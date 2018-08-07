11:14 07 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Киев: Отказ от ж/д сообщения с Россией поможет "Северному потоку-2"

Не успели в России обсудить заявление министра инфраструктуры Украины Омеляна о возможном прекращении железнодорожного сообщения Украины с Россией, как в Киеве кинулись опровергать это высказывание. Но чтобы не выставлять себя глупыми людьми, придумали "правдоподобное" объяснение. Экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией поможет реализации проекта "Северный поток — 2", передает телеканал NewsOne.

Киев: Отказ от ж/д сообщения с Россией поможет "Северному потоку-2"


Выступая в эфире телеканала NewsOne, Кава заявил, что в ситуации, когда Украина изо всех сил пытается остановить строительство трубопровода "Северный поток-2", отказ от железнодорожного сообщения с Россией выставит Украину как ненадежного партнера. Киев прилагает много усилий в убеждении Европы в том, что является надежным транзитером российского газа в Европу, пояснил Кава, и отказ от железнодорожного сообщения с Россией может привести к тому, что в Европе начнут искать другие пути доставки российского газа, так как Киев покажет себя с негативной стороны, способным принимать серьезные политические решения без предупреждений и консультаций с "партнерами".


Вторым доводом в пользу сохранения ж.д. сообщения с Москвой, Кава назвал возможные ответные меры России, способные нанести экономике Украины ущерб на несколько млрд. гривен в год.

Напомним, что на Украине выступают против строительства трубопровода "Северный поток-2", ведь в случае его реализации, Украина теряет огромные деньги, которые она получает от "страны-агрессора" в качестве транзитера российского газа в Европу.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
17

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 45

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:22
    . отказ от железнодорожного сообщения с Россией выставит Украину как ненадежного партнера

    Уже, более чем есть, не выставит.
    Stas157
    1. Vard Сегодня, 07:32
      Я не в курсе... Это значит что теперь поездом в Россию через Украину не попадешь? Хотя вспоминая свой личный опыт общения с украинским томожениками , все что не делается, к лучшему...
      Vard
      1. Тралл Сегодня, 08:34
        Тот случай, когда хочется расчесать манту, а нельзя smile
        Тралл
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:02
          Они бедалаги уже не знают как нагадить, фантазии и возможности иссякли.)
          maxim947
        2. MPN (Павел) Сегодня, 10:58
          Чего расчесать?(как то прочитал не так видно) laughing Пусть чешут, только с партнерами посоветуются в начале... laughing
          MPN
      2. майор147 Сегодня, 10:08
        Цитата: Vard
        Я не в курсе... Это значит что теперь поездом в Россию через Украину не попадешь? Хотя вспоминая свой личный опыт общения с украинским томожениками , все что не делается, к лучшему...

        Сестра едет автобусом из Киева в Ростов.
        майор147
      3. самоход (Даниил) Сегодня, 10:48
        Цитата: Vard
        Это значит что теперь поездом в Россию через Украину не попадешь?

        это значит, что теперь из Украины в Россию хрен поездом вообще попадешь belay lol fool
        самоход
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:38
      Понятно, "женитьбы" не будет .... и повод нашёлся! Подождём, поглядим, чего ещё патриотичного самые патриотичные патриоты придумают, у которых семья в полосатии, а дети ваще не граждане укропии!
      Короче, попрыгушки и майдан это полное умерщвление мозга .... остаются\ получаются только безмозглые патриоты и херои сала, которым можно втюхивать любую фигню!
      rocket757
    3. dsk (Сергей) Сегодня, 07:56
      Цитата: Stas157
      более чем есть, не выставит.

      Лидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала, что удерживает экономику Украины на плаву. По ее словам, экономическую ситуацию на Украине спасают лишь украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги своим родным внутри страны. /РИА Новости01:05/
      dsk
      1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 08:09
        Так что ж такое - подачки от Запада кончились? request
        bessmertniy
    4. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 08:08
      Конечно всех россиян очень беспокоят события вна Украине, как там у них ? так вроде легче переносить тяготы и лишения собственной жизни в России, а что почитают тихо скажут спасибо правительству что у нас нет войны, и забываются повышения цен на бензин, ЖКХ, НДС, НДФЛ, и вечный пенсионный возраст......
      предки с Дона
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:14
        Что, последних ёжиков уже доел?
        Посреди "тягот и лишений" остался последний светоч демократии - интернет?
        Что вы все, борцы с системой, знаете про тяготы и лишения?
        Mestny
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:31
          Цитата: Mestny
          Что, последних ёжиков уже доел?
          Посреди "тягот и лишений" остался последний светоч демократии - интернет?
          Что вы все, борцы с системой, знаете про тяготы и лишения?

