11:13 07 августа
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В Архангельске выявлено нарушение закона о защите детей от ненадлежащей информации

Прокуратура Архангельской области завершила проверку заявления представителей движения «Народный фронт» о несоответствии возрасту малолетних развлекательного мероприятия «Характер и Я», проведенного в апреле текущего года, говорится на сайте надзорного ведомства.

В Архангельске выявлено нарушение закона о защите детей от ненадлежащей информации


Мероприятие проведено в формате мастер-класс студентами Архангельского музыкального колледжа для учащихся начальных классов.


По данным прокуратуры детям были прочитаны выдержки из рассказов и пьес Н. Гоголя «Невский проспект» и «На дне», Л. Толстого – «Крейцерова соната». Есенин был представлен поэмой «Черный человек». Кроме того, студенты показали фрагмент из мюзикла «Чикаго».

В ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что указанные выступления не соответствуют возрасту детей, их интересам и потребностям.

Правоохранители отметили также, что на афише мероприятия, размещенной у входа в здание, отсутствовал знак информационной продукции, что противоречит положениям закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 2010 года.

По результатам проверки вынесено представление руководству колледжа, которое не удосужилось своевременно ознакомиться с категорией представляемой информационной продукции, в результате чего внеурочная деятельность несовершеннолетних была организована без учета их возраста.

Представление также вынесено руководителю департамента образования архангельской администрации.

Специалист музыкального колледжа по связям с общественностью привлечен к дисциплинарной ответственности – ему объявлен выговор.

Использованы фотографии: gkh.dvinaland.ru
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Комментарии 40

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  1. тасха Сегодня, 09:15
    На этом закончилась история мастер-классов для школьников...
    тасха
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 09:20
      Идиотизм какой-то. Это точно дело уровня прокуратуры? В каком-нибудь РАНО разобраться не могли?
      alexmach
      1. DenZ (Денис) Сегодня, 09:54
        Цитата: alexmach
        В каком-нибудь РАНО разобраться не могли?

        В каком- ни будь РАНО разобрались бы при СССР еще и на партсобрании отчитали бы. А сейчас только так... Если руководство учреждения для младших школьников не отображает то что детям показывают то пусть хоть прокуратура им мозги поправит. И это не идиотизм. Это забота о будущих поколениях (не пойму только при чем тут ВО).
        DenZ
      2. MPN (Павел) Сегодня, 10:37
        Цитата: alexmach
        Это точно дело уровня прокуратуры?
        Они обязаны были отреагировать на заявление поступившее непосредственно к ним.
        Прокуратура Архангельской области завершила проверку заявления представителей движения «Народный фронт»
        А вот чего НФ не подал заявления о нарушении конституции пенсионной реформой... рученки выросли только до студентов, которые хоть что то делают для детей, или хотя бы взяли да показали "настоящий" мастеркласс детям, и студентам за одно... Вот тут точно
        Цитата: alexmach
        Идиотизм какой-то.
        MPN
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 09:35
      Глупость 80-го уровня, достаточно на выбор посмотреть программу ТВ любого канала что б понять что "это не это соответствуют возрасту детей, их интересам и потребностям." Детишки книг сейчас не читают и в театры не ходят, а морально разлагаются в Интернете.
      предки с Дона
      1. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 09:55
        B до ТВ дойдёт дело. Курочка по зёрнышку клюёт.
        nesvobodnye
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:07
        Цитата: предки с Дона
        Детишки книг сейчас не читают и в театры не ходят, а морально разлагаются в Интернете.


        За всех тоже ни надо так громко. Мой и энциклопедии читает и лего играет. Интернет ограничен. Пол часа в день под папиным-маминым контролем.

        По радио передачу слушал, ехал. Вопрос был:

        - Почему дети смотрят "Том и Джери", а не "Варежка"?

        Ответ слушателя, и с ним нельзя не согласиться.

        - А потому, что "Варежка" не показывают.

        Я сам забыл когда последний раз смотрел какой-нибудь "Лошарик" или "Котёнок по имени Гав"

        Цитата: nesvobodnye
        Курочка по зёрнышку клюёт.


