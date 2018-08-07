11:15 07 августа

Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?



Глядя на текущее положение дел в обновлении нашего флота новыми надводными кораблями, а также системами ракетного вооружения, можно отметить тот факт, что надводный компонент Военно-морского флота России имеет крайне серьёзный (с оперативно-тактической точки зрения) недостаток в выполнении боевых операций в дальней морской зоне, где возможности поддержки со стороны морской авиации гораздо менее существенны ввиду наличия у численно превосходящих ВМС США возможности создания над океанскими просторами большого количества противовоздушных зон воспрещения и ограничения доступа и манёвра A2/AD.

В первую очередь, в список этих недостатков необходимо включить невозможность выполнения дальнего противокорабельного удара по авианосным и корабельным ударным группировкам противника ввиду отсутствия необходимого количества авианосцев, а также палубных многоцелевых истребителей-носителей противокорабельных ракет большой дальности. Так, состоящие на вооружении 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка палубные истребители-перехватчики Су-33 не являются носителями 2,5-маховых противокорабельных ракет Х-41 «Москит». Естественно, необходимо учитывать и многоцелевые истребители МиГ-29К/КУБ (таких машин в распоряжении лётного состава 279-го ОКИАП 23 единицы). Они способны нести на подвесках до 4 ПКР Х-31АД и/или Х-35У, а также обеспечивать «глубину» противокорабельного удара порядка 1000 — 1050 км (при сочетании 750-800-километрового радиуса действия МиГ-29К/КУБ с дальностью действия вышеуказанных ПКР в 250 км).


Но давайте мыслить трезво. Для подобного удара палубные «Фалкрумы», эскортируемые Су-33, должны приблизиться к АУГ противника на расстояние 250 км, что неминуемо чревато смертельной встречей с палубными истребительными эскадрильями F/A-18E/F «Super Hornet» и самолётов РЭБ EA-18G «Growler». Почему «смертельной»? Да потому, что данные машины оснащены современнейшими помехозащищёнными бортовыми АФАР-радарами AN/APG-79, вполне способными рассмотреть цели за «пеленой» помех, генерируемых далеко не новейшими контейнерными станциями радиоэлектронного противодействия «Сорбция» (на законцовках крыла Су-33) и даже более совершенными МСП-418К (на подвесках МиГ-29К/КУБ); боекомплект класса «воздух-воздух» штатовских палубников может быть представлен дальнобойными ракетами AIM-120D с радиусом действия в 160—180 км.

В то же время наши машины оснащены старыми радарами Н001К с антенной решёткой Кассегрена и Н010 «Жук» со щелевой антенной решёткой (ЩАР), которые не смогут ничего противопоставить современным контейнерным комплексам РЭБ AN/ALQ-249 «Next Generation Jammer», подготавливаемым к обретению оперативной боевой готовности в составе бортового радиоэлектронного оборудования самолётов EA-18G «Growler». Излучатели помех этих комплексов представлены активными ФАР, способными легко «забить» приёмный тракт и Н001К, и «Жука». А поэтому шанс на победу в дальнем воздушном бою с «Супер Хорнетами» у наших палубных истребителей будет минимальным, а значит, ни о каком противокорабельном ударе не может быть и речи. Заметьте, здесь мы не принимали во внимание тот факт, что истребительное авиакрыло каждого американского авианосца не только совершенней 279-го ОКИАП в технологическом плане, но и количественно превосходит его примерно в 2,5 раза, не говоря уже о присутствии палубных самолётов радиолокационного дозора и наведения E-2D «Advanced Hawkeye», играющих первостепенную роль в оперативном информировании всей АУГ о надводной и воздушной тактической обстановке радиусе около 1000 км от корабельного ордера. В данном случае наши палубные истребители могут быть перехвачены не только «Супер Хорнетами», но ещё и зенитными управляемыми ракетами сверхбольшой дальности SM-6 (RIM-174 ERAM) на удалении около 300 км по целеуказанию «Хокаев».


