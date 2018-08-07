17:06 07 августа
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Минобороны модернизирует командные пункты Ил-22М11

В следующем году Минобороны РФ получит первый модернизированный самолет Ил-22М11, ранее предназначавшийся для управления войсками во время ядерного конфликта, сообщают Известия.



После модернизации самолет, принятый на вооружение в начале 80-х годов, превратится в многофункциональный летающий командный пункт. Всего планируется к модернизации пять самолетов.


По словам военных, машину оснастят «узлом ретрансляции, который будет интегрирован с наземными и воздушными автоматизированными системами управления (АСУ)». Это позволит руководить учениями, управлять группировками войск при проведении специальных операций. А в случае войны – координировать войска военного округа или фронта.

Также на борту появятся высокотехнологичные пункты управления и новая аппаратура связи. Планер самолета модернизация не затронет, ему будет в очередной раз продлен ресурс. Намного комфортнее станет салон. В нем будет оборудована комната отдыха командующего, а также спальные места для операторов.

Работы должны быть завершены к 2021 году. Их стоимость – около 1,6 млрд. рублей.

По словам военного эксперта Антона Лаврова, Ил-22 – надежная проверенная временем машина, созданная на базе гражданского Ил-18. Большая дальность полета позволяет турбовинтовому самолету длительное время находиться в воздухе в режиме патрулирования.

Даже современные самолеты сегодня не способны превзойти эти показатели, добавил эксперт.

Использованы фотографии: Антон Харисов/www.airforce.ru
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Комментарии 40

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  1. болот Сегодня, 13:35
    Большая дальность полета позволяет турбовинтовому самолету длительное время находиться в воздухе в режиме патрулирования.

    Даже современные самолеты сегодня не способны превзойти эти показатели, добавил эксперт.

    Ил -20 10 часов мог в воздухе находится единственный конкурент ТУ-95,у этого и штанга дозаправки есть.А если лаком покрыть,экономия 10% топлива.
    болот
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 15:06
      Даже современные самолеты сегодня не способны превзойти эти показатели,


      Так похоже , это единственный случай, когда самолёт проектировали как гражданский, а потом и в армию "забрили". Обычно у нас из бомберов пассажирские делали , как Туполев . Или сразу и туда , и туда, как Антонов. Хотя DC-3 ( Ли-2) тоже так. Но то ж война была. Да и американец он по рождению. Кстати, любители китайцев упрекать в копировании - Сталин-то не стеснялся. Даже B-29 приказал слизать.
      dauria
      1. болот Сегодня, 16:11
        Цитата: dauria
        Так похоже , это единственный случай, когда самолёт проектировали как гражданский, а потом и в армию "забрили". Обычно у нас из бомберов пассажирские делали , как Туполев . Или сразу и туда , и туда, как Антонов. Хотя DC-3 ( Ли-2) тоже так. Но то ж война была. Да и американец он по рождению. Кстати, любители китайцев упрекать в копировании - Сталин-то не стеснялся. Даже B-29 приказал слизать.

        Отец мой с Ил-14 начинал,то же был самолет радиоэлектронной разведки паслись в ТашкентеТо же гражданский самолет.

        Просто Ил-18 очень удачным вышел,вот от туда долгая жизнь.

        Сам считаю ИЛ-86 уникальным самолетом,в детстве очень часто в отпуска мы летали,да же одно происшествие было-вина пьяного экипажа но до сих пор считаю одним из лучшем самолетом,и Ил 62.
        болот
      2. VO3A (Андрей) Сегодня, 16:30
        По словам военных, машину оснастят «узлом ретрансляции, который будет интегрирован с наземными и воздушными автоматизированными системами управления (АСУ)». Это позволит руководить учениями, управлять группировками войск при проведении специальных операций. А в случае войны – координировать войска военного округа или фронта.