        Всё правильно. И

        Цитата: nesvobodnye
        до ТВ дойдёт дело
        Ванёк
      3. cariperpaint Сегодня, 10:29
        Это смотря как следите))) материнский контроль на телевизор, запаролить комп,занять ребенка чем то более полезным) у меня дочка старшая телевизор по часу в день максимум смотрит и не особо и просит) за то вмех соседних пацанов уже отлупила))))))
        cariperpaint
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:18
    Сделали из "мухи - слона". Та же прокуратура Архангельской области - занимайтесь повышением правовой культуры у студентов. Хоть разъяснили за, что наказали?
    Теренин
    1. Vard Сегодня, 09:20
      Прокуратура... это вообще вещь в себе... Их мотивы не понять...
      Vard
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:33
        Цитата: Vard
        Прокуратура... это вообще вещь в себе... Их мотивы не понять...

        Да уж, коррупции у них "ноль", "главный нарушитель" - студенты fool Щас они себе это в отчет поставят и спецсообщения руководству пошлют о проведенном крупномасштабном мероприятии.
        Теренин
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:45
          Цитата: Теренин
          Прокуратура... это вообще вещь в себе... Их мотивы не понять...
          Да уж, коррупции у них "ноль", "главный нарушитель" - студенты

          Не студенты, а руководство колледжа которое обязано проверить контент на соответствие.
          Из-за мюзикла "Чикаго" весь движняк - стопудово, это не для детей.
          Серый брат
          1. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 09:56
            Я бы не хотел чтобы моим малышам студенты такое показывали. Рановато.
            nesvobodnye
      2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 09:38
        Прокуратура претендует на роль ценителя морали и хранителя культуры? Что-то новое, может тогда упразднить ведомство Мединского ?
        предки с Дона
        1. jjj Сегодня, 09:44
          Прокуратура обязана в установленные сроки реагировать на поступающие заявления. Нарушение закона было: на афише не указана возрастная категория. Отреагировали в соответствии с законом. Но все подается так, чтобы люди реагировали подобно тому как это происходит сейчас. ВО тоже стало участвовать в манипуляциях
          jjj
          1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 09:51
            Кто подавал заявление в прокуратуру ? Родители или случайные прохожие ? Лично меня в этой бессмысленной возне волнует вопрос, что право охранители с огромными зарплатами занимаются ерундой на фоне реально растущих правонарушений.
            предки с Дона
            1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:12
              Цитата: предки с Дона
              занимаются ерундой


              Морально-этическое разложение детей это ерунда по Вашему?

              Давайте тогда с первого класса введём уроки сексуального просвещения как в европах.

              Ну а что? Это-же ерунда.

              Джедай hi
              Ванёк
            2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:13
              Цитата: предки с Дона
              Кто подавал заявление в прокуратуру ?

              Да не важно кто подавал. Обращаться в прокуратуру не запрещено никому.
              Серый брат
        2. красноярск Сегодня, 09:53
          Цитата: предки с Дона
          Прокуратура претендует на роль ценителя морали и хранителя культуры? Что-то новое, может тогда упразднить ведомство Мединского ?

          Лучше упразднить самого Мединского и чем быстрей тем лучше.
          красноярск
      3. TarTar (ТарТар) Сегодня, 09:50
        Цитата: Vard
        Прокуратура... это вообще вещь в себе... Их мотивы не понять...

        Написано же, что с подачи народного фронта.
        TarTar
  3. Million (Влад) Сегодня, 09:41
    "Война и мир " Толстого,при все уважении,тоже не для школьников
    Million
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:49
      Цитата: Million
      "Война и мир " Толстого,при все уважении,тоже не для школьников

      Я с удовольствием прочитал, в классе, где-то в шестом.
      Серый брат
      1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 09:53
        Я в шестом классе "Лолиту" Набокова прочитал и никто на меня не жаловался.
        предки с Дона
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:54
          Цитата: предки с Дона
          Я в шестом классе "Лолиту" Набокова прочитал

          И хватило же терпения.
          Серый брат
        2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:11
          Я в шестом классе "Лолиту" Набокова прочитал и никто на меня не жаловался.

          Джедай, hi совесть не тянет в прокуратуру с повинной сходить? winked Они заявление примут yes
          Теренин
      2. красноярск Сегодня, 10:02
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Million
        "Война и мир " Толстого,при все уважении,тоже не для школьников

        Я с удовольствием прочитал, в классе, где-то в шестом.