Су-33 279-го ОКИАП на палубе ТАВКР «Адмирал Кузнецов»


Наблюдаться такой расклад будет ровно до тех пор, пока МиГ-29К/КУБ не оснастят бортовыми РЛС с активными ФАР «Жук-АЭ» в варианте с 700-миллиметровым полотном из 1016 приёмо-передающих модулей на базе арсенид-галлиевых структур, либо ещё более передовыми бортовыми РЛС «Жук-АМЭ» с приёмо-передающими модулями, выполненными по LTCC-технологии (низкотемпературной совместно обжигаемой керамики). Высокая термостойкость последних даст возможность радару работать на повышенной мощности со значительно большей рабочей температурой, благодаря чему дальность обнаружения целей типа «F/A-18E/F» может достигнуть 180—200 км, целей типа «SM-6» — 90—120 км. Для установки данных радиолокационных станций на каждый многофункциональный истребитель семейства МиГ-29К необходима лишь относительно несложная аппаратно-программная адаптация с частичной модернизацией информационного поля кабины лётчика, ведь данные машины оснащены современной мультиплексной шиной данных MIL-STD-1553B. К примеру, многие американские тактические истребители F-15E «Strike Eagle» уже давно оперируют с АФАР-радарами AN/APG-82(V)1 на борту, заменившими устаревшие щелевые AN/APG-70; с истребителями завоевания превосходства в воздухе F-15C «Eagle» аналогичная ситуация: их оснащают похожими станциями AN/APG-63(V)3.

У нас же не наблюдается ни малейших намёков на скорое обновление радиолокационных комплексов тактической авиации ни палубного, ни наземного базирования, что может быть связано лишь с недостаточными финансовыми вливаниями в работы, проводимые в области АФАР корпорацией «Фазатрон-НИИР». Судя по всему, у нас могут финансироваться исключительно такие «важные для становления государства» прожекты, как новая музейно-выставочная инфраструктура для «Ельцин-центра», за которую налогоплательщики должны отдать 1,33 млрд., где в будущем пройдёт не одна сотня шабашей либералов, получающих «монету» от западных кураторов. Вот такая ситуация.

Очень неплохой альтернативой обновления 279-го ОКИАП могло бы стать перевооружение на палубную модификацию многофункционального сверхманевренного истребителя поколения «4++» МиГ-35, который предусматривает размещение не только работоспособного радара «Жук-АЭ», но и уникального оптико-электронного оборонительного комплекса СОАР с квантовым оптико-электронным прицельно-навигационным комплексом обзора нижней полусферы ОЛС-К, способных легко обнаруживать и сопровождать поверхностные и воздушные цели в телевизионном и инфракрасном диапазонах, тем самым проводя скрытную оптическую разведку. К сожалению, и здесь мы слышим типичную песню о нерентабельности подобной задумки, о чём в конце мая заявил известный военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, аргументируя такое мнение «фактическим отказом России» от строительства авианосцев, очевидно, имея в виду туманность перспективы реализации проекта проекта 23000 «Шторм». И как это ни прискорбно, но выхода из этого безумия пока что не наблюдается даже на горизонте, ведь, пока будут думать о «Ельцин-центрах», на положительный исход можно не надеяться.

Вернёмся к противокорабельным возможностям надводного компонента флота. Без более-менее современной палубной авиационной составляющей на базе единственного тяжёлого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал Кузнецов» можно и не рассчитывать на победу в дуэльной ситуации даже с одной из 11 АУГ ВМС США. Особенно плохо дела будут обстоять на удалении 5 и более тысяч километров от родных берегов, где нашу единственную АУГ или обособленную корабельную ударную группировку не смогут должным образом поддерживать ни МиГ-31К, ни Ту-22М3, оснащённые гиперзвуковыми аэробаллистическими многоцелевыми ракетами Х-47М2 с радиусом действия до 3000 км. Также не будет возможности в информационном обеспечении целеуказания по кораблям АУГ противника со стороны дальних противолодочных самолётов Ту-142М4, полёты которых воздушных просторах над удалёнными морями и океанами будут крайне опасны ввиду напичканности «Иджис»-эсминцами противника. При таком раскладе остаётся единственный вариант — применение бортовых противокорабельных комплексов П-50 с ракетами 3М45 (П-700) «Гранит», П-1000 «Вулкан» с ракетами 3М70, 3К55 «Оникс» с ракетами 3М55, а также перспективных 3К22 «Циркон» с гиперзвуковыми ПКР 3М22.

