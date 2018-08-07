17:04 07 августа
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В России создан "вечный реактор" для атомных подводных лодок

Российским атомщикам из "ОКБМ Африкантов", входящем в холдинг "Атомэнергомаш", удалось создать и испытать на практике уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомной подводной лодки, следует из отчета опытного конструкторского бюро машиностроения (ОКБМ).

В России создан "вечный реактор" для атомных подводных лодок


Как пояснили в ОКБМ, создание активной зоны ядерного реактора, не требующей перезагрузки ядерного топлива через определенное количество времени, как в настоящее время происходит на современных судах, имеющих атомные реакторы, означает, что в перспективе российским атомным подводным лодкам не нужно будет вставать на "перезагрузку атомных реакторов", выключающих на какое-то время АПЛ из боевого состава Военно-морского флота РФ.


На флоте уже отреагировали на "новинку" от российских атомщиков. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что создание "вечного" реактора имеет колоссальное значение для боеготовности подводников, так как "перезарядка" атомного реактора занимает около месяца и боевой флот на месяц теряет боевую единицу.

Как следует из отчета ОКБМ, испытания новой активной зоны проводилось на подлодке четвертого поколения, и успешная эксплуатация подтвердила правильность принятого решения. В отчете не называется АПЛ, на которой проходили испытания, но в российском ВМФ подлодками четвертого поколения являются АПЛ проектов "Ясень" и Борей".

Напоминаем, что "Опытное конструкторское бюро машиностроения Африкантов" является головным разработчиком активных зон для кораблей российского ВМФ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 59

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  1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:57
    На флоте уже отреагировали на "новинку" от российских атомщиков. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что создание "вечного" реактора имеет колоссальное значение для боеготовности подводников, так как "перезарядка" атомного реактора занимает около месяца и боевой флот на месяц теряет боевую единицу.


    Ещё один подарок полосатым...
    Идущий
    1. st25310 (Евгений) Сегодня, 12:05
      Теперь ожидаем вечный двигатель для самолетов, на основе двигателя ракеты "Буревестник" good
      st25310
      1. Например Сегодня, 12:19
        Сколько лет-то будет работать реактор? Вечный - это не цифра.
        Например
        1. TarTar (ТарТар) Сегодня, 12:52
          Цитата: Например
          Сколько лет-то будет работать реактор? Вечный - это не цифра.

          К примеру реактор строящегося ледокола "Арктика" рассчитан на перезагрузку через 7 лет.
          TarTar
          1. BlackMokona Сегодня, 13:53
            А Реактор на Авианосце Форд на 50 лет рассчитан.
            BlackMokona
            1. unBEARable Сегодня, 14:51
              Рассчитанные на 50 лет Нимитцы проходят перезарядку один раз, в середине жизни. Сейчас вот Вашингтон перезаряжается. А на Фордах это не предусмотрено? Уточните, пожалуйста
              unBEARable
              1. BlackMokona Сегодня, 15:08
                Форды,вообще не должны перезаряжаться. Как поставили топливо при постройке, так и до слома через 50 лет должно работать
                BlackMokona
                1. jjj Сегодня, 15:54
                  Это на старых лодках операция № 1 проходила с завидной регулярностью. Крайние лодки рабочих проектов уже с долгоиграющими реакторами. У американцев на "волках" и "вирджиниях" реакторы рассчитаны на весь цикл жизни лодки. Наши тоже лет двадцать назад затевали подобное. Но практика показала, что реактор лучше все же менять целиком. Фактически, наши реакторы лет на пятнадцать. Если сейчас заговорили о "вечном", то это, как полагаю, допилили совсем новые, которые меньше и эффективные. И, если я правильно понял, там идет непосредственно выработка электроэнергии
                  jjj
        2. vadimtt (Вадим) Сегодня, 13:25
          Ну так на сколько лет рассчитан флотский реактор? Просто теперь будут менять не твэлы а сразу всю РУ. Это будет происходить довольно редко и заметно безопаснее.
          Для энергетических реакторов ресурс обычно 50 лет. Для флотских, наверное, раза в два меньше.
          vadimtt
        3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:42
          Цитата: Например
          Вечный - это не цифр

          а как проверить? вечно ещё никто не прожил. да и лодка вечной быть не может.
          LSA57
        4. AID.S Сегодня, 14:14
          Цитата: Например
          Сколько лет-то будет работать реактор? Вечный - это не цифра.

