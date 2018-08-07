ЕС вводит блокировку антииранских санкций США

Евросоюз в "иранском вопросе" пошел против Соединенных Штатов. С сегодняшнего дня в ЕС вводится в действие законодательство, отменяющее на территории Евросоюза действия санкций против Ирана.В Еврокомиссии пояснили, что первый пакет экстерриториальных санкций США против Ирана вступает в силу 7 августа, значит и с этого числа в Европе вступает в силу блокирующий статут ЕС (Blocking Statute) для этих санкций. Таким образом в Европе хотят вывести из под американских санкций европейские компании, ведущие законный бизнес в Иране. Данный блокирующий статут действует в Европе с 1996 года, речь идет об его обновлении в связи с новыми обстоятельствами. Согласно новому Блокирующему статуту, компаниям из ЕС, а также резидентам Евросоюза запрещается выполнять экстерриториальные санкции США, введенные ими против Ирана. Судебные решения США и других стран, поддерживающих санкции, в отношении компаний и резидентов ЕС, не исполняющих требования этих санкций, на территории ЕС теряют свою законную силу. Кроме этого, в Блокирующем статуте имеется еще несколько пунктов, защищающих резидентов и компании ЕС от действия антииранских санкций США.Напомним, что в начале мая 2018 года, американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и об восстановлении всех санкций против Тегерана. Также в действие вступают санкции против стран, ведущих бизнес с Ираном.