          а разве джедай написал ложь?
          KLV2018
        2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 09:41
          Сережа, давай назови пять отличий в экономическом "управлении" властей Украины и России, и будешь самым умным и патриотичным ёжиком сайта. Не забудь когда будешь тужиться в воспоминаниях про то, что углеводороды это бонус только в России.
          предки с Дона
        3. майор147 Сегодня, 10:10
          Цитата: Mestny
          Что, последних ёжиков уже доел?
          Посреди "тягот и лишений" остался последний светоч демократии - интернет?
          Что вы все, борцы с системой, знаете про тяготы и лишения?


          Эти "борцы" ни чего не могут предложить в замен действующей системе.
          майор147
  2. Kapitänleutnant (Кирилл) Сегодня, 07:22
    слов нет!!! fool fool fool
    Kapitänleutnant
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:38
      наши вместе обедают что ли... подхватывают заразу на лету, что те,что эти.нельзя просто,здраво жить по соседству. я с соседями не парюсь, повезло наверное мне -со мной- ремонт у них- понимаю, бухают-приглашают, беда-сам туда иду с поддержкой... в общем "мы." но Украина... это где то за гранью... так не может быть. так ненавидеть брата,что заживо сжечь ...не... не наше.
      андрей юрьевич
      1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:07
        в общем "мы." но Украина... это где то за гранью...

        "Мы" там давно уже нет даже на уровне простых людей. (не скажу, что адекватов не осталось вовсе, но уже близко к этому). Есть одно большое мерзенькое, скользкое "Я" и "МОЁ".
        КОТ БАЮН
      2. майор147 Сегодня, 10:13
        Цитата: андрей юрьевич
        наши вместе обедают что ли... подхватывают заразу на лету, что те,что эти.нельзя просто,здраво жить по соседству. я с соседями не парюсь, повезло наверное мне -со мной- ремонт у них- понимаю, бухают-приглашают, беда-сам туда иду с поддержкой... в общем "мы." но Украина... это где то за гранью... так не может быть. так ненавидеть брата,что заживо сжечь ...не... не наше.

        Так недавно в беседе на укросайте с одним "европейцем из Конотопа" прочитал от него жалобу, что де им не повезло с соседом!!!!
        майор147
    2. федоров (Валерий) Сегодня, 07:39
      Одни выражения на великом и могучем ! wink
      федоров
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:30
    Отказ солнца входить на юге lol ставит киев в некрасивое положение, и обязывает принять против Солнца санкции! !! belay
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Воваd (Воваd) Сегодня, 07:33
    В общем всё понятно.Всё завязано на канал NewsOne.Сначала он рассказал,одно а потом с экрана NewsOne ,якобы Киев начал оправдываться перед российским зрителем ,который эту "новость" обсуждал .Вот так, всё высказывания и "Экс-замминистра" остальных бывших регионалов выдаются за то что сказал "Киев".А ещё печальнее ,что российский зритель это обсуждает и уделяет столько внимания высказываниям пенсионеров.
    Воваd
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:46
      Цитата: Воваd
      А ещё печальнее ,что российский зритель это обсуждает и уделяет столько внимания высказываниям пенсионеров.

      А что у дурня на языке, то у влады в планах... Не обсуждали бы, если это нас не затрагивало.
      И я скажу, что будет следующим шагом, если Украина отрежет ж.д. сообщение с Россией. Она начнет перешивать дороги под европейский стандарт
      svp67
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 09:50
        И я скажу, что будет следующим шагом, если Украина отрежет ж.д. сообщение с Россией. Она начнет перешивать дороги под европейский стандарт

        Ага... и подвижной состав..... А гроши есть?
        Напомните, зачем дедушка Иосиф в Польшу-то полез?
        Керенский
      2. майор147 Сегодня, 10:17
        А что у дурня на языке, то у влады в планах...

        А что? Эти могут! Ну стоили же от российских танков "европейский вал". И наши танки "не прошли"! request
        майор147
    2. Антарес (Антарес) Сегодня, 09:21
      Цитата: Воваd
      .Сначала он рассказал,одно а потом с экрана NewsOne

      Не всегда "Ньюсван". Это старая песня.
      2017 год. ВОт откуда про "гривну" потерь и начала беседы. Что то изменилось? Да до сих пор я могу купить билет до Москвы от меня, от КИева и пр..