          У них- так как-то:
          "Авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» (англ. Gerald R. Ford class) — серия многоцелевых атомных авианосцев США, постройка которых ведётся с 2009 года. Созданы как улучшенная версия авианосцев типа «Нимиц»....Силовая установка
          Два новых реактора A1B[en], заново разработанных для авианосца, способны производить на 25 % больше электроэнергии, чем энергоустановка авианосца предыдущего поколения, а трудоёмкость обслуживания сокращена на 50 %. Запас мощности позволяет кораблю быстрее перезаряжать катапульты и запускать самолёты. Реактор может работать без замены топливных стержней в течение 50 лет. Это первый ядерный реактор, который не требует перезагрузки топлива за всё время службы авианосца."
          AID.S
        5. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:59
          Цитата: Например
          Сколько лет-то будет работать реактор? Вечный - это не цифра.

          цикл - 30-50 лет. Наши нижегородцы просто молодцы, что добились наконец то этого!
          Тикси-3
    2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:07
      Цитата: Идущий
      На флоте уже отреагировали на "новинку" от российских атомщиков. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что создание "вечного" реактора имеет колоссальное значение для боеготовности подводников, так как "перезарядка" атомного реактора занимает около месяца и боевой флот на месяц теряет боевую единицу.


      Ещё один подарок полосатым...

      Настоящий подарок будет, когда АПЛ серии "Ясень" или "Борей" начинённая "вечным" реактором выйдет на боевое дежурство! drinks good
      А пока... recourse Что-то у нас последнее время между разработками и их реальным воплощением зияет огромная пропасть fellow request
      Проксима
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:13
        Вряд ли это будет Борей, наверно уже следующая лодка.....
        bk316
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:16
          Цитата: bk316
          Вряд ли это будет Борей, наверно уже следующая лодка.....

          Ещё и следующую серию АПЛ придётся разрабатывать belay Чем вас "Борей" то не устраивает? recourse
          Проксима
          1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 12:21
            Да чем их эти реакторы то не устраивают, АПЛ это оружие одного залпа, никакой перезарядки, пополнения и смены не будет!!!
            игорка357
            1. Mestny (Сергей) Сегодня, 13:41
              А до залпа?
              Главная задача такого оружия - что бы залп не случился вообще. Как можно дольше.
              Mestny
          2. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:51
            Чем вас "Борей" то не устраивает?

            Масса габаритными показателями реактор думаю будет отличаться....
            bk316
      2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:45
        Цитата: Проксима
        Настоящий подарок будет, когда АПЛ серии "Ясень" или "Борей" начинённая "вечным" реактором выйдет на боевое дежурство!

        Ага, представил, как выйдет в вечный поход подлодка, оснащенная вечным реактором и укомплектованная вечным экипажем. А вообще, не очень понятно, зачем нужен такой реактор, если перезарядка занимает всего месяц. Там же наверняка и без реактора есть оборудование, которое нуждается в ремонте и обслуживании после каждого похода.
        Гаргантюа
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:19
          Цитата: Гаргантюа
          А вообще, не очень понятно, зачем нужен такой реактор, если перезарядка занимает всего месяц.

          А мне непонятно, чем вас не устраивает реактор, ресурс которого по времени сопоставим ресурсу всей АПЛ? request Это же вполне логично... yes
          Проксима
          1. Mestny (Сергей) Сегодня, 13:44
            Ну как чем?
            Это же строят олигархи во главе с Путиным, а это как известно, недопустимо.
            Надо что бы строил счастливый народ под руководством КПРФ, а для этого надо опять всё разломать.
            Mestny
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 13:51
              Цитата: Mestny
              ... надо опять всё разломать...

              ... напрочь good laughing
              Голован Джек
            2. dauria (Алексей) Сегодня, 14:12
              Это же строят олигархи во главе с Путиным,


              Там забор, проходная и асфальт со времён того самого " счастливого народа под руководством КПСС". Нового только 2 ларька перед проходной - с арбузами и трусами. А из молодёжи- бравые парни и девушки охраны . Одно из немногих предприятий города, которое побоялись развалить.
              dauria
              1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 14:33
                good Хороший ответ таким, как комментатор Местный, которые судят о достижениях по устраиваемым ежегодным парадам, а о товаре и технике - по рекламным роликам.
                Гаргантюа
                1. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:50
                  Хороший ответ таким, как комментатор Местный,