Последние две ракеты («Оникс» и «Циркон») обладают всеми необходимыми свойствами для прорыва перспективных корабельных средств противоракетной обороны, среди которых можно выделить противозенитное маневрирование, малую радиолокационную сигнатуру (ЭПР), скорость полёта 2,5 и 5-6М соответственно, а также возможность установки компактных бортовых средств РЭБ и устройств отстрела дипольных отражателей. Тем не менее, оценочная дальность этих ракет (по данным специалистов и СМИ со ссылкой на компетентные источники) составляет от 400 до 1000 км, в то время как американские палубные многоцелевые истребители F/A-18E/F, несущие на подвесках по 2 малозаметные противокорабельные ракеты AGM-158C LRASM-А способны обеспечить «глубину» удара до 1690 км (радиус действия «Супер Хорнета» 760 км + дальность LRASM порядка 930 км). Говоря более простым языком, 24 американских палубных истребителя ВМС США могут запустить по нашей корабельной группировке 48 LRASMов почти с 1,7 раза большей дистанции, чем наши фрегаты, БПК и крейсера смогут выполнить ответный пуск «Цирконов». Естественно, сближения до расстояния в 1000 км (позволяющего дать ответку) не состоится и бой будет вестись до иссякания боезапаса зенитных управляемых ракет комплексов «Редут», С-300ФМ, «Кинжал», «Кортик», «Панцирь-М» и т.д., после чего наша КУГ может потерпеть поражение.


Лётный экземпляр («черный») дозвуковой противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM на точке подвески палубного многофункционального истребителя F/A-18E «Super Hornet»


2 августа 2018 года американская компания «General Atomics Aeronautical System Inc.» анонсировала успешное завершение четвёртого испытания «продувочного» макета перспективного беспилотного палубного самолёта-заправщика MQ-25, предназначенного для почти двукратного увеличения боевого радиуса действия состоящих на вооружении палубных истребителей F/A-18E/F и самолётов РЭБ EA-18G, а также более современных малозаметных истребителей F-35C. Машина была протестирована на коэффициент аэродинамического качества, а также на стабильность работы закрылков и рулей высоты во время низкоскоростного теста в аэродинамической трубе. Также были проверены возможности будущего дрона-танкера по катапультному старту с борта авианосца и поведению силовых элементов конструкции планера макета в момент зацепления гака за трос аэрофинишера.

Поступление первых танкеров MQ-25 в состав палубных эскадрилий ВМС США можно будет считать практически кульминационным моментом в освоении американскими АУГ новой ступени оперативных возможностей. С этого момента «Супер Хорнеты» смогут обеспечить удар противокорабельными ракетами LRASM на дистанции порядка 2450 км! Такая способность не только окончательно сведёт к нулю возможности нашего надводного флота по ответному противокорабельному удару, но и поставит под сомнение дальностные показатели российских аэробаллистических ракет «Кинжал», а также китайских баллистических противокорабельных ракет средней дальности DF-21D. Применение тактических крылатых ракет сверхбольшой дальности AGM-158B JASSM-ER палубными истребителями «Супер Хорнет» (при участии заправщиков MQ-25) позволит американским авианосцам не приближаться к береговой линии Китая на расстояние менее 2700 км, в то время как дальность DF-21D достигает лишь 2000 км. Следовательно, угрозу штатовским АУГ будут представлять лишь DF-21D воздушного базирования, размещённые на центральном узле подвески бомбардировщика H-6N (дальность этого варианта «Дунфэна» достигнет 3000—3500 км), а также российские Х-47М2, запускаемые с Ту-22М3 (их дальность составит 3000 км).

Если же вернуться к возможности ответного удара нашей единственной АУГ и нескольких корабельных ударных группировок по американским АУГ, то спасти ситуацию здесь может лишь современная подводная составляющая в виде малошумных многоцелевых атомных подводных крейсеров пр. 885М «Ясень-М» (запланирована серия из шести субмарин), пр. 949АМ «Антей» (подлодки получат универсальные пусковые установки на 72 ракеты «Оникс»), а также проекта 971 «Щука-Б»; они уж точно смогут подобраться к авианосцам противника на дистанцию эффективного огня «Ониксов», а возможно, и торпедного вооружения.

Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21448
http://militaryrussia.ru/blog/topic-896.html
http://www.airwar.ru/enc/fighter/f18ef.html
http://nevskii-bastion.ru/ea-18g-growler/
http://k-politika.ru/palubnyj-mig-35-ostanetsya-na-bumage/
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 51

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 05:32
    Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?
    вооот,решительно ставлю
    Даманцеву + за вопрос,очень переживаю за наш флот, и вижу что он остаётся в "пасынках",. а моряки, спасали страну всегда, флотские,люди- конкретные.
    Дедкастарый
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:53
      Цитата: Дедкастарый
      Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?
      вооот,решительно ставлю
      Даманцеву + за вопрос,очень переживаю за наш флот, и вижу что он остаётся в "пасынках",. а моряки, спасали страну всегда, флотские,люди- конкретные.
      .

      А я решительный минус!

      Достала эта критика уже.

      Критиканство - самый легкий путь в жизни.

      А ты попробуй сделать что-нибудь сам своими руками!

      А я рядом и буду критиканствовать под руку.

      Много сотворишь?
      Titsen
      1. onix757 (OniX) Сегодня, 07:41
        А я решительный минус!
        Достала эта критика уже.
        Критиканство - самый легкий путь в жизни.
        А ты попробуй сделать что-нибудь сам своими руками!
        А я рядом и буду критиканствовать под руку.
        Много сотворишь?

        В стране где намеренно уничтожается производство критиканства быть не может.
        Скоро будете гордится москитным флотом РФ когда остатки оветского флота догниют. Кидать чепчики во славу самых мощных поибрежных катеров в мире и рассказывать тут сказки что именно к такому результату стремилась власть ЕБНа и его преемника
        onix757
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:45
          Цитата: onix757
          В стране где намеренно уничтожается производство

          Это что за страна такая?
          Цитата: onix757
          критиканства быть не может

          Само Ваше существование с успехом опровергает Ваш же тезис.
          Цитата: onix757
          самых мощных поибрежных катеров в мире и рассказывать тут сказки...

          А расскажите-ка сказочку про уже построенные и строящиеся... АПЛ, например.
          Вместе посмеёмся wink
          Голован Джек
          1. Случайный (Сергей) Сегодня, 09:03
            Цитата: Голован Джек
            А расскажите-ка сказочку про уже построенные и строящиеся... АПЛ, например.
            Вместе посмеёмся


            Ага....а вы списочный действующий т корабельный состав и график строительства ИХ морских стратегическим ядерных сил wink...вот тогда и "..посмеёмся" . crying
            Случайный
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:22
              Цитата: Случайный
              списочный действующий т корабельный состав и график строительства ИХ морских стратегическим ядерных сил

              Ну, "красиво жить не запретишь".
              А потом - задачки разные, у "них" и РФ: "им" - гегемонить (Китай там щемить, Иран... далее по списку), а у РФ одна задача - сделать так, чтобы её не трогали.
              Так что простое "меряние органами", как Вы предлагаете, тут... не подходит, ИМХО.
              Цитата: Случайный
              вот тогда и "..посмеёмся"

              Смеяться - полезно для здоровья... однако, что-то onix757 делся куда-то... жаль, а я так надеялся request
              Голован Джек
              1. Vladimir Sukhoi (Владимир) Сегодня, 10:19
                "у РФ одна задача - сделать так, чтобы её не трогали"

                Кто такую задачу поставил?
                Со стороны не похоже.
                Vladimir Sukhoi
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:36
                  Цитата: Vladimir Sukhoi
                  Кто такую задачу поставил?

                   Военная доктрина Российской Федерации
                  Голован Джек
                  1. Vladimir Sukhoi (Владимир) Сегодня, 10:42
                    Доктрина то доктриной, а со стороны не похоже. Более того, похоже ради хайпа готовы куда угодно влезть. Цель ничто - движение фсё.
                    Vladimir Sukhoi
                    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:01
                      Цитата: Vladimir Sukhoi
                      Доктрина то доктриной, а со стороны не похоже

                      Со стороны - это с вашей кочки, что ли? Никто, видимо, пока не озаботился тем, чтобы вам там все было видно, как оно вам хочется.
                      Цитата: Vladimir Sukhoi
                      Более того, похоже ради хайпа готовы куда угодно влезть. Цель ничто - движение фсё