      Сейчас Омельян отвечал на вопросы в эфире 1+1, там я не услышал про запрет, только слухи. В 2017 хотели, а счас только отголоски.
      В РФ -эта тема спекуляции, а у нас чистая риторика. А давайте запретим и давай беседовать каждый год что у вас про планы и ХПП...
      Дурнив нема, итак довели страну до ручки с такими запретами. Экономика превыше всего. А "патриотов" в экономику лучше не приглашать.
      Антарес
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:44
    Не успели в России обсудить заявление министра инфраструктуры Украины Омеляна о возможном прекращении железнодорожного сообщения Украины с Россией, как в Киеве кинулись опровергать это высказывание.
    Украина страна КОНТРАСТОВ...
    svp67
    1. майор147 Сегодня, 10:20
      Цитата: svp67
      Не успели в России обсудить заявление министра инфраструктуры Украины Омеляна о возможном прекращении железнодорожного сообщения Украины с Россией, как в Киеве кинулись опровергать это высказывание.
      Украина страна КОНТРАСТОВ...

      И "не декоммунизированный" электровоз ВЛ (Владимир Ленин) в цветах российского флага!
      майор147
  6. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 07:51
    Цитата: Воваd
    В общем всё понятно.Всё завязано на канал NewsOne.Сначала он рассказал,одно а потом с экрана NewsOne ,якобы Киев начал оправдываться перед российским зрителем ,который эту "новость" обсуждал .Вот так, всё высказывания и "Экс-замминистра" остальных бывших регионалов выдаются за то что сказал "Киев".А ещё печальнее ,что российский зритель это обсуждает и уделяет столько внимания высказываниям пенсионеров.

    Полностью согласен! Первому каналу и время покажет лиж бы обсосать бредни экс м*дил, который давно уже не чего не представляют или обычный треп украинских депутатов.. После того как там (и на других Ф. К)показали как же хорошо что пенсионный возраст увеличили, сразу тошнить стало от этих каналов проплаченых правительством.. Показали актеров и чинушь, который кричали как все это хорошо! Но не одного трудяги с завода, который почти померает на нем и мачтает быстрее уйти с этой катарги на заслуженный отдых!
    BoomAndroid
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:09
      Цитата: BoomAndroid
      Но не одного трудяги с завода, который почти померает на нем и мачтает быстрее уйти с этой катарги на заслуженный отдых!

      вот...
      андрей юрьевич
  7. Zubr Сегодня, 07:52
    smile это уже диагноз..
    Zubr
  8. cariperpaint Сегодня, 08:02
    Им все равнр рано или поздно придется жд сообщение закрывать. Их парк движущей силы тепловозов,электровозов просто на послелнем издыхании. Не так давно смотрел, это просто ужас. Дошло до того что электрички целять к грузовым приходится,ибо другого нет. Все древнее. Еще пару лет и все. Я
    cariperpaint
  9. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 08:04
    Может быть Украина изволит желать, чтобы Россия поставляла в Европу сжиженный газ? А мы ее об этом не спросили - обидели, знете ли... Но сжиженный точно транзитом через Незалежную не пойдет.
    bessmertniy
  10. лысова (владимир) Сегодня, 08:07
    А разве там ещё осталась экономика ? Не всё ещё прогажено и разворовано ?! Тот же Кава, такую ахинею несёт - какая связь железки и потока.
    лысова
  11. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 08:13
    Цитата: лысова
    А разве там ещё осталась экономика ? Не всё ещё прогажено и разворовано ?! Тот же Кава, такую ахинею несёт - какая связь железки и потока.

    Статью то читали? И связь очевидна!
    Кава заявил, что в ситуации, когда Украина изо всех сил пытается остановить строительство трубопровода "Северный поток-2", отказ от железнодорожного сообщения с Россией выставит Украину как ненадежного партнера.

    И все тут логично! Во вторых ответные санкции, которые реально не напользу им
    BoomAndroid
  12. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:15
    Цитата: Vard
    Я не в курсе... Это значит что теперь поездом в Россию через Украину не попадешь? Хотя вспоминая свой личный опыт общения с украинским томожениками , все что не делается, к лучшему...

    Конечно, теперь украинские таможенники без работы останутся! laughing wink
    Симон
  13. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 08:19
    Имбицылов,как нашкодивших котов на мордой тыкать туда,где нагадили,хотя всё равно будут кричать не мы!
    Рав Рав
  14. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:23
    Цитата: bessmertniy
    Может быть Украина изволит желать, чтобы Россия поставляла в Европу сжиженный газ? А мы ее об этом не спросили - обидели, знете ли... Но сжиженный точно транзитом через Незалежную не пойдет.

