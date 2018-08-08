Прогулки по Парижу. Часть 1

Барон Осман. Портрет кисти Henri Lehmann

Целые кварталы таких домов можно увидеть в центре Парижа

Вход на станцию Сен-Мишель Нотр-Дам

Ст.метро Лувр-Риволи

Площадь Согласия

Фонтан Стравинского

Церковь Сент-Эсташ, расположенная неподалеку от центра Помпиду и фонтана Стравинского: как говорится, почувствуйте разницу

На Елисейских Полях

На солнце, под дождем,

в полдень или в полночь,

Все, что вашей душе угодно, есть на

Елисейских Полях!

Саркофаг Наполеона

Музей Армии

Небольшой тест: найдите на этой картинке явно чужеродный и несоответствующий эпохе предмет интерьера

Консьержери

Триумфальная арка на площади Каррузель

Музей д`Орси – находится в здании бывшего железнодорожного вокзала

Музей д`Орси. Внутренний зал

Собор Сакре-Кёр

Пер Лашез – Склеп княгини Демидовой

Пантеон. Бывшая церковь св. Женевьевы

Пантеон. Маятник Фуко. Опыт был выполнен с благословения папы римского для того, чтобы доказать могущество всевышнего

Национальный центр техники и индустрии

Париж, город Вольтера и Бомарше, мушкетеров и шансонье, куртуазных балов и Варфоломеевской ночи. «Город-ось, вокруг которой в один прекрасный день повернулась история» (В. Гюго). С давних пор Париж манит к себе людей всего мира, но, пожалуй, именно для россиян он стал не столько великим городом, сколько символом какой-то другой, необычной и счастливой жизни. Согласно опросам туристических компаний, при всем богатстве выбора именно Париж в первую очередь желало бы посетить подавляющее большинство наших соотечественников. Каким же увидят его российские туристы в первой половине XXI века?Париж — очень древний город, первое поселение на его месте появилось уже около 500 г. до н.э., но вы не найдете в нем настоящего средневекового города, как в Толедо или Праге. Знаменитый барон Осман в своем безумном стремлении сделать Париж самой современной столицей Европы преуспел гораздо больше Сталина с его печально известным Генеральным планом развития и реконструкции Москвы.Современный Париж – это кварталы симпатичных, но достаточно ординарных зданий и построек XIX-XX в.в.От встречи с поистине драгоценными крупицами прошлого, что ещё остались на карте великого города, на душе становится радостно, но и немного грустно. Как печальна, например, взметнувшаяся вверх в неудержимом, отчаянном, но безнадежном порыве одинокая, оставшаяся без своего собора башня Сен-Жак.Но не будем спешить и забегать вперед, давайте вначале определимся, как нам передвигаться по Парижу и как искать его достопримечательности. Проще всего, разумеется, находиться в организованной группе, на руководителе которой лежит вся ответственность за проведение экскурсий. Однако этот вариант имеет и свои недостатки, так как времени на осмотр музеев всегда очень мало, и ваши желания, как правило, не совпадают с желаниями большинства ваших попутчиков. К тому же практически все туры в Париж оставляют 2-3 дня свободного времени, которым надо суметь правильно распорядиться.Для самостоятельных передвижений по Парижу проще всего пользоваться метро, которое имеет 15 линий и 370 станций и считается самым удобным в мире. Утверждается, что в Париже нет мест, отстоящих от станции метро более чем на 500 метров. Однако система платформ и переходов кажется очень сложной, поэтому, если вы пропустите нужную остановку, перейти с одной платформы на другую вам удастся далеко не всегда: иногда для этого потребуется выйти на улицу. Имейте в виду, что в некоторых поездах двери придется открывать вам самим, а билеты надо сохранять до конца поездки. Не претендуют на звание удобных и старые центральные станции. На платформы некоторых из них, спускаться предлагается в допотопных грузовых лифтах. А станцию «Сен-Мишель Нотр-Дам» я искал не менее 15 минут, несколько раз пройдя мимо – мне просто в голову не могло придти, что эта «крысиная нора» является входом на одну из центральных станций многомиллионного города.