                      Вам-то что за дело до того? У меня широкий круг интересов, куда хочу - туда и лезу... правилами не возбраняется.
                      ЗЫ: Ша. больше не кормлю wink
                      Голован Джек
        2. Alber (Альберт) Сегодня, 10:21
          Цитата: onix757
          В стране где намеренно уничтожается производство критиканства быть не может.
          Скоро будете гордится москитным флотом РФ когда остатки оветского флота догниют. Кидать чепчики во славу самых мощных поибрежных катеров в мире и рассказывать тут сказки что именно к такому результату стремилась власть ЕБНа и его преемника

          Цитата: Дедкастарый
          Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?
          вооот,решительно ставлю
          Даманцеву + за вопрос,очень переживаю за наш флот, и вижу что он остаётся в "пасынках",. а моряки, спасали страну всегда, флотские,люди- конкретные.

          Дело горбачева-ельцина живёт и процветает.
          И почему-то Путин ничего не видит
          Alber
        3. 020500 (Александр) Сегодня, 10:41
          И это будет правильно. Умные люди еще в 1950-е вели к тому, что надводный океанский флот России (тогда СССР) не нужен. В принципе. Вообще.

          России нужны прибрежные флотилии, действующие в интересах сухопутных войск, обеспечивая их приморские фланги от угрозы с моря, ракетно-артиллерийские удары по сухопутным целям и отдельные десантные операции. Соответственно из надводных коробок нужны небольшие ударные ракетно-артиллерийские платформы + транспортно-десантные корабли. Для войны с АУГ кроме того есть ПЛ, БРК, средства сухопутных войск и ВКС.
          020500
      2. Случайный (Сергей) Сегодня, 08:59
        Цитата: Titsen
        А я решительный минус!


        Поддерживаю, drinks Но только не за "критику", а за"мечталки" и "рассуждалки" типа если " бы у бабушки был...она была бы дедушкой" wassat или...ещё три круга...и мы его догоним" wassat
        Авиационная составляющая имеется в виду soldier
        Случайный
      3. Умник (Вася) Сегодня, 10:47
        Я делаю сам, налоги плачу. А защищать меня задача государства
        Умник
      4. Lycan (Alex) Сегодня, 10:53
        Цитата: Titsen
        Достала эта критика уже.

        Критиканство - самый легкий путь в жизни.

        А ты попробуй сделать что-нибудь сам своими руками!

        Если он будет "что-то делать", то кто будет критиковать? wink
        Конструктивная критика возвращает к реальности. Особенно тех, кто "там, наверху" (хотя вряд ли они читают форумы).
        Lycan
    2. kenig1 (Павел) Сегодня, 09:25
      Прям таки самые спасители страны. В пасынках находятся сухопутных войска, финансируются по остаточному принципу.
      kenig1
    3. Циник (Владимир) Сегодня, 09:56
      А это надо, иметь РФ такой флот?
      Штатам нужна была ДУБИНА планетарного масштаба, он ею обзавёлся. России это то зачем?
      К слову, АУГ можно нейтрализовать и менее затратным способом. Не просто так появилось изречение, что военные готовятся к старым войнам...
      Во времена Второй Мировой и после царили АУГ, кто сказал, что в следующей Мировой это повторится. Пока всё идёт к тому, что АУГ просто ЦЕЛЬ.
      Циник
    4. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 11:09
      Цитата: Дедкастарый
      вооот,решительно ставлю
      Даманцеву + за вопрос,очень переживаю за наш флот, и вижу что он остаётся в "пасынках",. а моряки, спасали страну всегда, флотские,люди- конкретные.

      Да шоб он утратил свое существование - бесполезный деньгоотсос не оправдывающий даже свое содержание.
      Мы никогда не построим такой надводный флот, который сможет конкурировать с флотом НАТО, и если так - нам что, деньги некуда девать? Есть Армата, есть Т-50, и это всё реально важнее надводного флота.
      11черный
  2. Ванёк (Иван) Сегодня, 05:54
    надводный компонент Военно-морского флота России имеет крайне серьёзный (с оперативно-тактической точки зрения) недостаток в выполнении боевых операций в дальней морской зоне

    В дальней, это у берегов Аргентины?

