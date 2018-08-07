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Ситуация в Сирии. В Эс-Сувейде началась операция по зачистке пустынных районов
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ приступила к уничтожению «спящих» ячеек ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Эс-Сувейда. Под ударами западной коалиции пострадали жители Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В понедельник стало известно о новых столкновениях сирийской армии и исламистами в западной части провинции Алеппо. Внезапная атака боевиков была отражена. Более того, военнослужащим удалось уничтожить одного из высокопоставленных главарей террористической коалиции и четверых его сподвижников.
ВВС западной коалиции, возглавляемой США, вновь нанесли ракетные удары в районе населенного пункта Ас-Суса (провинция Дейр-эз-Зор). В результате налета получили ранения до десяти гражданских лиц.
На северо-западе провинции Хама продолжились вооруженные столкновения между членами незаконных вооруженных формирований и сирийской армией. Кроме того, командование САА получило информацию о готовящемся налете одной их группировок, ранее присягнувшей на верность «Аль-Каиде» (запрещена в РФ). По объектам террористов был нанесен упреждающий удар из артиллерии.
Сирийская арабская армия (САА) начала операцию по зачистке пустынных районов провинции Эс-Сувейда от «спящих» ячеек ИГ. Во второй половине дня атаки на укрепрайоны террористов провели самолеты российских ВКС. Всего было нанесено 35 точечных ударов в районе города Аль-Кара. Позднее правительственные силы оттеснили отряды джихадистов в район плато Ас-Сафа. Также сирийская армия укрепила свои позиции на холмах Телль Басыр, Телль Ар-Разин.
В понедельник стало известно о новых столкновениях сирийской армии и исламистами в западной части провинции Алеппо. Внезапная атака боевиков была отражена. Более того, военнослужащим удалось уничтожить одного из высокопоставленных главарей террористической коалиции и четверых его сподвижников.
ВВС западной коалиции, возглавляемой США, вновь нанесли ракетные удары в районе населенного пункта Ас-Суса (провинция Дейр-эз-Зор). В результате налета получили ранения до десяти гражданских лиц.
На северо-западе провинции Хама продолжились вооруженные столкновения между членами незаконных вооруженных формирований и сирийской армией. Кроме того, командование САА получило информацию о готовящемся налете одной их группировок, ранее присягнувшей на верность «Аль-Каиде» (запрещена в РФ). По объектам террористов был нанесен упреждающий удар из артиллерии.
Сирийская арабская армия (САА) начала операцию по зачистке пустынных районов провинции Эс-Сувейда от «спящих» ячеек ИГ. Во второй половине дня атаки на укрепрайоны террористов провели самолеты российских ВКС. Всего было нанесено 35 точечных ударов в районе города Аль-Кара. Позднее правительственные силы оттеснили отряды джихадистов в район плато Ас-Сафа. Также сирийская армия укрепила свои позиции на холмах Телль Басыр, Телль Ар-Разин.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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