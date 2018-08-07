В России создан "вечный реактор" для атомных подводных лодок

Российским атомщикам из "ОКБМ Африкантов", входящем в холдинг "Атомэнергомаш", удалось создать и испытать на практике уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомной подводной лодки, следует из отчета опытного конструкторского бюро машиностроения (ОКБМ).Как пояснили в ОКБМ, создание активной зоны ядерного реактора, не требующей перезагрузки ядерного топлива через определенное количество времени, как в настоящее время происходит на современных судах, имеющих атомные реакторы, означает, что в перспективе российским атомным подводным лодкам не нужно будет вставать на "перезагрузку атомных реакторов", выключающих на какое-то время АПЛ из боевого состава Военно-морского флота РФ.На флоте уже отреагировали на "новинку" от российских атомщиков. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что создание "вечного" реактора имеет колоссальное значение для боеготовности подводников, так как "перезарядка" атомного реактора занимает около месяца и боевой флот на месяц теряет боевую единицу.Как следует из отчета ОКБМ, испытания новой активной зоны проводилось на подлодке четвертого поколения, и успешная эксплуатация подтвердила правильность принятого решения. В отчете не называется АПЛ, на которой проходили испытания, но в российском ВМФ подлодками четвертого поколения являются АПЛ проектов "Ясень" и Борей".Напоминаем, что "Опытное конструкторское бюро машиностроения Африкантов" является головным разработчиком активных зон для кораблей российского ВМФ.