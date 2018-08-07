17:06 07 августа
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Эксперт прокомментировал сообщения о недовольстве Китая самолетами Су-35

Недавно в интернете появились сообщения о том, что китайские военные недовольны закупленными в России истребителями Су-35. Эту информацию в беседе с корреспондентом Российской газеты опроверг военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.



По словам эксперта, подобные вбросы в Сетях делаются для того, чтобы посеять сомнения и испортить отношения между КНР и Россией. На самом деле, взаимодействие в области ВТС между странами с каждым годом только улучшается.


Что касается Су-35, то если бы они действительно оказались несовершенными, китайская сторона вряд ли продолжила их закупку.

При этом Леонков отметил, что истребители комплектуются с таким учетом, чтобы китайцы могли подвешивать на них собственные виды вооружения. Поэтому сочетание китайских средств поражения с истребителями должно быть идеальным, что и происходит на деле.

Он отметил, что военным предприятиям КНР пока не удается создать самолеты, которые по своим ТТХ превосходили бы российские. Это же касается авиадвигателей четвертого и пятого поколений – все они до сих пор покупаются в России. Это объясняется тем, что у китайцев нет опыта инженерной школы реактивного двигателестроения, тогда как российские конструкторы непрерывно занимаются этим с 1950-х годов прошлого столетия.

Использованы фотографии: Дмитрий Пичугин/www.airforce.ru
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Комментарии 47

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  1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:55
    По словам эксперта, подобные вбросы в Сетях делаются для того, чтобы посеять сомнения и испортить отношения между КНР и Россией.


    У кого то где то свербит , а СМИ работает на пятую колону.
    Идущий
    1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 12:06
      На самом деле это может быть и не вброс.Помню ещё в 90 когда мы массово экспортировали в Китай вооружение,Читал информацию о том что китайцы хотели получать оригинальную технику а не экспортный вариант.Но наши сообтветственно отказали.Это касалось С-300 например.Китайцы якобы говорили о том что экспортный вариант существенно уступает тому что стоит на вооружении Росссии.В итоге они всё таки купили такой вариант толи на Украине толи в Беларуси.Поэтому не удивляюсь данной информации по Су-35 hi
      Magic Archer
      1. Например Сегодня, 12:12
        Цитата: Magic Archer
        На самом деле это может быть и не вброс.

        Вы правы! Это правда! Все что плохо о русских это правда. А все что хорошо это враньё. wassat
        Вот вам love
        Вы наверное мучаетесь, что живете в России? crying Вот вам еще - love love love
        Русские такие - себе хорошее, а продают плохое. wassat
        Не то, что американцы и демократическая Европа. Те себе плохое оставляют, а продают все хорошее. И еще дарят отсталым демократию и цивилизацию. wassat Мне самому посчастливилось пить кокакколу! Вестчь!!! good
        Вот вам еще love love love love love
        Например
        1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 12:36
          Цитата: Например
          Мне самому посчастливилось пить кокакколу! Вестчь!!!

          Не поверите. Много лет тому, довелось пить не только кока-колу но даже и пепси-колу!
          Пил бы и ещё, да здоровье жалко гробить.
          Капитан Пушкин
          1. Например Сегодня, 13:17
            Цитата: Капитан Пушкин
            Пил бы и ещё, да здоровье жалко гробить.

            Мне доктор запретил пить это. stop Я совершенно серьёзно.
            Например
          2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:06
            Пил бы и ещё, да здоровье жалко гробить.

            Не пейте всякую дрянь, я у себя на рынке иногда попадаю на наш лимонад, классная штука. Пьешь и еще хочется.
            Ros 56
        2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:53
          Ай-яй-яй! Какие они все за бугром нехорошие, ночи не спят думая, какие бы еще слухи распустить про очередное неимеющееаналогов, безотказное русское оружие. На те вам тоже подарочек, за то что стоите на страже чести очередной вундервафли love love
          Гаргантюа
          1. Например Сегодня, 13:21
            Гарган...., хрен выговоришь, Мне плевать, что там за бугром. Я даже читать не могу англицкий текст.
            Зато я тут читаю вас, всю ту кодлу которая выхватывает всю чернуху и взахлеб её пересказывает.
            В этом вашем порыве ковыряния в дерьме есть что-то нездоровое. negative
            Например
            1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 14:23
              Цитата: Например
              Зато я тут читаю вас, всю ту кодлу которая выхватывает всю чернуху и взахлеб её пересказывает.

