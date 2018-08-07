11:13 07 августа
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Самая грузоподъемная парашютная система поступит в ВДВ в 2020 году

Самая грузоподъемная в мире парашютная система "Спрут-ПДС" поступит в Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Самая грузоподъемная парашютная система поступит в ВДВ в 2020 году


Как пояснил собеседник агенства, разработку данной парашютной системы планируется возобновить в 2020 году, чтобы к концу того же года поставить в ВДВ первые комплекты "Спрут-ПДС". Система была практически готова еще в 2017 году, пояснил он, но в связи с изменениями в конструкции самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД", техническое задание пришлось изменить. Собеседник агенства добавил, что новая парашютная система "Спрут-ПДС", как видно из названия, изначально создавалась для десантирования САУ "Спрут-СД".


Новая парашютная система "Спрут-ПДС" представляет собой 14-купольную систему с площадью каждого купола в 350 кв. метров. Система позволяет десантировать боевую технику весом до 20 тонн с высоты до 1,5 км при скорости самолета до 380 км/час.

Ранее в холдинге "Технодинамика", занимающемся разработкой новой парашютной системы, заявили о приостановке работ по причине смены технического задания на разработку.

Напоминаем, что одновременно в "Технодинамике" ведутся работы по созданию первой в России управляемой планирующей парашютно-грузовой системы УПГС-4000 для десантирования специализированных грузов, не превышающих вес в 4 тонны, из самолетов семейства Ил-76. Систему планируется поставить в войска не позднее 2021 года.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:35
    ведутся работы по созданию первой в России управляемой планирующей парашютно-грузовой системы УПГС-4000 для десантирования специализированных грузов, не превышающих вес в 4 тонны,
    Действительно круто ! Какие возможности для снабжения автономно действующих подразделений ! Интересно было бы знать дальность планирования и как осуществляется управление системой (дистанционно или интегрированной системой управления ) для выхода её в заданный квадрат и какова её точность ... В парашютных системах с нами вряд ли кто сравнится ..
    КВУ-НСвД
    1. san4es Сегодня, 10:10
      ...в "Технодинамике" ведутся работы по созданию первой в России управляемой планирующей парашютно-грузовой системы УПГС-4000

      Цитата: КВУ-НСвД
      ... Интересно было бы знать дальность планирования и как осуществляется управление системой (дистанционно или интегрированной системой управления )

      hi ..Комбинированная парашютная система обеспечивает управляемый планирующий полет УПГС-4000 с последующим снижением на посадочной парашютной системе.
      Система автоматического управления, входящая в состав УПГС-4000, имеет защиту от средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника. При этом средства связи этой системы позволяют удаленно вносить изменения в полетное задание для корректировки заданной точки приземления.
      Парашютная платформа позволяет разместить широкую номенклатуру специальных грузов в диапазоне полетных масс и обеспечивает их мягкую посадку при приземлении..
      УПГС-4000 способна точно доставлять грузы полетной массой от 3 до 4 тонн, в том числе в самые труднодоступные районы.... soldier
      san4es
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:26
        Спасибо . Как всегда информативно . С сист. упр. в принципе понятно , а по дальности наверное до испытаний точно никто не скажет , да и само это понятие слишком вариативное в зависимости от условий десантирования , на наверняка должно измеряться десятками километров , чтобы самолёт не попадал в зону ПВО или визуального наблюдения .
        КВУ-НСвД
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:46
          Тут скорее всего акцент на точке приземления (точности) поставлен и гибкости. Думаю, что корректировка после выброски ведется уже с земли принимающими груз. Плюсы конечно существенные, нет необходимости точно прицеливаться и влияние ветра минимизируется, при сбросе с большой высоты в Сирии много чего к боевикам попало...
          MPN
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:52
            Цитата: MPN
            в Сирии много чего к боевикам попало...

            Возможно с учётом сирийского опыта ( тот же котёл многолетний на востоке) разработка и была задумана .
            КВУ-НСвД
  2. Vard Сегодня, 08:36
    Где-то слышал что более перспективным представляется выброс техники, когда самолёт летит буквально в нескольких метрах от земли...
    Vard
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:39
    Ожидаю постепенного перевода ряда танковых батов дивизий ВДВ на новый "Спрут"
    svp67
  4. макс702 (Максим) Сегодня, 08:47
    В первом случае бесполезная трата средств.. Никогда и нигде это оборудование в реальном конфликте использоваться не будет! Лучше бы на эти средства организовали производство нормальных ботинок армия их каждый день использует в отличии этих игрушек..
    макс702
    1. Saling (Дмитрий) Сегодня, 09:39
      Ничего вы не понимает! Зато как красиво, когда все небо в парашютах! laughing
      А если по правде, ВДВ это даже не вчерашний, это позавчерашний день.
      https://rostislavddd.livejournal.com/193409.html
      Saling
    2. AID.S Сегодня, 09:50
      Цитата: макс702
      В первом случае бесполезная трата средств.. Никогда и нигде это оборудование в реальном конфликте использоваться не будет!

      Нострадамусно!
      Цитата: макс702
      Лучше бы на эти средства организовали производство нормальных ботинок армия их каждый день использует в отличии этих игрушек..

      Возможно, холдинг "Технодинамика" и мог бы сделать хорошие ботинки, но так уж получилось, что он хорошо делает парашюты.
      AID.S
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