Назвать красивыми подавляющее большинство станций парижского метро вряд ли кто решится, к тому же, стены многих из них обезображены всевозможными надписями и граффити. Власти города пытаются изменить облик центральных станций в лучшую сторону. На станции Лувр-Риволи, например, установлены копии некоторых знаменитых экспонатов Лувра.Однако достичь уровня московского метро парижскому не удастся никогда.Но если вам повезло с погодой, и имеется достаточное количество времени, можно избрать и другой способ передвижения. Собственно Париж, если оставить без внимания его новые районы, довольно невелик. От площади Согласия, на которой когда-то был казнен Людовик XVI, до площади Вогезов (на этом месте во время рыцарского турнира погиб король Генрих II), где находится музей Виктора Гюго, или до Люсембургского дворца, построенного в XVII веке по образцу палаццо Питти во Флоренции, можно без труда дойти пешком. Не менее доступен Пале-Руайяль, дворец Ришелье, построенный на развалинах римских терм. Кстати, прекрасные парки Люксембургского дворца и Пале-Руайяль открыты для свободных посещений. Площадь Согласия (Concorde) вообще очень удобно расположена и именно ее целесообразно сделать отправной точкой своих пешеходных прогулок.Здесь обязательно надо обратить внимание на египетский обелиск, подаренный Франции в 1836 г. в качестве благодарности за расшифровку иероглифов Шампольоном. Вообще-то подарены были два обелиска, но французы столкнулись с такими трудностями при транспортировке первого, что от второго опрометчиво отказались. Стоит подойти к фонтанам, сделанным по образцу фонтанов площади св.Петра в Риме. А 8 статуй по периметру площади Согласия символизируют главные города Франции. Другим очень хорошим ориентиром при пешеходных путешествиях по Парижу является Сена – именно на её берегах, или совсем немного в стороне, находятся многие парижские достопримечательности. Можно пройтись по улице Риволи, которая по правому берегу реки идет от площади Согласия почти до площади Бастилии. В этом случае совсем близко слева от Вас окажутся Вандомская площадь, театр Комеди Франсез и Центр Помпиду (Бобур), открытие которого в 1977 г. вызвало настоящий скандал. Собственно самого здания, построенного в стиле «хай-тек» («здания наизнанку») из-за вынесенных на фасад трубопроводов, лифтов и систем отопления и кондиционирования не видно. Тем не менее, сейчас это самый посещаемый культурный центр мира, где, кроме прочих учреждений, имеются огромная библиотека и музей современного искусства. Рядом с ним находится какой-то невероятно нелепый и абсолютно китчевый фонтан СтравинскогоЗато совсем недалеко расположена и одна из самых красивых готических церквей Парижа – Сент-Эсташ.Рядом с ней всеобщее внимание привлекает скульптура лежащей на ладони головы (автор – Анри де Миллер). Здесь же находится центральный рынок, названный Э. Золя «чревом Парижа». Справа от себя вы увидите знаменитый сад Тюильри, который многим российским туристам кажется похожим на Летний сад Петербурга, северный фасад Лувра, протестантскую церковь Оратория.Если вы свернете к площади Шатле, то на вашем пути окажется башня Сен-Жак, а от нее уже недалеко и до острова Ситэ, где, кстати, находится один из причалов прогулочных корабликов. По одному из многочисленных мостов вы сможете перейти на другой берег – к церкви Сен-Сюплис, Люксембургскому дворцу или Пантеону. Чтобы не пропустить нужный мост или улицу, периодически сверяйтесь с картой. При необходимости можно попытаться обратиться за помощью к какому-нибудь муниципальному служащему, например, полицейскому. Кстати, имейте в виду, что в Париже знание английского языка не гарантирует «понимания» местных жителей. Поэтому