              Как повезло, что в России есть такие как вы, пишущие только "белуху", которые доносят истину до нас, недалеких умом россиян. Собственно поэтому вам и были подарены цветочки в комментарии выше. Смею вас попросить продолжать и дальше свой честный, бескорыстный и очень нужный для страны труд.
              Цитата: Например
              В этом вашем порыве ковыряния в дерьме есть что-то нездоровое.

              Хотите видеть у себя только белое, а у других исключительно черное - ваше право. Но, к сожалению для вас, правда она не белоснежно белого цвета, а всегда немножко сероватая. И если вы на людей, которые это говорят, сразу вешаете ярлык "ковыряющихся в дерьме", то это ни разу не делает вам заслуги.
              Гаргантюа
        3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 13:39
          Я не понял суть Вашего ответа.При чём тут цветочки и прочий бред.Я не мучаюсь живя в России,я люблю свою страну.Мне плевать на кока колу и джинсы.Я родился в СССР и жалею что он распался.Поэтому совсем не понимаю вашего ответа мне.Слишком уж толстый юмор negative
          Magic Archer
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:26
        Цитата: Magic Archer
        На самом деле это может быть и не вброс.

        Еще какои вброс .Зксперт из Китая расказал о том.что Китай не доволен СУ 35. Эксперт из России ответил ему,что типа он не прав и всё это лажа.Короче два эксперта ,спорят между собои в сети. А в это время в МО России и Ктаия делают ставки,кому из этих двух диванных экспертов люди поверят больше.
        Не желаете сделать ставочку,3-к 1 в пользу Китаица пока
        Александр романов
        1. Семен Семеныч Сегодня, 13:21
          Судя по всему, Вы на китайца поставили?
          Семен Семеныч
      3. Sergio3986 (Cергей) Сегодня, 13:36
        Я присоединяясь к комментарию. Китайцы, хоть и являются крупнейшим в мире производителем, очень хотят получить все и бесплатно! И, к сожалению, очень много наших в том же Гуаньчжоу (личное общение). За деньгой погнались! А что, здесь нельзя те же деньги зарабатывать? Можно.
        wink
        И нужно!!!
        Sergio3986
      4. MPN (Павел) Сегодня, 14:26
        Цитата: Magic Archer
        На самом деле это может быть и не вброс.

        Недовольство может быть только в том случае, если поставленная техника не соответствует контракту, а все остальное это совсем другое, Американцы тоже не довольны некоторыми нашими вооружениями, только это не говорит о том, что все наше плохое...
        MPN
    2. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 13:19
      Они не пишут о том, что Китай, например, предложил России полностью заменить США в поставках на рынок Китая сельхоз продукции. Вот Помпео будет свою помпею рвать...
      СССР-1
  2. Мур (Андрей) Сегодня, 12:00
    Ну, это нормально для определенного сорта заказчика:
    -получить конечный продукт (услугу и т.п.) и начать корчить рожу, что всё плохо, дорого, сделано через ж... с целью добиться от подрядчика скидок или, как минимум, преференций в будущем.
    Мур
    1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 12:04
      У китайцев надо учиться мастерству сбивать цены. В этом они асы.
      bessmertniy
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 12:40
        Цитата: bessmertniy
        У китайцев надо учиться мастерству сбивать цены. В этом они асы.