    А чо нам там делать?
    Ванёк
  3. Vard Сегодня, 06:12
    Автору плюс за волнение о судьбах родины... Но... Мы сухопутная страна ... На европейском и азиатском ТВД... По любому стационарные средства ... Не буду обращать вынесут любую АУГ... Потому то и строят вокруг нас базы... Большую актуальность все это имеет на Дальнем востоке... Но и там не все так запущено... И отставание по РЭБ США от нас позволяет не опасаться сценария предсказаного автором...
    Vard
  4. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 06:23
    Цитата: Vard
    Автору плюс за волнение о судьбах родины... Но... Мы сухопутная страна ... На европейском и азиатском ТВД... По любому стационарные средства ... Не буду обращать вынесут любую АУГ... Потому то и строят вокруг нас базы... Большую актуальность все это имеет на Дальнем востоке... Но и там не все так запущено... И отставание по РЭБ США от нас позволяет не опасаться сценария предсказаного автором...

    Вот это правильная мысля. В отличие от всхлипываний и вздохов о конкретных спасителях страны.
    С др. стороны, немцы в прошлую войну наглядно показали, как, чем и где надо резать коммуникации противника. При подавляющем превосходстве надводного флота последнего.
    Плотник 2329
  5. wooja (Dmitry) Сегодня, 06:24
    Очередная страшилка, очередная компиляция
    wooja
  6. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 06:27
    Цитата: Ванёк
    надводный компонент Военно-морского флота России имеет крайне серьёзный (с оперативно-тактической точки зрения) недостаток в выполнении боевых операций в дальней морской зоне

    В дальней, это у берегов Аргентины?

    А чо нам там делать?

    Чё делать... В случае, если доплывём(на надводных-то) - завоюем Аргентину. Марадона гражданство РФ дадим
    Плотник 2329
    1. igorbrsv Сегодня, 08:40
      Он белорусское уже получил
      igorbrsv
  7. jonht (Евгений) Сегодня, 06:36
    Иногда кажется, что у нас флот отдельно воевать будет, ВВС отдельно и вообще как-то все разрознено...
    А по факту еще со времен СССР, противодействие АУГ было рассчитано на взаимодействие надводного, подводного флота и авиации. Опять же вблизи нашего побережья, начхать нам на АУГ, нам не страшно временно потерять морские коммуникации, нет у нас ресурсов и союзников за морем.
    jonht
    1. igorbrsv Сегодня, 07:11
      Тем более в случае войны союзников за морем у нас точно не будет. Главное охраной береговой зоны заниматься. А уж черное море я так понимаю целиком накрыто
      igorbrsv
  8. igorbrsv Сегодня, 07:07
    Статья интересная. Только в очередной раз ельцентр вставили. Будь он неладен. И так кипит все уже
    igorbrsv
    1. ism_ek (Илья) Сегодня, 07:35
      Кто виноват в нынешним положении? Президент который 19-ть лет правит страной и звел ее в безпросветную экономическую яму? Нет! Во всем виноват тот далёкий Ельцин, который правил страной 8 лет, и ушел добровольно, когда темпы роста экономики превысили 10%!
      Ельцин-центр, мифическая ракета Циркон, которую никто никогда не видел, Кинжал, который все вроде видели, но никто толком не понимает что это такое - это все инструменты Путинской пропоганды, и не более.
      ism_ek
      1. igorbrsv Сегодня, 08:44
        Тут все-таки останусь при своем мнении. С путинской пропагандой не соглашусь, а Ельцина с Горбачем ненавижу. Имею право. Судьбы у всех разные
        igorbrsv
  9. Blackflag88 Сегодня, 08:15
    Цитата: onix757
    А я решительный минус!
    Достала эта критика уже.
    Критиканство - самый легкий путь в жизни.
    А ты попробуй сделать что-нибудь сам своими руками!
    А я рядом и буду критиканствовать под руку.
    Много сотворишь?

    В стране где намеренно уничтожается производство критиканства быть не может.
    Скоро будете гордится москитным флотом РФ когда остатки оветского флота догниют. Кидать чепчики во славу самых мощных поибрежных катеров в мире и рассказывать тут сказки что именно к такому результату стремилась власть ЕБНа и его преемника