        Для использования АСУ нужна информация о противнике от технических средств в реальном времени.. У нас этого нет...АСУ не работает в реальном времени, эта концепция давно устарела, как и округа и фронты..Слишком большая и неповоротливая конструкция для быстротечной современной войны...Весь этот хлам нужно заменять, проводить реорганизация в армии , вводить современные, новые способы руководства и структуры... Но кто это сделает ? Ну не Герасимов точно...Тупые но преданные в современной войне не победят... Вот и потуги с Ил-22 из прошлого...Просто цирк какой-то, но не смешно...
        VO3A
  2. Например Сегодня, 13:36
    Фотографию не нашли более привлекательную. Нужно было разместить именно коптящий зад самолета? зачем?
    Например
    1. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 13:51
      Так ведь все у нас плохо..., только общее "плохо" это аккумулятор отдельных личностей!
      Чичиков
      1. Например Сегодня, 13:57
        Во! Другое дело! Послужит Отечеству лайнер!!!
        Например
        1. igorbrsv Сегодня, 14:11
          Да, а то у автора он прям как подбитый
          igorbrsv
    2. san4es Сегодня, 14:00
      Цитата: Например
      Фотографию не нашли ...

      hi ..(с) Эта модификация узнается по двум большим Г-образным антеннам и отсутствию продолговатого обтекателя снизу. По правому борту вместо люка багажного отсека оборудован люк аварийного покидания, соединённый с салоном шахтой. Всего изготовлен 21 самолет Ил-22М-11.(с)
      Россия (СССР) - ВВС
      MTOW 61400 т.
      Двигатели -- 4 х ТВД АИ-20М
      Мощность - 4 х 4252 л.с.
      Максимальная скорость - 685 км/ч
      Крейсерская скорость - 550 км/ч
      Практическая дальность - 6500 км
      Практический потолок - 8800 м.
      Экипаж, 5 чел. (+2-4 оператора)....... soldier .
      san4es
  3. Apollo (Алех) Сегодня, 14:17
    После модернизации этих 25040 летних бортов, они будут считаться как новые. А Шойгу отрапортует о росте поступления в войска новой и современной техники.
    Apollo
    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 14:22
      Цитата: Apollo
      25040 летних бортов, они будут считаться как новые. А Шойгу отрапортует о росте поступления в войска новой и современной техники.

      Вас не смущает что 50 летние Ту 95 летают и способны выполнять задачи?А не менее старые б52?Вас что,приучили по поводу и без орать что все пропало,вокзал отходит?Вы впрямь не усваиваете что есть модернизация?
      Меченосец
    2. болот Сегодня, 14:24
      Цитата: Apollo
      После модернизации этих 25040 летних бортов, они будут считаться как новые. А Шойгу отрапортует о росте поступления в войска новой и современной техники.

      Многие и 10 тысяч часов налета не имеют,не путайте с гражданскими.По планеру 40 тысяч или 30 лет ресурс,другое дело АИ -20,могли переустанавливать и менять.Ведь Ан -12 бизнес-транспорт-джет на этих же АИ-20 летает.
      болот
  4. Семен1972 (Семен) Сегодня, 14:23
    Отличный самолет, нужно и пассажирские версии развивать. Не нужны нам боинги и аэрбасы, вот самолетище!!!
    Семен1972
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 14:45
      Да, и кукурузники вернуть в ближнюю авиацию. А с иностранных автобусов пересесть на повозки, вот экономия то будет lol С такими сторонниками Путин и его банда могут 1000 лет править, ведь таким деградацию всегда можно выдать за развитие wink
      Гаргантюа
      1. болот Сегодня, 14:55
        Цитата: Гаргантюа
        Да, и кукурузники вернуть в ближнюю авиацию.

