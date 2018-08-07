17:04 07 августа
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В Киеве прошла репетиция военного парада к Дню независимости Украины

Сегодня в Киеве состоялась репетиция военного парада по случаю Дня независимости Украины, которое празднуется в стране 24 августа. В репетиции приняли участие только пешие подразделения, техника и вооружение проведут тренировку отдельно на полигоне близ Житомира, сообщает телеканал 112.ua.

В Киеве прошла репетиция военного парада к Дню независимости Украины


Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, в этом году "будет самый мощный военный парад" за все время независимости Украины. В параде планируется участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. Кроме этого планируется участие военных караулов "стран-партнеров", пятнадцать из которых уже согласились участвовать в параде. Также Полторак заявил, что в ходе парада будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, полученные ВСУ, а также техника, проходящая государственные испытания. Полторак отметил, что в настоящее время решается вопрос об участии в параде военно-воздушных сил Украины.


Между тем, украинские СМИ пишут, что в этом году на торжественном параде 24 августа военнослужащие будут использовать воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!" вместо поздравлений советского образца.

Украинский военный эксперт Сергей Згурец утверждает, что военные намерены показать на параде технику, которую "до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные". По его словам, в этом году на параде покажут оперативно-тактический комплекс "Сапсан", высокоточную систему залпового огня "Ольха", автоматизированную реактивную систему "Верба" и новую самоходую 155-миллиметровую гаубицу "Богдана".







Использованы фотографии: https://www.ukrinform.ru/
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Комментарии 38

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  1. st25310 (Евгений) Сегодня, 12:44
    будут использовать воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!" - это повысит обороноспособность, а главное дешево... laughing
    st25310
    1. NKT (Сергей) Сегодня, 12:50
      Их новое приветствие какое-то нескладное. То ли дело, Служу трудовому народу или Советскому Союзу.
      NKT
      1. Jerk Сегодня, 13:20
        Ну на древнеукрском - ближайший аналог "хайль гитлер - зиг хайль", с которого собственно и слизано было.
        Интересно, испанцы среди "партнеров караула" на параде будут? А то из Испании одного свидомого, Коноплянку, именно за вот это приветствие выгнали испанские болельщики feel Во весь рост "Европаснами"
        Jerk
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:24
          Цитата: Jerk
          испанцы среди "партнеров караула" на параде будут?

          А как же. Солдаты нато будут. В отсутствие перемог нужно как то урапатриотизм поддержать, скамейки все покрасили, улицы переименовали, памятники снесли, а гидники все не довольны
          Аристарх Людвигович
        2. Тралл Сегодня, 13:25
          Боевые тамтамы smile
          Тралл
        3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:33
          ..., в этом году "будет самый мощный военный парад" за все время независимости Украины. (из текста)
          А вот самый мощный военный парад за ВСЮ МИРОВУЮ ИСТОРИЮ - парад 7 ноября 1941 года! fellow

          По психологическому воздействию на противника и по поднятию морального духа обороняющихся ему нет, да и пожалуй не будет равных никогда! good
          Завидуйте украинцы! tongue Это НАША ИСТОРИЯ, а уже не ваша! crying
          Проксима
          1. NKT (Сергей) Сегодня, 13:54
            Для психологического воздействия на противника нужно проводить учения, например Запад-81 wink
            NKT
      2. VO3A (Андрей) Сегодня, 13:54
        Как же они боятся лишиться своего надуманного территориального образования...И 15 делегаций не спасут. Наше дело правое. И свою землю и свой народ мы не отдадим....
        VO3A
    2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:56
      laughing Героям САЛА!!! - звучит гораздо круче. bully
      Egorovich
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:22
        "армату" взаймы не берут ? а чо...солидно... ишо Т-15... и СУ -57 можем пролететь над крещатиком ! yes
        Дедкастарый
      2. sxfRipper (Александр) Сегодня, 15:21
        Сало уронили - хххх...реново салу - ещё круче)))
        sxfRipper
    3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:25
      будут использовать воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!"

      И правую руку вскинуть не забыть.
      Incvizitor
    4. Маз Сегодня, 16:11
      День геноцида Украины и ее жителей
      Маз
  2. антивирус Сегодня, 12:49
    бандеровцев на Колыму.
    "Слава сохатым", "слава клюкве"--так держать
    антивирус
    1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 12:54
      Ну на Колыму они падлы не хотят,а только в Крым согласны..В общем благодаря мудрой политике партии соседа заимели нынче буйного и неугомонного...
      sapporo1959
      1. sxfRipper (Александр) Сегодня, 15:21
        Ну да. Начитались сказки Филатова - и теперь только в Крым)))
        sxfRipper
    2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:23
      бандеровцев на Колыму.

