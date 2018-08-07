11:14 07 августа
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Российский премьер о войне 2008 года: задачи казнить Саакашвили не было

В 2008 году российским войскам не ставилась задача разгромить грузинскую армию и казнить Саакашвили, целью было выбить грузинских военнослужащих из Цхинвала и навести там порядок, сказал председатель российского правительства Дмитрий Медведев в интервью Коммерсанту.



По словам Медведева, он правильно тогда поступил, приняв решение проявить сдержанность и не форсировать события.


Напомним, в 2008-2012 годах Дмитрий Медведев занимал пост президента Российской Федерации.

Он отметил, что деэскалация военных действий позволила урегулировать ситуацию в Южной Осетии и Абхазии и выйти на спокойные отношения с Евросоюзом и другими странами.

Председатель правительства назвал причиной начала военных действий аморальное и преступное поведение Михаила Саакашвили, возглавлявшего в те годы Грузию. Он предположил, что перед тем как ввести войска в Южную Осетию Саакашвили переговорил со своими западными покровителями.

В настоящее время Грузия продолжает упорно добиваться присоединения к НАТО. Руководство альянса пообещало со временем решить этот вопрос, однако когда это произойдет, неизвестно. Но если это случится, то натовские войска вплотную подойдут к российским границам.

Это (вступление в НАТО) может спровоцировать масштабный конфликт, непонятно, зачем это надо,
сказал Медведев.

Напомним, главы стран НАТО еще в 2008 году пообещали Грузии и Украине принять их в состав свой организации, однако это обещание не выполнено до сих пор. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Москва крайне отрицательно отнесется к такому решению Североатлантического блока.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 65

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  1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 08:12
    В НАТО еще белых ворон не принимали! fool
    bessmertniy
    1. макс702 (Максим) Сегодня, 08:41
      Вот по этому Россию никто не уважает.. Повесили бы Сааку и компанию на фонарях Цхинвала, ободрали бы Грузию как липку, непосредственных участников лет этак на пять на восстановление всего и вся, и дань на десятки лет.. Вот после этого до многих борзых соседей дошло бы что нельзя дразнить русского медведя.. А мы что сделали? все простили, за свой счет отстроили все порушенное, и открыли свой рынок для боржоми и вина.. Че не воевать после этого с Россией ? Сплошной профит!
      макс702
      1. cariperpaint Сегодня, 10:13
        Всегда убивала эта логика... Что бы уважали надо убииь побольше да запугать посильнее...кого? Грузин? За что? За то что их правитель больной? Какая от этого польза? Что запугать можно целую страну в которую куча наших туристов ездит? Жители которой имею тут родню? Это не медведь будет,а шакал обычный. Уважение силой ее получают,только страх.
        cariperpaint
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:41
      Цитата: bessmertniy
      В НАТО еще белых ворон не принимали!