        Да, с кукурузниками у вас смотрю не богато,что обработкой полей в Волгоградской и Оренгургских областях занимаются наши экипажи.
        болот
      2. Семен1972 (Семен) Сегодня, 15:08
        Цитата: Гаргантюа
        С такими сторонниками Путин и его банда могут 1000 лет правит

        Ооо.. опять Путин виноват..)))) А может это происки Трампа и либералов?)))
        Семен1972
      3. Семен1972 (Семен) Сегодня, 15:10
        Цитата: Гаргантюа
        Да, и кукурузники вернуть в ближнюю авиацию

        Есть много патриотически настроенных граждан. которые не хотят летать на Boeing 737 и Airbas A320, потому что Запад хочет нас уничтожить, отправляет нам авиахлам и ждет нашей погибели. И вот для них есть уже отличный советский...а мы любим все советское, самолет!!!!!
        Семен1972
    2. spektr9 Сегодня, 14:45
      нужно и пассажирские версии развивать
      ил 18 и так с 57 года летает, все что надо там уже развито ))
      spektr9
  5. spektr9 Сегодня, 14:44
    Техника 21 века winked
    spektr9
  6. Apollo (Алех) Сегодня, 14:53
    Цитата: Меченосец
    Вас не смущает что 50 летние Ту 95 летают и способны выполнять задачи?

    Нет, не смущает. Только новыми их считать нельзя, даже в силу того, что они готовы к выполнению боевых задач.

    А не менее старые б52?Вас что,приучили по поводу и без орать что все пропало,вокзал отходит?Вы впрямь не усваиваете что есть модернизация?

    Б-52, прошедшие несколько модернизаций, в США не считают новыми. Они боеготовые, но не новые.

    Модернизация, это обновление основных узлов и механизмом воздушного судна, с продлением его летной годности. Но оно, как бы кому-то не хотелось не превращается после этого в новое, как это представляет МО РФ, чем дезинформирует население.
    И поспокойнее, милейший, вы не на базаре. Если вам кажется, что кто-то орет, пожалуйтесь модератору или обратитесь к врачу.
    Apollo
  7. Apollo (Алех) Сегодня, 15:00
    Цитата: болот
    Цитата: Apollo
    После модернизации этих 25-40 летних бортов, они будут считаться как новые. А Шойгу отрапортует о росте поступления в войска новой и современной техники.

    Многие и 10 тысяч часов налета не имеют,не путайте с гражданскими.По планеру 40 тысяч или 30 лет ресурс,другое дело АИ -20,могли переустанавливать и менять.Ведь Ан -12 бизнес-транспорт-джет на этих же АИ-20 летает.

    Вы не поняли мой посыл. Проблема в том, что в МО РФ всю модернизированную технику(не только летную) отождествляют с новой, что по сути является лукавством на государственном уровне. Вас это не смущает?
    Apollo
    1. болот Сегодня, 15:03
      Цитата: Apollo
      Вы не поняли мой посыл. Проблема в том, что в МО РФ всю модернизированную технику(не только летную) отождествляют с новой, что по сути является лукавством на государственном уровне. Вас это не смущает?

      Но это для потребителей этих новостей,вот вы возмутились кто другой а в общей массе все хорошо,прекрасная Маркиза!
      болот
    2. cariperpaint Сегодня, 15:11
      Не смущает. Достаточно внимательно посмотреть селекторы МО по поставкам техники и там каждому роду войск, четко говлрят принято столько то машин новых или ппошедших модернизацию. Так же можете открыть открытые тендерные данные в которых четко прописывается сколько, откуда и чего принято за промежуток времени. А так же какую именно модернизацию прошли определенные образцы. Понятия не имею где вы подобную инфу вычитали, но модернезированную технику за новую ни кто не выдает.
      cariperpaint
  8. Apollo (Алех) Сегодня, 15:19
    Цитата: болот
    Цитата: Apollo
    Вы не поняли мой посыл. Проблема в том, что в МО РФ всю модернизированную технику(не только летную) отождествляют с новой, что по сути является лукавством на государственном уровне. Вас это не смущает?

    Но это для потребителей этих новостей,вот вы возмутились кто другой а в общей массе все хорошо,прекрасная Маркиза!

