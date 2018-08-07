11:10 07 августа
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УВЗ готовит массовые увольнения?

Корпорация «Уралвагонзавод» под видом оптимизации готовит массовые сокращения, на улице могут оказаться до 15 тыс. человек в Челябинской, Курганской и Свердловской областях, пишет издание URA.RU.



По данным ресурса, в начале лета глава корпорации Александр Потапов направил в подведомственные предприятия письмо с требованием резко сократить расходы. Руководителям предлагается снизить затраты по ряду позиций уже в этом году, а также разработать план дальнейшего снижения расходов до 2025 года.


В текущем году, в числе другим мер, предлагается оптимизировать фонд оплаты труда путем сокращения численности работающих, говорится в материале.

Как сообщил источник издания, руководители всех заводов, числом около сорока, уже прислали свои предложения и получили одобрение. Среди планируемых мер – увольнение в общей сложности 15 тысяч работников, добавил собеседник.

Советник гендиректора УВЗ Дмитрий Калениченко информацию о массовых увольнениях опроверг, заявив, что в настоящее время идет нормальный процесс уточнения стратегии компании.

15 тысяч сотрудников – недостоверная информация, которая больше похожа на слухи, отметили в пресс-службе. Тем более что падение загрузки производственных мощностей не ожидается.

По словам представителей корпорации, на некоторых предприятиях оптимизация штатной численности действительно планируется, но она связана с такими обстоятельствами, как, например, закрытие или консервация цехов. То есть, это нормальная финансово-хозяйственная деятельность, не предполагающая массовых увольнений.

Не подтвердил информацию и министр промышленности Свердловской области. По его словам, предпосылок этому нет, поскольку УВЗ работает в плановом режиме, и уменьшение госзаказа не предвидится.

По итогам года все показатели корпорации были выше 100%. Поэтому трудно сказать, кто такие прогнозы (о массовых увольнениях) ставит,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. РУСС (Максим) Сегодня, 11:01
    Сокращение это не совсем увольнение как озоглавленна статья, при сокращении выплачивается оклад в трехкратным размере и это по крайней мере поддержка на первое время для поиска работы.
    РУСС
    1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 11:09
      А что потом? Достаточно рабочих мест?
      Korsar4
  2. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 11:02
    К сожалению, слово "оптимизация" уже давно по стране гуляет. Разрушительно.
    Korsar4
    1. cariperpaint Сегодня, 11:09
      Это как раз тот термин который практически всем нашим заводам необходим лет как много уже. В первую очередь любое предприятие должно зарабатывать деньги. Если оно не получает прибыли от него какой толк? Собирать долги? Это хорошее дело.
      cariperpaint
  3. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 11:03
    Неплохо бы время вынужденной безработицы включать в трудовой стаж. Уволят - раз плюнуть, а найти работу - это же сколько труда приходится затратить! what
    bessmertniy
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:03
    Обычная "жареная утка", в простонародье - фейк. Хотя оптимизировать численность на оборонных предприятиях - вполне можно. Пройдёшься по заводоуправлению ... Такую экономию зарплаты можно "организовать"!
    Горный стрелок
    1. Кино (Стас) Сегодня, 11:06
      да-но однако сократят как обычно работяг а не нахлебников в офисе..у нас вообще посчитали на работе что один работник кормит 11 человек планктона с бумажками...
      Кино
    2. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 11:08
      Не исключено, что "утка". Только часто ли сокращения идут со здравым смыслом? Или лояльностью к начальству руководствуются?
      Korsar4
  5. Кино (Стас) Сегодня, 11:04
    ничего удивительного-очередной манагер мененджер дуркует.....у нас ва стране настала эпоха Непрофессионалов..особенно среди начальства
    Кино
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:06
    Любая компания стремится избавится от убыточных активов и неэффективных производств ... Но 15000 человек ... Верится слабо . Тем более , что
    падение загрузки производственных мощностей не ожидается.
    КВУ-НСвД
  7. Yujanin (Shurik) Сегодня, 11:09
    Побольше кредитов голодранцам
    Yujanin
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