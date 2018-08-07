11:14 07 августа
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ЕС вводит блокировку антииранских санкций США

Евросоюз в "иранском вопросе" пошел против Соединенных Штатов. С сегодняшнего дня в ЕС вводится в действие законодательство, отменяющее на территории Евросоюза действия санкций против Ирана.

ЕС вводит блокировку антииранских санкций США


В Еврокомиссии пояснили, что первый пакет экстерриториальных санкций США против Ирана вступает в силу 7 августа, значит и с этого числа в Европе вступает в силу блокирующий статут ЕС (Blocking Statute) для этих санкций. Таким образом в Европе хотят вывести из под американских санкций европейские компании, ведущие законный бизнес в Иране. Данный блокирующий статут действует в Европе с 1996 года, речь идет об его обновлении в связи с новыми обстоятельствами. Согласно новому Блокирующему статуту, компаниям из ЕС, а также резидентам Евросоюза запрещается выполнять экстерриториальные санкции США, введенные ими против Ирана. Судебные решения США и других стран, поддерживающих санкции, в отношении компаний и резидентов ЕС, не исполняющих требования этих санкций, на территории ЕС теряют свою законную силу. Кроме этого, в Блокирующем статуте имеется еще несколько пунктов, защищающих резидентов и компании ЕС от действия антииранских санкций США.


Напомним, что в начале мая 2018 года, американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и об восстановлении всех санкций против Тегерана. Также в действие вступают санкции против стран, ведущих бизнес с Ираном.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 23

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:29
    Пошли против хозяина? lol Сейчас им трамп покажит, кто их ммм, "любит " wassat сексуально wassat , и кормит! lol Бунт будет подавлен жестоко -у Меркель , например, заберут любимую пивную кружку! !! crying
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:39
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Пошли против хозяина? lol Сейчас им трамп покажит, кто их ммм, "любит " wassat сексуально wassat , и кормит! lol Бунт будет подавлен жестоко -у Меркель , например, заберут любимую пивную кружку! !! crying

      Интеллектуальный коментарий! good На 100 лайков не меньше. fellow
      Арон Заави
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:08
        у тебя пока больше. и,да "Истина где то рядом", а шо,нет?
        андрей юрьевич
        1. Комментарий был удален.
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:11
        Арон hi Это правда жизни, и ваш израиль, и евросоюз колонии сша, хотите вы это признать или нет , но это факт! Вы же сами часто заявляли, что готовы стать очередным штатом сша! А не нравится комментарий -пройдите дальше по ветке, и не обращайте на него внимания! Не про ваш же израиль пишут! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 07:49
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          А не нравится комментарий -пройдите дальше по ветке, и не обращайте на него внимания!

          Виталич! drinks Так его! yes Гони его дальше! am И продолжай фонтанировать! wink
          drinks
          злой партизан
      3. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:14
        Цитата: Арон Заави
        Интеллектуальный коментарий! На 100 лайков не меньше.


        Вы так вообще мастер слога.

        Вы то хозяину перечить не станете. Да ведь?

        Арон hi
        Ванёк
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:43
      По-сути пробный шар, если у европейцев получится, то они будут чувствовать себя более уверенно в выстраивании бизнеса в новых условиях.
      Rusland
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:16
        Цитата: Rusland
        По-сути пробный шар, если у европейцев получится, то они будут чувствовать себя более уверенно в выстраивании бизнеса в новых условиях.

        прямо как к у нас "шары" катают. только со своим народом.но- стараются "страйки" делать сразу,без разговоров-типа "вы голосили-я услышал,но ситуёвина другая..."- а что, у нас так и есть.. да,убьют, просто так, и да, в сводках не озвучат. не верите- велкам ! love
        андрей юрьевич
      2. krops777 (Алексей) Сегодня, 07:27
        По-сути пробный шар

        Пробный шар у них уже был, когда США хотели посадить ЕС на свой СПГ и блокировать СП-2, не получилось, сейчас иранская нефть думаю тоже у США ничего не выйдет, у европейцев уже одно место похоже сильно болит раз так США сопротивляются. wink
        krops777
        1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:48
          Цитата: krops777
          у европейцев уже одно место похоже сильно болит