      Зато поддерживали "белые каски"
      svp67
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:43
      Если бы Путин не прилетел с китайской Олимпиада, да не разыскал куда то пропавших Медведева с Табуреткиным, никакого решения по Цхинвалу и не принималось бы. lol
      сибиралт
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:27
        Если бы самая справедливая партия в мире не нарезала бы искуственные границы создавая советские социалистические республики, как хотела одни разделяя народы, создавая другие ни когда не существовавшие то и проблем бы таких не существовало от слова совсем!
        Не надо замалчивать причину! Не надо замалчивать и то, что у власти и Союзного руководства и руководства республик стояли коммунисты перекоммунисты идеологи и борцы за светлое будущее закончившие высшие партшколы и ставшие вдруг абсолютными националистами! Развал союза начали в Карабахе армяне! Грузинские товарищи рьяно подхватили борьбу за самостийность при этом советские законы интерпритировали исключительно в свою пользу! По грузинам они имели право выйти из состава СССР, а вот осетины исторически тяготевшие к России оказывается права остаться с Россией не имели! 10 лет назад Российская армия в течении 5 дней нанесла тяжелейшее поражение грузинским агрессорам выпестованным НАТОвцами и вооруженным современным оружием! Боевые действия велись на суше, в воздухе и на море! Можно долго выискивать ошибки и ковырять пальчиком в ранах. У нас как известно есть такие садо-мазохисты к сожалению... Победа была блестящей! Я думаю здесь сегодня вам еще расскажут сколько грузинской техники и оружия было вывезено на территорию России и сколько уничтожено на местах! Слава и вечная память нашим героям миротворцам погибшим в неравной схватке с грузинскими агрессорами! Вечная память погибшим осетинам, абхазам, чеченцам отразившим агрессию! Вечная память мирным простым людям подло расстрелянных грузинскими фашистами по другому я их назвать не могу! И еще-мы должны не путаться и не ошибаться в наших "друзьях, братьях и союзниках"! Мы должны очень четко знать и помнить, кто из них нам о дружбе денно и нощно вещающих не признал независимость Осетии и Абхазии!
        Опер
        1. ghby (Андрей) Сегодня, 09:35
          Цитата: Опер
          Я думаю здесь сегодня вам еще расскажут сколько грузинской техники и оружия было вывезено на территорию России и сколько уничтожено на местах!

          я бы добавил еще и амерской, они слезно ныли просили вернуть пункт управления и разведки со всей секретной аппаратурой но им кукиш показали.
          ghby
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:54
            Так и было, Андрей. Отдельная история с американскими, украинскими и ... инструкторами превратившимися в кучу "неопознанных" трупов в грузинской форме! Некоторых действительно опознать не представилось возможным.
            Опер
        2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:39
          Цитата: Опер
          Если бы самая справедливая партия в мире не нарезала бы искуственные границы создавая советские социалистические республики

          то думаю тогда бы вы сейчас вообще не писали, да и Россия вряд ли была бы
          Василенко Владимир
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:45
            Вы можете думать, что угодно! Осетинский народ разделили коммунисты! Они же заложили нынешние проблемы с Украиной! Далее кровавые конфликты на территории бывшего Союза связанные с национально-территориальным делением вы можете перечислить сами! Главное смотреть правде в глаза и не ангажированно! России не было в СССР. РСФСР лишенная всех русских традиций и корней это не Россия. Россия есть сейчас! Да и разговор ведь не об этом. Я просто ответил на ваш комментарий.
            Опер
            1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 10:32
              По словам Медведева, он правильно тогда поступил, приняв решение проявить сдержанность и не форсировать события.

              Неправильно. Надо было в районе Тбилиси (когда подошли), поставить условия жесткие!!! Мне кажется, что Дима в тот момент-запукал (забздел)!
              Подрезчик
            2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 10:36
              Цитата: Опер
              Вы можете думать, что угодно! Осетинский народ разделили коммунисты!

              да?!!
              а не напомните то до этого было, при том, что коммунисты массу косяков наделали, сохранением страны и многим прочим мы обязаны именно им
              Василенко Владимир
              1. Опер (Игорь) Сегодня, 10:41
                До этого до чего?! Вы уж если полемику хотите по этому вопросу устроить задавайте вопросы яснее. Уж будьте так любезны? То, что вы косяками называете обернулось реками крове. И все это до сих пор не закончится!
                Опер
  2. zxc15682 (Алексей К) Сегодня, 08:16
    Напомним, в 2088-2012 годах Дмитрий Медведев занимал пост президента Российской Федерации belay
    zxc15682
    1. Vard Сегодня, 08:34
      Зато в бадминтон он играет лучше чем другие президенты и премьер-министры...
      Vard
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:41
        И айфон у него всегда самый новый и дорогой
        Дормидонт
    2. alekc75 Сегодня, 08:45
      он точно в 2088????
      alekc75
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:47
        Цитата: alekc75
        он точно в 2088????

