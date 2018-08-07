Первый опытный образец модернизированного Ту-22М3М готов к выкатке

Компания "Туполев" подготовила первый опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.Как сообщает пресс-служба, перед тем, как самолет приступит к наземным испытаниям и подготовке к первому полету, состоится выкатка модернизированного ракетоносца. Выкатка назначена на 16 августа 2018 года. На ракетоносце установлено новое цифровое навигационное, радиотехническое оборудование, новая система связи, а также обновленная система управления оружием и информационно-управляющий комплекс, при этом значительная часть нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) унифицирована с Ту-160М.Ранее сообщалось, что глубоко модернизированные многорежимные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М получат систему космической связи и возможность получать целеуказания во время полета. Кроме этого, для увеличения радиуса полета, на самолеты устанавливается заправочная штанга, позволяющая проводить дозаправку в воздухе. Также в ходе модернизации самолет получит возможность применения новых современных ракет, включая гиперзвуковой комплекс "Кинжал".Напомним, что в настоящее время в составе ВКС России находится более ста самолетов-ракетоносцев Ту-22М3. Модернизация ракетоносцев стартовала в этом году.