    Значит граждан РФ в своей массе, государство намерено держать за болванов? Верно?
    В Казахстане, который вы представляете, тоже так, да?
    Apollo
    1. болот Сегодня, 15:26
      Цитата: Apollo
      Значит граждан РФ в своей массе, государство намерено держать за болванов? Верно?В Казахстане, который вы представляете, тоже так, да?

      Одинаково,различия только в Гос языках.Один фиг на межд.гос уровне сплелись или спелись,хоть ваши медиа находят новость и мусолят.Пока не понятно кто кого купит,наших инвестицей в Россию на порядок больше чем ваших в нашу экономику,хотя можно сказать странные хотя наши надзорные органы по чему то шум не подымают,кроме журналистов а их порталы закрывают.
      болот
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:36
      Цитата: Apollo
      Значит граждан РФ в своей массе, государство намерено держать за болванов?

      Вы при Союзе не жили, наверное. В эпоху "неуклонного роста надоев и привесов".
      За болванов их держат, поди ж ты...
      Голован Джек
      1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:39
        Цитата: Голован Джек
        За болванов их держат, поди ж ты...

        Что оппонент,что вы...одинаковы..
        Один на Союз бочку катит,второй про РФ испереживался.а оба муть гонят.
        Меченосец
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:55
          Плывите себе мимо.
          Это совет. Добрый yes
          Голован Джек
          1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:56
            По себе судите,плывущий?
            Напомнить пословицу,что плавает и куда пристает?
            На себя по чаще в зеркало...
            Меченосец
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:05
              Цитата: Меченосец
              По себе судите,плывущий?

              Нет. Просто вы постоянно о себе напоминаете. А ассоциации, они такие... ассоциативные laughing
              Все, отстаньте, мне работу работать надо. А вас развлекать я вроде не подписывалсо wink
              Голован Джек
              1. Меченосец (Николай) Сегодня, 16:20
                Цитата: Голован Джек
                . А вас развлекать я вроде не подписывалсо

                Ну как же,подписываетесь,веселите своими ужимками,смешно,продолжайте.
                Меченосец
    3. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 17:04
      Цитата: Apollo
      Значит граждан РФ в своей массе, государство намерено держать за болванов? Верно?
      "Масса граждан", это количественный, но не качественный показатель. Эти особи, тоже входят в "массу"....
      Так что, и Ваши выводы, не могут отождествляться с мнением всех Граждан России!
      Чичиков
  9. Apollo (Алех) Сегодня, 15:30
    Цитата: cariperpaint
    Не смущает. Достаточно внимательно посмотреть селекторы МО по поставкам техники и там каждому роду войск, четко говлрят принято столько то машин новых или ппошедших модернизацию. Так же можете открыть открытые тендерные данные в которых четко прописывается сколько, откуда и чего принято за промежуток времени. А так же какую именно модернизацию прошли определенные образцы. Понятия не имею где вы подобную инфу вычитали, но модернезированную технику за новую ни кто не выдает.

    Говорить можно, что угодно. По отчетам МО РФ, большинство новой техники, поставляемой в войска, является модернизированной.
    Apollo
    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:37
      Цитата: Apollo
      Говорить можно, что угодно.

      Именно этим вы тут и занимаетесь.
      Меченосец
  10. Apollo (Алех) Сегодня, 16:09
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Apollo
    Значит граждан РФ в своей массе, государство намерено держать за болванов?

    Вы при Союзе не жили, наверное. В эпоху "неуклонного роста надоев и привесов".
    За болванов их держат, поди ж ты...

    Конечно не жил, действительную отслужил и ушел на пенсию до распада СССР. Сопли утри.., сабаковод..
    Apollo
    1. Антоха (Антон Провалов) Сегодня, 16:50
      Эээ.. допустим, это 60 лет в 1990м. Значит сегодня Вам 88. Или, если после военной службы в 36, то 64. Первое маловероятно, но и второй возраст достаточен, чтобы приобрести уже мудрость и спокойствие. Но не судьба, как не судьба и сложное слово собака писать без ошибок.
      Антоха
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:53
      Цитата: Apollo
      Конечно не жил, действительную отслужил и ушел на пенсию до распада СССР

      Тогда вопрос - как вы считаете, когда вас больше "держали за болвана" - при Союзе или сейчас?
      PS: с соплями и прочим рекомендую поаккуратнее обращаться, чревато.
      Голован Джек
  11. Apollo (Алех) Сегодня, 16:15
    Цитата: Меченосец
    Цитата: Apollo
    Говорить можно, что угодно.