          - издание Business Insider приводит слова американского дипломата и специалиста по Ближнему Востоку Дэнниса Росса, работавшего при четырех администрациях в Белом доме.
          Росс отмечает, что, действуя именно через Путина, а не Трампа, Иран может «спасти лицо».
          Посредничество России, если к нему обратится Тегеран, усилит ее позиции в регионе и за ее пределами и, возможно, позволит выторговать для себя и экономические привилегии.
          dsk
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:09
      Европе легче, они свою валюту за доллары не покупают и сырье за фантики не обменивают. winked
      сибиралт
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:43
        Бизнес, ничего личного\ лишнего! А как же трансатлантическое братство или как там оно ещё называется?
        rocket757
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:08
          Виктор, hi !
          Европа, видать, поумнела и поняла, что у нее за океаном братьев нет wink
          pvv113
          1. igorbrsv Сегодня, 09:39
            Просто Европа чет от рук отбилась при Трампе
            igorbrsv
            1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:02
              Цитата: igorbrsv
              Просто Европа чет от рук отбилась при Трампе

              Просто США перегибают палку, возомнив себя планетарным "смотрящим", что собственно говоря играет против самих США. За несколько последних лет они огребли серию чувствительных затрещин не способствующих укреплению их имиджа в качестве мирового решалы. Обломавшись с Россией в Крыму, на уркаине и в Сирии, хапнув пайку унижения от Сев. Кореи вынудившей "гегемона" сесть за стол переговоров, они нарвались на то, что Китай послал США на поиск трёхбуквенного органа, заявив что будет покупать иранскую нефть на прежних условиях, а Европа переварив итоги G-7 наконец то выразила своё "Фи" отказавшись от поддержки пакета санкций против Ирана. Лет 10 назад сие было просто немыслимо. С такими темпами "развенчания смотрящего" уже лет через пять такие великие страны как Польша и Литва начнут гонять "гегемона" грязными тряпками, а Уркаина будет требовать возмещения ущерба за годы демократизации. lol
              Ныробский
  2. askort154 (Александр) Сегодня, 06:59
    Интересный ход. Неужели у ЕС бизнес в Иране больше чем в России ?
    askort154
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:05
    Попахивает антисемитизьмом
    Дормидонт
  4. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:07
    Цитата: Арон Заави
    Интеллектуальный коментарий! На 100 лайков не меньше.

    Если бы здесь придерживались дипломатических правил, то Вас давно бы объявили персоной нон грата, так что будьте всетаки дипломатичнее и сдержаннее, Вам зла никто не желает. hi
    Rusland
    1. Vard Сегодня, 07:09
      Ну так птичку обламинго всякий на свой манер переживает...
      Vard
  5. Zubr Сегодня, 07:46
    smile Для меня это был ожидаемый результат. Какого лешего Европе терять свои доходы в угоду дяди СЭМА ? НАТО требует 2% от ВВП каждого члена ЕС, и тут же сразу матрасные кусок изо рта выдёргивают..А этот пакет антисанкций, в Европе уже один раз использовали, далеко не новое изобретение.
    Zubr
  6. Комментарий был удален.
  7. igorbrsv Сегодня, 09:38
    Цитата: андрей юрьевич
    Цитата: Rusland
    По-сути пробный шар, если у европейцев получится, то они будут чувствовать себя более уверенно в выстраивании бизнеса в новых условиях.

    прямо как к у нас "шары" катают. только со своим народом.но- стараются "страйки" делать сразу,без разговоров-типа "вы голосили-я услышал,но ситуёвина другая..."- а что, у нас так и есть.. да,убьют, просто так, и да, в сводках не озвучат. не верите- велкам ! love

    Да нет. Просто так у нас не убивают. И криминала может и поменьше будет. Смотря с кем сравнивать.
    igorbrsv
  8. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 10:24
    Штаты затеяли торговую войнушку против Китая, теперь, похоже, ЕС не жаждет нагибаться. Про Россию и говорить нечего - она давно фигу в кармане держит. Посмотрим на результат. Забавно то как всё заворачивается. А кроме платежной системы у штатов методов воздействия на сателлитов и не осталось... Кроме новоиспеченных членов НАТО и жаждущих вступить туда штатам никто в рот не заглядывает... Забавная ситуация.
    КОТ БАЮН
  9. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:01
    Крупнейшие европейские фирмы и банки имеют филиалы в США, торгуют с США.
    И они уже ушли из Ирана, задолго до окончательной даты начала санкций. Дойче банк, французская Тотал, Сименс свернули деятельность еще несколько месяцев назад.
    Мелкие фирмы - да - смогут использовать прикрытие ЕС
    voyaka uh
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