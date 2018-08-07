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СМИ: арабская коалиция платит деньги террористам в Йемене
Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и ведущая боевые действия в Йемене против хуситов, заключает соглашения с находящимися в этой стране формированиями организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП, запрещена в РФ) об оставлении ими без боя своих позиций, пишет Associated Press со ссылкой на местные источники.
По словам источников, за согласие главарей формирований отступить с занимаемых позиций страны аравийской коалиции, такие как ОАЭ, выплачивают им вознаграждение. Затем такие «маневры» выдаются за успехи коалиционных войск.
Кроме того, действующие в Йемене на стороне коалиции ополченческие отряды нередко принимают в свои ряды боевиков АКАП, как бывших, так и действующих.
Как отмечает агентство, подобные сделки и компромиссы позволяют филиалу «Аль-Каиды» сохранять свою численность и боеспособность. При этом издание утверждает, что американское командование и спецслужбы США в курсе происходящих событий.
Ранее Центральное командование ВС США назвало йеменское отделение «Аль-Каиды» наиболее боеспособной группировкой этой террористической организации. В 2011 году американцы ударом с воздуха ликвидировали главного идеолога АКАП Анвара аль-Авлаки, который подозревался в подготовки серии террористических атак на территории Америки.
Напомним, в арабскую коалицию изначально входили Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Катар. Затем к ним присоединились Египет, Марокко, Пакистан, Иордания и Судан.
По словам источников, за согласие главарей формирований отступить с занимаемых позиций страны аравийской коалиции, такие как ОАЭ, выплачивают им вознаграждение. Затем такие «маневры» выдаются за успехи коалиционных войск.
Кроме того, действующие в Йемене на стороне коалиции ополченческие отряды нередко принимают в свои ряды боевиков АКАП, как бывших, так и действующих.
Как отмечает агентство, подобные сделки и компромиссы позволяют филиалу «Аль-Каиды» сохранять свою численность и боеспособность. При этом издание утверждает, что американское командование и спецслужбы США в курсе происходящих событий.
Ранее Центральное командование ВС США назвало йеменское отделение «Аль-Каиды» наиболее боеспособной группировкой этой террористической организации. В 2011 году американцы ударом с воздуха ликвидировали главного идеолога АКАП Анвара аль-Авлаки, который подозревался в подготовки серии террористических атак на территории Америки.
Напомним, в арабскую коалицию изначально входили Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Катар. Затем к ним присоединились Египет, Марокко, Пакистан, Иордания и Судан.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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