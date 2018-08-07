11:11 07 августа
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Первый опытный образец модернизированного Ту-22М3М готов к выкатке

Компания "Туполев" подготовила первый опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Первый опытный образец модернизированного Ту-22М3М готов к выкатке


Как сообщает пресс-служба, перед тем, как самолет приступит к наземным испытаниям и подготовке к первому полету, состоится выкатка модернизированного ракетоносца. Выкатка назначена на 16 августа 2018 года. На ракетоносце установлено новое цифровое навигационное, радиотехническое оборудование, новая система связи, а также обновленная система управления оружием и информационно-управляющий комплекс, при этом значительная часть нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) унифицирована с Ту-160М.


Ранее сообщалось, что глубоко модернизированные многорежимные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М получат систему космической связи и возможность получать целеуказания во время полета. Кроме этого, для увеличения радиуса полета, на самолеты устанавливается заправочная штанга, позволяющая проводить дозаправку в воздухе. Также в ходе модернизации самолет получит возможность применения новых современных ракет, включая гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

Напомним, что в настоящее время в составе ВКС России находится более ста самолетов-ракетоносцев Ту-22М3. Модернизация ракетоносцев стартовала в этом году.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. vadimtt (Вадим) Сегодня, 10:46
    Хоть бы штангу на фото пририсовали bully
    Старый американский страх снова встал на крыло laughing
    vadimtt
    1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 11:01
      Цитата: vadimtt
      Старый американский страх снова встал на крыло

      Да, в штатах многих холодный пот пробил, поделом им
      Pete Mitchell
  2. demo (Ван) Сегодня, 10:47
    Название статьи - одно, а фото - другое.
    Если готов к выкатке, то сделайте фото в цеху.
    Зачем публиковать снимки летящего самолета.
    Красавец, но все таки.
    demo
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 10:47
    Больше всего порадовало наличие штанги.Наконец то!!!Американцы в своё время грамотно кастрировали самолёт.Наличие заправки в воздухе делает Тушку почти стратегом.А с Кинжалом это отличное орудие против ПРО good
    Magic Archer
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:48
    Для наших западных и ближневосточных партнёров никаких бомбардировщиков и ракетоносцев не жалко
    Дормидонт
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:49
    Т.е. сменена фактически вся электроника самолёта ..
    при этом значительная часть нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) унифицирована с Ту-160М.
    А это значительно снизит стоимость модернизации , а также вкупе с обретением возможности воздушной дозаправки в некоторой степени позволит снять со стратегов некоторую часть задач . А это при меньшей стоимости часа эксплуатации также принесёт немалую экономию денег и драгоценного ресурса 160 - х
    КВУ-НСвД
  6. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:56
    Вот такой самолет может легко нести под брюхом Искандер-Кинжал. good Другое дело, по сравнению с МиГ-31
    voyaka uh
    1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 11:07
      voyaka uh ! Снова пишешь неправду! Данные Кинжала секретны...и он отличается от Искандера! А по поводу Ту-22М3М - это давно известно и он будет брать на свой борт 4-е Кинжала...
      SETTGF
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