любые обращения к «аборигенам» рекомендуется начинать с какой-нибудь простейшей фразы на французском. Однако многочисленные легальные и нелегальные эмигранты из стран Африки и Азии никакого пиетета к языку Вольтера и Гюго, равно как и к французской культуре, явно не испытывают. Столкнулись с этим мы уже в первый день пребывания в Париже, когда в течение двух часов водитель автобуса не мог найти наш, расположенный в одном из «спальных» районов отель. На вполне резонные, с нашей точки зрения, предложения остановиться и спросить дорогу у кого-нибудь из местных жителей, экскурсовод ответила, что в этом районе вряд ли хоть кто-нибудь говорит по-французски. Да и в центре Парижа обнаружить коренного парижанина задача не из простых. Бросается в глаза огромное количество темнокожих молодых людей, которые либо собирают деньги игрой на музыкальных инструментах, либо торгуют разноцветными майками и связками сувенирных Эйфелевых башен. Люди с европейской внешностью в 95% случаев являются туристами. Невольный эксперимент по вычислению парижан мне пришлось провести на острове Ситэ в последний день нашего пребывания в Париже. Время уже поджимало, я торопился на площадь Согласия, где нас ожидал готовый тронуться в обратный путь автобус и решил воспользоваться услугами парижского метрополитена. Вот только обнаружить вход на станцию Ситэ, оказалось совсем непросто. Несколько раз я прошел мимо нужной мне какой-то совершенно неприметной дверцы, наконец, встав на обочине, начал всматриваться в лица прохожих, пытаясь определить «аборигенов». Вот, взявшись за руки, идут девушка и юноша, за плечами у них сумки, похожие на ранцы наших школьников – может быть, местные студенты? Нет, это туристы, похоже, из Чехии. Семейная пара с маленьким ребенком в коляске – американцы. Серьезный мужчина с черным кейсом отвечает на чистейшем русском. Женщина средних лет с самым обычным полиэтиленовым пакетом в руках – опять не то. Маленькая старушка лет под 80 – ну, наконец-то!Но вернемся на площадь Согласия. Если Вы решите идти в противоположном от улицы Риволи направлении – по Елисейским Полям, то выйдете к Большой Триумфальной арке на площади де Голля. Елисейские Поля появились в 1616 г., когда Мария Медичи приказала проложить по Парижу прямую дорогу для проезда своей кареты. Здесь располагается одно из знаменитых кабаре Парижа – Лидо, и самые дорогие и роскошные магазины.Это строки из знаменитой песни, что пел когда-то Джо Дассен. Посмотрите на эту улицу: ничего особенного, не правда ли?Продолжая известную фразу «увидеть Париж и умереть», туристы шутят, что умереть в Париже хочется именно на Елисейских Полях, но не от восторга, а от тамошних цен. Надо сказать, что цены, не только на Елисейских Полях, но и в большинстве парижских универмагов очень высокие. В обычные дни покупки в них делают только иностранцы, сами же парижане предпочитают покупать на распродажах. Зрелище это не для слабонервных: советские очереди «за дефицитом» выглядели гораздо приличнее. Вне периода распродаж парижане ходят в магазины главным образом для того, чтобы заранее присмотреть нужную вещь.Если же вы предпочтете перейти Сену сразу же от площади Согласия, то окажетесь недалеко от музея Д`Орсе и ансамбля Инвалидов.Многие мосты через Сену (всего их 38) также по праву входят в число парижских достопримечательностей. Например, самый старый мост Парижа – построенный в 1578 г. Пон-Нёф, по которому большинство туристов попадают на остров Ситэ.«Новым» этот мост являлся с точки зрения конструкции: на всех предшествующих по обеим сторонам строились дома, закрывающие вид на реку. Самым красивым считается мост Александра III, построенный в память о заключении союзного договора между Францией и Россией.