        Точно, точно. Он из "бессмертных"
        svp67
  3. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:16
    В 2008 году российским войскам не ставилась задача разгромить грузинскую армию и казнить Саакашвили

    А она разгромила! К российским войскам вопросов нет. Вопросы есть к тем, кто не ставил такую задачу! Почему же это произошло, может быть Саркози знает немного больше?
    Уверен, когда было принято политическое решение, не трогать преступный режим Саакашвилли, и оставить Грузию в сфере западного влияния, весь Запад дружно поднял бокалы!
    Stas157
    1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 08:32
      Тем не менее Айфончик лукавит. Должны же многие помнить его бледное и испуганое лицо, когда российские войска пошли в наступление по грузинской территории и уже взяли грузинский город Гори и порт Поти...
      В те редкие моменты, когда удалось увидеть это "чудо" по ТВ, а его министра обороны - Сердюкова, так и вообще найти не смогли. Мелькали только Путин и Шойгу(МЧС) по ТВ.
      А, войска готовы были идти до конца, что и продемонстрировали. Как уж уговорили командиров-не знаю, но даже ВВП взволновался на этот счет.
      Ведь именно в начале операции многие командиры говорили, что главное что бы как в Чечне не останавливали, дали дойти до конца.
      Медведев и Путин очковали тогда серьёзно... в армии их, мягко говоря, не ценили.
      Pax tecum
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:43
        Цитата: Pax tecum
        Медведев и Путин очковали тогда серьёзно... в армии их, мягко говоря, не ценили.

        И тем не менее именно у одно из них нашлась решимость дать команду: "Вперед" и лично приехать в зону конфликта, пока другой отдыхал с женой на Волге и с ним "не было связи"
        svp67
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:45
        Хорошо что у наших воинских остались понятия, что своих бросать нельзя.
        Дури много сделали, особливо сверху, всё опять пришлось решать и делать внизу, КАК ВСЕГДА!
        СЛАВА СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ, ВОИНУ ЗАЩИТНИКУ!
        rocket757
      3. SSR (Roman) Сегодня, 08:45
        Цитата: Pax tecum
        Медведев и Путин очковали тогда серьёзно... в армии их, мягко говоря, не ценили.

        Плюсанул за первый абзац, но тут вас "перекосило", в армии к ВВП, после 1999-2000, было хорошее, шел подъём Армии и после его поездок в разгар конфликта в Дагестан и Чечню, трусом называть его никто не будет.
        А вот ДАМ с Ливией и 08.08.08, конкретно обделался.
        Это сейчас он такой вумный.
        SSR
        1. SSR (Roman) Сегодня, 09:18
          Цитата: SSR
          Цитата: Pax tecum
          Медведев и Путин очковали тогда серьёзно... в армии их, мягко говоря, не ценили.

          Плюсанул за первый абзац, но тут вас "перекосило", в армии к ВВП, после 1999-2000, было хорошее, шел подъём Армии и после его поездок в разгар конфликта в Дагестан и Чечню, трусом называть его никто не будет.
          А вот ДАМ с Ливией и 08.08.08, конкретно обделался.
          Это сейчас он такой вумный.