    Именно этим вы тут и занимаетесь.

    Я занимаюсь здесь тем, что наравне с комментариями статей, призываю таких как вы держать себя в рамках приличия и не навешивать ярлыки.
    Apollo
  12. Старый26 (Владимир) Сегодня, 16:59
    Цитата: Apollo
    После модернизации этих 25040 летних бортов, они будут считаться как новые. А Шойгу отрапортует о росте поступления в войска новой и современной техники.

    Никто не считает их новыми. Не надо выдумывать. Самолет всего лет на 5-7 старше ТУ-95МС. Пока ресурс есть - летает. Хотелось бы конечно иметь более современный аналог такой машины, но ее увы нет...

    Цитата: Семен1972
    Есть много патриотически настроенных граждан. которые не хотят летать на Boeing 737 и Airbas A320, потому что Запад хочет нас уничтожить, отправляет нам авиахлам и ждет нашей погибели. И вот для них есть уже отличный советский...а мы любим все советское, самолет!!!!!

    Зачастую их патриотизм только показной. Что-то не разу не слышал, чтобы такие патриоты, когда надо было бы лететь, к примеру в Москву в командировку говорили, что не хотят лететь на Боинге-737 или каком-то из вариантов "Арбуза". Не отказывались от поездки и не ехали поездом или автобусом. А летели.

    Да, конечно хотелось бы летать на российских, но увы. Новых такого типа, как ИЛ-18 нет. Двухтвигательный ИЛ-112 уже лет 20 все стараются запустить в серию, но что-то и не видно никаких результатов Из более-менее новых, таких как ТУ-204, Ту-214 и Суперджет - их количество на трассах мизерное. Раньше, до списания хотя бы летали Ан-24, 134-е и 154-е, Сейчас же их вообще почти не видно. И далеко не все, что мы покупаем именно хлам. Да, многие из покупаемых машин уже сколько-то отлетали, но действительно убитые самолеты даже наши жадные до денег "хозяева" стараются не покупать. Чревато катастрофой и гибелью пассажиров.

    И все ведь познается в сравнении. Мы с семьей, к примеру, в 2010 летали на неделю по турпутевке в Турцию. Мой товарищ, примерно через сутки или двое тоже туда летел.
    Но я вылетал из Ростова компанией "Ютейр" и летел на их Боинге-757, а мой товарищ из Минеральных ВОд на Як-42. Сравнили потом ощущения. У меня полет проходил на высоте в 10-11 км, никакой болтанки. Он на Яке летел на высоте примерно в 4 км. Весь самолет, по его словам, простите за натурализм "проблевался" из-за болтанки.

    Цитата: Apollo
    Вы не поняли мой посыл. Проблема в том, что в МО РФ всю модернизированную технику(не только летную) отождествляют с новой, что по сути является лукавством на государственном уровне. Вас это не смущает?

    Это ваше мнение? Зря. Посмотрите те же отчеты по единому дню военной приемки. Обычно в отчете сказано, что в войска поставлен к примеру ХХХ новых самолетов и YYY отремонтированных и прошедшей модернизацию самолетов. Поэтому никто модернизированные и отремонтированные за "Новые" не выдает
    Старый26
  13. Apollo (Алех) Сегодня, 16:59
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Apollo
    Конечно не жил, действительную отслужил и ушел на пенсию до распада СССР

    Тогда вопрос - как вы считаете, когда вас больше "держали за болвана" - при Союзе или сейчас?

    Ясно, что при Союзе. Но наследники Союза перенимают опыт семимильными шагами.
    Apollo
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