Символами этого союза служат аллегорические фигуры Сены и Невы. По данному мосту удобно пройти от Елисейских полей к ансамблю Инвалидов, включающему в себя Дом инвалидов с великолепным музеем Армии, церковь Сен-Луи-дез-Инвалид и Собор инвалидов главный алтарь сделан по образцу созданного Бернини алтаря собора св. Петра в Риме. В Соборе Инвалидов находятся могилы Наполеона и его сына, могилы Жерома Бонопарта, маршалов Вобана и Тюренна.В саду ансамбля Инвалидов находятся 18 орудий XVIII-XIX веков, которые вполне исправны и стреляют во время торжественных мероприятий. В музее Армии обязательно обратите внимание на богатейшую экспозицию средневекового оружия, особенно впечатляют залы с рыцарскими доспехами: их здесь столько, что хватит на целую армию.Кстати, все музеи Парижа имеют три особенности, выгодно отличающие их от музеев российских. Во-первых, в них разрешено бесплатно фотографировать, во-вторых, до 25 лет Вы можете посещать все музеи бесплатно или с большой скидкой, в-третьих, в них имеются бесплатные буклеты, в том числе – и на русском языке. И еще, при посещении самых известных и посещаемых музеев Парижа вовсе не обязательно брать напрокат плеер с записью экскурсии: достаточно немного подождать, и мимо вас обязательно пройдет российская группа во главе с русским же гидом.Но для абсолютного большинства людей во всем мире Париж в первую очередь ассоциируется со знаменитым собором Нотр Дам на острове Ситэ. Строительство собора началось в 1163 г. на месте, где в I в. н.э. находился древнеримский алтарь, посвященный Юпитеру, и продолжалось около 200 лет. В. Гюго очень любил этот собор, называя его «наиболее полным хранилищем герметического знания» и «самым удовлетворительным кратким справочнике оккультизма».Но, как ни странно, пальма первенства всегда принадлежала не столичному кафедральному собору, а собору города Реймса, где, согласно древней традиции, короновались французские короли. Противостояние двух великих соборов началось еще во время Столетней войны, когда в Реймсе короновался французский дофин Карл, а в соборе Парижской Богоматери французскую корону получил его соперник – английский король Генрих VI. В 1572 г. в Нотр Даме состоялось венчание католички Марагриты Валуа и протестанта Генриха IV, который, как «еретик» в собор допущен не был и во время торжественной церемонии находился на пороге храма. Собор Парижской Богоматери окончательно победил в 1804 г., когда именно его избрал для своей коронации Наполеон Бонапарт. А в 1853 г. в нем венчался его племянник – император Наполеон III.По мнению Гейне, для строительства готических соборов в первую очередь необходимы убеждения. Увы, судя по современному интерьеру собора Парижской Богоматери, с убеждениями у нынешних французов дела обстоят плоховато: не то, что новый готический собор построить, но даже старый поддержать в должном виде у них не получается. Иначе откуда бы взялись там современные исповедальни и авангардистский алтарь ХХ века? Может быть, они кому-то и нравятся, но именно в Нотр-Даме я бы без них вполне обошелся. Пусть бы стояли в какой-нибудь менее значимой церкви.В соборе Парижской Богоматери проводятся мессы и бесплатные органные концерты, в его волшебных интерьерах звуки старинного органа производят на слушателей просто невероятное впечатление.Но остров Ситэ – это не только собор Парижской Богоматери. Очень красив и органичен Дворец Правосудия, в котором когда-то размещалась королевская резиденция, затем – парламент, и, наконец, – революционный трибунал. Помимо самого дворца, в единый комплекс зданий входят Консьержери, которая прославилась во время революции, как тюрьма, где в разное время находились Мария Антуанетта, Андре Шенье, Дантон, Робеспьер, а также церковь Сент-Шапель, освященная в 1243 г. для хранения привезенного из Венеции Тернового венца Христа. По старинной традиции, на Пасху Терновый венец из Сент-Шапели приносят в Нотр Дам.