    Да нормально все, ещё кое-что у нас плавает. Кузнецова глядишь к 25году отремонтируют и один эсминец "лидер" построят и Россия снова станет "сильной" морской державой.
    Blackflag88
  10. Spambox (Антон Буреев) Сегодня, 08:24
    Статье - , Военная доктрина СССР и России никогда не предполагала наступательных операций "в дальней морской зоне" с применением авиации, ввиду своего геграфического положения. Размазывать и без того скудный бюджет на бесполезные траты по строительству авианосцев вообще безумие. Парк существующей палубной авиации потихоньку модернизируют, На сушки устанавливают "Гефест". И еще большой вопрос когда выйдет После ремонта Кузнецов.
    Так что паниковать не стоит.
    Spambox
  11. Силуэт Сегодня, 08:31
    Ничего Россия не утратила. Нельзя утратить то, чего никогда не было. Об ответном ударе речи никогда не шло. Дай бог первыми нанести. А это возможно было только при слежении в непосредственной близости к вероятному противнику.
    Силуэт
    1. igorbrsv Сегодня, 08:45
      У РФ никогда не было. У СССР было
      igorbrsv
      1. 020500 (Александр) Сегодня, 10:46
        Была пустая трата денег. За последние лет 200 русский флот проявил себя исключительно как поставщик морской пехоты и демонтированной с кораблей артиллерии для сухопутных войск.

        Более того, все совместные операции, которые проводились под командованием "флотоводцев", а не сухопутных генералов, были с позором провалены. Что при РИ, что при СССР.
        020500
  12. sgrabik (Сергей ) Сегодня, 08:39
    Положение может спасти только строительство в самые сжатые сроки и в достаточном количестве современных ударных эсминцев "Лидер", вооруженных самыми современными гиперзвуковыми ракетами, я думаю что это вполне возможно осуществить, главное это политическая воля, очень жёсткий и постоянный контроль за освоением выделенных на этот проект средств и правильный подбор руководящих кадров для осуществления этих амбициозных планов, нужно убрать из этого проекта всех "эффективных менеджеров", всех случайных и некомпетентных людей и назначить на их место опытных инженерно - технических работников с большим опытом работы в строительстве кораблей такого класса.
    sgrabik
  13. pavelwf1 (Павел Ерусов) Сегодня, 08:40
    Статья бред!Критика высосоная из пальца!
    Чисто,домыслы и личный страх автора.
    Если бы да ко бы!?...Так и вообще не было бы и самого флота и вооружения.
    Автор звпомни!Победу делают люди а не техника.На войне главное это правильно принимать решения по обстоятельствам в критической ситуации.Навыки и умения воевать!Личная Военская отвага!Сила духа! Яркий пример Сирия!Танки военной техники устаревших образцов ,успешно бьют более продвинутые образцы вооружения.А почему..!?Дело в людях.В их стремлениях и убеждениях от стаивать то что они,любят и чтут.Как говориться;-Дай дураку в руки Х..стеклянный он и Х..разобьёт и руки ,порежет!
    Всё познаётся на практике.Вспомни ВОВ чем Красная Армия воевала против Фашистов в первые годы войны...????
    Победу делают люди!!!
    pavelwf1
    1. aleks_29296 (Алексей) Сегодня, 08:59
      Какими бы ни были люди, какими бы ни были их навыки и умения, но если противник может бить тебя с дальних рубежей, до которых ты не дотянешься, в лучшем случае ты можешь отступить, в худшем- погубить зря людей.
      aleks_29296
      1. sgrabik (Сергей ) Сегодня, 10:50
        А с чего вы взяли что у противника более дальнобойные ракетные комплексы, по качеству и дальнобойности ракет у нас перед США никакого отставания нет, критическое отставание в наличии современных ударных кораблей океанской зоны и в кораблестроении в целом, а корабль это не сам ударный комплекс, а только его носитель, но без него, как не крути, никуда не денешься.
        sgrabik
    2. Случайный (Сергей) Сегодня, 09:07
      Цитата: pavelwf1
      Победу делают люди!!!