          Блин, Вы про полный вынос режима Сакашвулли! Да, Тбилиси в угоду "миротворцу" Саркози брать не стали.
          Медведев конкретно очковал ВВП.... не знаю... но переговоры двух президентов проходили в присутствии ВВП.
          SSR
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:04
      Неужто в роду Романовых тоже Мендели затесались?! belay
      сибиралт
    3. cariperpaint Сегодня, 10:18
      И хорошо что не стали побеждать. Это как вы себе представляете?))) победить страну,разгромить всех силовиков и уйти оттуда?) так не бывает. Пришлось бы от временных администраций до создания там новой армии вкладываться,что бы все там контролировать. Оно нам надо?))) единственное что точно надо было сделать это отловить любителя галстуков но видимо пришлось договариваться.
      cariperpaint
  4. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:20
    "задачи казнить Саакашвили не было"
    Что же так либеральненько? Его соплеменники непременно добрались бы до его галстука и тут же подвесили.
    shura7782
  5. onix757 (OniX) Сегодня, 08:22
    Видимо задача была получить проамериканское государство с населением жаждущим мести. Задача выполнена, только вот в чьих интересах..
    onix757
    1. Комментарий был удален.
  6. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 08:23
    По словам Медведева, он правильно тогда поступил, приняв решение проявить сдержанность и не форсировать события.
    В Ливии ДАМ уже проявил свою "сдержанность".....Хорошо что в Южной Осетии получил "несдержанный" пинок от ВВП.
    Михаил177
    1. Cотник (Михаил) Сегодня, 08:32
      Этот культурный питербуржец за айфон всё продудонил.
      Cотник
  7. лысова (владимир) Сегодня, 08:26
    В то время, ну никак не нужна была полная война с Грузией. Они бы разбежались по горам, наших бы много потеряли, а туда бы стеклось много всякой гадости.
    лысова
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:39
      А так оно туда не стеклось и не стекалось?
      Дормидонт
      1. лысова (владимир) Сегодня, 09:10
        Добавилось ой как много, и продолжало бы прибывать, не в тему тогда было идти дальше.
        лысова
    2. SSR (Roman) Сегодня, 08:57
      Цитата: лысова
      Они бы разбежались по горам, наших бы много потеряли, а туда бы стеклось много всякой гадости.

      У Вас три ошибки в одном предложении.
      1. Наши основные потери понесли в первые дни.
      2. Когда начали бежать храбрые грузины, они не в горы партизанить бежали и потери резко сократились.
      3. Гадость туда не потекла бы, наши сразу всё под контроль брали, как в случае с портом и Гори например.
      SSR
      1. лысова (владимир) Сегодня, 09:14
        Потеряли бы, во много раз больше. Пошли бы дальше, пошли бы в горы. А главное, что бы потом было ? Объединение - так грузины бы продолжали конфликтовать с абхазцами и осетинами.
        лысова
        1. Леший1975 Сегодня, 10:47
          Цитата: лысова
          Потеряли бы, во много раз больше. Пошли бы дальше, пошли бы в горы. А главное, что бы потом было ? Объединение - так грузины бы продолжали конфликтовать с абхазцами и осетинами.

