Это (вступление в НАТО) может спровоцировать масштабный конфликт, непонятно, зачем это надо,

В 2008 году российским войскам не ставилась задача разгромить грузинскую армию и казнить Саакашвили, целью было выбить грузинских военнослужащих из Цхинвала и навести там порядок, сказал председатель российского правительства Дмитрий Медведев в интервью Коммерсанту По словам Медведева, он правильно тогда поступил, приняв решение проявить сдержанность и не форсировать события.Напомним, в 2008-2012 годах Дмитрий Медведев занимал пост президента Российской Федерации.Он отметил, что деэскалация военных действий позволила урегулировать ситуацию в Южной Осетии и Абхазии и выйти на спокойные отношения с Евросоюзом и другими странами.Председатель правительства назвал причиной начала военных действий аморальное и преступное поведение Михаила Саакашвили, возглавлявшего в те годы Грузию. Он предположил, что перед тем как ввести войска в Южную Осетию Саакашвили переговорил со своими западными покровителями.В настоящее время Грузия продолжает упорно добиваться присоединения к НАТО. Руководство альянса пообещало со временем решить этот вопрос, однако когда это произойдет, неизвестно. Но если это случится, то натовские войска вплотную подойдут к российским границам.сказал Медведев.Напомним, главы стран НАТО еще в 2008 году пообещали Грузии и Украине принять их в состав свой организации, однако это обещание не выполнено до сих пор. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Москва крайне отрицательно отнесется к такому решению Североатлантического блока.