      Уважаемый, совсем сбрендил, этой поганью нетронутые места портить или денег много, разных ушлепков катать по ж/д. Там еще не все карпаты вырубили, хватит для них крепких веток и сучьев в качестве вешалки.
      Ros 56
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:11
    Правильно писать не "день независимости", а "день ненависти"
    Дормидонт
    1. sxfRipper (Александр) Сегодня, 15:22
      Да там не день, а эпоха ненависти. Оруэлл нервно курит в сторонке.
      sxfRipper
  4. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 13:16
    Да уж, праздник... Стали независимы от чего? От разума, образования, медицины, промышленности, науки, ...? В казне украли последнее, даже мыши разбежались. Успехи- на лице президента: вечно мятый в рваных носках, пьяный, вороватый и с кубышкой за пределами страны.
    СССР-1
    1. igorbrsv Сегодня, 14:37
      Неправда. Церковные мыши остались.
      igorbrsv
      1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:25
        Цитата: igorbrsv
        Неправда. Церковные мыши остались.

        Так то церковные, они много не просят, им Филарета увидеть и умереть за счастье. Еще временно остались цирковые, они же депутаты Рады.
        СССР-1
  5. Комментарий был удален.
  6. федоров (Валерий) Сегодня, 13:30
    решается вопрос об участии в параде военно-воздушных сил Украины.

    А они , что есть ? Я вроде тут живу и офицер( так сложилось ) , особо не видел. Есть только порнография на них времени Советского Союза, остатки..
    федоров
  7. BAI Сегодня, 13:35
    И на всю эту свору с лихвой хватило бы одной 24–ой мотострелковой Самаро–Ульяновской, Бердичевской ордена Октябрьской Революции трижды Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого Железной дивизии Прикарпатского военного округа.
    BAI
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:21
      Это Вы мощно , я без иронии.
      Идущий
    2. igorbrsv Сегодня, 14:32
      Одно название дочитав подумали бы, что на них целая армия наступает
      igorbrsv
    3. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 14:40
      Цитата: BAI
      И на всю эту свору с лихвой хватило бы одной 24–ой мотострелковой Самаро–Ульяновской, Бердичевской ордена Октябрьской Революции трижды Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого Железной дивизии Прикарпатского военного округа.

      Это как-то слабовато сказано. Хватило бы одного вашего дивана.
      Нормаль ок
  8. shubin Сегодня, 13:40
    В прошлом году парад министр обороны США принимал, а кто нынче будет? Независимые, блин!
    shubin
  9. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:47
    По новому воинскому уставу Украины положено ходить с небритыми рожами как у "святого пастора"??
    HAM
    1. Jerk Сегодня, 14:14
      Нельзя недооценивать украинский устав! Не нашел по-быстрому фото, увы... Был такой анекдот - под Мариуполем поставили ВСУ бронированые точки, типа блок-пост. Визуально - контейнер 20-футовик, только из стали. Ну а от избытка патриотизьмы размалевали его под вышиванку. Камуфлирующий окрас такой. Идешь эдак по дороге, пылища, кустики-деревца, садок вишневый коло хаты. И вдруг бац! Такой незаметный совсем крематорий для укропа в незаметной такой жовто-блакитной окраске good
      Jerk
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:23
        Я о том,что как то неприлично:вроде и пост у чела высокий,а морда лица небритая,хотя и у нас Миронов какой то неопрятный...
        HAM
  10. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:18
    Интересно, если укропитеки такие независимые, то чего побираются по всему миру, и чего жалуются всему миру что их Россия обижает. Как вывели бы свою могучую, какая она там по счету, армию недоумков, да как влезли бы в очередной котел, например киевский, весь мир бы увидел - здесь тебе не тут. lol
    Ros 56
  11. тагил (сергей) Сегодня, 14:20
    Интересно а из 15 партнеров НАТО по сексу болгары будут? А то один "братушка" мне тут говорил что я обязательно вспомню про болгар. Вспомнил.
    тагил
  12. igorbrsv Сегодня, 14:29
    "в ходе парада будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, полученные ВСУ"
    -Аффициант! Разве эта маладой барашек?!
    -Эээ атец. Это он для тэбя маладой, а для меня ровесник.
    igorbrsv
  13. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 14:56
    Цитата: Jerk
    Ну на древнеукрском - ближайший аналог "хайль гитлер - зиг хайль", с которого собственно и слизано было.
    Интересно, испанцы среди "партнеров караула" на параде будут? А то из Испании одного свидомого, Коноплянку, именно за вот это приветствие выгнали испанские болельщики feel Во весь рост "Европаснами"

    Нет, уважаемый, это нацисты беззастенчиво перековеркали своё приветствие с древнего шумерского.
    Dietmar
  14. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 14:57
    А в Германии началась укладка наземной части "Северного потока-2".
    Dietmar
    1. igorbrsv Сегодня, 15:14
      Замечательная новость, если так
      igorbrsv
  15. kit88 (Александр) Сегодня, 15:53
    "будет самый мощный военный парад"

    Какую в попу военную мощь они там демонстрируют.
    Да эти войска уже 4 года в собственные города - Донецк с Луганском войти не могут. Их ссаной метлой оттуда гонят.
    kit88
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