          Что бы было потом? Да сами же грузины, а там были и пророссийски настроенные, пусть даже в меньшинстве, сами и навели бы пророссийский порядок, т.к. власть Саакашвили разбегалась. Потом такие граждане, как Киселёв с Соловьевым, поработали бы по тв некоторое время на повышение сознательности новых сограждан и наш росстат продемонстрировал бы реальный высочайший, а не дутый, рейтинг Путина. И я бы, в том числе, был за него и сейчас и плевал бы на экономические проблемы, потому что понимал бы, ради чего. Далее, чего бы не было. Не было бы после такого ситуации на Украине. Потому что, мы бы продемонстрировали полную решимость и системный подход в устранении угроз нашему государству. А не так, что шаг вперед, потом шаг назад, а потом топтаться, топтаться и топтаться на месте. И никто на Западе и ни кто по соседству не рискнул бы проверять на слабо нас еще раз. Ах да, были бы санкции. Ну те самые, которые есть сейчас и будут новые завтра (все же знаем, что готовят еще). И вместо новых стран НАТО, на наших границах, были бы дружественные или нейтральные государства. Силу, если кто и не любит, то уж точно уважает. А так, улучшив тогда ситуацию краткосрочно, мы её ухудшили и усложнили долгосрочно. Проблемы то остались. И что мешает Грузии продолжить конфликтовать с Абхазией и Ю. Осетией после вступления в НАТО? Вот только испуг у них уже прошёл и выводы сделаны. В следующий раз подготовятся лучше. И как можно это не понимать или отрицать.
          Леший1975
  8. Zubr Сегодня, 08:29
    Это что было ? Попытка поднять рейтинг ДАМ ? smile Очень неуклюжая. Я конечно прекрасно понимаю, что он член команды ВВП, довольно авторитетного товариша. Но прекрывать его вот таким образом, на фоне сплошных кадровых и организационных проколах... smile
    Zubr
  9. Cотник (Михаил) Сегодня, 08:30
    Н-да уж великий культурный питербуржец тогда ещё одного великого шлюхбат фюрера Спердюкова три дня найти не могли. С чего бы вдруг на эту тему загундосил.
    Cотник
  10. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:33
    ни за что не поверю что нашему генштабу не была известна точная дата нападения так же не поверю что ему как верховному не докладывали поэтому считаю что этот перец виноват в гибели наших миротворцев и сотен жителей цхинвала в первую очередь- этому кренделю победившему на выборах исключительно поддержке путина для поднятия нулевого рейтинга нужна была короткая победоносная войнушка именно поэтому ничего не делалось для предупреждения удара Даже мне из выпусков новостей рассказывавших о концентрации грузинских войск на границе о полётах разведывательных беспилотков и задержании в Цхинвале диверсантов-разведчиков было понятно что грузинцы вот-вот нападут а этот .....заявлял что нападение было неожиданным и вероломным ...одни маты на языке ..вот с тех пор я его неперевариваю
    лесовозник
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:49
      Не факт, что узнали минуты Х вовремя, просто к такому надо быть готовым ВСЕГДА!
      Это не компьютерные стрелялки, где можно нажать на разные нужные кнопки.
      rocket757
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:22
        Цитата: rocket757
        Не факт, что узнали минуты Х вовремя, просто к такому надо быть готовым ВСЕГДА!
        Это не компьютерные стрелялки, где можно нажать на разные нужные кнопки.

        ДАМ еще 1,5 суток сопли жевал после того, как начался обстрел Цхинвала и наших миротворцев. А уж стягивание грузин к границе с ЮО, и эвакуация их миротворцев происходили гораздо раньше и доклады об этом шли постоянно. Пока Путин не въехал в это дело, Дима на Волге рыбку ловил.
        Piramidon
    2. федоров (Валерий) Сегодня, 08:53
      Перл-Харбор тому пример.
      федоров
    3. Челдон (Алексей) Сегодня, 09:01
      Цитата: лесовозник
      ни за что не поверю что нашему генштабу не была известна точная дата нападения

      "Нападение Грузии застало Генштаб врасплох, и генералам было, конечно, не до информационных технологий. Министра обороны не могли найти по телефону больше 10 часов. Без него нельзя было принять никаких важных решений. Видимо, поэтому начальник Генштаба сначала заявил, что раз на месте находится командующий войсками округа, то пусть он и принимает решения самостоятельно, исходя из обстановки. Но потом, видя, что дело плохо — грузины слишком быстро дошли до Цхинвала, стал звонить одному из своих им же уволенных замов — бывшему начальнику Главного оперативного управления Генштаба (ГОУ ГШ) Александру Рукшину и просить: вернись хотя бы на пару суток, надо оказать помощь, ведь новый начальник ГОУ еще не назначен.

      Рукшин отказался. Да и как окажешь эту помощь, если почти всех офицеров ГОУ ГШ отправили в отпуск, так как новый глава строительного главка затеял переезд ГОУ в другое здание на Ленинградском проспекте, и теперь там ни документов, ни карт не найдешь.

      Потом Рукшину стал звонить министр обороны, но он и ему ответил: нет, я вам больше не подчиняюсь. Правда, затем, говорят, все-таки нашли человека, которому Рукшин подчинился, — Путина. После его звонка генерал приехал в Генштаб и взял управление операцией на себя. К тому времени уже прошли сутки. Только тогда начались хоть какие-то скоординированные действия. Были подавлены, а затем и уничтожены грузинские радиолокационные станции, которые наводили ПВО на наши самолеты.

