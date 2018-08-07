Киев: Отказ от ж/д сообщения с Россией поможет "Северному потоку-2"

Не успели в России обсудить заявление министра инфраструктуры Украины Омеляна о возможном прекращении железнодорожного сообщения Украины с Россией, как в Киеве кинулись опровергать это высказывание. Но чтобы не выставлять себя глупыми людьми, придумали "правдоподобное" объяснение. Экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией поможет реализации проекта "Северный поток — 2", передает телеканал NewsOne.Выступая в эфире телеканала NewsOne, Кава заявил, что в ситуации, когда Украина изо всех сил пытается остановить строительство трубопровода "Северный поток-2", отказ от железнодорожного сообщения с Россией выставит Украину как ненадежного партнера. Киев прилагает много усилий в убеждении Европы в том, что является надежным транзитером российского газа в Европу, пояснил Кава, и отказ от железнодорожного сообщения с Россией может привести к тому, что в Европе начнут искать другие пути доставки российского газа, так как Киев покажет себя с негативной стороны, способным принимать серьезные политические решения без предупреждений и консультаций с "партнерами".Вторым доводом в пользу сохранения ж.д. сообщения с Москвой, Кава назвал возможные ответные меры России, способные нанести экономике Украины ущерб на несколько млрд. гривен в год.Напомним, что на Украине выступают против строительства трубопровода "Северный поток-2", ведь в случае его реализации, Украина теряет огромные деньги, которые она получает от "страны-агрессора" в качестве транзитера российского газа в Европу.