      Без пафоса никак?.....И где были зимой 1941-го...на каком рубеже?
      И зачем тогда было эвакуировать все заводы промышленности?
      1-й Конной Армии на всех бы.."хватило" wassat
      Случайный
    3. usovo1 (Роман) Сегодня, 10:05
      Как понимаю, Павел ходил с вилами на танк и выжил
      usovo1
  14. Молот 75 (Молот 75) Сегодня, 08:41
    Почему автор считает, что удар "возмездия" по АУГ будет по лекалам Пентагона? Рассмотрите вариант "ассиметричного" ответа и встанет все на свои места. Надводный (подводный) флот в этом случае будет играть второстепенную роль (оборонительную). И подробно описывать ТТХ не потребуется. Вспомните что нужно для з-х месячного рейда АУГ и в каком количестве? Без чего корабли даже с атомной энергетикой прикованы к причалу? А то что ВМФ нужно качественно и количественно усиливать это и ежу понятно, вопрос только какие флоты в этом нуждаются больше всего, и для каких задач?
    Молот 75
  15. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 08:52
    Цитата: jonht
    Иногда кажется, что у нас флот отдельно воевать будет, ВВС отдельно и вообще как-то все разрознено...
    А по факту еще со времен СССР, противодействие АУГ было рассчитано на взаимодействие надводного, подводного флота и авиации. Опять же вблизи нашего побережья, начхать нам на АУГ, нам не страшно временно потерять морские коммуникации, нет у нас ресурсов и союзников за морем.

    Вот только фан-клуб оркестров, парадов, стройных рядов на палубах, разноцветных флажков и прочего пафоса и захватывания романтического духа этого не понимает, не видит и не догоняет.
    Плотник 2329
  16. bk316 (Владимир) Сегодня, 09:29
    Даманцев себя превзошел - узнается по одному заголовку.
    А по сути рассуждения - то верные вывод неверный.
    А правильный вывод такой: ни одна страна мира и уж точно РФ не может и НЕ ДОЛЖНА противоборство с АУГ США при помощи надводного флота. Отрицание этого факта это как минимум глупость а скорей всего вредительство.

    Проблема ответного удара по АУГ решается просто и недорого, более того я так понимаю в РФ она решена:
    БРСД (или МБР)+ спутниковая система целеуказания. Более того в случае подхода АУГ на рубежи атаки РФ спутниковая система является избыточной.
    По самым скромным оценкам стоимость такого решения будет в десятки раз меньше, чем развертывание сил надводного флота, способного реально противостоять массированному применению АУГ США.
    bk316
    1. 020500 (Александр) Сегодня, 11:15
      Да никто АУГ под нормальную береговую оборону и ПВО подставлять не будет. А в море-окияне пусть себе плавают, они нам там не мешают.

      Что вообще об этих АУГах думать? Лучше бы побеспокоиться об Арли Берках когда они появятся в Одессе, Лиепае, Риге, Таллине и Упиниеми. Да о всяких Ф-15 и Тандерболтах с сухопутных баз
      020500
  17. BAI Сегодня, 09:43
    А зачем модернизировать палубную авиацию, если единственный "авианосец" встал на бессрочный ремонт?
    BAI
  18. usovo1 (Роман) Сегодня, 10:03
    Спасибо, Евгений, за очередную грамотную статью !
    usovo1
    1. sxfRipper (Александр) Сегодня, 11:12
      ...из серии #шефусёпропало!!!
      sxfRipper
  19. Vladimir Sukhoi (Владимир) Сегодня, 10:27
    Товарищи офицеры, вы живете в волшебной стране Зазеркалье. В этом замечательном пространстве реальная война невозможна, исключительно гибридка. Таково свойство этого пространства. Поэтому просьба успокоиться и продолжать спокойно смотреть мультсериал "Величие России".
    В этой волшебной стране Вайно изобрел нооскоп, за что и был назначен главой администрации Лидера мира. С помощью нооскопа скажем малюсенький ракетный катер способен в считанные минуты разгромить американскую авианосную группу. Полезная и чертовски удобная в поюзе штука, этот самый нооскоп bully
    Vladimir Sukhoi
    1. 020500 (Александр) Сегодня, 11:09
      Никто АУГ не будет подставлять под береговую оборону и ПВО. Потому, что как только зайдет в зону действия БРК и ЗРК вся там и останется.
      020500
  20. sxfRipper (Александр) Сегодня, 11:11
    Особенно плохо дела будут обстоять на удалении 5 и более тысяч километров от родных берегов
    Гибралтар захватывать будем? Пролив Дрейка?
    sxfRipper
  21. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:14
    [quote=Голован Джек][quote=Vladimir Sukhoi]Доктрина то доктриной, а со стороны не похоже[/quote]
    Со стороны - это с вашей кочки, что ли? Никто, видимо, пока не озаботился тем, чтобы вам там все было видно, как оно вам хочется.
    Голован Джек
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