        Вот сейчас в Нью-Дели было обидно... laughing
        Paranoid50
        1. Семен Семеныч Сегодня, 13:26
          За Нью-Дели зачет...
          Семен Семеныч
      2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 12:50
        Эксперт прокомментировал сообщения о недовольстве Китая самолетами Су-35
        у индусов подсмотрели ? цель одна- цену срубить, ведь ни у кого не покупают, самолёты в таком количестве,только у нас. партию взяли- заныли что дорого, выяснили,что скопировать не получится,технологию нужно осваивать. и освоят,время нужно. машины уже лучше наших,флот скоро не догнать будет, космос...электроника, и это при таком населении. у нас народа мало,ресурсов много,но... живём за счёт народа.нормально ?
        андрей юрьевич
        1. Семен Семеныч Сегодня, 13:36
          живём за счёт народа.нормально ?
          ______________________
          Где-то живут за счет олигархов? Вопрос в том, на сколько этот народ ,,имеют"...
          Семен Семеныч
        2. тагил (сергей) Сегодня, 14:28
          Я вот вас читаю и не понимаю, вы хоть чем нибудь в моей стране довольны? При СССР вы наверное ныли что запад лучше живет и там олигархи с народом делятся, а в совке народ обкрадывает верхушка КПСС. Я прав?
          тагил
      3. MPN (Павел) Сегодня, 14:29
        У китайцев много чему есть поучиться, но в первую очередь борьбе с коррупцией, а остальное у нас самих не плохо...
        MPN
  3. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 12:00
    Ну да! В России всё - фигня! Китай - пуп Земли.
    И Индия - пуп Земли, а всё российское - грязь...
    Как-то вот Англия долбила и тех и других, а Камчатку или Владик взять не смогла. Ну, Крым, Севастополь - совместными коалиционными войсками: Турция, Франция, Италиийская часть и Англия - взяли! Уря! Сейчас Россия вернула Севастополь назад. Тут же сбивается малазийский аэроплан, тут же англичанами отравляются Скрипали, тут же - к чемпионату мира по футболу - отравляются английские бомжи...
    И что? А ничто!
    Тогда, тогда... тогда... Ваши самолёты в Китае - плохие!
    Тогда... Индия откажется от российского оружия.
    Тогда...
    Чего ждать далее?
    pafegosoff
    1. venik (Владимир) Сегодня, 12:05
      Цитата: pafegosoff
      Чего ждать далее?

      ==========
      А ЧЕГО ждать???? "Наглосаксы" - изобрели "не имеющее аналогов" оружие: "Фейкомёт"!!!!! bully
      venik
      1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 12:20
        Цитата: venik
        "Наглосаксы" - изобрели "не имеющее аналогов" оружие: "Фейкомёт"!!!!!

        О да! Это пеове в мире серийное психотропное оружие массового поражения!
        Albert1988
  4. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 12:01
    Цитата: Идущий
    По словам эксперта, подобные вбросы в Сетях делаются для того, чтобы посеять сомнения и испортить отношения между КНР и Россией.


    У кого то где то свербит , а СМИ работает на пятую колону.

    СМИ работают на себя, деньги не пахнут. Главное, заголовок статьи поубойнее выдумать, а текст уже не важен. Особенно в интернете, где идёт борьба за посетителей и подписчиков сайтов.
    Кто-то зарабатывает на тиражах, на количестве посещений, кто-то на грантах. Это касается также и ВО. Но, если "венедиктовым" предложить грант побольше, они будут петь совсем другую песню.
    Dietmar
  5. Железякин (Алексей) Сегодня, 12:04
    Это же касается авиадвигателей четвертого и пятого поколений – все они до сих пор покупаются в России.

    Ну положим, двигатели пятого поколения ни кто ни куда и не продавал...
    Железякин
  6. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 12:09
    А вообще, американцев надо мочить на всех фронтах!
    pafegosoff
    1. igorbrsv Сегодня, 12:17
      Это в HOi III поиграть что ли laughing
      igorbrsv
    2. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:43
      Вперед и с песней) а адекватные на это посмотрят и лулзы половят
      Kirill Dou
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:10
    подобные вбросы в Сетях делаются для того, чтобы посеять сомнения и испортить отношения между КНР и Россией.
    Подобным вбросам способствует традиционная закрытость и немногословность непосредственно отвечающих за ВТС лиц с обеих сторон . Она понятна с точки зрения секретности деталей контрактов , но по сложившейся многолетней традиции зачастую чрезмерна и способствует вбросам , домыслам и неверным интерпретациям . И вот тут то просто поле непаханное различным эхспердам , а то , что вброшеная в сеть искра полуправды может породить пожар лжи - это известно наверно всем ..
    КВУ-НСвД
  8. Молот 75 (Молот 75) Сегодня, 12:20
    Ну тогда японцам нечего беспокоится из-за размещения звена СУ-35 на северных Курилах-ими даже китайцы недовольны!!!!!!! laughing А если серьёзно, то по уровню боеспособности он опережает J-20! Несмотря на то, что различные "Дэйвы" утверждают, что для борьбы с пятым поколением СУ-35 должен приблизится к ним на пистолетный выстрел, основывая свое мнение на ТТХ радара СУ-27. Ну и флаг им в руки!
    Молот 75
  9. phair (Слава) Сегодня, 12:23
    Я еще помню, как в начале 2000-х, на перроне Хабаровска -1, брали китайцев, закупившихся авионикой для Су-27... Конечно, не довольны. Базовая комплектация-не люкс.
    phair
  10. spektr9 Сегодня, 12:33
    Что касается Су-35, то если бы они действительно оказались несовершенными, китайская сторона вряд ли продолжила их закупку
    Печально, если иностранных заказов не будет, рискуем нарваться на очередную серию оптимизации предприятий
    spektr9
  11. keeper03 (Александр) Сегодня, 12:46
    Ну да, ну да, закупайте тогда пачками Фу-35 ! laughing good
    keeper03
  12. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 12:57
    Вам нужно написать статью.
    Пожалуйста! Британские ученые (индийские военные, китайский эксперт, источник, заслуживающий доверие...) выяснили (заявили, опровергли, уточнили...), что Солнце сожрёт Землю через 200 миллионов лет (СУ-57 хуже, Т-14 дорогой, пенсий не будет...).
    А американские журналисты ( немецкие аналитики, французские политологи...) противоположного мнения.