                  Плохой - асфальт столько лет не пролежит laughing
                  bk316
  2. san4es Сегодня, 12:03
    ....удалось создать и испытать на практике уникальную активную зону ядерного реактора... recourse
    san4es
  3. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 12:06
    Очередные "мультики". wink
    Monster_Fat
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:11
      Точно, а сомневающимся предлагается залезть в горячую зону и самим пощупать твэлы. wassat
      bk316
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:13
      Цитата: Monster_Fat
      Очередные "мультики". wink

      Ну почему?Все нормально. Следующим этапом разработка вечного ЯР который с отработавших ресурс лодок будет просто на новые переставляться уже заряженным... Я прямо вижу ряды ректоров дожидающихся когда для них новую лодку построят... sad
      MPN
      1. NKT (Сергей) Сегодня, 13:05
        Следующий этап - Армата с ядерным двигателем и новый Панцирь с лазерным лучом wink
        NKT
  4. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:10
    боевой флот на месяц теряет боевую единицу.

    А еще сама операция не очень приятная. Как известно одна из самых серьезных радиационных катастроф произошла при перезарядке реактора.
    Читал отчет и охреневал....
    bk316
    1. slowpokemonkey (егор) Сегодня, 12:19
      что за катастрофа?
      slowpokemonkey
      1. vadimtt (Вадим) Сегодня, 13:34
        Думаю та, где дернули крышку РУ вместе с зафиксированными стержнями СУЗ (или с дистанцирующей решеткой, не помню). В результате СЦР, много грязи и смертей. (10 августа 1985 г. СЗР «Звезда», СССР, Уссурийский залив, бухта Чажма)
        vadimtt
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:03
          Оно самое. Ну не совсем так, но примерно.
          bk316
      2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:26
        Читал отчет и охреневал....


        что за катастрофа?


        Ой там целое наслоение случайностей и недоработок, просто ужас. Как если-бы в важном процессе всё сыпалось из рук, все обстоятельства складывались паршиво, - а ты такой, - "ладно ща всё доделаю и будет хорошо".
        В итоге херакснуло так что там до сих пор половина истории мутная и засекреченная. А фонила эта бухта всё в порядке.



        В общем было бы отрадно что-бы не приходилось перезаряжать эти реакторы, а прям вместе с подлодкой, по истечении лет службы, топить на дне океана, там где все поскорее забудут и ничего не случится с ними никогда, ага.... wink
        Безопасная экология у людей мне так нравится. - "А давайте просто увезём отработанное топливо чуть подальше от берега где никто не купается, отличная идея! и будем туда всё ядерное барахло выбрасывать....ну а что может быть плохого "? lol
        DEZINTO
    2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 12:24
      Да уж правда что-ли... тогда вам с сайта надо бы свалить!А то вам отчеты про самые серьезные радиационные катастрофа на подводном флоте подносили..а вы тут сидите.. Отчет в Википедии, и реальный..ой-ой разница!!!
      игорка357
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:06
        Отчет в Википедии, и реальный..ой-ой разница!!!

        Может Вы конечно и не знаете, но теперь образуетесь.
        Все происшествия с СЦР были расследованы МАГАТЭ. Некоторые сразу некоторые по снятию грифа. Так что отчет я читал самый реальный, ну уж насколько соответствовал действительности я не знаю. А уж отчеты о суммарных выбросах лет так 50 в online.
        bk316
    3. anzar (анзар) Сегодня, 12:36
      bk316 пишет:
      А еще сама операция не очень приятная...

      Всегда удивлялся, что на лодках (с их малой возможности для технологических люков) реактор перезаряжают, а на атомных ледоколах- нет! Выходит дешевле через 15-20 лет новый ледокол в 30т. тон строить? Или считают его "морально устаревшим"? bully
      anzar
  5. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 12:11
    Мочить америку подлую!
    pafegosoff
    1. igorbrsv Сегодня, 12:22
      Я пробовал не достает. Струя слабовата laughing
      igorbrsv
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 14:27
        Цитата: igorbrsv
        Струя слабовата

