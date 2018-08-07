17:07 07 августа
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СМИ: арабская коалиция платит деньги террористам в Йемене

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и ведущая боевые действия в Йемене против хуситов, заключает соглашения с находящимися в этой стране формированиями организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП, запрещена в РФ) об оставлении ими без боя своих позиций, пишет Associated Press со ссылкой на местные источники.



По словам источников, за согласие главарей формирований отступить с занимаемых позиций страны аравийской коалиции, такие как ОАЭ, выплачивают им вознаграждение. Затем такие «маневры» выдаются за успехи коалиционных войск.


Кроме того, действующие в Йемене на стороне коалиции ополченческие отряды нередко принимают в свои ряды боевиков АКАП, как бывших, так и действующих.

Как отмечает агентство, подобные сделки и компромиссы позволяют филиалу «Аль-Каиды» сохранять свою численность и боеспособность. При этом издание утверждает, что американское командование и спецслужбы США в курсе происходящих событий.

Ранее Центральное командование ВС США назвало йеменское отделение «Аль-Каиды» наиболее боеспособной группировкой этой террористической организации. В 2011 году американцы ударом с воздуха ликвидировали главного идеолога АКАП Анвара аль-Авлаки, который подозревался в подготовки серии террористических атак на территории Америки.

Напомним, в арабскую коалицию изначально входили Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Катар. Затем к ним присоединились Египет, Марокко, Пакистан, Иордания и Судан.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. антивирус Сегодня, 12:47
    если берут и уходят --правильно подкупить и съекономить
    антивирус
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:58
      Цитата: антивирус
      если берут и уходят --правильно подкупить и съекономить


      Если можно нанять за деньги человека, чтобы он воевал, то нанять человека за деньги, чтобы он НЕ воевал -- величайшей мудрости действо! hi
      А. Привалов
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 13:00
        берут, уходят, а потом обязательно вернутся. за добавкой.
        oleg-gr
        1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:13
          Цитата: oleg-gr
          берут, уходят, а потом обязательно вернутся. за добавкой.

          Цитата: Vard
          Сомнения в том что у них есть мозги... давать деньги тем, кто потом будет воевать против тебя...

          С русскими, такой номер не пройдёт. Вы совершенно правы. А вот у арабов с арабами -- на раз. Ментальность арабскую учитывать нужно. hi
          А. Привалов
          1. Misha Честный (Миша) Сегодня, 15:35
            Цитата: А. Привалов
            С русскими, такой номер не пройдёт. Вы совершенно правы. А вот у арабов с арабами -- на раз. Ментальность арабскую учитывать нужно.

            Израелетянин-админ на русском Военном сайте - это круто... Ура "патриотичным" разрабам )
            Цитата: А. Привалов
            А. Привалов

            Без обид. товарищ и ничего личного.
            Misha Честный
            1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:45
              Цитата: Misha Честный
              Цитата: А. Привалов
              С русскими, такой номер не пройдёт. Вы совершенно правы. А вот у арабов с арабами -- на раз. Ментальность арабскую учитывать нужно.

              Израелетянин-админ на русском Военном сайте - это круто... Ура "патриотичным" разрабам )
              Цитата: А. Привалов
              А. Привалов

              Без обид. товарищ и ничего личного.

              А шо, жаба давит? lol
              Миша, о чём вы шепчете? Какой админ? request
              А. Привалов
              1. Misha Честный (Миша) Сегодня, 15:50
                Цитата: А. Привалов
                А шо, жаба давит?

                Нет, не давит, но и вашим ребятам я в жабе точно не уступаю. )
                Цитата: А. Привалов
                Миша, о чём вы шепчете? Какой админ?

                Ну модер - велика ли разница? request
                Misha Честный
                1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:56
                  Цитата: Misha Честный
                  Цитата: А. Привалов
                  А шо, жаба давит?

                  Нет, не давит, но и вашим ребятам я в жабе точно не уступаю. )
                  Цитата: А. Привалов
                  Миша, о чём вы шепчете? Какой админ?

                  Ну модер - велика ли разница? request

                  Ещё лучше! Где вы на меня такое нарыли? Да у меня уже 7 (семь!) предупреждений. Вы что-то крепкое курите? belay Поделитесь, пожалуйста. hi
                  А. Привалов
                  1. Misha Честный (Миша) Сегодня, 16:05
                    Цитата: А. Привалов
                    Где вы на меня такое нарыли?

                    А что я нарыл?
                    Цитата: А. Привалов
                    Цитата: Misha Честный
                    Цитата: А. Привалов
                    А шо, жаба давит?

                    Нет, не давит, но и вашим ребятам я в жабе точно не уступаю. )
                    Цитата: А. Привалов
                    Миша, о чём вы шепчете? Какой админ?

                    Ну модер - велика ли разница?
                    request

                    Ещё лучше! Где вы на меня такое нарыли? Да у меня уже 7 (семь!) предупреждений. Вы что-то крепкое курите? belay Поделитесь, пожалуйста. hi

                    Значит есть что искать - спасибо за откровенность. request laughing
                    Цитата: А. Привалов
                    Вы что-то крепкое курите?

                    Не курю от слова вообще.)
                    Просто вы слишком странный - на обе стороны работаете...
                    Misha Честный
                    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:10
                      Цитата: Misha Честный

                      Просто вы слишком странный - на обе стороны работаете...

                      Вы меня в сотрудничестве с администрацией обвиняете? belay Видимо, вы редко тут бываете. hi
                      А. Привалов
                      1. Misha Честный (Миша) Сегодня, 16:19
                        Цитата: А. Привалов
                        Вы меня в сотрудничестве с администрацией обвиняете?

                        Да если бы только с админами... Забудте - меньше знаешь , крепче спишь.)
                        Цитата: А. Привалов
                        Видимо, вы редко тут бываете.

                        Действительно - редко.и request
                        Misha Честный
    2. Vard Сегодня, 13:00
      Сомнения в том что у них есть мозги... давать деньги тем, кто потом будет воевать против тебя...
      Vard
  2. федоров (Валерий) Сегодня, 13:09
    Хоть с Саудами и Катаром уже договоренности есть, я бы их мочил и во сне. Сколько наших пацанов в Чечне полегло....спонсоры хреновы sad Сирия еще.. "Тополя" им не хватает на башку.
    федоров
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:13
    С каких это пор иностранные легионы наших западных и ближневосточных партнёров начали именовать террористами?
    Дормидонт
    1. Misha Честный (Миша) Сегодня, 15:59
      Цитата: Дормидонт
      С каких это пор иностранные легионы наших западных и ближневосточных партнёров начали именовать террористами?


      С тех самых, как западные и ближне-восточные "друзья и партнеры" стали из себя теров изображать. )
      Misha Честный
  4. Xander (Александр) Сегодня, 14:49
    Исторический арабский воин кончился когда пришлось пересесть с верблюдов на технику, экипировка выдавалась без сандалий а сухпаёк не включал гашиш.
    Xander
  5. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:23
    Misha Честный,
    Скажите, что ошиблись и жёлтую раскраску подписчика приняли за модера. Это было бы честно, отыграли бы свой ник а так, таинственный вы какой-то. С мутными наездами, намёками, подозрениями. fellow
    А. Привалов
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