Если от Лувра отправиться к площади де Голля по Триумфальной улице, можно увидеть сразу три триумфальные арки, причем, самая маленькая из них (на площади Каррузель), возможно, является самой интересной. Во-первых, она представляет собой копию римской арки Септимия Севера III века, во-вторых, увенчана копией знаменитой квадриги с площади Сан Марко в Венеции, которая была привезена туда из Константинополя, разграбленного в ходе IV Крестового похода.Другой знаменитый музей Парижа – д`Орси, экспозиция которого охватывает период от Второй империи до начала эры кубизма. С 1973 г. он располагается в здании железнодорожного вокзала, построенного к Всемирной выставке 1900 г. Представленные в нем картины, безусловно, очень хороши, но специалисты считают, что конструктивные особенности здания мешают демонстрации их в наиболее выгодном свете. Однако красивое здание на левом берегу Сены уже вошло в список главных достопримечательностей Парижа, а музей д`Орси является одним из наиболее посещаемых туристами.От знаменитой площади Бастилии (камни которой пошли на мостовые окрестных улиц), где располагается колонна в честь павших во время рев.1830 г. и новый оперный театр, начинаются Большие бульвары Парижа. Они располагаются на месте крепостных стен, снесенных при Людовике XIV, и тянутся до площади Мадлен. Самый известный из них – бульвар Капуцинок, где в доме № 14 в 1895 г. состоялся первый в мире киносеанс. На этом же бульваре находится и знаменитый концертный зал «Олимпия». Сами бульвары представляют собой улицы шириной около 100 метров, по которым нескончаемым потоком несется река автомобилей. Так что спокойно погулять по ним вряд ли получится.Очень симпатичен Монмартр («Гора мучеников»), где, где творили три генерации знаменитых художников: импрессионисты, постимпрессионисты и авангардисты. Вершина этого холма является самой высокой точкой столицы, здесь располагается белоснежный собор Сакре-Кёр (Святого Сердца), строительство которого, начатое в 1876 г., было закончено в 1914 г.Подняться к нему можно по лестнице, либо на фуникулере. У подножия Монмартра располагается знаменитое кабаре Мулен-Руж. Возможно, вас это удивит, но вход в него разрешен только в галстуке и запрещен в джинсах.Другая знаменитая «гора» Парижа – Монпарнас («Гора муз») – располагается в южной части города. Около 1910 г. сюда с Монмартра переехали уже добившиеся известности художники, такие как Модильяни и Пикассо. Затем там поселились Мунк, Шагал, Цадкин, Гончарова, Диего Ривера и многие другие иностранные живописцы. Именно здесь, на башне-небоскребе «Монпарнас», а вовсе не на Эйфелевой башне, располагается самая высокая и самая большая терраса в Париже и единственная точка, откуда столицу можно обозревать на все 360 градусов.Вообще-то, я небольшой любитель гулять по кладбищам, но для знаменитого Пер-Лашез, возможно, стоит сделать исключение. После открытия в 1803 г. это кладбище было настолько не престижным, что родственники покойных просто отказывались хоронить там своих близких. Все изменилось после того, как по распоряжению Наполеона сюда перенесли и торжественно перезахоронили прах Мольера и Лафонтена. Результат превзошел все ожидания. Уже к середине XIX века Пер-Лашез превзошло по количеству знаменитых могил все кладбища мира, и В.Гюго сказал, что «быть похороненным на Пер-Лашез – все равно, что иметь мебель из красного дерева». В последнее время это кладбище также стало известным, как место средоточия многочисленных суеверий и оккультных представлений. На могиле возлюбленной Робеспьера Элеоноры Дюпле красуются надписи, сделанные безнадежно влюбленными девушками, а в полдень она становится местом для гадания на эзотерических картах. Надгробный памятник коммуниста-утописта Огюста Бланки облюбовали женщины, страдающие бесплодием. Любители острых ощущений пытаются проникнуть в склеп княгини Демидовой, которая, по утверждению «очевидцев», каждую ночь восстает из гроба и проводит черные мессы.