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В Архангельске выявлено нарушение закона о защите детей от ненадлежащей информации
Прокуратура Архангельской области завершила проверку заявления представителей движения «Народный фронт» о несоответствии возрасту малолетних развлекательного мероприятия «Характер и Я», проведенного в апреле текущего года, говорится на сайте надзорного ведомства.
Мероприятие проведено в формате мастер-класс студентами Архангельского музыкального колледжа для учащихся начальных классов.
По данным прокуратуры детям были прочитаны выдержки из рассказов и пьес Н. Гоголя «Невский проспект» и «На дне», Л. Толстого – «Крейцерова соната». Есенин был представлен поэмой «Черный человек». Кроме того, студенты показали фрагмент из мюзикла «Чикаго».
В ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что указанные выступления не соответствуют возрасту детей, их интересам и потребностям.
Правоохранители отметили также, что на афише мероприятия, размещенной у входа в здание, отсутствовал знак информационной продукции, что противоречит положениям закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 2010 года.
По результатам проверки вынесено представление руководству колледжа, которое не удосужилось своевременно ознакомиться с категорией представляемой информационной продукции, в результате чего внеурочная деятельность несовершеннолетних была организована без учета их возраста.
Представление также вынесено руководителю департамента образования архангельской администрации.
Специалист музыкального колледжа по связям с общественностью привлечен к дисциплинарной ответственности – ему объявлен выговор.
Мероприятие проведено в формате мастер-класс студентами Архангельского музыкального колледжа для учащихся начальных классов.
По данным прокуратуры детям были прочитаны выдержки из рассказов и пьес Н. Гоголя «Невский проспект» и «На дне», Л. Толстого – «Крейцерова соната». Есенин был представлен поэмой «Черный человек». Кроме того, студенты показали фрагмент из мюзикла «Чикаго».
В ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что указанные выступления не соответствуют возрасту детей, их интересам и потребностям.
Правоохранители отметили также, что на афише мероприятия, размещенной у входа в здание, отсутствовал знак информационной продукции, что противоречит положениям закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 2010 года.
По результатам проверки вынесено представление руководству колледжа, которое не удосужилось своевременно ознакомиться с категорией представляемой информационной продукции, в результате чего внеурочная деятельность несовершеннолетних была организована без учета их возраста.
Представление также вынесено руководителю департамента образования архангельской администрации.
Специалист музыкального колледжа по связям с общественностью привлечен к дисциплинарной ответственности – ему объявлен выговор.
Использованы фотографии: gkh.dvinaland.ru
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