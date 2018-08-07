11:12 07 августа
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Ситуация в Сирии. В Эс-Сувейде началась операция по зачистке пустынных районов

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ приступила к уничтожению «спящих» ячеек ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Эс-Сувейда. Под ударами западной коалиции пострадали жители Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



В понедельник стало известно о новых столкновениях сирийской армии и исламистами в западной части провинции Алеппо. Внезапная атака боевиков была отражена. Более того, военнослужащим удалось уничтожить одного из высокопоставленных главарей террористической коалиции и четверых его сподвижников.


ВВС западной коалиции, возглавляемой США, вновь нанесли ракетные удары в районе населенного пункта Ас-Суса (провинция Дейр-эз-Зор). В результате налета получили ранения до десяти гражданских лиц.

На северо-западе провинции Хама продолжились вооруженные столкновения между членами незаконных вооруженных формирований и сирийской армией. Кроме того, командование САА получило информацию о готовящемся налете одной их группировок, ранее присягнувшей на верность «Аль-Каиде» (запрещена в РФ). По объектам террористов был нанесен упреждающий удар из артиллерии.

Сирийская арабская армия (САА) начала операцию по зачистке пустынных районов провинции Эс-Сувейда от «спящих» ячеек ИГ. Во второй половине дня атаки на укрепрайоны террористов провели самолеты российских ВКС. Всего было нанесено 35 точечных ударов в районе города Аль-Кара. Позднее правительственные силы оттеснили отряды джихадистов в район плато Ас-Сафа. Также сирийская армия укрепила свои позиции на холмах Телль Басыр, Телль Ар-Разин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Тралл Сегодня, 10:11
    Сирийский экипаж на Танковом биатлоне в Алабино:
    Тралл
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:16
    Ситуация в Сирии. Да уж, "кость в горле" англосаксов, Израиля и К всё больше и больше. winked
    Теренин
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:28
      Мне как то состояние горла англосаксов менее всего тревожит, а вот в Сирии эти англосакские кости сколько лет жить целому народу не дают, и сколько их еще там, трудно сказать... Радует, что не останавливаются сирийцы, каждый день планомерно что то освобождают и уничтожают, дай Бог им сил!
      MPN
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:06
      Цитата: Теренин
      Ситуация в Сирии. Да уж, "кость в горле" англосаксов, Израиля и К всё больше и больше. winked

      Сирия не кость, а гиря. Правда на ногах других участников"Большой игры".
      Арон Заави
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:20
    Снова общечеловекам печалька
    Дормидонт
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:41
    началась операция по зачистке пустынных районов
    Пустыня - не город , "щита" из гражданских особо нету . Обнаружил врага - долби со всей пролетарской ненавистью ..
    КВУ-НСвД
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:49
    А почему бы не "проявить сдержанность"?
    Дормидонт
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