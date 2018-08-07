17:04 07 августа
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Французы нашли средства на модернизацию танков Leclerc

Франция решила подвергнуть модернизации сотню отечественных танков Leclerc. Французское военное ведомство обнародовало план финансирования на 2019–2025 годы, в котором предусмотрено выделение средств на улучшение боевых возможностей основных боевых танков, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com

Французы нашли средства на модернизацию танков Leclerc


В ходе первого этапа модернизации, на танки Leclerc установят защитные решетки моторного отсека и задней части башни, а также модульное навесное бронирование. Кроме того, на танках полностью обновят электронику с целью полноценного взаимодействия на поле боя с новыми боевыми машинами.


Напоминаем, что еще в 2014 году Министерство обороны Франции анонсировало запуск программы Scorpion. В рамках этой программы, французское военное ведомство запланировало глубокую модернизацию танка Leclerc, а также создание трех боевых машин в интересах французской армии: многоцелевой бронированной машины Griffon, боевой разведывательной бронированной машины Jaguar и лёгкой бронированной машины VBMR-L.

AMX-56 Leclerc является основным французским танком, созданным в 80-х годах прошлого столетия для замены устаревшего AMX-30. В серию танк поступил в 1992 году, за 15 лет было создано 794 единицы «Леклерк». На сегодняшний день производство AMX-56 прекращено. 406 единиц стоят на вооружении французской армии, 388 единиц - на вооружении ОАЭ. Один из самых дорогих в мире современных танков, примерная стоимость одной машины на 2012 год – 6 миллионов евро. В качестве основного вооружения используется французская 120-мм гладкоствольная пушка CN 120-26 с длиной ствола 52 калибра. Боеприпасы взаимозаменяемы с другими гладкоствольными пушками НАТО.

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 14

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  1. болот Сегодня, 13:24
    Интересно,не видел .Хоть Хуситы в Йемене его подбивали?
    болот
    1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 13:52
      Сообщения со всего Мира - лучше Абрамса себя зарекомендовал!
      SETTGF
      1. Семен Семеныч Сегодня, 14:36
        А Абрамс-эталон???
        Семен Семеныч
  2. san4es Сегодня, 13:47
    hi ....AMX Leclerc является основным боевым танком французской армии... на вооружении с 1993 года. Модернизированная версия, как ожидается, ввести в эксплуатацию в 2020 году.
    san4es
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:39
      ВОт эти тряпочки, что на нем навешены..., я полагаю это 80 LVL к невидимости?
      MPN
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:10
        я полагаю это 80 LVL к невидимости?


        Не ну а чего бы и нет то ? В деле маскировки все средства хороши. Хоть местными удобрениями его мазать можно, хоть газетами облепить....всё сойдёт... lol

        DEZINTO
  3. vadimtt (Вадим) Сегодня, 13:51
    У Леклерка и так модульное навесное бронирование, что, сверху еще чего навесят?
    Ну а решетчатый экран - "все делают и мы сделаем" bully
    vadimtt
  4. федоров (Валерий) Сегодня, 13:53
    Да пусть себе модернезируют, бабки тратят. Западный военный округ - 2000 штук -Т-72 , Т-90 на ходу. Больше чем у всей НАТО разом в гейропе. Плюс там еще всякие "Искандэры" притсутствуют и т.д. и т.п.
    федоров
  5. Jerk Сегодня, 14:23
    Лучше мечети ремонтируйте - вам теперь это важней
    Jerk
  6. Грац (Грац) Сегодня, 14:33
    хе хе это трамп им велел больше бабок на нату тратить, вот и стараются)
    Грац
  7. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:47
    Хм...а ведь помнится обещали новую башню и 140 мм пушку!Значит «урезанная» модернизация.Да ещё недавно на Евросатори показали башню Леклерка на ходовой Лео-2.Значит своим шасси французы не очень довольны.Посмотрим что у них выйдет,вдруг денег не хватит
    Magic Archer
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:16
      Цитата: Magic Archer
      Посмотрим что у них выйдет,вдруг денег не хватит

      Хм, и занять теперь не у кого - Каддафи ушёл в долину предков. yes
      Paranoid50
  8. megavolt823 (владислав) Сегодня, 14:48
    интересовался этим танком . дорого но эффективная машина . главное не путать . есть оружие хорошие , удобное и т.д. а есть для войны . hi
    megavolt823
  9. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:19
    Когда готовят и модернизируют танки? Два ответа: во-первых, когда готовятся к танковому биатлону, во-вторых, когда готовятся к широкомасштабным боевым действиям в Европе. Вряд ли правительство и минобороны Франции всерьез рассматривает спортивные танковые мероприятия. Следовательно, угадывать с трех раз, где хотят повоевать французы, не приходится.
    Пора бы обновить старые фильмы по гражданской обороне, где "живописно" описывались разрушения крупных городов при ядерном ударе. А то Голливуд сделал всё, чтобы ЯО считалось чем-то вроде коробка спичек, пусть и вспыхнувшего в руке, но особого вреда не несущего (в некоторых фильмах главные герои даже целуются французским поцелуем на фоне ядерного гриба на дальнем плане. Это же так прикольно!?).
    1536
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