    Вот вам статья, хоть поверьте, хоть проверьте.
    Dietmar
  13. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 13:14
    "По словам эксперта, подобные вбросы в Сетях делаются для того, чтобы посеять сомнения и испортить отношения между КНР и Россией"

    И тут же:
    "Что касается Су-35, то если бы они действительно оказались несовершенными, китайская сторона вряд ли продолжила их закупку"

    Собственно повторил этот же "вброс")
    Kirill Dou
  14. Sergio3986 (Cергей) Сегодня, 13:39
    Я чет не понял, а что на ВО звезды просто так раздают? Уснул младшим сержантом, проснулся сержантом! И это за 'один раз вякнул"? Скоро снова капитаном стану
    Sergio3986
  15. Хапфри Сегодня, 13:41
    Китай хочет сбить цену. Они прирожденные торговцы. Возможно в контракте обусловлена покупка большого числа самолетов. Нытье по поводу качества машин позволит отказаться от приобретения оставшейся части и даст возможность сэкономить несколько миллиардов. Самолёты у них уже есть , их можно курочить и потом на основе полученного "исследовательского" опыта сотнями штамповать аналоги. Китайцы на науку и технологии денег не жалеют, копируют все что плохо лежит.
    Хапфри
  16. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:03
    если бы они им не нравились они бы их не купили!
    HMR333
  17. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:10
    Не нравится, летайте на своих. Или купите у полосатых.
    Ros 56
  18. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:20
    Я прочитал оригинал, переведенный на русский. Су-35 не ругают, но и от восторга не стонут. Считают, что его надо покупать: 1) для двигателей 2) чтобы учиться иностранным технологиям 3) чтобы усилить ВВС пока китайское 5-е поколение не встанет на крыло в полной мере.
    voyaka uh
    1. edasko (Василий) Сегодня, 15:26
      Ссылку можно? Надоело читать всю эту..
      edasko
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:27
        Вот здесь:
        http://eurasian-defence.ru/?q=node/23754
        voyaka uh
  19. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 14:51
    На эту тему! Лично из жизни! Мама моя, дай Бог ей здоровья! Каждый раз когда что либо заказывает, будь то мебель, двери и ремонт! Всегда по приезду мебельщиков и т. Д докапывается до каждой царапины на ней! И постоянно ей за это скижывают... Один раз аж почти пол стоимости... Вот и вся суть! М.О Китая что то сказало? Нет! Ну и че за бред! А для тех кто любит потролить типа опять неимеющее аналогов плохое и т. Д ну пакажите хоть один самолет чтоб выдавал как су 35?такого еще не у кого нет! Это факт! Далее хваленые ф 35, ф 22 негде особо то и не отличились! И все их оборудование только на бумаге! Как и их стелс! Вот хорошо бы если бы кто нибудь из РТВ поделился этой инфой!
    BoomAndroid
    1. spektr9 Сегодня, 15:20
      ну пакажите хоть один самолет чтоб выдавал как су 35?такого еще не у кого нет!
      А что выдавал то ?
      spektr9
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