    Пускай у штатов берут сжиженный газ. Это им "дешевле" будет. laughing wink
    Симон
  15. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:26
    Цитата: cariperpaint
    Им все равнр рано или поздно придется жд сообщение закрывать. Их парк движущей силы тепловозов,электровозов просто на послелнем издыхании. Не так давно смотрел, это просто ужас. Дошло до того что электрички целять к грузовым приходится,ибо другого нет. Все древнее. Еще пару лет и все. Я

    Да еще с Луганском воюют, где тепловозы делали. Теперь без локомотивов скорей всего останутся.
    Симон
  16. avaks111 (Ричард) Сегодня, 08:40
    Мне кажется,главный пассажирский поток в Россию идет автомобильным транспортом!
    Вот если и его перекроют...
    avaks111
  17. Бшкаус Сегодня, 08:53
    Тут правда, что есть, то есть. До 14 го года поезда носились туда-сюда, один "столичный экспресс" #1 чего стоил, когда обе границы без остановок пролетал. Сейчас только 3 шт по 10 вагонов и молдавские. Эх! Были бы большие деньги, не думая пустил частный поезд зарегистрированный в молдове Кишенев-Москва т.к спрос реально бешаный. Но увы больших денег нет, поэтому, пока особа упоротые с обоих сторон друг друга ненавидят, я тихонечко скупаю в спокойных местах Украины земли (естественно не на донбасе). Буйных по чуть чуть отстреливают с обеих сторон, так что война рано или поздно кончится и придется поднимать сельское хозяйство и экономику. Это искусственная война и фальшивая идеология (причем как выяснилось, грешат обе стороны). Те кто осознанно хочет быть обманут и убит за "идею", будит обязательно убит. Кто видет за происходящими событиями не ничего не значишую "пену", а всю глубину океана, или хотя бы его малую часть, уже не поддаются на дешевые провокации и не бросаются с пирса головой в пену, что бы разбиться о скалы. Кто то скажет что для меня война-мать родная, наоборот, мне жалко людей, которые на нее сами повелить.
    Бшкаус
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 09:01
    Я тут читал в Твиттере, что поезд "Львов-Москва" один из самых популярных и импорт товаров из России в тот же Львов увеличился за год в 6(шесть) раз!!!! А они ж/д сообщение хотят перекрыть. laughing
    Altona
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 09:28
      Цитата: Altona
      в Твиттере, что поезд "Львов-Москва"

      ВОт официалка от Укрзализныци.

      За полгода поездами из Украины выехали 424,6 тыс. пассажиров, а въехали - 434 тыс. При этом поездами Укрзализныци воспользовались 385,6 тыс. на въезд и 379,8 тыс. на выезд.
      Рейтинг популярности поездов в российском направлении выглядит следующим образом:
      №073/074 "Львов - Москва" (прицепные вагоны из Ковеля, Черновцов и Ивано-Франковска) - 87,2 тыс. пассажиров на выезд и 87,3 тыс. на въезд.
      №6/5 "Киев - Москва" (прицепные вагоны из Чернигова) - 64,2 тыс. пассажиров на выезд и 48,6 тыс. на въезд.
      №53/54 "Киев - Санкт-Петербург" (прицепные вагоны из Харькова и Днепра) - 17,6 тыс. пассажиров на выезд и 18,1 тыс. на въезд.
      №23/24 "Одесса - Москва" - 36,6 тыс. пассажиров на выезд и 52,6 тыс. на въезд.
      и тд.
      Кроме того, молдавскими поездами "Кишенев - Москва" и "Кишенев - Санкт-Петербург" воспользовались 44 тыс. пассажиров на выезд и 55,8 тыс. на въезд.
      Цитата: Altona
      импорт товаров из России в тот же Львов увеличился за год в 6(шесть) раз!!

      интересно как считалось? Ведь суммарно увеличилась покупка топлива во всех видах. Львов-транзитный город(мало ли что через него везут)
      в общем методика подсчета интересна.
      Общая статистика-6 млрд из РФ 3 млрд из Украины.Растет после спада.Топливо и мин удобрения с одной стороны -продовольствие и продукция машиностроения с другой.
      Антарес
  19. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:23
    Цитата: BoomAndroid
    После того как там (и на других Ф. К)показали как же хорошо что пенсионный возраст увеличили, сразу тошнить стало от этих каналов проплаченых правительством..

    Сынки! Не снижайте накал борьбы с путинским режЫмом!
    Ещё немного, и вся интернет-школота вдохнёт свободный, демократический воздух маленьких независимых, но гордых государств на обломках империи.
    Тогда сбудется ваша мечта - пенсий не будет совсем. Ни в 60, ни в 65.
    Вы до неё не доживёте.
    Mestny
  20. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 10:47
    Вот где вцепились в газовую трубу, что все способы хороши, лишь бы оставить транзит.))
    jncnfdybr
Картина дня