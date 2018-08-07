В Киеве прошла репетиция военного парада к Дню независимости Украины

Сегодня в Киеве состоялась репетиция военного парада по случаю Дня независимости Украины, которое празднуется в стране 24 августа. В репетиции приняли участие только пешие подразделения, техника и вооружение проведут тренировку отдельно на полигоне близ Житомира, сообщает телеканал 112.ua.Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, в этом году "будет самый мощный военный парад" за все время независимости Украины. В параде планируется участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. Кроме этого планируется участие военных караулов "стран-партнеров", пятнадцать из которых уже согласились участвовать в параде. Также Полторак заявил, что в ходе парада будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, полученные ВСУ, а также техника, проходящая государственные испытания. Полторак отметил, что в настоящее время решается вопрос об участии в параде военно-воздушных сил Украины.Между тем, украинские СМИ пишут, что в этом году на торжественном параде 24 августа военнослужащие будут использовать воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!" вместо поздравлений советского образца.Украинский военный эксперт Сергей Згурец утверждает, что военные намерены показать на параде технику, которую "до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные". По его словам, в этом году на параде покажут оперативно-тактический комплекс "Сапсан", высокоточную систему залпового огня "Ольха", автоматизированную реактивную систему "Верба" и новую самоходую 155-миллиметровую гаубицу "Богдана".