        Нужно залезть повыше ! feel
        Uncle Lee
      2. Separ (Вячеслав) Сегодня, 14:54
        Гарбуза сьешь drinks
        Separ
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:19
    Много последнее время новостей о достижениях наших атомщиков - мирных , не очень и совсем апокалиптических для врага . И у многих потенциальных вражин от этого нервный зуд и истеричные телодвижения в бессильной злобе ....
    КВУ-НСвД
  7. игорка357 (Игорь) Сегодня, 12:20
    Аха-ха..а вечный не стареющий экипаж, а вечный неиссякаемый боезапас не придумали?Ребята с "прогулки" как с космоса приходят, на ногах не стоят..так еще давайте увеличим...
    игорка357
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 13:46
      Про пенсию, про пенсию забыл рассказать.
      Mestny
  8. болот Сегодня, 12:42
    Интересно,вот такой реактор да в бункер в горах,да что бы течении 25 лет от "событий" можно было бы жить. smile
    болот
    1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 13:33
      А,извините, жрать эти 25 лет что будете?
      faridg7
      1. болот Сегодня, 13:36
        Цитата: faridg7
        А,извините, жрать эти 25 лет что будете?

        Выращивать да разводить. smile
        болот
        1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 13:58
          Да вы, батенька, полный оптимист.
          faridg7
          1. болот Сегодня, 14:03
            Цитата: faridg7
            Да вы, батенька, полный оптимист.

            Ну да,в погребе две бочки пластиковые 50 литровые с НЗ, есть противогазы и ОЗК,охотник официальный и со стажем.Район у меня селе-землятрясенье опасный,рядом Институт ядерной Физики,сам себя выживальщикам отнесу.Хотя брат старший надоумил до 2012 года,он бывший РВСНщик.Ни какого оптимизма. laughing
            болот
      2. Separ (Вячеслав) Сегодня, 14:55
        Рыбы и морепродуктов в окияне ещё много.. am
        Separ
  9. rudolff (Rudolf) Сегодня, 12:42
    У нас в подводном кораблестроении, как и в авиации, новое поколение первого этапа, второго этапа... десятого. Тенденция, однако. Неперезаряжаемые реакторы на весь срок эксплуатации ПЛА, это один из непременных признаков лодок четвертого поколения. У американцев они уже давно в серии, у нас где-то на стадии испытаний. И по поводу вечности, я бы не горячился. Гарантированно обеспечить работу реактора на весь жизненный цикл корабля, можно только при реализации полного электродвижения - второго признака четвертого поколения. В противном случае все будет зависеть от интенсивности эксплуатации ЯЭУ корабля.
    С НАПЛ у нас тоже этапы. Лада, как бы следующего поколения, относительно Варшавянки, но... без ВНЭУ. А с ВНЭУ второго этапа будет?
    Но в любом случае, у нас все уникальное и не имеющее аналогов, даже если догоняем вчерашний день. Где прочитал, что даже Томагавк, это ответ американцев на наш Калибр!
    rudolff
  10. askort154 (Александр) Сегодня, 12:44
    Я далеко не физик-ядерщик, но на основании инфы СМИ о нашем " Росатоме", можно сделать вывод. Эта одна из ведущих отраслей РФ, которая не была разрушена после СССР. Более того, она превосходит конкурентов по всем статьям. В 90-е, Германия не смогла достроить свой проект АЭС в Иране, мы успешно сделали это за них. Подчёркиваю, это было в 90-х. Сейчас наш "Росатом" лидер во всех направлениях. Сделали атомные реакторы, практически "безотходными". Типа, вторичная переработка ядерных отходов, не требует остановки реактора. Поэтому, такая технология для АПЛ, хватит на весь её технический ресурс.
    Однозначно, наш "Росатом", сейчас безоговорочный мировой лидер.Ядерные двигатели на ракетах,и космических кораблях, это уже не фантастика.
    askort154
    1. болот Сегодня, 12:52
      Цитата: askort154
      Однозначно, наш "Росатом", сейчас безоговорочный мировой лидер.Ядерные двигатели на ракетах,и космических кораблях, это уже не фантастика.

      Только одно,не хватает в линейке ректоров с малой мощностью в треть от предлагаемых.Очередь то могла быть большой.
      болот
  11. keeper03 (Александр) Сегодня, 12:48
    Отличные новости - на зло супостату ! good Теперь срочно внедряйте в массы ! yes
    keeper03
  12. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 12:56
    Жаль что все атомные реакторы, слабы перед ускорителем Богомолова.
    Dimon Grin
  13. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 12:58
    А чем генератор Серла плох?
    Dimon Grin
  14. BAI Сегодня, 13:38
    с ресурсом на весь жизненный цикл атомной подводной лодки

    В честь чего в названии слово "вечный"?
    BAI
  15. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:22
    Так и у американцев реакторы тоже на весь срок службы. Это очень удобно.
    voyaka uh
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