      Это, конечно, должны были сделать первым делом, но авиация ведь командующему округом не подчиняется. На ее применение он должен получить приказ из Генштаба. Его не было. Вот и оказалось, что рядом, в Ростове, стояли вертолеты со средствами РЭБ и не использовались. Вот вам и информационная война…"
      http://www.compromat.ru/page_23278.htm
      Челдон
      1. лесовозник (игорь) Сегодня, 09:33
        всё это говорилось и говорится для отмазки что бы снять ответственность с айфончика тогдашнего нового президента и свалить на других - и разведка докладывала и в генштабе далеко не дураки сидят - знали , всё знали Повторяю даже мне из новостей было понятно - врежут скоро и врезали а айфончик с табуреткой типа не знали - знали но игнорировали табуреткин переезд генштаба затеял намеренно создав якобы "неразбериху" что бы снять с себя и этого...(матерное слово)..ответственность... а потом жидко обделавшись не знали что делать и ждали путина из китая когда тот приедет и всё возьмёт в свои руки ... а сейчас победятела-миротворца из себя корчит . Есть такая поговорка,даже примета(с николаем 2 сработала - трагедия на ходынском поле) - умывший свои руки чужой кровью - своей кровью умоется. Кровь наших миротворцев и жителей Цхинвала на ручёнках айфончика
        лесовозник
    4. Дирижер Сегодня, 09:25
      ну как в 1941 вероломно сосредочили и напали
      Дирижер
    5. cariperpaint Сегодня, 10:23
      Там все было не так. Первые подразделения уже были за тунелем,еще до удара. Это доступный всем факт. Удара ждали и решения были довольно быстрые. Просто в 2008 году вскрылась самая большая беда нашей армии того времени- неповоротливость. И именно после этого конфликта начали все менять.
      cariperpaint
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:37
    После драки кулаками не машут. Даже такими холеными, не державшими в жизни ничего, тяжелее мужского достоинства
    Дормидонт
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:47
      Фаберже можно иметь, не факт что это окажется достоинством.
      Назвал бы политиком, но как то не ах даже это.
      rocket757
  12. Грац (Грац) Сегодня, 08:51
    зря, надо было войти развесить всех причастных прям на улицах тбилиси
    Грац
  13. BAI Сегодня, 08:54
    приняв решение проявить сдержанность и не форсировать события.


