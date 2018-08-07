УВЗ готовит массовые увольнения?

По итогам года все показатели корпорации были выше 100%. Поэтому трудно сказать, кто такие прогнозы (о массовых увольнениях) ставит,

Корпорация «Уралвагонзавод» под видом оптимизации готовит массовые сокращения, на улице могут оказаться до 15 тыс. человек в Челябинской, Курганской и Свердловской областях, пишет издание URA.RU По данным ресурса, в начале лета глава корпорации Александр Потапов направил в подведомственные предприятия письмо с требованием резко сократить расходы. Руководителям предлагается снизить затраты по ряду позиций уже в этом году, а также разработать план дальнейшего снижения расходов до 2025 года.В текущем году, в числе другим мер, предлагается оптимизировать фонд оплаты труда путем сокращения численности работающих, говорится в материале.Как сообщил источник издания, руководители всех заводов, числом около сорока, уже прислали свои предложения и получили одобрение. Среди планируемых мер – увольнение в общей сложности 15 тысяч работников, добавил собеседник.Советник гендиректора УВЗ Дмитрий Калениченко информацию о массовых увольнениях опроверг, заявив, что в настоящее время идет нормальный процесс уточнения стратегии компании.15 тысяч сотрудников – недостоверная информация, которая больше похожа на слухи, отметили в пресс-службе. Тем более что падение загрузки производственных мощностей не ожидается.По словам представителей корпорации, на некоторых предприятиях оптимизация штатной численности действительно планируется, но она связана с такими обстоятельствами, как, например, закрытие или консервация цехов. То есть, это нормальная финансово-хозяйственная деятельность, не предполагающая массовых увольнений.Не подтвердил информацию и министр промышленности Свердловской области. По его словам, предпосылок этому нет, поскольку УВЗ работает в плановом режиме, и уменьшение госзаказа не предвидится.добавил он.