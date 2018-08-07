Музей Спецсвязи ФСО России

По материалам из открытых источников

Август богат на праздничные даты, вслед за Днём ВДВ и Днём железнодорожника, которые в России отмечаются достаточно массово, настала очередь узкоспециализированного профессионального праздника. 7 августа в России отмечают День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. Служба специальной связи и информации – это структурное подразделение ФСО России, которое отвечает за обеспечение правительственной связи.Сама Федеральная служба охрана является правопреемником 9-го управления КГБ СССР, которое отвечало за охрану руководителей коммунистической партии и правительства страны, а служба специальной связи и информации в ее структуре – это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (ранее известное как ФАПСИ). 1 июля 2003 года президент Российской Федерации упразднил ФАПСИ, создав при ФСО России новый федеральный государственный орган – Службу специальной связи и информации (Спецсвязь России). С 7 августа 2004 года данная служба включена непосредственно в состав ФСО России, при этом часть подразделений бывшего ФАПСИ была переведена под юрисдикцию ФСБ и других российских спецслужб. Именно этот день 7 августа и стал профессиональным праздником всех работников Службы специальной связи и информации ФСО России.При этом специальная система правительственной связи имеет давнюю историю. В Советском Союзе она была создана в 1928 году и называлась ВЧ-связь. Данная система связи находилась в ведении органов госбезопасности (ОГПУ и его преемников). Первоначально ВЧ-связь отвечала за налаживание системы передачи информации между разными органами ОГПУ при Совнаркоме СССР. Но в дальнейшем линиями специальной связи начали пользоваться и гражданские структуры молодого советского государства – чаще всего речь шла о представителях высших чинов органов власти.В годы Великой Отечественной войны специальная связь использовалась для налаживания обмена информацией между командованием армий и фронтов и Ставкой. В это время отбор кандидатов для работы на объектах спецсвязи велся самым тщательным образом, так как отобранные специалисты практически каждый день имели дело со сверхсекретными сведениями, информацией, которая исходила напрямую от высшего руководства СССР. Именно поэтому в военные годы спецсвязь была на особом счету в органах госбезопасности. В военные годы в личном деле специалиста, который претендовал на работу в структурах ВЧ-связи, не должно было быть ничего, что могло бросить даже небольшую тень и послужить причиной для возникновения сомнений относительно надежности такого работника.В Советском Союзе ВЧ-связь выполняла роль военной и правительственной связи и представляла собой закрытую систему телефонной связи, которая использовала высокие частоты (ВЧ). Сам термин «ВЧ-связь» также может быть применен к комплексу оборудования для организации связи, с использованием проводов высоковольтных линий электропередач (6-1150 кВ). Помимо всего прочего, аппараты ВЧ размещались в высших правительственных и партийных учреждениях Москвы, краевых и республиканских областных центрах Советского Союза, а также в посольствах в странах социалистического лагеря. Телефонный аппарат ВЧ-связи, наряду с так называемой «вертушкой», была очень важным статусным символом для всех без исключения представителей советской номенклатуры.В 1966 году специалистов для обслуживания ВЧ-связи начали готовить в Военно-техническом училище КГБ при Совете Министров СССР (в настоящее время это высшее учебное заведение носит название – Академия ФСО России). Военно-техническое училище КГБ было открыто в Калининградской области в городе Багратионовске, оно создавалось на базе 1-го корпуса Высшего пограничного командного училища и военного городка 95-го погранотряда. Через 6 лет после открытия ВТУ КГБ СССР было передислоцировано в Орел и преобразовано в Орловское высшее военное командное училище связи (ОВВКУС), здесь осуществлялась подготовка офицеров, которые уже имели высшее военное образование. Одновременно с этим подготовка офицеров в Багратионовске по специальностям, которые были связаны с правительственной связью, не прекращалась вплоть до 1975 года.Распад Советского Союза отразился и на специализированном военном высшем учебном заведении. 24 декабря 1991 года в стране было образовано ФАПСИ при президенте Российской Федерации, а уже в августе 1992 года на самом высоком уровне приняли решение о проведении реорганизации ОВВКУС. Новый вуз получил название Военный институт правительственной связи. В ноябре 2004 года высшее учебное заведение переименовали еще раз, теперь в Академию Федеральной службы охраны Российской Федерации, это наименование вуз носит и сегодня.В наши дни Служба специальной связи и информации обеспечивает работу специальных каналов связи, в том числе тех, которыми пользуются президент Российской Федерации, члены правительства, российские дипломаты за границей. Помимо всего прочего данная служба обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц государства, защищает сведения, которые представляют государственную тайну, и противостоит технической разведке.Помимо этого в ведении Спецсвязи ФСО России находится обеспечение высших государственных органов власти новейшими средствами связи, вычислительной и оргтехники, а также программным обеспечением и видео- и аудиоаппаратурой. Интересно также, что данная служба достаточно активно участвует в разработке системы электронного документооборота и осуществляет мониторинг, замеряя данные по социально-экономическим и общественно-политическим процессам в стране. При этом руководитель Спецсвязи России по должности является заместителем директора ФСО России.Сегодня сотрудникам Службы специальной связи и информации ФСО России необходимо оперировать любыми системами связи и информации, одновременно с этим, занимаясь развитием и обеспечением информационной безопасности в самых разных условиях. При этом служба спецсвязи является одной из наиболее закрытых специальных структур российского государства, а день ее образования отмечается не так широко, как профессиональные праздники иных сотрудников госаппарата.7 августа «Военное обозрение» поздравляет всех действующих и бывших сотрудников Службы специальной связи и информации ФСО России (вне зависимости от ее названия в прошлом) с их профессиональным праздником.