вертикальный угол обстрела от -10° до +70° и горизонтальный — до 45°. Верхний станок соединяется с нижним станком штырем. Станины раздвижные коробчатого типа, могут складываться и разбираться на две части. В шкворне на передней части правой станины закреплен вспомогательный (передний) каток малого диаметра для перемещения орудия на поле боя. Составной частью верхнего станка является также состоящее из двух частей легкое щитовое прикрытие. Оно защищает расчет от пуль стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов и мин малого калибра.Для снижения веса орудия щитовое прикрытие может быть снято. Колеса металлические односкатные от автомобиля «Москвич» с шиной «гусматик». Подрессоривание — торсионного типа.Пушка комплектуется прицелами ПГП или ПГП-70. Особенностью этой пушки является то, что она может вести как настильную, так и навесную стрельбу. Для обеспечения высокой устойчивости пушки при больших углах возвышения конструкция нижнего станка лафета позволяет изменять высоту линии огня с 650 мм — при угле возвышения менее 30° до 850 мм — при угле возвышения более 30°.Здесь можно усмотреть нечто общее с минометом «Василек». Пушка, которая может навесить, и миномет, способный влепить прямой наводкой кумулятивной миной.В горных условиях пушка может транспортироваться в виде десяти отдельных вьюков на вьючных животных. Или не животных, как повезет. При этом максимальный вес одного вьюка не превышает 85 кг.Собрать и разобрать пушку в транспортное положение расчет при должной подготовке может за 4-6 минут.При использовании в северных районах горная пушка может комплектоваться специальной лыжной установкой ЛО-8, позволяющей перевозить ее по глубокому снегу и болотистой местности. При необходимости можно вести стрельбу непосредственно с лыж. Масса лыжной установки ЛО-8 не превышает 85 кг, поэтому вполне возможна буксировка пушки автомобилем типа УАЗ-469.Благодаря небольшой массе и невыдающимся размерам пушка естественно транспортируется по воздуху всеми возможными военно-транспортными средствами и десантируется из них.Стрельба ведется выстрелами раздельно-гильзового заряжания с осколочно-фугасными, бронебойными, кумулятивными и дымовыми снарядами, а также шрапнелью.Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом массой 6,28 кг с начальной скоростью 485 м/с составляет 10 000 м.76-мм горная пушка ГП находилась на вооружении артиллерийских подразделений горно-стрелковых частей Советской Армии, активно использовалась в боевых действиях Ограниченного контингента советских войск в Афганистане в 1979-1989 годах, а также в многочисленных межнациональных конфликтах в конце ХХ столетия на территории бывшего Советского Союза.В настоящее время 76-мм горная пушка ГП продолжает состоять на вооружении Российской Армии.ТТХ ГП (М-99)Масса в боевом положении — 735 кгДлина ствола — 1630 ммДлина нарезной части — 1122 ммРасчет — 6 человекСкорость движения — до 60 км/чСкорострельность — прицельная — 10 — 14 выстр/мин, максимальная — 20 выстр/минНаибольшая дальность стрельбы — 10 000 мДальность прямого выстрела – 850 мУглы обстрела:По горизонтали — 45°По вертикали — 10° +70°