В. Гюго, оставивший столь лестный отзыв о Пер Лашез, похоронен в превращенной в Пантеон средневековой церкви св. Женевьевы.Пантеон, помимо архитектурных достоинств, интересен тем, что в 1851 г. там был установлен знаменитый маятник Фуке, который наглядно демонстрирует вращение Земли.Маятник совершает одно полное колебание за 16,4 секунды, при каждом следующем качании металлическое острие сметает песок примерно в 3 мм от предыдущего места. За час плоскость качания поворачивается более чем на 11°, а примерно за 32 ч совершает полный оборот и возвращается в прежнее положение. В нашей стране подобный маятник долгое время висел под куполом Исаакиевского собора Санкт-Петербурга (запущен был в ночь с 11 на 12 апреля 1931 года), но сейчас он, к сожалению, снят, уступив свое место совершенно невразумительному голубю. Кстати, опыт Фуко был выполнен с благословения папы Римского: для того, чтобы доказать могущество Всевышнего. Но нашим, православным, папа римский, как известно, не указ.Пантеон находится на вершине холма Сент-Женевьев, а северный склон этого холма занимает знаменитый Латинский квартал. Именно здесь Роббер де Сарбон, духовник Людовика Святого, открыл первый студенческий постоялый двор-коллеж после того как знаменитые богословы де Шампо и Абеляр, а за ними – и большинство студентов, покинули первый университет, находившийся на острове Сите.Кстати, в небольших китайских ресторанчиках Латинского квартала можно очень вкусно и недорого пообедать. Что касается знаменитых парижских уличных кафе, то это удовольствие на любителя. Представьте себе вереницу столов и стульев на узеньких пешеходных дорожках, мимо которых постоянно снуют, толкая вас локтями, местные жители и гости города, а проезжающие мимо автомобили норовят зацепить боковыми зеркалами. Не забывайте, что в парижских кафе за привилегию сидеть придется дополнительно расплачиваться, поэтому чашечку кофе с круассаном лучше выпить стоя у бара. Другой вариант быстрого питания для туристов – расположенные на улице Риволи кафе, где увеличенные цветные фотографии предлагаемых блюд располагаются на огромных стендах: для заказа достаточно указать на понравившуюся картинку.Как вы думаете, при посещении какой достопримечательности Парижа можно простоять в очереди несколько часов, как раньше в наш Мавзолей Ленина? Конечно же, к Эйфелевой башне. Раньше ее называли «скелетом каланчи» и «колокольней церкви, где служат мессы божеству крупного финансового капитала». Потом – «лестницей в небо» и «пастушкой облаков». Сейчас – «первой дамой Парижа» (супруга президента страны всего лишь вторая).Количество желающих подняться на нее не уменьшается, но стоит ли тратить на это столько драгоценного времени? Здесь, пожалуй, будет уместна старинная японская поговорка, согласно которой, «человек, который ни разу не поднимался на Фудзияму – дурак, а тот, кто поднимался на нее два раза – дважды дурак». Телескопы на смотровых площадках башни платные – в них имеется щель, в которую следует опустить два евро.Новый район в восточной части Парижа Дефанс («защита») – это деловой центр города, застроенный современными высотными зданиями – закругленными по бокам, серыми, черными, голубыми и серебристыми. Здесь же находится дворец в форме опрокинутой раковины – Национальный центр техники и индустрии, и Большая арка – огромный выемчатый куб, облицованный белым каррарским мрамором и стеклом. Крыша арки расположена на высоте 110 метров от земли, на нее можно подняться в прозрачном лифте и осмотреть панораму города. Но это уже, в общем-то, не Париж: такой район можно представить себе в любом мегаполисе мира и к городу собора Нотр Дам и башни Сен–Жак он не имеет никакого отношения.То же самое можно сказать и о парижском Диснейленде.В следующей части статьи мы поговорим о королевских дворцах и резиденциях Парижа и его ближайших окрестностей.