        И что Вы там поняли? Я вот тоже в 10 лет читал "Легенда об Уленшпигеле". А потом, будучи уже взрослым, перечитывал и "Легенду..." и графа Толстого и Толстого, но не графа и еще много чего. И, скажу я Вам, совсем другое восприятие, совсем другое понимание.
        В 15 лет лучше читать Джека Лондона, А графа Толстого лучше отложить до 25-30-летия
        красноярск
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:10
          Цитата: красноярск
          В 15 лет лучше читать Джека Лондона,

          В 15 лет я перешёл на фантастику и сижу на ней до сих пор)))
          Серый брат
          1. красноярск Сегодня, 10:16
            Цитата: Серый брат
            Цитата: красноярск
            В 15 лет лучше читать Джека Лондона,

            В 15 лет я перешёл на фантастику и сижу на ней до сих пор)))

            Как ни странно, не Вы один такой. Я вот тоже, даже в этом возрасте, когда устаю от публицистики, отдыхаю фантастикой. На сегодняшний день один из лучших фантастов - Василий Головачев. А Вам кто больше нравиться? Разумеется кроме И.Ефремова.
            красноярск
            1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:56
              Цитата: красноярск
              А Вам кто больше нравиться?

              Круз сильно нравился, Корнев, а вообще я как сборничек себе на 6 Гб насобирал года четыре назад так и пользую его до сих пор - 2 Гб ещё осталось))) В таком режиме ни названия, ни авторы особо не запоминаются потому что их тупо МНОГО, а половина вообще в топку уходит как нечитаемые.
              Ну и плюс на http://fantasy-worlds.org/lib мониторю что выкладывают - иногда хорошие вещи попадаются.
              Серый брат
        2. мордвин 3 (Владимир) Сегодня, 10:18
          Цитата: красноярск
          И что Вы там поняли?

          Я, например, понял, какой интеллигентный балбес Петя Безухов, который оставшись в Москве что бы Наполеона грохнуть, вместо этого начинает квасить с французами. laughing
          мордвин 3
      3. Million (Влад) Сегодня, 10:25
        В школе "проходили" Евгения Онегина.Все приблизительно помнят о чем этот роман.Но если прочитать его в зрелом возрасте,то смысл его понимаешь совсем по другому,не так как в юности
        Million
    2. Дирижер Сегодня, 10:45
      в школе при союзе в 7-8 классе мы изучали и войну и мир и преступление и наказание и что делать - точно не для школьников , хотя бы потому, что для восприятия произведний нужен жизненный опыт поболее чем у 13-14 летних но зато в инете есть все, и как проконтролировать если чадо пошло в инет клуб?
      Дирижер
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:55
    Либерастов наказывать не за что, ибо растление русских детей их прямая и непосредственная обязанность
    Дормидонт
    1. красноярск Сегодня, 10:21
      Цитата: Дормидонт
      Либерастов наказывать не за что, ибо растление русских детей их прямая и непосредственная обязанность

      Так о наказании речи и не идет. Просто им надо предоставить жилье в одном из отдаленных районов Магаданской области и помочь с переездом.
      красноярск
  5. Дирижер Сегодня, 10:51
    Кстати популярный мультик маша и медведь , что он там пропагандирует?))) Маша та редкостная дрянь, постоянно мишке падляны строит.
    Дирижер
    1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 10:59
      И не говорите! А "Ну, погоди!" Это же сплошное насилие! Надо бы запретить! recourse
      bessmertniy
      1. Дирижер Сегодня, 11:01
        А крокодил Гена? Антисоветчина полная! особенно с пионерами где они ничего не умеюь кроме как петь и маршировать)))
        Дирижер
      2. Дирижер Сегодня, 11:02
        В штатах то ну погоди и не пустили , якобы из за обилия насилия, а вот том и жджерри нормально так для них.
        Дирижер
      3. Дирижер Сегодня, 11:03
        А крокодил Гена? Это антисоветский мультик!
        Дирижер
  6. igorbrsv Сегодня, 11:10
    Возраст детишек не указан. В 14 лет преподают кан-кан танцевать. Необоснованный кипиш какой-то. Есенина не помню в каком возрасте преподают.
    igorbrsv
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