    Да кто его спрашивал? Путин все решил.
    BAI
  14. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 08:58
    Медведева и табуреткина следовало бы судить за ту войну. Русские бойцы и офицеры погибли ни за что. А вспомните кто был в системе ПВО у грузин? Хохлы.
    мичман
    1. cariperpaint Сегодня, 10:25
      Фига себе ни за что?)))) вы прикалываетесь?))) признанный всеми факт нападение на миротворцев. Какие варианты кроме ответа?) убежать с передовой?
      cariperpaint
  15. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 08:59
    А причем тут Медведев? Это говорящая голова (ширма) никогда ничего не решала.
    MKPU-115
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:47
      что ему чубайс скажет, что и сделает
      Дормидонт
  16. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:59
    "Он отметил, что деэскалация военных действий позволила урегулировать ситуацию в Южной Осетии и Абхазии и выйти на спокойные отношения с Евросоюзом и другими странами".
    Вот потому, что для РФ всегда важнее всего "спокойные отношения с Евросоюзом" её и пинают все кому не лень (словесно и на поле боя). Нынешняя элита никогда не "забежит за флажки".
    samarin1969
  17. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 09:10
    "По словам Медведева, он правильно тогда поступил, приняв решение проявить сдержанность и не форсировать события." - да да, Дмитрий Анатольевич, Вы в это время у нас в Миловке на реке Волге отдыхали, на яхте плавали и с Вами не было связи, когда обстреливали Цхинвал градами. В.В.Путин срочно вернулся из Пекине и дал Вам ускорение по пятой точке с табуреткиным. Мы помним....
    MKPU-115
  18. demo (Ван) Сегодня, 09:12
    Да не уж то Дмитрию Анатольевичу не понятно устремление НАТО к границам России.
    Живи мы где-то на острове Пасхи, то и вопросов нет.
    А так со всех сторон есть маленькие, но горды грызуны (прибалты, молдаване. поляки , а теперь грузины) которые будут являться разменной монетой в большой политике.
    А цель одна - иметь как можно больше способов воздействия под рукой.
    А потом - санкции, санкции, санкции!
    Россия - империя Зла. Путин и русские - демоны!
    Ату их!
    Поэтому не до конца сделанное дело приводит к далеко идущим последствиям. Которые легко устранить становится невозможно.
    А вот если бы трусливый Саакашвили на камеру бы запел соловьем (а он бы пел не останавливаясь - на кону жизнь червяка), тогда гляди бы и вопросов к России было бы меньше.
    Глядишь и остальные соседи остепенились бы.
    Но жажда продавать углеводороды и получать прибыль пересилила .
    demo
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 09:22
    Цитата: zxc15682
    Напомним, в 2088-2012 годах Дмитрий Медведев занимал пост президента Российской Федерации

    ------------------
    У меня такое впечатление, что у нас официально есть пост вице-короля.
    Altona
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:46
      Или зиц-председатель Фунт
      Дормидонт
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 09:24
    Цитата: MKPU-115
    Вы в это время у нас в Миловке на реке Волге отдыхали, на яхте плавали и с Вами не было связи, когда обстреливали Цхинвал градами. В.В.Путин срочно вернулся из Пекине и дал Вам ускорение по пятой точке с табуреткиным. Мы помним....

    -----------------------
    Вроде кто-то писал, что фактически оперативное решение было принято командующим 58-ой армии и только потом одобрено наверху. Чтобы наши танки успели вовремя проскочить Рокский тоннель.
    Altona
  21. Романенко (Сергей) Сегодня, 09:36
    Цитата: "В 2008 году российским войскам не ставилась задача разгромить грузинскую армию и казнить Саакашвили, целью было выбить грузинских военнослужащих из Цхинвала и навести там порядок, сказал председатель российского правительства Дмитрий Медведев"
    Не у того интервью брали.
    Когда грузины пошли в Цхинвал, Дима тихо обоср..шись сидел в кресле и моргалами хлопал, ждал куда кривая выведет.
    ВВ Сорвался с Олимпиады, прилетел в Москву и пендалями заставил дать сдачи генацвалям, Рамзан еще очень помог и команир 58-й.
    Так что Диминых заслуг тут круглый НОЛЬ.
    Еще разобраться бы, по своей инициативе (или безинициативности) он сидел тихо, или позвонили откуда-нибудь на айфон?
    Романенко
  22. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:37
    задачи казнить Саакашвили не было
    а жаль
    Василенко Владимир
  23. Alex66 (Александр) Сегодня, 09:38
    В 2008 году российским войскам не ставилась задача разгромить грузинскую армию и казнить Саакашвили
    А может надо было, шпана обычно после такого уважать начинает за руку здоровается.
    Alex66
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:44
      Здоровались бы, кабы проявили сдержанность и остановились только под вашингтоном и лондоном
      Дормидонт
  24. ppolch (олег) Сегодня, 10:58
    72 ГРАЖДАНИНА ТВОЕЙ СТРАНЫ УБИТО. МИРОТВОРЦА! НЕ КАЗНИТЬ? ЖАЛКОЕ БЛЕЯНИЕ ПУСТОГО ЧЕЛОВЕЧКА.
    ppolch
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