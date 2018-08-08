Каждому шкафу по натовцу. В учениях Namejs 2018 поучаствуют жители латвийских городов

«Если вечером, ложась в кровать, вы обнаружите рядом пару-тройку солдат НАТО и ещё столько же в шкафу, не пугайтесь, без паники, это учения, в которых наши союзники учатся подавлять спонтанные бунты в вашей семье и соседних квартирах».

Сценарий учений необычен: в латвийских городах Екабпилс и Валмиера начинаются беспорядки среди населения, которые участники учений и должны подавить. По словам министерства обороны Латвии, такой сюжет был придуман с оглядкой на Украину. Дополнять антураж будут дроны и люди в форме без опознавательных знаков.«Представим, что Латвия сталкивается с угрозой, обстановка накаляется. Начинается гибридная война. Привычный ход жизни нарушается, люди терпят лишения. Большие группы устраивают беспорядки. В дело вступает армия, и начинается полномасштабная обычная война. Как это произошло в Украине».Учения будут масштабными (по латвийским меркам, конечно). Эпицентром событий станут два вышеупомянутых города, а также Рига, Лиепая, Вентспилс, Даугавпилс и 36 регионов. В общем, вся страна. Помимо военнослужащих, участвовать будут полиция, пограничная служба, волонтеры из резервистов, военных в отставке и гражданских лиц.Сказать, что жители Латвии рады стать очевидцами такого веселья, нельзя. Такой размах явно внесет свои коррективы в жизнь людей: министерство обороны уже предупредило, что учения «будут проходить не только на военных полигонах, но и в городах, поселках или вблизи объектов инфраструктуры».В связи с этим, во избежание инцидентов гражданам рекомендуют «передвигаться по специально оборудованным дорожкам». Замечательная картина: идешь утром на работу, и переживаешь, как бы из-за угла не выскочил вооруженный боец и не прилетело что-нибудь в голову…События нынешнего лета стали еще одним поводом для тревог жителей Латвии: горят большие площади лесов. Правительство ежедневно заявляет о том, что выделить достаточное количество людей на тушение огня невозможно, поскольку многие специалисты заняты в других задачах или находятся в отпуске. У людей возникает справедливое желание возмутиться: почему всё лето военнослужащие тысячами принимают участие в учениях вместо того, чтобы спасать леса и людей?Наконец, латышей немного напрягает сценарий Namejs 2018. Если кто-то подумал, что военнослужащие будут сами изображать «врагов», он ошибся. Латышские силовики будут отрабатывать подавление беспорядков в естественной среде. Конечно, все надеются, что ничего не подозревающим гражданам не придется стать невольными участниками военных маневров, но кто знает!..Радует, что жители Латвии стараются относиться к происходящему с юмором и раздают друг другу в преддверии учений ценные советы.Знаете, кто это сказал? Командующий местными вспомогательными силами капитан Пумпис.